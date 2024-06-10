«Тихое место: День первый» — приквел хоррор-франшизы, достойный Юрия Куклачёва

В мировой прокат вышел третий фильм из франшизы про монстров с острым слухом. Теперь нам предлагают посмотреть, с чего все началось. Началось все с кота по имени Фродо, сообщает Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Сэм (Лупита Нионго), терминальная пациентка хосписа в пригороде Нью-Йорка, вместе с группой других больных и медбратом (Алекс Вулф) отправляется на Манхэттен в кукольный театр. Когда это представление подходит к концу, начинается новое: Землю атакуют полчища инопланетных чудовищ, которые ничего не видят, но все слышат. Сэм решает не бегать попусту, а напоследок сходить в родной Гарлем за пиццей. По дороге кот Фродо, всюду ее сопровождающий, знакомится с насмерть перепуганным студентом-юристом из Англии (Джозеф Куинн).

Главное, не перепутать: перед нами третье «Тихое место», но не «Тихое место 3». Триквел в постановке Джона Красински запланирован на следующий год, а это приквел, он же немножко спин-офф: единственный сквозной персонаж из франшизы — второстепенный герой Джимона Хонсу. Автор сценария и режиссер «Дня первого» делит, видимо, с Красински восточноевропейские корни — это Майкл Сарноски, автор инди-хита «Свинья» с Николасом Кейджем в роли разгневанного шеф-повара (из того фильма Сарноски прихватил Алекса Вулфа).

Видевшие «Свинью» не будут, вероятно, слишком удивлены тону, который взят в приквеле. Несмотря на Майкла Бэя среди продюсеров, это не совсем типичный летний блокбастер — скорее, компромисс между прописанным в контракте крупнобюджетным развлечением и сентиментальной драмой, к которой тяготеет Сарноски. Тут важно было соблюсти баланс, и в целом это автору удалось, хотя ближе к концу сентиментальность все же взяла верх и чуть подпортила впечатление.

Сама история предельно простая. От приквела с названием «День первый» зритель вправе ожидать каких-то интригующих подробностей про уже знакомых чудовищ, но не тут-то было. Они как-то попадали с неба и всех убили — вот и всё, ничего нового. Единственное, что их побольше, чем мы видели раньше, и рассмотреть их можно чуть получше. В какой-то момент мы долго заглядываем одному в глотку (одну из глоток?), как самый несчастный в галактике отоларинголог.

Власти никакого сопротивления (в кадре, во всяком случае) пришельцам не оказывают. Максимум, на что их хватило, — это взорвать мосты, ведущие на Манхэттен (что имело бы смысл, если бы монстры приземлились только на остров, что явно не так). Соответственно, чудища снова занимаются охотой за теми, кто слишком громко топает, задевает стулья или, как одна женщина, орет «Джонатан!», стоя посреди дороги. Надо заметить, что это «Тихое место», как и предыдущие, очень потеряет, к сожалению, при домашнем просмотре: половина удовольствия в фильме — следить, как соседи по кинозалу пытаются беззвучно запустить руки в ведра попкорна. Экшен-сцен не так много, но они поставлены с должным (пусть и не более того) мастерством. Другой вопрос, что эти кошки-мышки во франшизе довольно однотипны.

Лупита Нионго и Джимон Хонсу

Тут мы подходим к главному — к кошке, точнее, коту. Фродо (имя прозрачно намекает на опасное путешествие, которое предстоит герою) быстро занимает место на первом плане, и уже его не покидает. Можно только гадать, сколько дублей было загублено тем, что кот посмотрел прямо в камеру, и чем его кормили, чтобы он вел себя так спокойно. Но результат налицо: Фродо демонстрирует фантастическое самообладание в самых напряженных ситуациях. И поверить в некоторые его действия посложнее, чем в падающих с неба монстров.

Зато Лупите Нионго и Джозефу Куинну (почти укравшему четвертые «Очень странные дела» в роли изгоя-металлиста) остается только подыгрывать. В фигуре умирающей, так или иначе, Сэм иногда мерещится оттенок эмоциональной эксплуатации, но Нионго делает героиню достаточно сильной, чтобы это можно было пропустить. Куинн выразительно хлопает глазами и хорошо работает кошачьей переноской. Под конец, как уже было сказано, Сарноски чуть пережимает с сентиментальностью, но совсем избежать ее в фильме про смертельно больную женщину, кота и британца (не кота) едва ли было бы возможно.