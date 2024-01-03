Новости недели: мрачный отечественный сай-фай о вторжении инопланетян, возвращение «Нашей Russia» и сразу две «Бриллиантовые руки»

Продолжаем рассказывать о главных событиях в короткой форме. В этом выпуске дайджеста новостей — громкие отмены, пародия на «Бриллиантовую руку» от ТНТ и наш «Район № 9».

Трейлер недели

Вышел тизер-трейлер «Контактов» — сай-фай-драмы Дмитрия Моисеева с элементами боди-хоррора. В центре сюжета — медсестра из провинциального города (Ирина Саликова), спасающая случайно прибывшего на Землю инопланетянина. В это время над планетой зависают неизвестные науке летательные аппараты. В касте также числятся Сергей Гилёв, Алексей Ярмилко и Валентин Самохин. Продюсеры — Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян. Премьера картины состоялась на фестивале «Маяк». Дата выхода в российский прокат неизвестна.

«Стоп! Снято!» недели

По мотивам «Бриллиантовой руки» создадут новогодний пародийный фильм для ТНТ. Им займутся Миша Семичев и Роман Ким, которые ранее сняли две другие праздничные пародии на советскую классику — «СамоИронию судьбы» и «Иван Васильевич меняет все». Сценарий пока в разработке, создатели ведут переговоры с актерами. В эфир пародия на «Бриллиантовую руку» выйдет 31 декабря 2024 года. «Иван Васильевич меняет все», выпущенный в конце 2023-го, посмотрело свыше 42,5 миллиона зрителей, включая аудиторию на Кинопоиске. Комедия также получила награду на премии «Большая цифра» в номинации «Лучший художественный фильм по мнению зрителей».

Ретро недели

«Москва слезам не верит»

Медиахолдинг «Цифровое телевидение» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» в рамках празднования юбилея киностудии выпустят в российский прокат «Бриллиантовую руку» Леонида Гайдая и два фильма Владимира Меньшова — «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби». Все картины были покадрово отреставрированы и воссозданы в высоком разрешении 4К. По словам гендиректора медиахолдинга «Цифровое телевидение» Роберта Гндоляна, «Бриллиантовую руку» покажут на больших экранах впервые в истории современной России.

В конце января киноконцерн отметил 100-летие, праздничные мероприятия идут в течение года по всей стране. В музее киностудии, например, открылась выставка, на которой можно увидеть талисманы «Мосфильма» и узнать, как снимали главные советские хиты.

«Галя, у нас отмена!» недели

Роскомнадзор запретил показ сериала «Алиса не может ждать» в онлайн-кинотеатрах. Проект Наталии Мещаниновой, по данным «Ведомостей», удалили с платформы Start из-за того, что в сериале «содержится информация, которая не должна распространяться в аудиовизуальном сервисе». О какой конкретно информации идет речь, в Роскомнадзоре не уточнили. Сериал вышел в октябре 2022 года и имел маркировку 18+. В центре сюжета — девочка-подросток, которая узнает, что скоро ослепнет. Премьера состоялась в рамках фестиваля «Новый сезон». Тогда проект победил в номинации «Самый ожидаемый сериал», а Елизавета Ищенко, сыгравшая главную роль, получила награду в категории «Героиня „Нового сезона“». Наталия Мещанинова — режиссер фильмов «Комбинат „Надежда“» и «Сердце мира», а также соавтор сценариев «Аритмии» и «Снегиря» Бориса Хлебникова. Одна из последних работ Мещаниновой, фильм «Один маленький ночной секрет» не вышел в широкий прокат, поскольку Минкультуры выдало картине прокатное удостоверение только для показа в онлайне.

«Мальвина» с Анастасией Ивлеевой не выйдет 28 марта. Картина Даши Чаруши, компании «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion выбыла из расписания. В центре сюжета — история 30-летней девушки, которая считает, что жизнь идет под откос. На помощь ей приходит воображаемая подруга Мальвина, которая помогает пережить травмы и толкает девушку на поиски первой любви. По данным ТАСС, фильм все еще находится в постпродакшене. Новая дата выхода пока не определена. Ранее фильм должен был снимать Евгений Сангаджиев (Happy End, «Балет»), а одну из главных ролей мог исполнить Иван Дорн.

Камбэк недели

ТНТ снимет новый сезон комедийного шоу «Наша Russia». Об этом заявил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов. Подробностей проекта пока нет, однако ожидается, что к своим ролям вернутся Михаил Галустян и Сергей Светлаков. По словам Водахова, перезапуски уже известных шоу в последнее время становятся популярными, потому что «человек любит ровно то, что он знает».

Скетч-шоу о жизни в разных уголках России стартовало в эфире ТНТ 17 лет назад и шло на протяжении пяти сезонов. В 2010 году вышел фильм «Наша Russia: Яйца судьбы» — полнометражное продолжение сериала, построенного вокруг приключений прорабов Равшана и Джамшута. При бюджете в 2 млн долларов картина заработала в прокате более 24 миллионов (около 700 млн рублей).

Смотрите «Наша Russia: Яйца судьбы» на Кинопоиске.

Премия недели

Премия «Ника» выложила лонг-лист номинантов 2022–2023 годов (в 2022-м церемонию отменили по неуточненным причинам). В категорию «Лучший игровой фильм» вошло 136 картин, в том числе «Вызов» Клима Шипенко, «Кентавр» Кирилла Кемница и «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко. Больше всего упоминаний в лонг-листе у «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой (20), «Хроноса» Романа Просвирнина и Дмитрия Аболмасова (18), «Межсезонья» Александра Ханта и «Страстей по Матвею» Сергея Ильина (по 17). С полным списком можно ознакомиться здесь. Голосование будет проходить в два тура. В номинации «Лучший фильм» будет шесть фильмов, в остальных номинациях — четыре.

Премия «Ника» была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе Юлия Гусмана. Первая церемония состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Лауреатам вручалась позолоченная бронзовая статуэтка крылатой богини Ники (скульптор Сергей Микульский). Приз в категории «Лучший фильм» в разные годы получали Александр Сокуров, Андрей Кончаловский, Алексей Герман.

Клим Шипенко недели

Режиссер «Вызова» и «Салюта-7» не исключает возможности создания еще одного фильма про космос. «Пока конкретную идею я объявить не могу. Есть вероятность, что появится и третий фильм. Но это же не значит, что он должен появиться быстро. Может, он появится через 10 лет — такое тоже не исключено», — заявил постановщик журналистам ТАСС. Шипенко, частично снимавший «Вызов» с Юлией Пересильд на борту МКС, также признался, что скучает по космосу и готов отправиться на Луну.

Автор: Никита Демченко

Фото: Сергей Фадеичев / ИТАР-ТАСС