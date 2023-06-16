Что смотреть дома: «Преступление и наказание», «Лунтик. Возвращение домой» и «эль-класико»

Современное прочтение Достоевского и новый сериал Юрия Быкова. Полные метры про Лунтика и трансформеров. А еще спорт: «Реал» играет с «Барселоной», а «Зенит» — с «Локомотивом». Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Янковский, Жизневский и Аксёнова в новой версии большого романа
Где смотреть: Кинопоиск — с 26 октября
Санкт-Петербург, XXI век. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) на почве безденежья и безнадеги строит теорию, что одним можно больше, чем другим. В качестве проверки он убивает женщину (Ёла Санько), занимающуюся микрокредитами, а уже на следующий день к нему приходит следователь Порфирий (Владимир Мишуков).
Один из самых амбициозных сериалов года. Осовременить Достоевского взялись режиссер Владимир Мирзоев («Топи», «Ее звали Муму») и Анастасия Мирзоева («Внутри убийцы»). Оператор — Матвей Ставицкий («Русский бес», «Последний министр»). Кастинг мегазвездный: Любовь Аксёнова играет Дуню Раскольникову, Тихон Жизневский — Дмитрия Разумихина, а Алёна Михайлова — Соню Мармеладову.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Милый фиолетовый пришелец ищет маму
Где смотреть: Кинопоиск
Лунтик (Анна Слынько) решает найти маму, которая, вероятно, ждет его на Луне и переживает. Для начала нужно подняться на Черную гору, чтобы оттуда улететь домой. Путь туда тернист и опасен, но Лунтику буду помогать земные друзья: кузнечик Кузя (Юлия Зоркина), Пчеленок (тоже Слынько), бабочка Элина и гусеницы-близнецы Вупсень и Пупсень (Олег Куликович).
Полный метр о фиолетовом друге российских детей снял (еще и в 3D) двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит («Уборная история — любовная история», «Мы не можем жить без космоса»). Эмоциональный сюжет и разнообразие жанров (вплоть до хоррора!) стали отличным подарком к скорому 20-летию «Лунтика».
Смотрите этот мультфильм и оригинальный мультсериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Гимн матери по сценарию Андрея Кончаловского
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko
1948 год. Бывшая оперная певица Нина Левицкая (Александра Урсуляк) отправляется на товарном поезде из Свердловска в Москву на поиски мужа. Вместе с ней их четверо детей, граммофон, корова и прочий нехитрый скарб. Двухнедельная поездка трудна и опасна, но под маминым надзором все чувствуют себя в безопасности.
Это реальная история из жизни режиссера Владимира Грамматикова, который снял «Усатого няня» и «Мио, мой Мио» с еще маленьким Кристианом Бэйлом. В «Смотри на меня!» его, тогда маленького Вову, играет Платон Герасимов, а сценарий написал давний друг постановщика Андрей Кончаловский.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Чуткая драма о девочке с паранормальными способностями
Где смотреть: Кинопоиск — с 25 октября
15-летняя школьница Холли (дебютантка Каталина Герартс) чувствует себя не очень и пропускает занятия как раз в тот день, когда в школе происходит смертоносный пожар. После этого девушку принимают за медиума, мол, ее прикосновение снимает груз с души. Поначалу Холли нравится помогать людям и быть в центре внимания, но потом одержимость взрослых начинает ее пугать.
Европейская драма из основного конкурса Венецианского кинофестиваля 2023 года. Призов на смотре лента бельгийки Фин Трох («Дом», «Ночные вызовы») не получила, но объездила множество фестивалей. The Hollywood Reporter назвал кино «мрачно-смешной фламандской „Кэрри“», а Variety — смесью «социального реализма и мистики».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Запутанная мелодрама с Валерией Ланской
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
В день рождения сына Дмитрий (Сергей Губанов) летит на конференцию, но его самолет терпит крушение. Однако безутешная жена Полина (Ланская) узнает, что на самом деле муж не садился на рейс, а покинул аэропорт с другой женщиной и ребенком. Вместе с братом супруга Игорем (Антон Хабаров), работающим в ФСБ, она начинает расследование и узнает о другой жизни Дмитрия.
В истории Полины оказалось так много действующих лиц и сюжетов (от соперничества трех братьев до войны в Сирии), что понадобился второй сезон, чтобы во всем разобраться. Режиссером вновь стал Стас Иванов («Ангел или демон», «Одним днем»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Криминальная драма Юрия Быкова о Хабаровске и его жителях
Где смотреть: Okko, Start
1990-е. Егерь Павел (Артём Быстров) переезжает с семьей в Хабаровск, где как раз идет война за влияние среди местных ОПГ. На одну из них мужчина начинает работать сначала водителем, а потом и киллером. По его стопам отправляется ищущий справедливости старший сын Женя (Савелий Кудряшов), который еще не до конца понимает, что хорошо, а что плохо. Родственникам предстоит стать главными киллерами на Дальнем Востоке.
Сценарист «Мажора», «Хрустального» и «Нулевого пациента» Олег Маловичко написал брутальную историю, которую сразу же стали сравнивать со «Словом пацана». Режиссер для материала максимально подходящий — автор «Майора» и «Дурака» Юрий Быков. В актерской ОПГ — Филипп Янковский, Кирилл Полухин, Дмитрий Куличков и Евгений Ткачук в роли повзрослевшего Жени.
Подробнее о сериале:
Психологический триллер с Билли Кристалом
Где смотреть: Apple TV+ — с 25 октября
Овдовевшего детского психиатра Элая (Кристал в редкой драматической роли) посещают образ покойной жены Линн (Джудит Лайт) и новый пациент — трудный подросток Ноа (Якоби Джуп). Мальчик, судя по всему, как-то связан с прошлым врача, а еще, возможно, обладает паранормальными способностями.
Интригующий триллер по сценарию Сары Торп («Амнезия», «Дэмиен», «Лестница Иакова»). Первую серию снял Адам Бернштейн («Во все тяжкие», «Укрытие»), а на вторых ролях появляются Рози Перес («Пердита Дуранго») и Мария Диззия («Лестница»).
Австралийский «Йеллоустоун» с Анной Торв
Где вышло: Netflix
Семья Лоусон много лет управляет крупнейшей в мире скотоводческой станцией. Когда умирает патриарх, на его кресло претендуют минимум четыре наследника: Эмили (Торв), Грэм (Майкл Дорман), Колин (Роберт Тейлор) и Маршалл (Сэм Корлетт). Пока Лоусоны сражаются за власть, конкуренты активизируются: их монополию готовы оспорить другие скотоводы, бандиты, старейшины коренных народов и богатые шахтеры.
«Территорию» снял австралийский мастер остросюжетных историй Грег МакЛин (франшиза «Волчья яма», «Джунгли»). Сериал уже сравнивают с «Йеллоустоуном», только за порогом ранчо — суровая Северная территория.
Прощаемся с реальными упырями
Где вышло: Hulu, Disney+
На Статен-Айленде опять сумрачно: многолетний фамильяр Гильермо (Харви Гильен) съезжает, а Нандор (Кайван Новак) и Лазло (Мэтт Берри) хотят использовать его комнату для собственного досуга. Чтобы разрешить спор, они даже призывают Джерри (Майкл Патрик О’Брайэн из SNL) — вампира, который просил его разбудить в 1996 году. Тот удивлен, что Америка все еще не покорена, а значит, скучать жителям дома опять не придется. Наде (Натасия Деметриу) и энергетическому вампиру Колину Робинсону (Марк Прокш), конечно, тоже.
Заключительный сезон вампирского сериала Джемейна Клемента и Пола Симса, которые вместе работали еще над «Полетом Конкордов». Удивительно, но им удалось сделать действительно выдающийся спин-офф «Реальных упырей» Клемента и Тайки Вайтити, где еще больше юмора, драмы и абсурда.
Подробнее о сериале:
Режиссер «Заложницы» проверяет на прочность Кейт Бекинсейл
Где вышло: Prime Video
Террористы похищают Дэвида Брукса (Руперт Френд) — мужа лучшей оперативницы ЦРУ Эвери Грейвз (Бекинсейл), который даже не подозревает о настоящей профессии супруги. Чтобы спасти его, Черной Канарейке придется обновить контакты в преступном мире и пойти против работодателей.
Звезда «Другого мира» продолжает вытеснять Лиама Нисона с позиции родственника, с которым лучше не связываться (см. другие проекты Amazon — «Красотка на взводе» и «Вдова»). Новый боевик с англичанкой поставил Пьер Морель, режиссер «Заложницы», «13-го района» и «Из Парижа с любовью».
Режиссер «Истории игрушек 4» рассказывает, как закалялась сталь Оптимуса Прайма и Мегатрона
Где вышло: Prime Video, iTunes
Роботы-шахтеры Орион Пакс (Крис Хемсворт) и Д-16 (Брайан Тайри Генри) решают нелегально поучаствовать в гонке «Иакон 5000», которую устраивает Сентинел Прайм, правитель Кибертрона. Механические молодцы действительно покажут себя — может быть, не в соревновании, но в спасении планеты. Вскоре они станут известны как Оптимус Прайм и Мегатрон — бывшие друзья, ставшие злейшими врагами.
Киновселенная по мотивам игрушек Hasbro продолжает разрастаться, и мультфильм Джоша Кули («История игрушек 4») позволит больше узнать о родной планете трансформеров. Не обойдется и без других любимых героев: комедиант Кигэн-Майкл Ки озвучил Бамблби (а Скарлетт Йоханссон — Элиту-1).
Что еще смотреть на Кинопоиске
Необычное прочтение Достоевского с двумя Айзенбергами и Васиковской
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — очень британская экранизация Достоевского.
Ричард Айоади из «Компьютерщиков» в 2010-х заявил себя как довольно остроумный постановщик: сначала — подростковая драма «Субмарина», следом — стильная фантазия на тему «Двойника» Достоевского. Историю о клерке, которого вытесняет более успешная и наглая копия, украшают цитаты из Романа Полански и Терри Гиллиама, сдавленный воздух антиутопии, Джесси Айзенберг в двух ролях и роковая Миа Васиковска (кстати, 25 октября ей исполняется 35 лет).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Самый пугающий перформанс Хоакина Феникса в честь его 50-летия
Параноик, ипохондрик и девственник Бо Вассерман пытается добраться до матери-тиранши, но ему то и дело что-то мешает. Среди абсурдных и жутких препятствий — смертельно опасные оргазмы, сумасшедшие бездомные, «красочные» самоубийцы, лесная секта театралов, гигантские члены-монстры.
Юбиляр Феникс не так часто снимается, чтобы у него были проходные роли, и все же перформанс во фрейдистской хоррор-одиссее Ари Астера («Солнцестояние») стоит особняком посреди последних работ артиста. Феникс на долгих крупных планах выдает и трагедию, и кринж-комедию, пока режиссер проверяет Бо на стрессоустойчивость.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Стильная криминальная комедия с Джоди Комер и Сандрой О
Сериал, открывший многим Джоди Комер («Последняя дуэль», «Главный герой»), начинается как пародия на бондиану, а затем превращается в драму о поисках себя. Безжалостная Вилланель (Комер) охотится на работницу МИ-6 Еву Поластри (О), которая, кажется, слишком хорошо ее понимает.
Сперва «Еву» писала Фиби Уоллер-Бридж, затем шоураннеры менялись каждый сезон, чтобы шоу не теряло свежести. Второй, например, делала Эмиральд Феннел («Девушка, подающая надежды», «Солтберн»). О получила за свою игру «Золотой глобус», а Комер — «Эмми».
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Комедия Ольги Дибцевой о поисках себя
Лишившись работы и мужа (Антон Филипенко), наивная школьная учительница Лена (Александра Бортич) записывается на тренинг личностного роста «Стать богиней». Правда, смена имиджа и новый поклонник (Сергей Ильин) не слишком помогают героине найти себя.
Режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой («Озабоченные»), креативным продюсером которого выступил Борис Хлебников. В эпизодах — Антон Васильев, Степан Девонин и Илья Соболев. «Во второй половине есть сцена почти в жанре треш-комедии», — предупреждает в интервью Бортич.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Спорт
«Эль-класико» недели: «Реал» — «Барселона»
Главный футбольный матч в мире
26 октября в 21:50 в Испании впервые в сезоне состоится «эль-класико» — встреча «Реала» и «Барселоны». Если «Больше чем клуб» — девиз каталонской команды, то «эль-класико» — больше чем дерби. Это противостояние Мадрида и Барселоны, политическое и социальное явление, которое превратилось в мировой коммерческий бренд. Но в основе всего — игра, а главные действующие лица — футболисты. Вечером в субботу смотрим за их соперничеством на большой сцене в прямом эфире «Матч ТВ» на Кинопоиске.
Единоборства недели: UFC 308
Один из главных ММА-турниров года
В 17:00 по московскому времени в Абу-Даби начнется первый бой номерного турнира UFC. Традиционно для проходящих в ОАЭ мероприятий ММА-промоушена в списке участников будет немало бойцов из России и стран бывшего СНГ. В главном бою чемпион в полулегком весе Илия Топурия проведет первую защиту титула против будущего члена Зала славы UFC — Макса Холлоуэя. Старт главного карда — в 21:00 по Москве.
«Хороший хоккей» недели: «Авангард» — «Металлург»
Большой матч хоккейной недели в шоу-формате
В октябре 2024 года «Авангард» в непривычной для себя позиции — команда вне зоны плей-офф. Прямо сейчас «ястребам» нужна не одна победа, а серия. Учитывая календарь, это амбициозная задача. Тем более что в воскресенье омичи примут действующего чемпиона — «Металлург». Разбираем ситуацию в Восточной конференции и смотрим «Хороший хоккей» вместе с Денисом Казанским, Андреем Николишиным, Сергеем Гимаевым и Евгением Конобрием.
Российский футбол недели: «Зенит» — «Локомотив»
Определяющий матч претендентов на титул
Треть матчей чемпионата России позади, на первой строчке таблицы — «Краснодар», а следом за ним — готовые воспользоваться любой ошибкой лидера «Зенит» и «Локомотив». Победа в принципиальном матче — возможность не только улучшить собственную позицию, но и максимально ухудшить ее для конкурента. В своих матчах соперники забивают практически равное количество голов, но «Зенит» пока пропустил в четыре раза меньше «Локомотива». В 18:30 по Москве в воскресенье можно в прямом эфире следить, изменится статистика или нет.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Михаил Моркин, Артур Ковтуненко
Фото: Alejandro Garcia / EPA / ТАСС, Фадеичев Сергей, Александр Демьянчук / ТАСС