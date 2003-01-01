«Тор: Любовь и голуби»: Реакция соцсетей на новые проекты Marvel

В так называемую четвертую фазу киновселенной войдут четвертый «Тор», «Черная Вдова», второй «Доктор Стрэндж», «Шан-Чи», «Вечные» с Анджелиной Джоли и Сальмой Хайек, перезапуск «Блэйда», а также сериалы «Локи», «Сокол и Зимний Солдат», «Ванда/Вижн», «Соколиный Глаз» и мультсериал «Что, если». Обо всех проектах мы подробно рассказали вот здесь.

«Тор: Любовь и гром»

Пожалуй, больше всего в соцсетях обсуждают «Тор: Любовь и гром». Самую бурную реакцию вызвала новость, что Джейн Фостер, героиня Натали Портман, станет новым Тором.

Перевод: «Просто думаю о лицах, которые Натали Портман корчила, пока держала Мьёльнир».

Перевод: «Натали Портман в роли Тора-женщины! Я покойник».

Кроме того, пользователи обратили внимание на слова актрисы Тессы Томпсон, исполнительницы роли Валькирии: «Для начала в качестве короля ей надо найти свою королеву». Многие фанаты Marvel восприняли это как намек на отношения между Валькирией и новым Тором в исполнении Портман.

Русскоязычные пользователи иронизировали над названием «Любовь и гром» и предлагали локализировать новый фильм как «Тор: Любовь и голуби».

«Вечные»

Фильм «Вечные» поразил всех своих актерским составом: Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ричард Мэдден (Робб Старк из «Игры престолов»), Кумэйл Нанджиани, Лорен Ридлофф и Ма Дон-сок. Ранее ходили слухи об участии Киану Ривза и Милли Бобби Браун, но они не подтвердились.

Перевод: «Встречаю Анджелину Джоли в киновселенной Marvel».

Перевод: «Я уже люблю этот каст».

«Локи»

Одним из самых ожидаемых сериалов Marvel однозначно стал «Локи». Однако в Twitter шутили только про его необычный логотип.

Перевод: «Честно говоря, понятия не имею, чего вы все это обсуждаете. Новое лого „Локи“ чертовски хорошое».

«Блэйд»

Пользователи соцсетей не оценили анонс нового «Блэйда» с Махершалой Али. Под хештегом #NotMyBlade они требуют или перезапустить франшизу с Уэсли Снайпсом в главной роли (он играл Блэйда в оригинальной трилогии), или вообще не снимать новый фильм.

Разнообразие

Многие пользователи отметили, насколько разнообразным стал актерский и режиссерский состав киновселенной — от первого фильма с супергероями-азиатами («Шан-Чи и легенда десяти колец») до «Вечных», в которых одну из главных ролей сыграет Лорен Ридлофф, актриса с нарушениями слуха.

Перевод: «Теперь у Marvel есть фильм, в котором играют только азиаты. Вперед!»

Перевод: «Я очень рад видеть, какое разнообразие Marvel внесла в список [проектов]. Я надеюсь, в будущем они продолжат добавлять персонажей разных рас, с разной сексуальной ориентацией и разного гендера. Я просто хочу, чтобы у каждого был свой герой Marvel».

Перевод: «Вот некоторые новые актеры и режиссеры Marvel. Мы получаем латиноамериканку, американку корейского происхождения, американца китайского происхождения, американца пакистанского происхождения, черного, актрису с нарушением слуха, обладательницу двух статуэток «Оскар», Скарлетт Йоханссон, озабоченную проблемами окружающей среды, женщин и людей с разными цветом кожи в качестве режиссеров и многое другое».