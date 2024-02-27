«Я была полной дурой, пытаясь стать Кэрри Брэдшоу». Что нужно знать о звезде «Прошлых жизней» Грете Ли

29 февраля в прокат выходят «Прошлые жизни» — первая главная роль Греты Ли, за которую ее номинировали на «Золотой глобус» и Critics Choice Awards. Грета с детства была талантливой, целеустремленной и обладала прекрасным чувством юмора. Она стала известна благодаря небольшим ролям в «Девочках», «Новенькой» и «Утреннем шоу», но постоянно чувствовала себя подавленно из-за того, что ей никак не удается заполучить роли покрупнее. Мы уверены, что Ли уже стала большой звездой, а значит, самое время познакомиться с ней поближе и проследить за ее непростым карьерным путем. А еще мы сходили к ней за комментарием!
Семья
Грета, как и ее героиня Нора из «Прошлых жизней», — дочь корейских иммигрантов. Ее родители переехали из Сеула в Лос-Анджелес в начале 1980-х годов. Отец был дипломированным врачом, но очень долго не мог найти в Америке работу, так как не знал английского. Ее мать Ли Мин-джин была выдающейся пианисткой в Южной Корее. «Она переехала сюда, забросила свою карьеру и просто заботилась о нас, пока мы не уехали в колледж», — признается актриса The New York Times.
Корейская война оказала на семью Ли большее влияние. Родственники по линии отца прятались на американской базе в Пусане, а ее дед-художник из-за больной ноги не мог пойти на фронт, но стал рисовать рекламные афиши для фильмов, которые показывали солдатам. Он умер, когда Грета еще училась в колледже, однако она до сих пор часто вспоминает его в интервью как человека, который привил ей любовь к кино.
В детстве Ли наряжалась как Лайза Миннелли и исполняла кавер-версию песни Фрэнка Синатры «New York, New York». Но, несмотря на веру в себя, ранние годы были разочаровывающими. Она училась в Гарвард-Уэстлейк — элитной подготовительной школе с известными выпускниками (туда, например, ходили Джейми Ли Кёртис, Джейк и Мэгги Джилленхол). В выпускном классе она думала, что ее возьмут на главную роль в школьной постановке, но вместо этого режиссер придумал для нее и еще одной американской студентки корейского происхождения роли кукловодов японского театра кабуки.
Мать Греты отказалась от собственных амбиций, и девушка еще сильнее чувствовала потребность в том, чтобы стать артисткой. Ли изучала музыкальный театр в Северо-Западном университете в Чикаго (там она встретила своего мужа, актера и писателя Расса Армстронга), а затем переехала в Нью-Йорк.
Начало карьеры и долги по кредитной карточке
Первую роль она получила в сериале «Закон и порядок» в эпизоде под названием «Табу»: «Для меня на тот момент это было все равно что получить „Оскар“. Я играла роль соседки жертвы. Это была очень популярная и рейтинговая серия, но она был об инцесте. Согласитесь, достойный эпизод, чтобы похвастаться им перед родителями».
После сериала она была приглашена в постановку мюзикла The 25th Annual Putnam County в роли Марси Парк — стрессоустойчивой и усердной студентки, которая спит всего три часа за ночь. Ли выступала с шоу в Сан-Франциско, Бостоне, а потом вернулась в Нью-Йорк, где получила роль на Бродвее. К 25 годам она успела выйти на сцену тысячу раз перед полными залами по всей стране и была уверена, что наконец-то все сложилось: «Мне казалось, что я стану корейской Натали Портман своего поколения. Я такая: „У меня все получилось. Прощайте!“ Я и представить себе не могла, что буду потом еще много лет работать официанткой и хостес».
На пике театрального успеха Ли постоянно угощала друзей в барах на свою скромную зарплату и набрала кучу долгов по кредитке. Так она пыталась воплотить в жизнь свои безудержные нью-йоркские фантазии: «Я была полной дурой, пытаясь стать Кэрри Брэдшоу. Приехала сюда и просто выбрасывала деньги на ветер. Думаю, что если бы не „Секс в большом городе“, у меня точно был бы дом», — шутит Грета.
Инклюзивность
В 2012 году Лина Данэм увидела выступление Ли в бродвейской постановке «4000 миль». Грете досталась роль китаянки, девушки главного актера, который захотел шокировать свою бабушку новой партнершей. Данэм признается, что хватала руку рядом сидящей подруги каждый раз, когда Грета выходила на сцену. На следующий день Лина начала писать для нее роль в «Девочках»: «Я хотела, чтобы она сыграла кого-то, кто обладает необъятной харизмой, внутренней силой и легкостью, которые заставляют людей хотеть находиться рядом с ней». Так она придумала тщеславную галеристку Су-джин, олицетворяющую тип нью-йоркской девушки, которой все хотели быть в то время — необычной, занятой и гламурной.
Затем Эми Шумер пригласила Ли в свое шоу на Comedy Central «Внутри Эми Шумер», в это то же время Ли появилась в эпизоде сериала «Кайф с доставкой» в роли девушки, которая поселилась в квартире своего знакомого из Tinder, потому что ей негде жить. В 2014 году Грета сыграла Каю в «Новенькой», возлюбленную героя Джейка Джонсона, которую тот считал мошенницей.
В 2019 году Грета появилась в «Жизнях матрешки» в роли богемной подруги, которая устроила Наташе Лионн вечеринку по случаю дня рождения и раз за разом произносила фразу «Sweet birthday baby!». После премьеры сериала люди часто стали кричать ей эту фразу на улице. Еще один проект, в котором снялась Ли, — «Утреннее шоу». Ее героиня Стелла — талантливая и прогрессивная руководительница, которая пришла встряхнуть новостное подразделение UBA.
Хотя Ли стала получать роли благодаря харизме и комедийному дару, она все равно чувствовала себя на обочине индустрии, потому что ее успех был возможен только благодаря белым шоураннеркам: «Даже в кругу самых близких друзей или коллег у меня иногда бывают моменты, когда я думаю: „О, ты до сих пор видишь мир таким?“ Как будто я могу быть частью этой истории, только будучи посторонним человеком. Мне кажется, что в нашем мире расизм настолько системный, что мы даже близко не стоим к тому, чтобы его победить».
«Как женщина и как цветная женщина, я все еще работаю над тем, чтобы научиться себя правильно позиционировать. У меня идет постоянная внутренняя борьба. Как правильно отстаивать свои интересы и при этом не выглядеть высокомерной выскочкой или дивой? Не занимаю ли я слишком много места? Заслужила ли я правда тут находиться? Я искренне сочувствую другим женщинам, всем тем, кто ощущает себя аутсайдером на рабочем месте», — делится Грета.
Девиз Греты: «Не будьте придурками и пейте побольше воды»
Шоураннерка и сценаристка
Однажды актриса пожаловалась Эми Шумер на отсутствие достойного материала для азиатских женщин, на что та сказала ей, что единственное решение — взять и написать это самой. Тогда Ли села писать свою историю. Вместе со своим другом Джейсоном Кимом, который был редактором сценария в «Девочках» и продюсером «Барри», она придумала шоу о кореянке-преступнице из Лос-Анджелеса. Они назвали сериал Ktown («Корейский городок») и предложили его HBO в 2018 году. Телеканал сразу же приобрел на него права (сейчас права на него принадлежат другому стримингу). Актриса продала сериал в эпоху популярности «Безумно богатых азиатов», когда на телевидении поверили в потенциал азиатско-американских историй.
Грета всегда хотела снять нечто уникальное, проект о непростой азиатской семье, один из членов которой оказывается по ту сторону закона. В интервью после сделки она сравнила ситком с «Сопрано» и попала под град критики в азиатском комьюнити, которое опасалось, что она представит корейцев в негативном свете. По ее словам, в этом и заключается суть проблемы: «В сериалах настолько мало представителей меньшинств, что создатели испытывают дополнительные стресс и сложности, когда пытаются рассказать историю. Многие считают, что она обязательно должна вызвать у зрителя умиление. Нет, ее герои могут быть такими же злыми и сложными, как и многие персонажи на ТВ. Никто не смотрит „Сопрано“ и не говорит „О нет, они выставили итальянцев в плохом свете!“ Это всё двойные стандарты».
Как только Грета начала писать сценарии сама, ей стало трудно остановиться. Сейчас она также работает над еще двумя проектами, оба о корейских женщинах. Один из них — ситком о сестре Ким Чен-ына: «Существует теория заговора, что его правая рука на самом деле его сестра, так что я подумала, что есть нечто забавное в том, чтобы снять сериал о женщине-социопатке».
Другой ее проект — байопик сестер Ким, певческого трио 1950 — 60-х годов, которое сначала выступало перед солдатами во время Корейской войны, а затем отправилось в невероятно успешное турне по Соединенным Штатам. Они были первой южнокорейской музыкальной группой, добившейся успеха на рынке США: «Я думаю, что исторически они являются первой K-pop-группой. Они 21 раз выступали на популярнейшем „Шоу Эда Салливана“. Эти женщины были удивительны, каждая из них играла на двадцати разных инструментах, они были музыкальными вундеркиндами. Им буквально пришлось выучить английский, чтобы выжить. И никто не знает, кто они такие. Я хочу это исправить», — говорит Грета.
После почти десяти лет работы в киноиндустрии Грете все труднее было смириться с тем, что ей не удается получить большие роли. В интервью Elle она признается: «Я постепенно смирилась с тем, что у меня не будет той карьеры, о которой я мечтала. После прослушивания на главные роли почти всегда выбирали белого актера, а мне давали роли второго плана. Это как быть частью оркестра. Тебе дают инструмент, как и всем остальным, ты должен проводить много времени на репетициях, наблюдать за чужой игрой, но при этом держать свой инструмент в футляре. Время от времени можешь достать его, но сыграть лишь несколько нот».
Случай с Гретой Гервиг
Когда Сон прислала Ли сценарий «Прошлых жизней», актриса сразу захотела заполучить эту роль: «Это был один из тех сценариев, который привел меня в бешенство от того, насколько он был хорош и как сильно я хотела стать частью этого проекта. Так что на пробах я выложилась на все сто, но не прошла их. Потом случилась еще одна безумная вещь, которая только усилила унижение. Сразу после прослушивания мне пришло голосовое от продюсера, и он сказал, что им нужно встретиться со мной, чтобы обсудить что-то срочное. Тогда я решила, что получила работу. Но потом я снова прослушала это сообщение, и оно оказалось для Греты Гервиг», — рассказывает она Эндрю Скотту в проекте Variety Actors on Actors.
Изначально Селин Сон писала сценарий под молодую героиню, которой было 25 — 29 лет (на тот момент Грете было почти 40), поэтому это было одной из причин отказа, но спустя год Сон передумала и решила все-таки остановиться на Грете.
Первый показ «Прошлых жизней»
Впервые драма Селин Сон была показана на кинофестивале «Сандэнс» в 2023 году. Вот как Грета вспоминает тот день: «Я безумно боялась премьеры. Центр Эклза, где проходил показ, необъятных размеров. Мы все чувствовали себя очень гордыми. Но в то же время мы думали: „Не слишком ли большое это помещение для такого небольшого фильма?“ Мне было очень страшно ощущать себя азиатской женщиной и видеть свое лицо на огромном экране, казалось, что мы делаем нечто радикальное и опасное. Помню, как сидела в зале во время последней сцены и заметила, что зрители начали ерзать и тянуться за вещами. Я думала, что им не понравился фильм, что они нервничают и хотят уйти, но оказалось, что все эти люди просто массово начали плакать и тянулись за салфетками. Для меня это было так дико и сюрреалистично. У меня до сих пор мурашки по коже, когда я вспоминаю тот день».
А вот что рассказала Грета о своей героине Кинопоиску
«Ты будто видишь свое отражение из другого периода жизни. Я много возвращаюсь к этим мыслям. Да, о любви, но также и о самой простой форме идентичности. Этот человек вобрал в себя столько всего того, чем я была. Но существует ли еще эта прежняя я? Хэ-сон стал для Норы не только видением из прошлого, но и возможностью заглянуть в несбывшееся, в то, как бы могла сложиться ее жизнь, пойди она другой дорогой. Это будто голограмма иного бытия, того, что могло бы случиться, если бы я не просто выбрала бы другого человека, но и шагнула бы в тот мир целиком».
Комментарий предоставлен кинокомпанией «Экспонента», которая выпускает «Прошлые жизни» в российский прокат.
Уверены, что впереди у Греты Ли километры красных дорожек. Сейчас она снимается вместе с Джаредом Лето в своем первом большом проекте — научно-фантастическом фильме от Disney «Трон: Арес», а также работает над адаптацией, продюсированием и главной ролью в сериале на основе остроумных мемуаров американки корейского происхождения Кэти Пак-хон «Незначительные чувства». Так что корейской Натали Портман ей становиться ни к чему, потому что она уже стала единственной и ни на кого не похожей Гретой Ли.
5 любимых фильмов Греты Ли
Автор: Кира Голубева
Фото: Mondadori / Getty Images, AP / TASS, Emma McIntyre / Getty Images for Academy Museum of Motion Pictures, Ilya S. Savenok / Getty Images, Andy Kropa / Getty Images, Theo Wargo / Staff / Getty Images