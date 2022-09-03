На Лидо рыдают от Брендана Фрейзера и разносят Оливию Уайлд. Что происходит в этом году в Венеции?

31 августа стартовал Венецианский кинофестиваль, который, в отличие от Каннского, готов брать в основной конкурс фильмы стримингов и оказался в этом году благосклонен к российским журналистам. Наш кинокритик Станислав Зельвенский уже успел поругать «Бардо» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, посмеялся над продолжением сериала «Королевство» Ларса фон Триера и разобрал по косточкам «Целиком и полностью» Луки Гуаданьино. Мы рассказываем, какие еще фильмы обсуждают на Лидо и есть ли в конкурсе очевидный фаворит.

Это обновляемый материал. Венецианский фестиваль продлится до 10 сентября. Мы добавим отзывы зарубежных критиков о других премьерах, по мере того как будут выходить материалы.

Кого называют явными претендентами на победу?

Одним из первых конкурсных фильмов стал «Тар» американского режиссера Тодда Филда («Как малые дети») с Кейт Бланшетт в главной роли. Драма посвящена Лидии Тар — главному дирижеру Берлинской филармонии, которая переживает творческий и личностный кризис. Журналисты считают, что Кейт Бланшетт демонстрирует здесь новый уровень своего таланта, и пророчат ей «Оскар». Саму картину называют гениальной (92% на Metacritic — это пока что самый большой рейтинг из того, что показали в основном конкурсе). Variety назвало «Тар» безжалостной, но интимной историей об искусстве, похоти, одержимости и власти.

Еще одним фаворитом прессы стал «Банши Инишерина» Мартина МакДоны («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») про непростые отношения двух друзей с небольшого ирландского острова. Здесь, как и в «Залечь на дно в Брюгге», главные роли снова играют Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Из 16 рецензий на Metacritic все исключительно положительные. Критики хвалят игру Фаррелла, чей герой пытается вернуть расположение старого друга (Глисон), и отмечают, что у режиссера получился одновременно грустный и смешной фильм, посвященный бессмысленности человеческих ссор и абсурдности нашей жизни. «Здесь много искреннего смеха, который перерастает в вой банши от боли», — пишет Питер Брэдшоу (The Guardian). «МакДона — виртуоз перехода из смешного в трагическое и обратно в пределах одной сцены, и „Банши“ весь состоит из таких захватывающих дух качелей», — пишет наш критик Станислав Зельвенский. Он также оценил игру Фаррелла (и, в частности, его умение делать брови домиком) и «основательную, почти фольклорную харизму» Глисона.

«Кит» Даррена Аронофски тоже не оставил равнодушными гостей фестиваля. Пользователи Twitter радуются хвалебным рецензиям, где особенно выделяют игру Брендана Фрейзера. Тот в последние годы пережил развод, депрессию и подвергся насмешкам в интернете, после того как почти перестал сниматься в кино. Трогательное видео с бурными овациями актеру после показа, кажется, способно довести до слез при просмотре. В «Ките» Фрейзер играет замкнутого 270-килограммового мужчину Чарли, который зарабатывает на жизнь преподаванием писательского мастерства по видеосвязи и пытается наладить отношения с дочерью. Кинокритик Антон Долин написал в своем Telegram, что это фильм о бесконечной человеческой хрупкости, который будут обожать и ненавидеть. Ричард Лоусон из Vanity Fair как раз вошел во вторую категорию: «То, что могло бы стать мрачным и тщательно продуманным исследованием одинокого человека, пытающегося разобраться со своим прошлым, превращается в позерский труд. Аронофски как будто пародирует драмы, в центре которых физическое преображение». Станислав Зельвенский тоже остался от фильма не в восторге: «Аронофски так доверяет пьесе, что ограничивается почти что служебной режиссурой, стараясь главным образом, чтобы мы не задохнулись от клаустрофобии (в финале он позволяет себе пару поэтических штрихов, но лучше бы этого не делал). Однако то ли пьеса недостаточно хороша, то ли на пути к экрану что-то все-таки потерялось».

Без внимания не оставили и драматический боевик «Афина» Ромена Гавраса («Нож гильотины»). Действие происходит в криминальном районе Парижа. На фоне противостояния местных жителей и полиции разворачивается борьба между тремя братьями — военнослужащим, наркодилером и организатором беспорядков. Критики хвалят операторскую работу и развязку фильма, которая «обречена оставить вашу челюсть на полу и заставит сердцебиение значительно учащаться даже после титров». Учитывая, что Ладж Ли, который снял «Отверженных» (приз жюри в Каннах в 2019 году и номинация на «Оскар» в 2020-м за лучший фильм на иностранном языке), работал над фильмом вместе с Гаврасом, шансы забрать награду (пусть и не главную) все же есть.

Кэнто Нагаяма и Фумино Кимура

Не всегда победитель фестиваля очевиден, так что за основной приз может побороться и новый фильм японца Кодзи Фукады «Личная жизнь», вдохновленный творчеством величайшего маэстро японского кино Ясудзиро Одзу. Это история о конфликте поколений и молчании, способном навсегда разлучить близких людей. В центре сюжета — семейная пара Таэко и Дзиро, которые переживают смерть своего ребенка. Азиатские картины нередко становились победителями Венеции, так что вдруг и на этот раз снова все сойдется; отрицательных ревью у Фукады тоже нет.

Вне конкурса определился аутсайдер. Это «Не волнуйся, солнышко»

На момент написания материала оценка фильма нового фильма Оливии Уайлд на Metacritics — 49. «Не волнуйся, солнышко» — это история про образцовую домохозяйку Элис (Флоренс Пью) из 1950-х. Вместе с мужем Джеком (Гарри Стайлс) они живут в городке, построенном корпорацией, на которую работает Джек. Со временем Элис начинает догадываться, что окружающая ее идиллия фальшива, а проект, над которым работает супруг, связан с неприятной тайной.

Питер Брэдшоу (The Guardian) называет триллер неубедительным и неуклюжим. «Оливия Уайлд высокомерно заимствует идеи из других фильмов, не совсем понимая, как и почему они там сработали. Она портит финал, просто раскрывая интригу. Это доказывает, что сценарий требует серьезной работы с сюжетными дырами и проблемами в фантастически глупом повороте», — добавляет критик.

Гарри Стайлс и Флоренс Пью

Оуэн Глейберман (Variety) описывает фильм как сочетание «Степфордских жен» с «Рассказом служанки». Критик хвалит визуальную часть и дизайн, отмечая, что первые сцены напоминают сериал «Безумцы». Но, по его мнению, даже при этом фильм слишком тяжелый и не увлекает зрителя. А тот самый поворот критик называет смесью «Игры в кальмара» с фильмами Шьямалана. Еще Глейберман хвалит Гарри Стайлса, который в кадре забывает про образ поп-звезды. Дэвид Руни (The Hollywood Reporter) оценил игру Пью, Стайлса и Криса Пайна (директор корпорации), а также глянцевый визуальный мир картины, но отметил слабость сценария.

Помимо низких оценок, у фильма были и другие проблемы. Например, замена главного актера: изначально Джека должен был играть Шайа ЛаБаф, но актер покинул проект при странных обстоятельствах. Уайльд говорила, что уволила его, так как он «не соответствовал духу фильма». ЛаБаф же говорил, что сам отказался от съемок. Затем появилась информация, что на площадке между Флоренс Пью и Оливией Уайльд сложились напряженные отношения. Напряженные настолько, что актриса не участвовала в пресс-конференции перед премьерой в Венеции, а еще почти не упоминала о фильме в своих соцсетях и интервью (хотя обычно щедро делится подробностями проектов, где снимается, тем более в главной роли). Официальная причина отсутствия Пью — плотные съемки второй «Дюны». Но тот же Тимоти Шаламе, как отмечает The New York Times, сумел выбраться и представить фильм «Целиком и полностью». По данным Puck, конфликт между Пью и Уайлд начался из-за романа режиссера с Гарри Стайлсом, а также из-за их поведения на площадке, которое мешало съемкам. К слову, на показе и конференции Уайлд и Стайлс сидели не вместе, чтобы не провоцировать слухи, перед фотографами вдвоем тоже не позировали. Помимо отношений Пью и Уайльд, в касте триллера, видимо, был еще один конфликт. Интернет обсуждает видео, где Гарри Стайлс якобы плюет на своего коллегу Пайна (они рядом сидели на показе). В рецензиях критики тоже затронули допремьерные скандалы вокруг фильма, отметив, что главной причиной низких оценок все же стала его кинематографическая слабость.

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