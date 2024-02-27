«Я была полной дурой, пытаясь стать Кэрри Брэдшоу». Что нужно знать о звезде «Прошлых жизней» Грете Ли

Впервые драма Селин Сон была показана на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году. Вот как Грета вспоминает тот день: «Я безумно боялась премьеры. Центр Эклза, где проходил показ, необъятных размеров. Мы все чувствовали себя очень гордыми. Но в то же время мы думали: „Не слишком ли большое это помещение для такого небольшого фильма?“ Мне было очень страшно ощущать себя азиатской женщиной и видеть свое лицо на огромном экране, казалось, что мы делаем нечто радикальное и опасное. Помню, как сидела в зале во время последней сцены и заметила, что зрители начали ерзать и тянуться за вещами. Я думала, что им не понравился фильм, что они нервничают и хотят уйти, но оказалось, что все эти люди просто массово начали плакать и тянулись за салфетками. Для меня это было так дико и сюрреалистично. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю тот день».