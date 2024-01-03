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Новости недели: мрачный отечественный сай-фай о вторжении инопланетян, возвращение «Нашей Russia» и сразу две «Бриллиантовые руки»

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Продолжаем рассказывать о главных событиях в короткой форме. В этом выпуске дайджеста новостей — громкие отмены, пародия на «Бриллиантовую руку» от ТНТ и наш «Район № 9».

Трейлер недели

Вышел тизер-трейлер «Контактов» — сай-фай-драмы Дмитрия Моисеева с элементами боди-хоррора. В центре сюжета — медсестра из провинциального города (Ирина Саликова), спасающая случайно прибывшего на Землю инопланетянина. В это время над планетой зависают неизвестные науке летательные аппараты. В касте также числятся Сергей Гилёв, Алексей Ярмилко и Валентин Самохин. Продюсеры — Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян. Премьера картины состоялась на фестивале «Маяк». Дата выхода в российский прокат неизвестна.

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«Стоп! Снято!» недели

По мотивам «Бриллиантовой руки» создадут новогодний пародийный фильм для ТНТ. Им займутся Миша Семичев и Роман Ким, которые ранее сняли две другие праздничные пародии на советскую классику — «СамоИронию судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». Сценарий пока в разработке, создатели ведут переговоры с актерами. В эфир пародия на «Бриллиантовую руку» выйдет 31 декабря 2024 года. «Иван Васильевич меняет все», выпущенный в конце 2023-го, посмотрело свыше 42,5 миллиона зрителей, включая аудиторию на Кинопоиске. Комедия также получила награду на премии «Большая цифра» в номинации «Лучший художественный фильм по мнению зрителей».

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Ретро недели

«Москва слезам не верит»

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках празднования юбилея киностудии выпустят в российский прокат «Бриллиантовую руку» Леонида Гайдая и два фильма Владимира Меньшова — «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Все картины были покадрово отреставрированы и воссозданы в высоком разрешении 4К. По словам гендиректора медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберта Гндоляна, «Бриллиантовую руку» покажут на больших экранах впервые в истории современной России.

В конце января киноконцерн отметил 100-летие, праздничные мероприятия идут в течение года по всей стране. В музее киностудии, например, открылась выставка, на которой можно увидеть талисманы «Мосфильма» и узнать, как снимали главные советские хиты.

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«Галя, у нас отмена!» недели

Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах. Проект Наталии Мещаниновой, по данным «Ведомостей», удалили с платформы Start из-за того, что в сериале «содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе». О какой конкретно информации идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили. Сериал вышел в октябре 2022 года и имел маркировку 18+. В центре сюжета — девочка-подросток, которая узнает, что скоро ослепнет. Премьера состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон». Тогда проект победил в номинации «Самый ожидаемый сериал», а Елизавета Ищенко, сыгравшая главную роль, получила награду в категории «Героиня „Нового сезона“». Наталия Мещанинова — режиссер фильмов «Комбинат „Надежда“» и «Сердце мира», а также соавтор сценариев «Аритмии» и «Снегиря» Бориса Хлебникова. Одна из последних работ Мещаниновой, фильм «Один маленький ночной секрет» не вышел в широкий прокат, поскольку Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение только для показа в онлайне.

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«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет 28 марта. Картина Даши Чаруши, компании «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion выбыла из расписания. В центре сюжета — история 30-летней девушки, которая считает, что жизнь идет под откос. На помощь ей приходит воображаемая подруга Мальвина, которая помогает пережить травмы и толкает девушку на поиски первой любви. По данным ТАСС, фильм все еще находится в постпродакшене. Новая дата выхода пока не определена. Ранее фильм должен был снимать Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а одну из главных ролей мог исполнить Иван Дорн.

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Камбэк недели

ТНТ снимет новый сезон комедийного шоу «Наша Russia». Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов. Подробностей проекта пока нет, однако ожидается, что к своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков. По словам Водахова, перезапуски уже известных шоу в последнее время становятся популярными, потому что «человек любит ровно то, что он знает».

Скетч-шоу о жизни в разных уголках России стартовало в эфире ТНТ 17 лет назад и шло на протяжении пяти сезонов. В 2010 году вышел фильм «Наша Russia: Яйца судьбы» — полнометражное продолжение сериала, построенного вокруг приключений прорабов Равшана и Джамшута. При бюджете в 2 млн долларов картина заработала в прокате более 24 миллионов (около 700 млн рублей).

Смотрите «Наша Russia: Яйца судьбы» на Кинопоиске.

Премия недели

Премия «Ника» выложила лонг-лист номинантов 2022–2023 годов (в 2022-м церемонию отменили по неуточненным причинам). В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 136 картин, в том числе «Вызов» Клима Шипенко, «Кентавр» Кирилла Кемница и «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Больше всего упоминаний в лонг-листе у «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой (20), «Хроноса» Романа Просвирнина и Дмитрия Аболмасова (18), «Межсезонья» Александра Ханта и «Страстей по Матвею» Сергея Ильина (по 17). С полным списком можно ознакомиться здесь. Голосование будет проходить в два тура. В номинации «Лучший фильм» будет шесть фильмов, в остальных номинациях — четыре.

Премия «Ника» была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе Юлия Гусмана. Первая церемония состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Лауреатам вручалась позолоченная бронзовая статуэтка крылатой богини Ники (скульптор Сергей Микульский). Приз в категории «Лучший фильм» в разные годы получали Александр Сокуров, Андрей Кончаловский, Алексей Герман.

Клим Шипенко недели

Режиссер «Вызова» и «Салюта-7» не исключает возможности создания еще одного фильма про космос. «Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет — такое тоже не исключено», — заявил постановщик журналистам ТАСС. Шипенко, частично снимавший «Вызов» с Юлией Пересильд на борту МКС, также признался, что скучает по космосу и готов отправиться на Луну.

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Автор: Никита Демченко

Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС

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Женя должна провести хирургическую операцию в невесомости. Первый в истории фильм, снятый в космосе
В главных ролях:Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков
Режиссер:Клим Шипенко
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