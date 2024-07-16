«Люди Икс» на больших экранах уже почти четверть века. За это время они успели поменять состав, побывать в разных жанрах и эпохах, а также заполучить в свою киновселенную Болтливого наемника. При этом едва ли кто-то сможет внятно и последовательно пересказать историю команды Чарльза Ксавье — связной франшизы у студии Fox так и не вышло. Окончательно запутавшись в таймлайнах, вселенная Икс, судя по всему, получит очередную перезагрузку уже под началом студии Marvel.

Это хороший повод вспомнить, какой вклад внесли «Люди Икс» в развитие супергероики, чем интересен образ Росомахи и как в кино и на телевидении пытались переизобрести сагу о мутантах.