Новости недели: отмена «Кинокритика», «Волшебник Изумрудного города» и «Иллюзия обмана 3»

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных событиях в формате дайджеста. В этом выпуске — масштабные приключения Элли в Изумрудном городе, первые подробности о новых фильмах Мартина Скорсезе и сериал с Павлом Майковым в роли охранники коттеджного поселка.

Трейлеры недели

Прокатная компания «Централ Партнершип» представила тизер-трейлер «Волшебника Изумрудного города». Адаптировал одноименную сказку Александра Волкова для больших экранов Игорь Волошин («Повелитель ветра»). Ролик позволяет взглянуть на основных персонажей, а также демонстрирует уровень компьютерной графики. Ранее гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров отмечал, что «у проекта уровень большого голливудского кино». В случае успеха продюсеры планируют развивать франшизу на протяжении семи полнометражных фильмов. Тотошку озвучит Денис Власенко, а сыграли героя два джек-рассел-терьера. В ролях также Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и Екатерина Червова в роли Элли. В прокат картина выйдет 1 января 2025 года.

В сети появился трейлер сериала «Дядя Лёша». Главный герой — дворник, который обкрадывает богатых людей и тратит всё на нужды детского дома. Однажды его застают за работой трое воспитанников, и дядя Лёша берет их в подельники. Над проектом трудилась команда «Кибердеревни»: сценаристы Никита Лундин, Антон Бабаев, Дмитрий Невзоров (он же выступил постановщиком) и продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович. Премьера сериала состоялась на фестивале Original+, где он удостоился наград в номинациях «Оригинальное режиссерское видение» и «Оригинальный звук».

На YouTube-канале студии Disney появился трейлер «Девушки в море» — драмы о Гертруде Эдерле, первой в истории женщине, которая переплыла Ла-Манш. Олимпийскую чемпионку играет звезда новейшей трилогии «Звездных войн» Дейзи Ридли. В касте также числятся Тильда Кобэм-Херви, Стивен Грэм, Ким Бодния. Режиссером картины выступил Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»). Картина выйдет в зарубежный прокат 31 мая.

«Стоп! Снято!» недели

Тимур Бекмамбетов

Тимур Бекмамбетов приступил к съемкам «Милосердия» — фантастического триллера, в котором главные роли сыграют Крис Пратт и Ребекка Фергюсон. События картины развернутся в недалеком будущем, сюжет расскажет о детективе, который вынужден доказывать свою невиновность. В зарубежный прокат «Милосердие» выйдет 15 августа 2025 года. Лента должна стать первым фильмом в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые студия готовит для кинотеатрального проката.

СТС и «Марс Медиа» создают первый совместный проект — сериал «Папа Миа» с Павлом Майковым. Звезда «Бригады» сыграет автора одного хита нулевых, который работает охранником в коттеджном поселке. Знакомство со взрослой дочерью неожиданно оборачивается для них двоих общим бизнесом — агентством онлайн-знакомств, которое не только поможет наладить отношения в распавшейся семье, но и вернет героя в шоу-бизнес. Все 12 серий снимаются в Санкт-Петербурге. Режиссером проекта выступает Максим Пежемский, а продюсерами — Рубен Дишдишян, Василий Клепацкий, Максим Рыбаков, Фёдор Стуков и Владимир Неклюдов. Создатели утверждают, что главная роль музыканта писалась специально под Майкова.

Стартовали съемки криминальной драмы «Чужие деньги» по сценарию Сергея Минаева. В центре сюжета сериала — провинциальный неудачник Юра Афанасьев, которому предстоит внезапно для самого себя стать двойником убитого криптоафериста Воронова. В просторной квартире, на встречах, в постели с его девушкой Алиной — Афанасьеву теперь придется занять чужое место и с нуля освоить навыки мошенника. Главные роли в проекте исполнят Максим Матвеев, Стася Милославская, Филипп Янковский, Гоша Куценко и другие. Режиссером «Чужих денег» выступит Игорь Твердохлебов («Библиотекарь»), а продюсером — Теймур Джафаров. Релиз сериала запланирован на «Иви» в 2025 году.

Кастинг недели

Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо может сыграть Фрэнка Синатру в фильме, который планирует снять Мартин Скорсезе. Об этом сообщает Variety. По данным журналистов, на одну из главных ролей также рассматривается Дженнифер Лоуренс. Ей предназначена роль актрисы Авы Гарднер, второй жены Синатры. Мартин Скорсезе давно планировал снять фильм о Синатре, однако наследники певца все еще не одобрили съемки. В конце года режиссер намерен приступить к работе над вольной адаптацией «Жизни Иисуса» Сюсаку Эндо. Подробностей этого проекта мало, а главные роли в нем могут сыграть Эндрю Гарфилд и Майлз Теллер.

В новом фильме Уэса Андерсона сыграет Риз Ахмед, известный по «Звуку металла» и «Однажды ночью». Актер присоединился к актерскому составу «Финикийской схемы», в который также вошли Бенисио дель Торо, Майкл Сера и Билл Мюррей. Сценарий Андерсон написал вместе с постоянным соавтором Романом Копполой. Подробностей сюжета крайне мало. Известно лишь, что «Финикийская схема» — шпионская история, в центре которой будут отношения отца и дочери. Когда выйдет фильм, пока не уточняется.

Доминик Сесса («Оставленные»), Джастис Смит («Подземелья и драконы: Честь среди воров») и Ариана Гринблатт («Барби») присоединились к актерскому составу фильма «Иллюзия обмана 3». В фильме также вернется оригинальный актерский состав первой части: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Айла Фишер, Дэйв Франко и Марк Руффало. Детали сюжета картины о фокусниках-аферистах пока не раскрываются. За постановку триквела будет отвечать Рубен Фляйшер («Добро пожаловать в Zомбиленд», «Веном»).

«Галя, у нас отмена!» недели

Квентин Тарантино

Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика». Теперь режиссер придумывает другой сценарий для своего десятого фильма, который должен стать его последним полнометражным кино. Изначально проект должен был рассказать о циничном обозревателе, пишущем в 1970-х рецензии на фильмы в порножурнал. Ожидалось, что главную роль сыграет Брэд Питт. Позже Тарантино переписал сценарий и, по данным THR, хотел сделать главным героем Клиффа Бута — персонажа из «Однажды в... Голливуде». Но в итоге, как сообщают источники, режиссер вовсе отказался от идеи «Кинокритика» и теперь вновь обдумывает, каким все-таки будет его заключительный фильм.

Копродукция недели

Российская кинокомпания Arna Media и ливанская Falcon Films продали свой совместный проект — сериал «Ничего личного» — стриминговому сервису Amazon Prime. Главный герой шоу — нелегально живущий в Ливане сириец Ахмад, который устраивается оператором на горячую линию для самоубийц. «Я очень горжусь тем, что являюсь частью этого проекта. Когда вы увидите этот сериал, то можете подумать, что это А24 на Ближнем Востоке. Так что мы с нетерпением ждем премьеры и реакции зрителей», — заявила президент Arna Media Надежда Мотина. Выход «Ничего личного» на Prime Video запланирован на второй квартал 2024 года. Это будет первый оригинальный проект сервиса на арабском языке.

Фестиваль недели

Сергей Минаев

Писатель Сергей Минаев и сценарист Андрей Золотарёв стали отборщиками фестиваля «Пилот» в 2024 году. Ранее лайн-ап собирал кинокритик Егор Москвитин, однако организаторы смотра представили новый подход к построению конкурсной программы. Теперь отборщиками фестиваля будут профессионалы из индустрии, которые не только смотрят сериалы, но и сами их создают. В рамках делового форума «Пилот. Точки взлета» впервые будет представлена отдельная программа пилотов документальных сериалов, участники которой будут бороться за приз «Самый ожидаемый док». Подать заявку на участие в смотре можно на официальном сайте.

Автор: Никита Демченко

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images for Turner, Jerod Harris / Getty Images, Легион Медиа