Что смотреть дома: «Добро пожаловать в семью 2», «Воздух», «Рипли» и новый сезон «Обоюдного согласия»

Криминальный авторитет Лёня Боксер (Владимир Сычёв) берется решить вопрос ресторатора, которого обманули итальянские партнеры. Но паста и обаяние шефа Джокомо (Алессандро Демченко) обезоруживают бандита, и вот уже они открывают ресторан «Везувий». Бизнес, впрочем, оказывается опасным: к повару наведываются сицилийские мафиози.

Сиквел комедии Владимира Зинкевича вновь эксплуатирует итальянский колорит и противостояние людей разного круга. Даже когда семье угрожает опасность, Лёня отказывается от помощи родственницы — прокурора Надежды Викторовны (Светлана Камынина).

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