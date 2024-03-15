Новости недели: фильмы Астера и Андерсона, игровой дебют Николая Солодникова и зрелищный боевик Дева Пателя

Главное событие недели — премия «Оскар-2024», но о ее результатах вы можете прочитать в спецпроекте Кинопоиска. В выходном дайджесте мы собрали не столь громкие, но не менее интересные новости киноиндустрии. На повестке дня — новый фестиваль дебютов, второй сезон «Обоюдного согласия» Валерии Гай Германики и сериал по видеоигровой франшизе Fallout.

Трейлеры недели

Kion представил тизер нового сезона «Обоюдного согласия» — сериала-антологии Валерии Гай Германики. В центре событий второй части — убийство предпринимателя, главной подозреваемой в котором становится его жена. В ходе расследования выясняется, что покойный был абьюзером и чудовищем. Сценарий проекта написали Татьяна Салахиева-Талал и Александр Талал («Пищеблок»). Как и в случае с первым сезоном, Германика пригласила непрофессиональных актеров. В сериале сыграли певица Диана Арбенина, тележурналистка Елена Ханга и бизнесмен Максим Ползиков. Помимо них во втором сезоне появятся Глафира Тарханова и Глеб Пускепалис. «Обоюдное согласие 2» выйдет на Kion, точная дата пока не называется.

Компания Russian World Vision опубликовала локализованный трейлер комедийного хоррора «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Картина Ариан Луи-Сейз посвящена молодой вампирше (Сара Монтпети), которой внутренняя мораль и чувствительность мешают пить человеческую кровь. Премьера состоялась на Венецианском фестивале, где фильм получил несколько призов — премию авторам моложе 40 лет и премию ассоциации Fanheart3. В российский прокат «Вампирша» выйдет 11 апреля.

В сети появился полноценный трейлер Fallout — сериала по одноименному циклу видеоигр. Сюжет проекта, спродюсированного Джонатаном Ноланом и Лизой Джой («Мир Дикого Запада»), вписан в канон игр, но рассказывает самостоятельную историю, построенную вокруг трех центральных персонажей: оруженосца Братства Стали (Аарон Мотен), дочери смотрителя Убежища (Элла Пернелл) и гуля (Уолтон Гоггинс). Fallout — культовая RPG, породившая целое направление игр, перенявших ее лучшие черты — от системы навыков персонажа до разветвленного сюжета и характерного юмора. Но самая яркая особенность франшизы — сеттинг, сочетающий в себе элементы вестерна, антиутопии, ретрофутуризма и постапокалипсиса. Нолан и Джой неоднократно признавались в любви Fallout и подчеркивали, что уделили ей «бессчетное количество часов». За качеством адаптации обещали проследить и продюсеры студий Bethesda Softworks и Bethesda Game Studios, которые разрабатывали и выпускали игровую франшизу начиная с Fallout 3. Все восемь эпизодов сериала выйдут одновременно 11 апреля на Prime Video.

Вышел тизер нового (секретного) фильма Романа Михайлова «Надо снимать фильмы о любви». По сюжету российская съемочная группа приезжает в Варанаси (Индия) для съемок артхаусного кино. Но скоро съемочный процесс начинает рушиться, а фильм — снимать сам себя. Главные роли исполнили Марк Эйдельштейн, Мария Мацель, Александра Киселёва, Илларион Маров, Чингиз Гараев, Алина Насибуллина, сам Роман Михайлов и несколько «тайных персонажей», о которых обещают рассказать позднее. Авторы называют картину «притчей о рассыпании мира и исправлении, о любви как единственной силе, способной исцелять мир». Когда фильм выйдет в прокат, пока неизвестно.

«Стоп! Снято!» недели

Ари Астер

Ари Астер («Солнцестояние», «Все страхи Бо») приступает к съемкам своего нового фильма — неовестерна под названием «Эддингтон». Картина расскажет о шерифе небольшого города в Нью-Мексико. Сыграет главного героя Хоакин Феникс. Помимо него, в касте числятся Эмма Стоун, Педро Паскаль, Остин Батлер, Майкл Уорд, Дирдри О’Коннелл, Клифтон Коллинз-младший и Люк Граймс. Оператором картины выступит двукратный номинант на «Оскар» Дариус Хонджи. Продюсировать «Эддингтон» будет студия А24, выпустившая три предыдущие работы Астера.

Завершились съемки экшен-драмы «Амура» с Алёной Михайловой в главной роли. Звезда «Чик» сыграла сразу двух персонажей — девушек-близняшек из детдома. Аня стала бойцом ММА, Надя уехала в Японию. Спустя годы Аня получает от сестры тревожное сообщение-просьбу о помощи и отправляется на ее поиски. Она выясняет, что якудза продали Надю в сексуальное рабство, и начинает нелегкие попытки спасти сестру. Поставил «Амуру» режиссерский дуэт Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы»). Помимо Михайловой, в проекте сыграли Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин и ряд японских артистов. Сериал снят кинокомпанией 1-2-3 Production и студией Freeland Film при поддержке ИРИ. Премьера «Амуры» состоится на Kion, однако точной даты выхода у проекта еще нет.

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Уэс Андерсон начал съемки своего нового фильма, который получил название The Phoenician Scheme («Финикийская схема»). Главную роль в картине сыграет Бенисио дель Торо, в актерский состав также вошли Майкл Сера и Билл Мюррей. Сценарий Андерсон написал вместе с постоянным соавтором Романом Копполой. Подробностей сюжета крайне мало. Известно лишь, что «Финикийская схема» — шпионская история, в центре которой будут отношения отца и дочери. Когда выйдет фильм, пока не уточняется.

Постер недели

Журналист, автор YouTube-проекта «ещенепознер» Николай Солодников показал постер своего художественного фильма и объявил его название — «Во сне ты горько плакал». Одну из главных ролей в картине сыграл Иван Ургант, который и изображен на афише. Помимо телеведущего, в фильме снялись актриса Мастерской Петра Фоменко Полина Агуреева («Ликвидация», «Жизнь и судьба»), актер Театр им. Евгения Вахтангова Леонид Бичевин («Морфий», «Груз 200»), Надежда Маркина («Елена»), актриса Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Алёна Кучкова. Закадровым голосом выступил Евгений Жаринов. Оператор-постановщик — Дмитрий Наговский, работавший над «Клетка ищет птицу». Съемки, проходившие в Новгородской области и Санкт-Петербурге, завершились осенью прошлого года. Подробностей сюжета картины пока нет. Когда выйдет фильм, также не сообщается.

Боевик недели

Дебютный фильм Дева Пателя — боевик «Манкимэн» — выйдет в России 11 апреля. Фильм выпустит кинокомпания «Вольга». Главный герой картины — боец смешанных единоборств (его сыграл сам Патель), жаждущий отомстить за убитую мать и участвующий в нелегальных схватках. На Rotten Tomatoes рейтинг «Манкимэна» при 17 обзорах достиг 88%. Фильм, как отмечает пресса, поначалу довольно неспешный, и в целом чувствуется, что его снял начинающий режиссер. Из шероховатостей — простоватая история и неровный темп. Однако главные составляющие — бои и погони — по словам критиков, сделаны энергично, зрелищно и изобретательно, они начинаются и проходят неожиданно, порой удивляют даже подготовленного зрителя.

Молодые таланты недели

Дарья Коныжева

Премия Художественного театра, направленная на популяризацию молодых деятелей искусств, ярко заявивших о себе в минувшем году, объявила номинантов. В шорт-лист в категории «Кино» вошли Дарья Коныжева (за роль Тани в драме Антона Коломееца «Свет»), Рузиль Минекаев (за роль Марата Суворова в криминальной драме Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Артём Ляшенко (за сценарий сериала «Плейлист волонтера»). Церемония награждения лауреатов состоится в Международный день театра, 27 марта, на основной сцене МХТ имени А. П. Чехова.

Фестиваль недели

В Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня впервые пройдет кинофестиваль дебютов «Новое движение». Его продюсируют Максим Королёв (фестиваль «Зимний») и Артём Михалков (фестиваль «Движение»). Программным директором выступит Вадим Рутковский — кинокритик, отборщик короткого метра Московского международного кинофестиваля и одного из главных российских смотров короткометражного кино, калининградского «Короче». На участие в основном конкурсе могут претендовать полнометражные художественные фильмы, производство которых было завершено после 1 мая 2023 года. Хронометраж более 60 минут. Заявки на участие принимаются до 25 апреля по адресу: dvizheniefestival@mail.ru.

Автор: Никита Демченко