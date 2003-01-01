Сериал «Локи» покажет новое развитие персонажа

Постоянный исполнитель роли Локи в киновселенной Marvel Том Хиддлстон не торопится раскрывать подробности готовящегося мини-сериала о приключениях бога-обманщика. Однако в интервью The Hollywood Reporter он намекнул, что проект выведет персонажа в новом направлении.

«Все, что я могу сказать: он называется „Локи“, — говорит актер. — Это новое направление, но я не могу объяснить почему».

Сюжет сериала до сих пор неизвестен. По имеющейся информации, темой проекта станет перемещение во времени. Локи будет путешествовать по человеческой истории, влияя на развитие ключевых событий. Остается только вопрос: какой именно Локи? Сфокусируется ли сюжет на молодости бога-обманщика или в центре сюжета окажется Локи из «Мстителей», сбежавший из-под ареста в «Финале»?

Хиддлстон, в любом случае, будет рад вернуться к роли Локи. Он сыграл персонажа в шести фильмах франшизы и до сих пор не может поверить, насколько популярным стал его герой.

«Это постоянный источник удивления и радости, что эти фильмы так понравились зрителю, — признался Хиддлстон. — Я знал, что он непростая личность. Умный, но ранимый. Озлобленный и потерянный, сломленный и остроумный. Я увидел в роли удивительную возможность, что в итоге выросло в эту сеть из фильмов. Я ничего подобного не ожидал. Мне невероятно повезло, что этот персонаж нашел отклик у зрителя».

Дата релиза «Локи» не уточняется, но он должен выйти на стрим-платформе Disney+ после ее запуска 12 ноября 2019-го. Майкл Валдрон написал сценарий сериала и выступает в качестве шоураннера проекта.

Источник: THR