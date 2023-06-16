Что смотреть дома: «Преступление и наказание», «Лунтик. Возвращение домой» и «эль-класико»

Санкт-Петербург, XXI век. Студент Родион Раскольников (Иван Янковский) на почве безденежья и безнадеги строит теорию, что одним можно больше, чем другим. В качестве проверки он убивает женщину (Ёла Санько), занимающуюся микрокредитами, а уже на следующий день к нему приходит следователь Порфирий (Владимир Мишуков).

Один из самых амбициозных сериалов года. Осовременить Достоевского взялись режиссер Владимир Мирзоев («Топи», «Ее звали Муму») и Анастасия Мирзоева («Внутри убийцы»). Оператор — Матвей Ставицкий («Русский бес», «Последний министр»). Кастинг мегазвездный: Любовь Аксёнова играет Дуню Раскольникову, Тихон Жизневский — Дмитрия Разумихина, а Алёна Михайлова — Соню Мармеладову.

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