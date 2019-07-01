Эдвард Ферлонг вернется в новом «Терминаторе» в роли Джона Коннора

В боевике «Терминатор: Темные судьбы» Эдвард Ферлонг вновь исполнит свою самую известную роль — будущего спасителя человечества Джона Коннора. Об этом стало известно во время панели фильма на Comic-Con в Сан-Диего.

Ферлонг впервые сыграл Джона в 1991 году и с тех пор не возвращался к персонажу. В «Терминаторе 3» эту роль исполнил Ник Стал, а в четвертом фильме серии — Кристиан Бэйл. Последним на большом экране в образе Джона появлялся Джейсон Кларк.

Какая именно роль достанется Джону в сюжете нового фильма, не сообщается. Ранее Джеймс Кэмерон заявил, что «Темные судьбы» продолжат историю Джона, но не раскрыл, как именно.

На панели «Темных судеб» режиссер Тим Миллер также заявил, что новый фильм будет с рейтингом R.

«ДНК „Терминатора“ — фильм с рейтингом R, — говорит Миллер. — Было бы нечестно делать иначе, этого хотят фанаты».

Миллер также добавил, что ему понравилось снимать несколько дублей, как Сара Коннор в исполнении Линды Хэмилтон ругается матом.

На Comic-Con также показали ролик о съемках нового «Терминатора», который быстро оказался в сети. Из него стало известно, что Арнольд Шварценеггер играет доброго робота по имени Карл, но Сара Коннор все равно планирует его убить.

Действие нового фильма разворачивается спустя много лет после событий «Терминатора 2». Сара Коннор превратилась в настоящую охотницу за терминаторами и теперь занимается уничтожением роботов-убийц из будущего. Она считала, что главное — это не дать им добраться до Джона, но теперь появилась Дани Рамос, от выживания которой также зависит судьба человечества. Вместе с ней в бой вступает и загадочная Грейс, смесь человека и машины.

Источник: Deadline 1 и 2