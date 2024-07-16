«Люди Икс» на больших экранах уже почти четверть века. За это время они успели поменять состав, побывать в разных жанрах и эпохах, а также заполучить в свою киновселенную Болтливого наемника. При этом едва ли кто-то сможет внятно и последовательно пересказать историю команды Чарльза Ксавье — связной франшизы у студии Fox так и не вышло. Окончательно запутавшись в таймлайнах, вселенная Икс, судя по всему, получит очередную перезагрузку уже под началом студии Marvel.
Это хороший повод вспомнить, какой вклад внесли «Люди Икс» в развитие супергероики, чем интересен образ Росомахи и как в кино и на телевидении пытались переизобрести сагу о мутантах.
Василий Покровский
Автор сценария
Сегодня главная проблема для продюсеров Marvel — как ввести Людей Икс в уже устоявшуюся вселенную. В марвеловских фильмах были свои версии персонажей-мутантов, но после слияния студий в диснеевской киновселенной начали появляться актеры из франшизы Fox: сначала в качестве шутки, а недавно случилось и полноценное камео в сцене после титров.
Но по-настоящему задача эта легла на плечи Дэдпула, что на деле выглядит не таким уж абсурдным вариантом. Болтливый наемник постоянно проламывает стены между нашей реальностью и вымышленным миром, так что в «саге Мультивселенной» он будет как раз кстати. К тому же и сама франшиза Marvel сейчас переживает не лучшие времена, поэтому появление Людей Икс в ней может подарить историям второе дыхание.
Впрочем, «Дэдпул и Росомаха» выглядят, с одной стороны, как своеобразное подведение итогов двадцатилетнему развитию франшизы, а с другой — навязчивым повторением худших черт современной супергероики вроде бесчисленных камео, эскапистского юмора и эксплуатации ностальгии без внятного осмысления действительности.
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Авторы: Василий Покровский, Анастасия Усанова