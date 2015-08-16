Программа 80-го Венецианского кинофестиваля: новые фильмы Брэдли Купера, Дэвида Финчера и Саша Петров

Стала известна программа 80-го Венецианского фестиваля, который пройдет с 30 августа по 9 сентября.

Ранее сообщалось, что смотр откроет фильм Луки Гуаданьино «Претенденты», но из-за сложностей с пиар-кампанией, вызванных забастовкой Гильдии актеров США, премьера перенесена на 2024 год. Фильмом открытия станет итальянская картина «Команданте» Эдоардо де Анджелиса, посвященная событиям Второй мировой войны. Вне конкурса покажут новые работы Уэса Андерсона, Вуди Аллена, Ричарда Линклейтера и Романа Поланского, в чьем новом фильме «Дворец» снялся Александр Петров. Из-за забастовки голливудских актеров присутствовать на красной дорожке смогут только постановщики.

Жюри в этом году возглавит режиссер Дэмьен Шазелл. В судейский состав также вошли постановщики Джейн Кэмпион, Мартин Макдона, Миа Хансен-Лёв, Лора Пойтрас (обладательница «Золотого льва» в 2022 году за «Вся красота и кровопролитие»), Сантьяго Митре, Габриэле Майнетти, палестинский актер Салех Бакри и тайваньская актриса Шу Ци.

Жюри премии Луиджи де Лаурентиса, которой награждается лучший дебютный фильм, возглавит француженка Алис Диоп, а секцию «Горизонты» — итальянский режиссер Йонас Карпиньяно.

В секции Venice Classics, в которую включают отреставрированные классические фильмы, покажут «От всего сердца» Фрэнсиса Форда Копполы, «Изгоняющего дьявола» Уильяма Фридкина, «Тени забытых предков» Сергея Параджанова и расширенную версию «Андрея Рублёва» Андрея Тарковского.

«Андрей Рублёв»

Основной конкурс

«Команданте» — военная драма неаполитанца Эдоардо де Анджелиса. Октябрь 1940-го, начало Второй мировой. Ночью итальянская подлодка во время плавания в Атлантике натыкается на вооруженное торговое судно, плывущее с выключенным светом. Подлодка топит судно, но спасает 26 бельгийцев, находившихся на борту, и высаживает их в ближайшей безопасной гавани.

«Предчувствие» — научно-фантастический фильм Бертрана Бонелло («Сен-Лоран. Стиль — это я») с временными отрезками с 1910 до 2044 года. Леа Сейду играет женщину, которая решает очистить свою ДНК и избавиться от всех чувств и эмоций, но все меняется, когда она встречает персонажа Джорджа Маккея. Сценарий «Предчувствия» основан на новелле Генри Джеймса «Зверь в джунглях».

«Бедные-несчастные» — новая работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса. Сюжет посвящен девушке, которую после смерти возвращает к жизни талантливый ученый. Но для этого ему приходится пересадить пациентке мозг ее нерожденного ребенка. Главные роли в фильме сыграли Эмма Стоун, Уиллем Дефо, Марк Руффало и Рами Юссеф. Экранизация одноименного романа британского писателя Аласдера Грея.

«Граф» — историческая черная комедия Пабло Ларраина («Спенсер») о чилийском диктаторе Аугусто Пиночете, который предстанет в образе вампира. Согласно сюжету в возрасте 250 лет изнуренный болезнями и семейными конфликтами диктатор решает отойти от дел и покинуть бренный мир. Над сценарием Ларраин работал вместе с Гильермо Кальдероном, который был соавтором режиссера в проектах «Клуб» и «Неруда». Актерский состав возглавят Хайме Вадель, Глория Мюнхмайер и Альфредо Кастро.

«Мертвый сезон» — десятый полнометражный фильм Стефана Бризе, дважды участвовавшего в конкурсе Венеции («Другой мир» и «Жизнь»). История посвящена отношениям известного актера (Гийом Кане) и учительницы фортепиано (Альба Рорвахер), которые были влюблены друг в друга 15 лет назад.

«Присцилла» — биографическая драма Софии Копполы и студии А24. В основу сюжета легли мемуары Присциллы Пресли под названием «Elvis and Me». Ее роль исполнила Кейли Спейни из сериала «Мейр из Исттауна», а в образе Элвиса Пресли — Джейкоб Элорди из «Эйфории».

«Женщина с…» — фильм польских режиссеров Малгожаты Шумовской и Михала Энглерта, посвященный 45-летнему мужчине из небольшого польского городка, который начинает чувствоваться себя неуютно в собственном теле.

Holly — фантастика бельгийки Фин Трох (в 2016-м получила приз в Венеции за драму «Дом»). Пятнадцатилетняя Холли звонит в школу, чтобы сказать, что она ее не будет на уроках. Вскоре после этого в школе вспыхивает пожар, погибают несколько учеников. Учительница Холли узнает, что та умеет предвидеть события. Холли присоединяется к школьной волонтерской группе, поначалу героиня всем помогает, но постепенно от нее начинают требовать все больше и больше.

«Теория всего» — черно-белый триллер Тимма Крёгера про доктора физики, прибывшего на международный конгресс в Альпах. В главных ролях — Ян Бюлов («Берлинские легавые»), Оливия Росс («Убивая Еву»), Ханнс Цишлер («Вавилон-Берлин»).

«Маэстро» — вторая режиссерская работа Брэдли Купера, посвященная Леонарду Бернстайну, одному из самых известных композиторов и дирижеров современности. В 1958-м он стал главным дирижером Нью-Йоркской филармонии, где дебютировал с концертом еще в 25-летнем возрасте. Он также известен как автор музыки к фильму «Вестсайдская история». Купер написал сценарий «Маэстро» вместе с Джошем Сингером, автором «Человека на Луне» и «В центре внимания». Купер играет самого Бернстайна, а Кэрри Маллиган — его жену Фелицию Монтеалегре.

Брэдли Купер

«Энеа» — второй фильм итальянца Пьетро Кастеллитто (первый, «Хищники», получил приз за сценарий в Венеции). История о проблемной семье в пригороде Рима, связанной с мафией, местной музыкой и наркотиками.

«Любо» — история героя по имени Любо. В канун Второй мировой его призвали в швейцарскую армию для защиты границы с Австрией от угрозы вторжения нацистов. Вскоре он узнает, что власти забрали его детей, а жену убили. Он сбегает из армии и следующие 30 лет ищет своих детей.

Origin. За производство фильма Авы ДюВерней отвечает Netflix. Это история о путешествии Изабель Вилкерсон, которая стала первой женщиной афроамериканского происхождения, получившей Пулитцеровскую премию в журналистике. Она занималась исследованием Великой миграции — массового переселения 6 миллионов афроамериканцев из сельскохозяйственных южных штатов США в промышленные города Севера, Северо-Востока и Запада страны с 1910-х по 1970-е годы.

«Меч короля» — исторический фильм датского режиссера Николая Арселя, основанный на романе Иды Иессен «Капитан и Энн Барбара». Мадс Миккельсен играет капитана Людвига Калена, который был отправлен королем Фредериком V очистить и возделать пустоши Ютландии для датской короны.

Мадс Миккельсен

«Феррари» — первый за восемь лет фильм Майкла Манна («Схватка»). Байопик легендарного конструктора и гонщика Энцо Феррари в исполнении Адама Драйвера. Действие сюжета развернется в 1957 году. Энцо и его жена Лаура (Пенелопа Крус) тяжело переживают смерть сына. В попытке вернуть смысл жизни Феррари решает принять участие в смертоносной гонке Mille Miglia. В фильме также снялись Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Джек О’Коннелл.

«Зеленая граница» — драма Агнешки Холланд, основанная на реальных событиях — истории о гуманитарном кризисе на границе Польши и Беларуси. Там, пытаясь пробраться в страны ЕС, застревают семья сирийских беженцев и одинокая учительница английского из Афганистана.

«Адажио» — криминальный фильм Стефано Соллимы (был участником ММКФ в 2012-м с лентой «Все копы — ублюдки»), известного по сериалам «Гоморра» и «НольНольНоль». Действие происходит в Риме. Режиссер описал «Адажио» как «мрачную историю о мести и искуплении, которая станет последней главой римской криминальной трилогии». Две ее предыдущие части — «Криминальный роман» и «Субурра: Город мафии». В фильме снялся Тони Сервилло («Великая красота»).

«Догмен» — возвращение Люка Бессона после четырехлетнего перерыва. У Дугласа (Калеб Лэндри Джонс) было тяжелое детство. Отец издевался над ним и однажды натравил на него собак. Но те не кинулись на мальчика, а защитили его. С тех пор Дуглас доверяет только собакам.

«Я — капитан» — история двух парней, отправившихся из Дакара в Европу. Снял и написал Маттео Гарроне, получивший призы в Каннах за комедию «Реальность» и криминальную драму «Гоморра». Съемки проходили в Сенегале.

«Зла не существует» — новая работа Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины») о женщине Такуми и ее дочери, которые живут в небольшой японской деревне недалеко от Токио. Однажды жители узнают, что рядом с домом Такуми планируют построить глэмпинг, предлагающий городским жителям комфортный побег на природу. Когда два представителя компании, занимающейся строительством, приезжают в деревню для проведения встречи, выясняется, что проект окажет негативное влияние на водоснабжение поселка.

«Долгожданный рассвет» — драма итальянского режиссера Саверио Костанцо («Голодные сердца»). Рим, 1950-е годы. На студии Cinecitta идут съемки американского фильма, на который пробуется молодая актриса (дебютная роль Ребекки Антоначчи) с проблемами в личной жизни. Она обручена с нелюбимым мужчиной и согласилась на замужество из-за давления со стороны своей семьи. Во время кинопроб девушка с головой уходит в мир голливудского кино. Главные роли также исполнят Лили Джеймс, Джо Кири, Уиллем Дефо и Рэйчел Сеннотт.

«Убийца» — психологический триллер Дэвида Финчера, адаптация французского комикса Алексиса Ноулента. Потерпев неудачу, опытный киллер пытается справиться с внутренним кризисом и не попасться заказчикам, которые открыли на него охоту. В главных ролях — Майкл Фассбендер и Тильда Суинтон. Выйдет на Netflix 10 ноября.

«Память» — фильм лауреата Каннского фестиваля Мишеля Франко («Закат», «Новый порядок»). Пара пытается построить отношения, борясь с психологическими травмами и деменцией. В главных ролях — Джессика Честейн и Питер Сарсгаард.

Вне конкурса

Секция «Горизонты»