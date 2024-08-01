Что смотреть дома: «Игры», 12-я «Футурама», «Тихое место: День первый» и третий тур РПЛ

Конец 1970-х. СССР готовится к проведению Олимпиады. В оргкомитете под шефством строгой Ирины Светловой (Мария Карпова) оказывается молодой повеса Игорь Зорин (Григорий Верник). Таким образом партийный функционер Иван Иванович (Алексей Серебряков) надеется, что подготовка к празднику спорта перевоспитает сына.

Масштабный ретросериал Евгения Стычкина («Нулевой пациент», «Цикады»), где закулисье ОИ покажут с разных сторон. В политической линии появятся Брежнев в исполнении Юрия Стоянова, а США предложит бойкотировать Москву из-за вторжения в Афганистан. В спортивной покажут тренировки и соревнования: спортивную гимнастку играет олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, тяжелоатлета — актер Станислав Демушин, а его тренера — Леонид Каневский.

Чтобы зрители могли еще глубже погрузиться в эпоху, будет выходить дополнение «Игры»: Экстра». В первом эпизоде соавтор книги «Свидетели Игр» Юрий Сапрыкин расскажет об историческом контексте — от советского быта тех лет до войны в Афганистане. А еще к премьере сериала Букмейт выпустил книгу «Свидетели Игр»: сборник интервью с участниками и очевидцами московской Олимпиады-80.

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