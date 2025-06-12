Что смотреть дома: «Кракен», Шварценеггер и новый Люк Бессон

Рами Малек и Арнольд Шварценеггер идут в шпионы, а Люк Бессон возвращается к корням. Александр Петров соревнуется в харизме с исполинским моллюском, а Джулианна Мур — с Сидни Суини. «Батя 2. Дед» разрастается до мини-сериала. А еще спорт — дрифт и UFC. Рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Добавка недели: «Батя 2. Дед», сериал
Еще больше Евгения Цыганова, Владимира Вдовиченкова и Надежды Михалковой
Где смотреть: Кинопоиск, Premier, Wink, Okko, «Иви» — с 12 июня
Расширенная четырехсерийная версия комедийного хита. Макс (Стас Старовойтов), чей брак трещит по швам, вспоминает, как в детстве провел лето у деда-фронтовика в деревне. Деда играет загримированный Цыганов, который собственной персоной появляется в черно-белых эпизодах, рассказывающих о молодости героя и стилизованных под советское кино. За режиссуру сиквела на этот раз отвечал Илья Учитель («Летучий корабль», «Стрельцов»). По словам Цыганова, «Батя 2» объединяет, потому что рассказывает «о любви» и «сделан с любовью».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
- «Батя 2. Дед»: оттепель в деревне
- Как снимали фильм «Батя 2. Дед» с неузнаваемым Евгением Цыгановым
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Люк Бессон недели: «Джун и Джон»
Режиссер снял романтический триллер на смартфон
Где смотреть: START, Кинопоиск, Wink, Okko — с 12 июня
Неудачливый парень, который всегда играет по правилам и привык к рутине, встречает отвязную девушку с цветными волосами, живущую так, будто завтра не существует. Влюбленная парочка пускается в головокружительное приключение с погонями, ограблениями и спецназом. Мелодраматический триллер Люка Бессона, который француз написал и снял еще в 2020-м на мобильный телефон. По словам продюсеров, режиссер вернулся к изобретательному и вычурному визуальному стилю своих ранних работ вроде «Подземки». Главные роли сыграли начинающие актеры Люк Стэнтон Эдди и Матильда Прайс.
Смотрите этот фильм на START и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.
Мультфильм недели: «Маракуда»
Доисторические приключения от сценариста «По щучьему велению»
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 14 июня
Анимация 6+ от киностудии СТВ и создателей мультфильмов «Бука. Мое любимое чудище» и «Щелкунчик и волшебная флейта». Сын вождя Маракуда никак не может стать настоящим воином, потому что совершенно не умеет охотиться. Однажды священная птица Тинк дарует ему удивительную способность понимать язык животных и птиц. Теперь недотепе предстоит подружиться с необычными существами, разгадать загадки леса и научиться слышать самого себя. Сценарий придумал неутомимый Александр Архипов, работавший над «Букой», «Синдбадом», «Огнивом» и «По щучьему велению».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Турецкая семья недели: «Далекий город», сериал
Вдова отбивает сына у родственников покойного мужа
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
Эмоциональная драма о путах традиционного уклада, созданная авторами «Запретной любви» (сценаристка — Гюлизар Ирмак) и «Бесконечной любви» (режиссер — Ахмет Катыксыз). Давно живущая в Канаде Алья Альбора вынуждена приехать на родину, чтобы похоронить супруга в городе Мардин, как тот завещал. С собой она берет пятилетнего сына, которого теперь не хотят отпускать из Турции влиятельные родственники мужа. В главных ролях — Синем Унсал («Черно-белая любовь»), Озан Акбаба («Мафия не может править миром»), Гонджа Джиласун («Столкновение»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Крипота недели: «Ночь с психопатом»
Озорной триллер с Уивинг и Николсоном
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko, START — с 13 июня
Режиссерский дебют Джимми Уордена, сценариста мемной черной комедии «Кокаиновый медведь». Середина 1990-х. В особняк поп-звезды Софии Майнор (Самара Уивинг) проникают сбежавший из тюрьмы сталкер-фанат (Рэй Николсон, сын звезды «Сияния»), его новый друг (Патрик Кокс) и психопатка-француженка (Алба Баптишта). Обезумевший поклонник, убедивший себя в том, что у него есть романтические отношения с певицей, твердо намерен на ней жениться. Кинопоиск считает, что у дебютанта получился динамичный, зрелищный и веселый комедийный триллер с убедительными персонажами, отличным музыкальным сопровождением, юмором и периодическими вспышками жестокости в кадре. За производство, кстати, отвечала компания Марго Робби LuckyChap Entertainment.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Апокалипсис недели: «Крушение мира»
Классовый выживач с Уинстэд и двумя Споллами
Где смотреть: Кинопоиск, Wink, Okko
Привычный миропорядок рушится, и страны погружаются в хаос, когда загадочный вирус начинает убивать миллиардеров с миллионерами. Богачи судорожно отдают деньги простым людям, а те, внезапно разбогатев, также погибают. Молодая карьеристка пытается выяснить истоки смертельной болезни, чтобы спасти себя и близких. Испанский фантастический триллер, над которым работали режиссер Гальдер Гастелу-Уррутия (нетфликсовский хит «Платформа») и продюсер Пабло Ларраин («Мария», «Спенсер»). Главные роли сыграли Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл и Тимоти Сполл, Джона Хауэр-Кинг, Лоррейн Бракко.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Отец недели: «Папа Миа», сериал
Родитель налаживает контакт с дочерью через стартап
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Первый совместный проект СТС и компании «Марс Медиа». Вышедший в тираж автор одного хита 2000-х Николай Ларионов (Павел Майков) вынужден присматривать за 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина, «Один маленький ночной секрет»), которую никогда раньше не видел. Экс-супруга Жанна (Елена Николаева) улетает на отдых в Италию и оставляет подростка отцу-разгильдяю. Родственники случайно создают прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств. Так у Николая появляется шанс триумфально вернуться в шоу-бизнес, а у Коши — разобраться с шантажисткой в школе. Режиссером и соавтором сценария выступил Максим Пежемский, автор культовой комедии «Мама, не горюй» и сериала «Проект „Анна Николаевна“».
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Кул-стори недели: «Тысяча и одна ночь», 2-й сезон
Шахерезада возвращается с новыми сказками для правителя
Где смотреть: Кинопоиск — с 12 июня
Продолжение египетского фэнтези по мотивам старинного сюжета. По сюжету дочь визиря Шахерезада (Ясмин Раис) рассказывает жестокому королю Шахрияру (Яссер Галал) захватывающие, фантастические и поучительные истории о странствиях египтянина Гаудара (тоже Галал), разыскивающего четыре волшебных сокровища. Рассказчица надеется исправить правителя и избежать гибели. В основу второго сезона лягут события с 608-й по 633-ю ночь из «Тысячи и одной ночи», и Гаудара ждут новые испытания, сражения и секреты. Амбициозная адаптация древнего персидского и арабского сюжета, которую спродюсировал Тамер Мортда («Шифр»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Заграница недели: «Высокий сезон», сериал
Остросюжетный детектив с Горошко и пейзажами Юго-Восточной Азии
Где смотреть: START, Okko
Новый сериал режиссера «ЮЗЗЗа» Стаса Иванова. На солнечном побережье Вьетнама пропадает девушка (Анна Завтур) главного героя (Павел Попов) после встречи с бывшим парнем (Артур Бесчастный). Всех их связывает некая тайна прошлого. Тем временем на помощь персонажу Попова приходит капитанша армии Вьетнама (Донг Ань Куинь), вернувшаяся в родной городок расследовать смерть сестры. Ждем азиатскую фактуру, перестрелки, погони, драки и Сергея Горошко («Майор Гром») в одной из ролей.
Мать недели: «Долина эха»
Джулианна Мур и Сидни Суини в триллере от сценариста «Мейр из Исттауна»
Где смотреть: AppleTV+ — с 13 июня
Многообещающий триллер Майкла Пирса («Зверь») по сценарию Брэда Ингелсби («Мейр из Исттауна»). Кейт Гарретт справляется с личной трагедией при помощи тренировки лошадей на ферме в Пенсильвании. Однажды на пороге дома объявляется ее дочь Клэр, в истерике и вся заляпанная чужой кровью. Женщина оказывается перед дилеммой, на что она готова пойти, чтобы защитить дочь. Компанию Мур и Суини составили Кайл Маклоклен, Донал Глисон и Фиона Шоу.
Гай Ричи недели: «Под прикрытием»
Орландо Блум и Брайс Даллас Ховард играют актеров, прикидывающихся мафиози
Где вышло: Prime Video — с 12 июня
Криминальная комедия, над сценарием которой работал Колин Треворроу (франшиза «Мир Юрского периода» и «Безопасность не гарантируется»). В Лондоне полиция вербует трех актеров-импровизаторов для оперативных экспериментов, а те вскоре вливаются в ряды организованной преступности. Режиссер Том Кингсли известен по сериалам «Будет больно», «Доктор Кто» и «Призраки», а команду Блума, Ховард и Ника Мохаммеда окружают персонажи Шона Бина, Иэна Макшейна, Сонои Мидзуно и Пэдди Консидайна. Ждем смесь «Большого куша» и «Теда Лассо».
Месть недели: «Новичок»
Шпионский триллер о мстителе с лицом Рами Малека
Где вышло: Prime Video, iTunes — с 12 июня
Новая киноверсия романа Роберта Литтела, который экранизировали в 1980-е с Джоном Сэвэджем и Кристофером Пламмером. Тихий криптограф ЦРУ Чарли Хеллер получает из анонимного источника компромат на родную контору и грозится пустить его в ход, если ему не помогут выследить убийц жены. Супругу Хеллера играет Рэйчел Броснахэн из «Удивительной миссис Мейзел», а в эпизодах появляются Лоренс Фишбёрн, Джон Бернтал и Майкл Стулбарг. Станислав Зельвенский предупреждает, что «история сложена из абсурдных допущений и невероятных совпадений».
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Шварц недели: «Фубар», 2-й сезон
Скрытные родственники-спецагенты продолжают спасать мир
Где вышло: Netflix — с 12 июня
Продолжение приключений отца и дочери (Арнольд Шварценеггер и Моника Барбаро), которые узнали, что втайне друг от друга годами работали на ЦРУ. На этот раз Люк и Эмма Бруннер, чью команду в предыдущем сезоне рассекретил «крот», сражаются со шпионкой-террористкой из ГДР по имени Грета (Кэрри-Энн Мосс) и предателем из МИ-6, которые решили уничтожить мир. Борьбу с терроризмом усложняет то, что у Люка и Греты когда-то был страстный роман. В комедийном шпионском экшене также играют Форчун Феймстер, Джей Барушель и Том Арнольд, партнер Шварценеггера по «Правдивой лжи».
Подробнее о первом сезоне:
Что еще смотреть на Кинопоиске
Кино по пятницам: «Кракен»
Фильм-катастрофа про братьев и подводную лодку, собравший миллиард в прокате
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — артистический поединок Александра Петрова и моллюска-исполина.
Долгострой студии Никиты Михалкова «ТРИТЭ», снятый Николаем Лебедевым («Легенда № 17», «Экипаж») по сценарию Алексея Сидорова («Т-34»). В Гренландском море исчезает ракетный подводный крейсер с секретным оружием на борту. На поиски судна отправляется подводная лодка под командованием Виктора Воронина (Петров), чей старший брат (Виктор Добронравов) руководил экипажем пропавшей субмарины. На дне моряки сталкиваются с гигантским чудовищем — Кракеном, пробудившимся из-за геологических исследований на полярной станции. В приключенческом фильме-катастрофе про головоногого моллюска также сыграли Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская и Антон Богданов.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 12 июня.
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Рокировка недели: «Чужие деньги»
Максим Матвеев играет две роли в сценарии двух Минаевых
Криминальная драма пера Сергея и Дмитрия Минаевых («Золотое дно», «Первый номер»). Криптоаферист и обнальщик Алексей Воронов (Матвеев) решает инсценировать смерть и находит двойника — неудачника Юру Афанасьева (Максим Матвеев). Тому, правда, удается пережить покушение, в отличие от жулика, так что теперь последний станет первым. За постановку отвечал режиссер «Мажора», «Триггера» и «Библиотекаря» Игорь Твердохлебов, а свиту Воронова сыграли Стася Милославская (возлюбленная), Филипп Янковский (дядя), Гоша Куценко, Линда Лапиньш и Дмитрий Астрахан.
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Подробнее о сериале:
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Инфоповод недели: «Операция „Мясной фарш“»
Шпионский триллер с бывшим и будущим исполнителями роли Люциуса Малфоя
Отца коварного Драко в фильмах Warner Bros. сыграл Джейсон Айзекс, а в новом сериале HBO Max эту роль доверили Джонни Флинну. Занятно, что «Малфои» успели сняться вместе в шпионской драме Джона Мэддена («Влюбленный Шекспир»), основанной на реальных событиях. Британская разведка использует труп бродяги и фальшивые документы, чтобы в 1943 году дезинформировать высшее германское командование и помочь союзникам захватить остров Сицилия. Колин Фёрт сыграл офицера разведки и писателя Ивена Монтегю, Саймон Расселл Бил — Уинстона Черчилля, Айзекс — адмирала Джона Годфри, а Флинн — молодого Яна Флеминга.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Классика недели: «По долгу службы»
Стивен Грэм и Келли Макдоналд в хите BBC о борьбе с коррупцией в органах
Долгоиграющий британский процедурал по сценарию Джеда Меркурио («Телохранитель», «Ответный удар»). Честный детектив-сержант Стив Арнотт оказывается в 12-м отделе, задача которого противостоять мздоимству в полиции. На первый взгляд, злоупотребление властью носит случайный и разрозненный характер. Персонажи Грэма и Макдоналд оказываются среди коррумпированных сотрудников.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.
Спорт
Дрифт недели: RDS GP
Лучшие дрифтеры России на этапе в Нижнем Новгороде
14–15 июня на автодроме «Нижегородское кольцо» ведущие дрифтеры России Георгий Чивчян, Аркадий Цареградцев, Артём Шабанов и Антон Козлов продемонстрируют на третьем этапе чемпионата RDS GP мастерство езды в управляемом заносе. Всего до окончания сезона в октябре Кинопоиск покажет 10 турниров серий RDS Open и RDS GP. Помимо трансляций турниров, подписчикам Яндекс Плюса будут доступны дайджесты и лучшие моменты соревнований, а также записи прямых эфиров в течение 24 часов после финального заезда.
Теннис недели: два турнира ATP
Зверев в Штутгарте, Медведев и Хачанов в Хертогенбосе
14 июня — день полуфиналов на турнирах серии 250 в голландском Хертогенбосе и немецком Штутгарте. 15 июня двое лучших теннисистов в каждом из городов выйдут на корты для участия в финалах. Теоретически в решающих матчах Штутгарта может сыграть Саша Зверев, а в Хертогенбосе — Даниил Медведев и Карен Хачанов. За изменением турнирной сетки можно следить в прямом эфире и в записи в разделе ATP на Кинопоиске.
Единоборства недели: UFC в Атланте
Камару Усман попытается вернуться в дело
Камару Усман идет на серии из трех поражений. В спортивном плане последние несколько лет обернулись для бойца с прозвищем Нигерийский кошмар кошмаром наяву. После пяти успешных защит Усман потерял титул, когда Леон Эдвардс отправил его в нокаут. Затем уступил в реванше, а после дал тяжелый бой Хамзату Чимаеву, но также уступил решением. В главном бою турнира UFC в Атланте Камару предстоит встреча с Хоакином Бакли — бойцом устрашающего атлетизма на серии побед. Победа над Бакли позволит Усману продлить карьеру. Победа Бакли может стать седьмой подряд. Старт предварительных боев — 15 июня в 02:00, основной кард начнется в 05:00 по Москве.
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Frey / TPN / Getty Images, Chris Unger / Zuffa LLC via Getty Images, Российская Дрифт Серия / RDS