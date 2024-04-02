Что смотреть дома: «Добро пожаловать в семью 2», «Воздух», «Рипли» и новый сезон «Обоюдного согласия»

Российский криминальный авторитет влезает в кулинарный бизнес, а американский — в торговлю людьми. Хитроумный аферист выдает себя за сына американского бизнесмена, детектив со странной репутацией разыскивает внучку продюсера. «Спартак» играет против «Динамо», самые важные матчи Кубка Гагарина. А еще новые квизы. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Криминальная пенникелла Владимира Сычёва
Где смотреть: Кинопоиск
Криминальный авторитет Лёня Боксер (Владимир Сычёв) берется решить вопрос ресторатора, которого обманули итальянские партнеры. Но паста и обаяние шефа Джокомо (Алессандро Демченко) обезоруживают бандита, и вот уже они открывают ресторан «Везувий». Бизнес, впрочем, оказывается опасным: к повару наведываются сицилийские мафиози.
Сиквел комедии Владимира Зинкевича вновь эксплуатирует итальянский колорит и противостояние людей разного круга. Даже когда семье угрожает опасность, Лёня отказывается от помощи родственницы — прокурора Надежды Викторовны (Светлана Камынина).
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Драма о сражениях в небе над блокадным Ленинградом
Где смотреть: Кинопоиск, Wink
Весной 1942 года совсем юные девчонки поступают в летный полк подполковника Астафьева (Сергей Безруков), под его руководством они учатся воевать. А в перерывах между вылетами, каждый из которых может стать последним, вспоминают довоенное прошлое, разговаривают о любви и рассуждают о том, что же важнее — человек или Родина.
Масштабный блокбастер Алексея Германа-мл. с большим количеством воздушных боев показывает войну без героизма и заставляет вспомнить советские «В бой идут одни „старики“» и «…А зори здесь тихие». Отличный женский каст — Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Елена Лядова.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Триллер со звездой «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито
Где смотреть: Амедиатека
Владелец элитного автопарка Грэй Пэриш (Эспозито) возвращается в преступный мир. Старый знакомый втягивает его в опасное дело, связанное с преступным синдикатом, который торгует людьми. У Грэя, который, до того как стать законопослушным семьянином, был членом банды, веский мотив идти на риск — найти и покарать убийц сына.
Жесткая криминальная драма — адаптация британского сериала «Водитель», оба шоу сняты по сценарию Дэниэла Блоклхёрста, автора «Бесстыжих» и «Голяка». Эспозито переигрывает в безжалостности своего Гуса Фринга из «Во все тяжкие».
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Техасский рейнджер на работе и дома
Где смотреть: Амедиатека
Шериф Корделл Уокер (Джаред Падалеки) продолжает бороться с преступностью в Остине. В новом сезоне напомнят о себе враги из прошлой жизни. Внимание блюстителя порядка требует и семья: сын Август (Кейл Калли) идет в армию, а дочь-бунтарка Стелла (Вайолет Бринсон) — в колледж.
В самом коротком (13 серий) сезоне проекта Уокера ждут новые вызовы и сложности, причем все чаще личного, семейного характера.
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Продолжение детективной антологии Валерии Гай Германики
Где смотреть: Kion
После празднования 20-летия совместной жизни Григория Венишева (Максим Ползиков) обнаруживают с колотой раной, а его жена Марина (Глафира Тарханова) оказывается главной подозреваемой. Становится очевидно, что отношения супругов были совсем неидеальными, как это казалось еще недавно. Теперь следствию предстоит понять, что заставило мать троих детей пойти на отчаянное преступление. Или доказать ее невиновность.
Второй сезон антологии Валерии Гай Германики — совсем другая история, но тема та же: насилие, на этот раз домашнее, и общественное отношение к нему. Новый виток в карьере Глафиры Тархановой, народно любимой благодаря сериалам «Громовы», «Измены» и двум десяткам телемелодрам. Германика, как и прежде, фантастически работает с актерами-непрофессионалами: если первый сезон украл ведущий «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов, то в новом появляются Диана Арбенина и Елена Ханга.
Подробнее о сериале:
Нуарный детектив с Колином Фарреллом про очередные секреты Лос-Анджелеса
Где смотреть: Apple TV+
Частный детектив Джон Шугар (Фаррелл) расследует исчезновение внучки влиятельного голливудского продюсера. В ходе этого явно нерядового дела он вскрывает семейные тайны и рискует собственной жизнью.
Сериал Фернанду Мейреллиша («Город бога», «Два Папы») и Адама Аркина («Фарго», «Миллиарды», «Наследники», «Притворство») получился стильным, с черно-белым прологом в Токио и с последующим перемещением в Голливуд, с отсылками к шедеврам нуара 1940–50-х вроде «Сансет Бульвара» и «Мальтийского сокола». В центре внимания, конечно же, сыщик-одиночка, которого верный пес понимает лучше, чем кто-либо из людей.
Полная история афериста Томаса Рипли
Где вышло: Netlix
Нью-йоркский финансист просит Тома (Эндрю Скотт) поехать в Италию, где бесцельно проматывает отцовские деньги Дики Гринлиф (Джонни Флинн), и уговорить сына вернуться домой.
В отличие от прежних экранизаций Патриции Хайсмит (к примеру, «Талантливого мистера Рипли» с Мэттом Дэймоном или «На ярком солнце» с Аленом Делоном), сериал охватывает действие всех пяти книг о преступнике и убийце. Эталонный нуар, снятый в ч/б, от Стивена Зеллиана, режиссера «Однажды ночью» и «Всей королевской рати».
Реальная история скандального интервью с членом королевской семьи
Где смотреть: Netflix — с 5 апреля
Рассказ о подготовке телевизионного интервью Эндрю (Руфус Сьюэлл), сына королевы Великобритании Елизаветы II. Ответы на острые вопросы журналистки Эмили Мейтлис (Джиллиан Андерсон) коснулись дружбы принца с американским бизнесменом Джеффри Эпштейном, обвиненным в торговле людьми и сексуальных действиях с несовершеннолетними.
Мемуары продюсера телеканала ВВС Саманты Макаллистер, которая договаривалась с представителями Букингемского дворца о той беседе, экранизировал режиссер «Короны» и «Екатерины Великой» Филип Мартин.
Что еще смотреть на Кинопоиске
Нежная история о неслучившейся любви и особенностях миграции
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы вместе с вами смотрим классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждаем их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — фестивальная драма с двумя номинациями на «Оскар».
Спустя двадцать с лишним лет сеульцы Нора (Грета Ли) и Хэ Сон (Тео Ю, знакомый по роли Виктора Цоя в фильме «Лето») случайно встречаются в Нью-Йорке и представляют, как сложилась бы их судьба, окажись они вместе. Трепетное исследование несбывшегося снято на личных переживаниях режиссера: Селин Сон тоже когда-то эмигрировала из Кореи в Канаду.
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Продолжение одного из самых популярных турецких сериалов
Молодой повеса Ферит (Мерт Рамазан Демир) по воле своего влиятельного деда должен жениться. Семья выбирает невесту в родном городе деда, Газиантепе, из небогатого, но уважаемого рода. Фериту прочат старшую дочь Суну (Бериль Позам), которая мечтает уехать от строгих родителей, а он влюбляется в младшую — Сейран (Афра Сарачоглу), которая только поступает в университет и вовсе не собирается замуж.
Во втором сезоне молодых супругов ждут новые испытания: они ссорятся и разъезжаются. Тем временем рядом с Феритом оказывается его бывшая Пелин. Мелодрама о любви и строгом воспитании. В новом сезоне страсти еще больше накаляются, а эпизоды длятся уже не по 45 минут, а от двух до трех часов.
Смотрите второй сезон сериала на канале Start World 6 апреля в 19:00.
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Алекс Гарленд заявил об уходе из режиссуры
Номинант на «Оскар», режиссер фильмов «Из машины», «Аннигиляция» и недавнего «Падения империи» Алекс Гарленд заявил о желании уйти из профессии. По его словам, он устал объяснять людям то, во что сложно поверить. Надо сказать, раньше ему это прекрасно удавалось. Например, героиня хоррора «Род мужской» Харпер (Джесси Бакли) приезжает в деревню восстановиться после гибели мужа. Там она заходит в туннель, и ей начинает казаться, будто ее кто-то преследует. Среди обитателей деревни — похотливый викарий, хамоватый подросток, голый бродяга, безучастный полицейский. И всех их играет Рори Киннер. Уж ему без воображения это точно не удалось бы.
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В Турции готовят ремейк «Холопа» с Керемом Бюрсином
Турецкие кинематографисты решили переснять российскую комедию «Холоп». По их задумке столичный мажор окажется на перевоспитании в османском городе XVI века. Фильм планируется снимать в локациях сериала «Великолепный век». Режиссером выступит Онур Унлю, а главную роль исполнит Керем Бюрсин, звезда популярного сериала «Постучись в мою дверь» и недавнего «Если сильно полюбишь». Герой последнего, Атеш, после трагической гибели отца берет на себя руководство его компанией и воспитание троих его детей. Ярких красок в его новой жизни добавляет обаятельная и взбалмошная аферистка Лейла (Хафсанур Санджактутан).
Проверка знаний недели: панк-квиз «Король и Шут» и другие
Новые квизы на Кинопоиске
На Кинопоиске можно не только смотреть фильмы и сериалы, но и проверять свои внимательность и память. На этой неделе коллекция квизов на витрине пополнилась новыми — про фантазийный мир «Короля и Шута», истинную сущность супергероев («Мультивселенная супергероев»), захватывающий и страшный жанр тру-крайм («Внутри убийц»), от которого без ума киноманы, и «Кухни народов мира». Много заданий, уровни разной сложности, многопользовательский режим. Играйте и отвечайте на вопросы. А будет сложно, вы знаете, где искать подсказки.
Играйте в эти и другие квизы на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Хоккей недели: полуфиналы Кубка Гагарина
Урал против Ярославля
В Кубке Гагарина — самые важные матчи. В ближайшие две недели четыре претендента на трофей сыграют полуфинальные серии плей-офф, а два победителя выйдут в финал. Расклады в этом году совершенно непредсказуемые: в гонке остались «Локомотив», «Трактор», «Автомобилист» и «Металлург». Такое случилось впервые в истории: сразу три команды представляют Урал, еще одна — Ярославль, а кубок ранее выигрывал только «Металлург» из Магнитогорска. Предсказывать исход серий в этом сезоне — занятие сложное, так что предлагаем просто насладиться топовым хоккеем на Кинопоиске. Покажем все матчи в прямом эфире, а если вдруг не успеете посмотреть, в разделе «Спорт» всегда доступны записи матчей.
РПЛ недели: «Спартак» против «Динамо»
Важное московское дерби
Большой футбол в выходные: московское «Динамо» неожиданно ворвалось в чемпионскую гонку и попробует обыграть «Спартак». И это тот редкий случай, когда дерби важно в турнирном плане. «Динамо» имеет шансы на титул, а «Спартак» пока идет на шестом месте и ни разу не забивал в 2024-м. У «Динамо» же сбоит защита: команда Марцела Лички много пропустила от «Ростова» и с трудом прошла СКА в матче Кубка России, так что матч принципиальных соперников легко может порадовать атакующим хаосом и большим числом голов. Смотрим матч 7 апреля в 19:30, трансляция будет доступна в Плюсе.
Лига чемпионов недели: первые матчи ¼ финала
Каждая пара — дорогой блокбастер
В деле остались только суперкоманды, которые точно подарят тонну эмоций и непредсказуемый сюжет. Сможет ли «Реал» пройти лучшую команду мира из Манчестера? Что покажет Мбаппе в своем последнем сезоне в Париже? Есть ли у харизматичного аргентинца Диего Симеоне хотя бы один шанс на главный европейский трофей? Смотрим 9 и 10 апреля на Кинопоиске!
Автор: Михаил Володин, Егор Параскун
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС, Сергей Савостьянов / ТАСС, Alex Caparros / Getty Images