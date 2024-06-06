«Смотрители» Ишаны Шьямалан: папино кино про заколдованный лес

В мировой прокат вышел хоррор, спродюсированный М. Найтом Шьямаланом и поставленный его дочерью, — история про девушку, которая попадает в Ирландии в заколдованный лес. Насколько яблоко упало далеко от яблони, выяснил Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Американка Мина (Дакота Фаннинг) в процессе экзистенциального побега от самой себя забралась в ирландский городок Голуэй и работает там в зоомагазине. Босс поручает ей отвезти немногословного, но харизматичного попугая в зоопарк под Белфастом. Машина ломается посреди леса. Вскоре Мина встречает троих — волевую седовласую Мэдлин (Олуэн Фуэре), нервного юношу Дэниела (Оливер Финнегэн) и Киару (Джорджина Кэмпбелл), молодую женщину примерно ее возраста. Новые знакомые объясняют, что из леса нет выхода, в подземных норах обитают чудовища, которые выползают с наступлением темноты, а сами они живут в стеклянной избушке, поскольку «смотрителям», как они прозвали монстров, нравится за ними наблюдать.

Никто, во всяком случае, не упрекнет Ишану Найт Шьямалан в малодушии. В разгар дискуссий про привилегии голливудских nepo babies взять и дебютировать фильмом не только под отцовской фамилией, но и совершенно в его духе (выходи он в российский прокат, наверняка назывался бы «Таинственный лес: Возвращение» или что-то в таком духе), должно быть, не менее страшно, чем застрять с попугаем в заколдованной роще. 24-летняя Ишана, впрочем, уже не совсем новичок, поскольку вовсю работала на паре папиных фильмов и сериале «Дом с прислугой». И если отец прославился оригинальными сценариями, дочь в полнометражном дебюте предпочла опереться на еще одно плечо: «Смотрители» — экранизация романа ирландца А. М. Шайна.

Литературная основа имеет очевидные плюсы, но с первых же кадров начинает служить автору и недобрую службу. В прологе мы видим, как некий мужчина (чуть позже он окажется мужем одной из героинь) бежит по лесу, прежде чем его атакует и утаскивает под землю неведомая сила. Так вот этот пролог зачем-то сопровождается закадровым комментарием, дополнительно разъясняющим происходящее. Это могло бы быть мелкой помаркой, но в финальной трети (о которой, разумеется, ни слова) становится настоящей проблемой: история из книжки слишком велика и извилиста для фильма, и, чтобы втиснуть в час сорок все, что ей хочется сообщить, Ишана вынуждена все больше опираться на такой некиношный прием, как пересказ словами.

Дакота Фаннинг

Вторая проблема ровно противоположная: действие очень разрежено. Кажется, что в фильме мало что происходит, хотя на самом деле событий полно. Но из-за того, что Ишане не удается как следует скрепить их причинно-следственными связями, саспенса почти нет , мы просто терпеливо ждем, пока автор откроет свою следующую карту. Паузы опасны для такого кино, потому что скучающий зритель начинает задаваться дурацкими вопросами. Что, например, эти люди, вроде бы заточенные в лесу месяцами, пьют? Или почему они ведут себя так странно? Кто, выйдя из заглохшей машины посреди абсолютной глуши, первым делом начинает орать в небо «У меня сломалась машина»?

Никому из героев не придуман сколько-нибудь интересный характер. Начиная с Мины, которой наугад выдана драма под номером 24 из памятки ленивого сценариста: 15 лет назад она случайно послужила причиной гибели собственной матери и не может себя за это простить. Видимо, менее сенсационная предыстория не могла бы объяснить появление американки в западноирландском зоомагазине.

Джорджина Кэмпбелл и Дакота Фаннинг

Самое обидное, что и история, на самом деле, неплохая, и интересных мотивов в фильме хватает. Тут и тема отражений и всяческого двойничества, и человеческая мимикрия, желание прикинуться другим, и жизнь как зоопарк. Любимое занятие Мины, например, надеть парик, отправиться в паб и за кружкой «Гиннесса» развлекать мужчин рассказами о том, что она танцует в «Лебедином озере». Другой прозрачной метафорой служит реалити-шоу, которое герои смотрят в лесу по телевизору (не спрашивайте). Попугай, повторяющий чужие слова, тоже возникает не случайно. Но поскольку ни одна из идей толком не развита, все это не работает: думаешь не о тонких смыслах, а о том, когда несчастный некормленный попугай наконец уже сделает ноги.

Визуально фильм сделан не без элегантности, в папиной опять же манере, но более суетливо, более стандартно и, к сожалению, почти совсем не страшно. В конечном счете эта сумрачная сказка напоминает не о триумфах Шьямалана-старшего, а о его провалах, в первую очередь о «Девушке из воды». «Девушка из леса»? «Девушка без воды»? Снимать фэнтези со смертельно серьезным лицом — рисковать услышать в зале смех или, хуже того, зевки. Передавая по наследству профессиональные навыки, М. Найт, очевидно, решил дать дочери набить и собственные синяки в тех же местах, что у него самого. Другое дело, что такие синяки — это тоже, конечно, привилегия.