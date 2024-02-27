Кукла Элвиса: как создавались образы Присциллы Пресли в новом фильме Софии Копполы

Все изменилось с переездом в Грейсленд. В 1962 году родители согласились отпустить Присциллу на две недели погостить в поместье певца, а уже через год девушка переедет туда окончательно с условием, что продолжит ходить в школу, а Элвис гарантирует джентльменское с ней обращение. Король рок-н-ролла становится для Присциллы буквально всем: возлюбленным (но не любовником — Элвис сдержит слово и сохранит девственность Присциллы до первой брачной ночи) и наставником, настоящим модным гуру. Он сразу безапелляционно заявит, что девушке надо перекрасить волосы в насыщенный черный цвет, чтобы еще больше подчеркнуть голубизну глаз, носить исключительно яркий макияж, избегать принтов в одежде (ведь она маленького роста, и они будут перетягивать на себя все внимание), но, главное, никакого коричневого цвета (он неизбежно напоминает Элвису об армии). Покорная Присцилла послушно следует бьюти-советам своего сладкоголосого ментора, не раз наступая на горло собственной песне. Вот как она описывает это в книге «Элвис и я»: «Я была куклой Элвиса, его живой игрушкой, отвечающей всем его вкусам. Он отправлял меня переодеваться со словами „это платье слишком скучное“, „некрасивое“, „недостаточно нарядное“. В интервью Барбаре Уолтерс Присцилла говорила, что, возможно, это был его способ показать свою большую осведомленность в вопросах стиля и сделать так, чтобы юная Присцилла выглядела старше своих лет. В те годы она не осмеливалась появляться перед Элвисом без макияжа и укладки. «Когда я думаю об этом, то даже не знаю, видел ли он ее когда-нибудь настоящую, — говорит Стэйси Баттат. — Он думал: вот такую я хочу для себя идеальную женщину, и я помогу тебе стать ею. А Присцилла хотела быть такой идеальной женщиной и была готова на все».