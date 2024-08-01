Что смотреть дома: «Игры», 12-я «Футурама», «Тихое место: День первый» и третий тур РПЛ

Ретросериал о московской Олимпиаде и новый взгляд на защитника Готэма. Приквел «Тихого места» и бесконечная «Футурама». Третий тур Российской Премьер-лиги и поединок в Арабских Эмиратах (Умар Нурмагомедов против Кори Сэндхагена). Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Драма о московской Олимпиаде от создателей «Нулевого пациента»
Где смотреть: Кинопоиск — с 3 августа
Конец 1970-х. СССР готовится к проведению Олимпиады. В оргкомитете под шефством строгой Ирины Светловой (Мария Карпова) оказывается молодой повеса Игорь Зорин (Григорий Верник). Таким образом партийный функционер Иван Иванович (Алексей Серебряков) надеется, что подготовка к празднику спорта перевоспитает сына.
Масштабный ретросериал Евгения Стычкина («Нулевой пациент», «Цикады»), где закулисье ОИ покажут с разных сторон. В политической линии появятся Брежнев в исполнении Юрия Стоянова, а США предложит бойкотировать Москву из-за вторжения в Афганистан. В спортивной покажут тренировки и соревнования: спортивную гимнастку играет олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, тяжелоатлета — актер Станислав Демушин, а его тренера — Леонид Каневский.
Чтобы зрители могли еще глубже погрузиться в эпоху, будет выходить дополнение «Игры»: Экстра». В первом эпизоде соавтор книги «Свидетели Игр» Юрий Сапрыкин расскажет об историческом контексте — от советского быта тех лет до войны в Афганистане. А еще к премьере сериала Букмейт выпустил книгу «Свидетели Игр»: сборник интервью с участниками и очевидцами московской Олимпиады-80.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
- Как снимали открытие Олимпиады-80 и гонки на велотреке: репортаж со съемок сериала «Игры»
- «Игры»: знакомимся с актерской сборной сериала про Олимпиаду-80
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- Плов и ретросвадьба. Как снимали сериал «Игры» в Узбекистане
- Как готовили Олимпиаду-80? К премьере сериала «Игры» вышла книга «Свидетели Игр»
Отсидевший разведчик борется с криминалом в послевоенном городе
Где смотреть: Кинопоиск, «Иви»
1953 год. Иван Астафьев (Андрей Фролов) выходит из тюрьмы по амнистии. Вернувшись в родной Горький, он никак не может найти себя в мирной, но довольно опасной жизни. В городе вовсю процветает криминал, и постоянно влезающего в истории Астафьева вербует милиция. Вновь оказавшись в тюрьме и сбежав оттуда, он должен внедриться в самую влиятельную банду Горького, чтобы заманить в ловушку ее главаря Харитона (Александр Балуев).
Криминальная ретродрама Сергея Коротаева («Мосгаз. Формула мести», «Сансара») по сценарию Сергея Иванова («Заповедный спецназ», «Прабабушка легкого поведения. Начало»). На вторых ролях — Екатерина Климова, Катерина Шпица, Алексей Барабаш, Алексей Макаров и Михаил Евланов.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Неспешное аниме о любви к своему делу, которая приходит не сразу
Где смотреть: Кинопоиск, Okko
Юный журналист Котаро Такахаси не слишком увлечен работой на столичном новостном портале. Когда ему доверяют цикл статей о частных винокурнях, он испытывает лишь зависть к людям, нашедшим свое призвание. Особенно к сверстнице Руи, которая уже руководит фамильным предприятием. Однако знакомство с производством виски и историей семьи Комада меняет его взгляд на жизнь.
Полнометражный режиссерский дебют маститого аниматора Масаюки Ёсихары («Призрак в доспехах: Синдром одиночки», «Хранитель священного духа»). Медитативную производственную драму по оригинальному сценарию рисовали умельцы студии P. A. Works («Укрась прощальное утро цветами обещания», «Иная»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Гильдия магов связывается с могущественным волшебным камнем
Где смотреть: Кинопоиск
Хвост Феи — самая дружная и шумная гильдия магов в королевстве Фиор. Однажды, возвращаясь с неудачной миссии по поимке бандитов, волшебники встречают Эклер. Обессилевшая девушка страдает частичной амнезией и недолюбливает заклинания, а еще ей нужна помощь. Камень, что висит у нее на шее, предназначается одному колдуну, но вызывает нездоровый интерес среди проходимцев Фиора.
Одна из миссий огненного драконоборца Нацу, заклинательницы духов Люси и их друзей в волшебном мире, придуманном Хиро Масимой («Нулевой Эдем»). За производство, как и в случае одноименного сериала, отвечали студии A-1 Pictures («Темный дворецкий», «86») и Satelight («Хеллсинг Ultimate»).
Смотрите этот фильм и франшизу «Хвост Феи» на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Четыре новобранки в мексиканской полиции охотятся за маньяком
Где смотреть: Apple TV+
1971 год. В Мехико формируют первый в истории страны женский полицейский отряд. Туда входят четыре сотрудницы: Мария (Барбара Мори), Габина (Аморита Расгадо), Анхелес (Химена Сариньяна) и Валентина (Наталья Тельес). Узнав, что это лишь пиар-ход, чтобы отвлечь граждан от новостей о серийном убийце, квартет берется за самостоятельное расследование.
Режиссером и шоураннером сериала, основанного на реальных событиях, выступил Фернандо Ровзар («Монархиня», «Отель „Кокаин“»). Одна из идей шоу — напомнить о высоком уровне насилия над женщинами в стране, а также намекнуть, что без событий 50-летней давности вряд ли сегодня бы чествовали Клаудию Шейнбаум, первую президентку в истории Мексики.
How do you do fellow kids?
Где вышло: Hulu
«Межпланетный экспресс» продолжает космическую одиссею по стремительно меняющемуся миру будущего. Бендер открывает для себя NFT и родовую рободеревню, а весь экипаж сталкивается с загадками ИИ, кресел-мешков и кофе, толкнувшего обезьян на дорожку цивилизации.
Научно-фантастическая комедия Мэтта Грейнинга, вернувшаяся в прошлом году из очередного анабиоза, продолжает бороздить просторы поп-культуры. Кому-то первый после пробуждения сезон показался несколько старомодным, но в новых сериях создатели обещают исправиться.
Подробнее о сериале:
- Без «Футурамы» не было бы «Рика и Морти»! В чем величие сериала про робота Бендера и его друзей
- Тест • Бендер или доктор Зойдберг? Как хорошо вы помните героев «Футурамы»
Режиссер «Свиньи» снял предысторию хоррор-хита с Лупитой Нионго и котом
Где вышло: iTunes, Prime Video
Инопланетное вторжение застает поэтессу Сэм (Нионго) и других пациентов хосписа посреди Манхэттена — они приехали посмотреть спектакль и чуть развеяться. Никто не ожидает встречи с пришельцами, у которых невероятный слух (и кровожадные намерения). Пока другие паникуют, женщина отправляется в Гарлем за воспоминаниями детства (пиццей и джазом), прихватив сопровождающего ее кота Фродо (сменяющиеся артисты Шницель и Нико).
Предысторию хоррор-франшизы Джона Красински доверили Майклу Сарноски, громко дебютировавшему инди-драмой «Свинья». Там Николас Кейдж играл искусного шеф-повара, который предпочел капитализму мегаполиса жизнь в лесу с трюфельной хрюшкой. В «Дне первом» режиссер сохраняет интерес к еде, животным и артисту Алексу Вулфу (он играет медбрата), а вот подробнее про чудовищ ему рассказать не разрешают.
Подробнее о фильме:
Звезда «Уэнсдэй» Эмма Майерс в роли любознательной школьницы
Где вышло: Netflix
В небольшом английском городке кто-то убивает школьную королеву Энди Белл (Индия Лилли Дэвис), а ее парень Сал Сингх (Рахул Патни) кончает с собой, оказавшись главным подозреваемым. Спустя пять лет смекалистая старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби (Майерс) решает провести собственное расследование. Она знакомится с Рави Сингхом (Зэйн Икбал), братом Сала, и берет интервью у других свидетелей под видом учебного проекта. Дело, однако, оказывается реально опасным.
Экранизация бестселлера Холли Джексон, первого из трилогии о Пиппе. Режиссерами выступили Том Вон («Пуаро», «Молодой Морс», «Бортпроводница») и актриса Долли Уэллс (сняла «Хорошую осанку», «Общество детективов-агорафобов»).
Сценарист легендарного мультсериала 1990-х дарит Темному рыцарю новую молодость
Где вышло: Prime Video
1940-е, Готэм. Брюс Уэйн только открывает для себя путь Бэтмена и пока борется с преступностью в мегаполисе старыми методами — при помощи детективных навыков и кулаков. Тем временем полиция охотится на неизвестного в плаще, выполняющего их работу, а суперзлодеев в Готэме становится все больше.
Многообещающее ретро, к которому приложили руку Джей Джей Абрамс, Мэтт Ривз (режиссер «Бэтмена» с Паттинсоном) и Брюс В. Тимм, посвятивший Темному рыцарю уже больше 30 лет, начиная с мультсериала 1992 года. Дух золотого века супергероики, дизайн в стиле ар-деко и старые знакомые в новых обстоятельствах.
История кинозвезды, рассказанная ею самой в недавно найденных интервью
Где вышло: Max — с 3 августа
Кажется, что ничего из жизни кинозвезд не ускользнет от внимания публики или прессы. Тем более когда речь о таких фигурах, как Элизабет Тейлор. Однако никто не расскажет о трехкратной обладательнице «Оскара» лучше нее самой, а в архивах журналиста Ричарда Мерримена только недавно обнаружились пленки с интервью актрисы. На них рассказы о начале карьеры и встрече с Ричардом Бёртоном, отношения с которым овеяны многими мифами. Вокруг этих записей и строит ленту Нанетт Бурштейн, номинированная на «Оскар» за фильм о молодых боксерах «На канатах», а также снявшая мини-сериал о Хиллари Клинтон и (внезапно) эпизод «Новенькой» (23-я серия первого сезона).
Что еще смотреть на Кинопоиске
Триллер в духе Джона Карпентера с Дэном Стивенсом и Майкой Монро
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Выбор этой недели — триллер, в котором проявились задатки Монро как «королевы крика».
В мировом и российском прокате наводит ужас «Собиратель душ» — фильм Осгуда Перкинса с Николасом Кейджем и Майкой Монро. Последняя чувствует себя в хорроре как рыба в воде — так повелось с культового фильма «Оно приходит за тобой». Однако в остросюжетном жанре актриса раскрылась еще годом ранее в фильме Адама Вингарда («Тебе конец!», «Годзилла против Конга»). Мистический триллер о семье, у которой селится боевой товарищ (Стивенс) покойного сына, гипнотизирует и пугает по заветам «Хеллоуина».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Фильм о живом классике, который и не собирается на пенсию
Режиссер почти четырех десятков полнометражных фильмов и продюсер двух сотен, на стыке веков Спилберг являлся синонимом слова «режиссер». Сейчас постановщик «Индианы Джонса» и «Челюстей» готовится к новому «инопланетному» проекту — «Блюду» с Джошем О’Коннором. В секрете успеха и долголетия Спилберга пытается разобраться документалистка Сьюзен Лейси, снимавшая также о Леонарде Бернстайне, Джейн Фонде и Ральфе Лорене. В качестве экспертов она призывает Скорсезе, Копполу, Лукаса, Бланшетт и других титанов кинематографа.
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Первый полнометражный мультфильм легендарной студии
Недавно «Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории, собрав в мировом прокате полтора миллиарда долларов. Когда-то аналогичный титул в течение полувека удерживала «Белоснежка» с цифрой в 8 миллионов (без учета инфляции). Классический сюжет братьев Гримм, адаптированный художниками и сценаристами под руководством Уолта Диснея, во многом проложил дорогу всем будущим шедеврам — и студии, и индустрии.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Остроумное фэнтези об офисном сотруднике, который строит карьеру в новом обличии
Один из самых популярных жанров в японской анимации — исекай, истории о людях, переродившихся в другом фантастическом мире. Там-то персонажи, настрадавшиеся от суровой реальности, получают возможность реализовать себя. Например, клерк Сатору Миками начинает изучать магию и даже руководить городом под именем Римуру Темпест. Правда, в фантастической реальности он стал разумной слизью и может менять облик, а еще перенимать навыки того и тех, кого проглотит. Кстати, третий сезон появится в библиотеке с 5 августа.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Российский футбол недели: третий тур РПЛ
Ремейк золотого матча весны и первый домашний матч «Спартака»
Два месяца спустя «Зенит» и «Ростов» снова встретятся. Прошлый матч команд был по-настоящему драматичным, тогда решалась судьба золотых медалей чемпионата. «Ростов» забил первым, однако «Зенит» ответил дважды, забрал матч и шестое подряд чемпионство. 3 августа в 17:00 (Мск) парни Карпина наверняка захотят поквитаться. Ну а петербуржцы на старте турнира в сумасшедшей форме — забивают по четыре мяча за игру.
5 августа «Спартак» под руководством нового тренера Деяна Станковича впервые в нынешнем сезоне РПЛ сыграет дома. В минувшем туре выступление за красно-белых бодро, голом со штрафного, начал аргентинский новичок Эсекиэль Барко. «Крылья Советов» после двух туров замыкают таблицу — у самарцев два поражения и большая мотивация проявить себя в игре с топ-клубом.
Единоборства недели: UFC в Арабских Эмиратах
Важный бой Нурмагомедова и еще пять боев россиян
Вечером 3 августа — смешанные единоборства. Турнир с большим российским представительством пройдет в Абу-Даби. Это редкая возможность посмотреть UFC в удобное время. В 19:00 (Мск) стартует предварительный кард, а в 20:30 на Кинопоиске в эфире «Матч ТВ» — основной.
В главном бою троюродный брат Хабиба, Умар Нурмагомедов, встретится с американцем Кори Сэндхагеном. Рекорд Умара идеален — 17 боев, 17 побед. Сэндхаген — самый опасный соперник в карьере Нурмагомедова. Он одержал столько же побед, проигрывал в UFC трижды и только именитым бойцам.
«Кинопоиск | Спорт» в Telegram
Главное из мира спорта в одном месте
Автор: Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко
Фото: Валентина Певцова / ТАСС, Пресс-служба Bellator / ТАСС