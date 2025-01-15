Что смотреть в кино: «Плохая девочка» с Николь Кидман, лучший мультфильм Миядзаки и хоррор из Хакасии

Рассказываем о премьерах и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах. На этой неделе в прокат выходят эротический триллер с Николь Кидман и Харрисом Дикинсоном, хакасский хоррор «Шаман», боевик «Аларум» с Сильвестром Сталлоне, мелодрама «Четыре четверти» про взросление, сай-фай «Сверхъестественное. Разлом времени» и классика Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает».

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Главные премьеры

Эротический комедийный триллер студии А24 и голландской актрисы Халины Рейн, постановщицы хоррора «Тела, тела, тела». Топ-менеджер большой компании (Николь Кидман) из-за проблем с мужем (Антонио Бандерас) вступает в опасные садомазохистские отношения с молодым и уверенным в себе стажером (Харрис Дикинсон). Кидман получила за роль награду на Венецианском кинофестивале, а сама картина попала во многие списки лучших фильмов года. По словам режиссера, кино вдохновлено эротическими триллерами Пола Верховена и Эндрю Лайна, популярными в 1980-х и 1990-х.

Подробнее о фильме:

Назидательный и нестрашный хакасский хоррор Михаила Мерзликина из программы фестиваля авторского кино «Зимний». Клиенты старика-шамана, уставшего от человеческой глупости, следуют его советам и, сами того не замечая, превращают жизнь для себя и окружающих в кошмар. В кадре появляются Олег Васильков, Марина Федункив и Ананке из «Бедные смеются, богатые плачут».

Подробнее о фильме:

Новый опус одиозного продюсера Рэндолла Эмметта, короля низкобюджетных боевиков с известными голливудскими актерами. По сюжету бывшие сотрудники ЦРУ — любовники Джо и Лара (Скотт Иствуд и Уилла Фицджералд) — находят флешку с секретной информацией и тут же становятся целью для всех спецслужб мира и агента Честера (Сильвестр Сталлоне). Одну из ролей также исполнил Майк Колтер, бывший Люк Кейдж. За режиссуру отвечал Майкл Полиш («Сила стихии»). Трейлер намекает, что Сталлоне и Иствуд в одном кадре могут и не встретиться.

Подробнее об Эмметте:

Экранизация подросткового романа Александра Юка «Четыре четверти. Взрослая хроника школьной любви» про переехавшую из Санкт-Петербурга в Москву старшеклассницу, которая влюбляется в одноклассника-скульптора и начинает недетскую жизнь. Фильм получил приз зрительских симпатий на кинофестивале «Восток & Запад» в Оренбурге. В актерский состав вошли Анастасия Ермошина, Пётр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова и Любовь Толкалина.

Комедийный триллер про двух школьников, которые обвиняют пожилую учительницу физики в убийстве из-за того, что та поставила им двойки. Роль коварного педагога сыграла 93-летняя обладательница «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» Рита Морено. Фильм о культуре отмены показывали на крупных жанровых фестивалях, но его рейтинг на Rotten Tomatoes составил всего 31%.

Безумная фантастика из Таиланда. Мать-одиночка узнает, что ее пропавший много лет назад отец на самом деле застрял во временной петле. Чтобы его спасти, она сама отправляется в путешествие сквозь время и пространство. Авторы сай-фая смогли объединить в сюжете монстров, динозавров, кайдзю, зомби, пришельцев, конец света, путешествия во времени и историческую бойню в Университете Таммасат в 1976-м.

Повторный прокат

Самый взрослый и противоречивый фильм Хаяо Миядзаки. Болезненная история реального авиаконструктора Дзиро Хорикоси, который всегда мечтал быть поближе к небу, но был рожден в эпоху, когда его талант мог пригодиться исключительно для войны. Осторожно: здесь нет ни магии, ни удивительных существ, ни ощущения сказки, за которое многие так любят режиссера. В нашем рейтинге всех мультфильмов Миядзаки «Ветер» занял первое место!

Подробнее о студии Ghibli:

Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

17 января в 19:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

19 января в 17:00 в кинотеатре «Иллюзион» (Москва)

Премьера мультфильма Мишеля Хазанавичуса («Артист»), в основу которого лег одноименный сказочный роман Жан-Клода Грюмбера о холокосте. Анимация участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, но осталась без наград. По сюжету лесник и его жена находят в сугробе маленькую девочку, выброшенную из окна поезда, идущего в лагерь смерти. В оригинале текст за кадром читает Жан-Луи Трентиньян, а в русскоязычной версии — Александр Петров. В «Октябре» после показа состоится разговор с историком, директором департамента экскурсионных программ Еврейского музея и центра толерантности Олегом Маламедом. В прокат мультфильм выйдет 30 января.

18 января в 16:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Немой шедевр Карла Теодора Дрейера о последних днях жизни национальной героини Франции, который вошел в историю благодаря новаторскому использованию крупных планов и великолепной актерской игре театральной актрисы Марии Фальконетти. Это один из любимых фильмов французского философа и теоретика кино Жиля Делёза. Показ с 35-миллиметровой кинопленки состоится в день столетия мыслителя, а после сеанса пройдет круглый стол, посвященный наследию Делёза. В разговоре примут участие основатель издательства Ad Marginem Александр Иванов, киновед и кинокритик Евгений Майзель, историк философии и редактор веб-зина Spectatе Дмитрий Хаустов и киновед Иван Лабутин. Для участия в круглом столе необходимо отдельно зарегистрироваться.

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19 января в 18:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

В честь 80-летия со дня рождения Вадима Абдрашитова проект « КАРО.Арт» проведет спецпоказ драмы, которая в 1995-м принесла режиссеру «Серебряного медведя» Берлинале за выдающиеся персональные достижения. По сюжету преуспевающий бизнесмен Николай (Игорь Ливанов) желает отомстить бывшему судье Олегу (Сергей Маковецкий), после распада СССР ставшему железнодорожным проводником. Дело в том, что в 1979-м Олег приговорил Николая к семи годам тюрьмы за левое производство, тем самым разрушив его жизнь и семью. После показа состоится разговор с кинокритиком Ларисой Малюковой.

22 января в 20:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Безумные 72 часа из парижской жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которому приходится разбираться с войной, полицией, карьерой, критиками, коллекционерами и друзьями. Второй режиссерский проект Джонни Деппа после «Храбреца». Главные роли сыграли Риккардо Скамарчо («Лоро», «Джон Уик 2», «Тень Караваджо»), Стивен Грэм и Аль Пачино. Если верить западной критике, у актера получился почтительный, консервативный и скучноватый байопик для тех, кто любит фильмы о художниках. В прокат фильм выйдет 30 января.

Всё еще в прокате

Стартовая глава франшизы по сказке Александра Волкова. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который уносит Элли и ее собачку Тотошку в страну жевунов. Чтобы вернуться домой, девочка вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправляется по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски исполняющего желания волшебника. Режиссером выступил Игорь Волошин («Повелитель ветра», «Нирвана»), а в актерский состав вошли Юрий Колокольников, Светлана Ходченкова и Дмитрий Чеботарёв. Продюсеры уже планируют выпустить сиквел «Злая ведьма» (2027), триквел «Возвращение домой» (2028) и спин-офф об Урфине Джюсе (2029).

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Долгожданный magnum opus Фрэнсиса Форда Копполы, отнявший у автора «Апокалипсиса сегодня» и «Крестного отца» более 40 лет жизни и 120 млн долларов, а затем с треском провалившийся в прокате. Фантастическая притча об архитекторе Цезаре Катилине (Адам Драйвер), лауреате Нобелевской премии и главе могущественного дизайнерского бюро, который хочет создать мегаполис будущего из изобретенного им материала мегалона. В касте — Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишбёрн, Талия Шайр, Джейсон Шварцман, Кэтрин Хантер и Дастин Хоффман.

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Экшен-комедия про скромного учителя ОБЖ из поселка Ковылкино, который отправляется в Мексику помогать брату-близнецу, кинувшему местный наркокартель на деньги. Обоих родственников сыграл Александр Петров, съемки проходили в Мексике с участием местных актеров. Режиссером выступил Дмитрий Литвиненко («Совершенно летние», «Елки новые»), а сценарий написали Андрей Золотарёв («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Сто лет тому вперед», трилогия «Лед») и Юлия Савенкова («Беспринципные», «Нина»).

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Образцовая бабушка, живущая в бургундской деревне, случайно (или, возможно, нет) травит грибами мать своего внука и попадает в неприятности. Ироничный триллер Франсуа Озона, получивший награды за сценарий и роль второго плана на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Главные роли сыграли Элен Венсан, Жозиан Баласко, Людивин Санье и Пьер Лоттен. Музыку написали Евгений и Саша Гальперины.

Автор: Михаил Моркин