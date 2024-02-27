Кукла Элвиса: как создавались образы Присциллы Пресли в новом фильме Софии Копполы

На Кинопоиске вышел фильм Софии Копполы «Присцилла: Элвис и я», в основу которого легли мемуары первой и единственной жены короля рок-н-ролла. Киножурналист и историк кинокостюма Катерина Крупнова разбирается, как на визуальном уровне показана эволюция главной героини, ставшей иконой стиля целого поколения.
Открывающая сцена фильма, в которой под песню «Baby, I Love You» американской панк-группы The Ramones показан бьюти-церемониал с накладными ресницами, густой подводкой для глаз, тоннами лака для волос и красным лаком для ногтей, как бы намекает зрителям, что их ждет история о превращении юной неопытной девушки Присциллы Болье в идеальную женщину для Элвиса Пресли. Томление юной Присциллы, исследующей свою сексуальность и познающей силу первой любви в карамельных интерьерах Грейсленда (поместья Элвиса), укладывается в главный лейтмотив творчества Софии Копполы. Почти все героини ее фильмов так или иначе страдают в золотой клетке — от сестер Лисбон в родительском доме до Марии-Антуанетты в Версальском дворце.
Присцилла Пресли — давняя поклонница режиссерского таланта Копполы, поэтому с большим воодушевлением отнеслась к тому, что экранизировать ее автобиографию взялась именно она. Пресли также решила выступить исполнительным продюсером и консультантом картины.
На главную роль утвердили восходящую голливудскую звезду Кейли Спейни, которая убедительно продемонстрировала эволюцию героини от стеснительной 14-летней школьницы, восторженно влюбленной в кумира миллионов, до 27-летней женщины, готовой на разрыв с любимым мужчиной во имя спасения собственной идентичности, и получила за свою роль «Кубок Вольпи» на Венецианском кинофестивале. На визуальном уровне эту трансформацию демонстрируют костюмы, созданные художницей Стэйси Баттат, давней соратницей Софии Копполы. Они познакомились еще давно, когда Баттат работала в Marc Jacobs и даже не помышляла о карьере художницы в кино. Вместе они сделали такие фильмы, как «Где-то», «Элитное общество», «Последняя капля» и «Роковое искушение».
Перед командой Стэйси стояла непростая задача: при скромном бюджете картины в 20 млн долларов обеспечить героев яркими аутентичными костюмами конца 50-х — начала 70-х годов прошлого века. Баттат и ее команда погрузились в изучение старых фотографий и домашних видео четы Пресли, а также исторических коллекций и тканей. «Мы начали с ресерча, потому что наш фильм основан на реальной истории. Но в то же время он о частной жизни Присциллы и Элвиса и о моментах, которые не были достоянием публики, — делится Баттат в одном из интервью. — Нам нужно было интерпретировать то, что мы видим на общедоступных снимках, и показать это в более интимных сценах. 90 процентов одежды, включая порядка 120 костюмов для главных героев, было изготовлено специально для фильма. Мы делали костюмы до последнего съемочного дня. Всего их было 30».
Юная школьница
Присцилла познакомилась с Элвисом в 1959 году во время его армейской службы в Западной Германии, куда с семьей был также направлен ее отчим, офицер ВВС США Пол Болье. Девушке было всего 14 лет, а знаменитому певцу уже 24. Юная мисс Болье воспитывалась в строгости. И хотя она догадывалась о собственной привлекательности (в шестом классе кто-то даже украл со школьной доски ее фотокарточку в обтягивающей водолазке), открыто демонстрировать свою красоту ей не позволялось. Впоследствии она признавалась, что записалась в герлскауты, чтобы иметь возможность беспрепятственно носить узкую юбку.
В фильме гардероб Присциллы-школьницы достаточно скромный: он состоит из свитеров и кардиганов, длинных расклешенных юбок в клетку и платьев-матросок. На шее чокер с сердцем, очень девичий аксессуар (его можно увидеть на подлинных фотографиях юной Присциллы). Сцены в Германии гораздо более приглушенные по цвету по сравнению с эпизодами в Грейсленде с его техниколоровским буйством красок. Коппола намеренно хотела для Германии более сдержанной мягкой палитры послевоенного времени как в костюмах, так и в декорациях. Баттат шутит: «Германия была более мрачной. Мы всегда говорили, что солнце выйдет, когда мы переедем в Мемфис».
Для сцены прощания с Элвисом в аэропорту Франкфурта, откуда певец улетал в Штаты по окончанию срока службы в 1960 году, Стэйси весьма точно воссоздала образ Присциллы, запечатленный на фотографиях репортеров: серое клетчатое платье с плиссированной юбкой, коричневое полупальто и белый платок. Поскольку снимок был черно-белый, Баттат больше фокусировалась на текстуре, нежели на цвете, отдавая внимание мохеровой ткани платья. Из-за соображений экономии художница сделала платье состоящим из двух частей, чтобы потом отдельно использовать юбку в школьных сценах. Сама Присцилла вспоминала, что старалась улыбаться в аэропорту из последних сил и не показывать слез, ведь девушка не знала, увидит ли она Элвиса когда-нибудь снова.
Игрушка или идеальная женщина?
Все изменилось с переездом в Грейсленд. В 1962 году родители согласились отпустить Присциллу на две недели погостить в поместье певца, а уже через год девушка переедет туда окончательно с условием, что продолжит ходить в школу, а Элвис гарантирует джентльменское с ней обращение. Король рок-н-ролла становится для Присциллы буквально всем: возлюбленным (но не любовником — Элвис сдержит слово и сохранит девственность Присциллы до первой брачной ночи) и наставником, настоящим модным гуру. Он сразу безапелляционно заявит, что девушке надо перекрасить волосы в насыщенный черный цвет, чтобы еще больше подчеркнуть голубизну глаз, носить исключительно яркий макияж, избегать принтов в одежде (ведь она маленького роста, и они будут перетягивать на себя все внимание), но, главное, никакого коричневого цвета (он неизбежно напоминает Элвису об армии). Покорная Присцилла послушно следует бьюти-советам своего сладкоголосого ментора, не раз наступая на горло собственной песне. Вот как она описывает это в книге «Элвис и я»: «Я была куклой Элвиса, его живой игрушкой, отвечающей всем его вкусам. Он отправлял меня переодеваться со словами „это платье слишком скучное“, „некрасивое“, „недостаточно нарядное“. В интервью Барбаре Уолтерс Присцилла говорила, что, возможно, это был его способ показать свою большую осведомленность в вопросах стиля и сделать так, чтобы юная Присцилла выглядела старше своих лет. В те годы она не осмеливалась появляться перед Элвисом без макияжа и укладки. «Когда я думаю об этом, то даже не знаю, видел ли он ее когда-нибудь настоящую, — говорит Стэйси Баттат. — Он думал: вот такую я хочу для себя идеальную женщину, и я помогу тебе стать ею. А Присцилла хотела быть такой идеальной женщиной и была готова на все».
Днем на уроках она продолжает носить школьную форму, хотя на лице уже заметен макияж, а выкрашенные в черный цвет волосы начесаны и уложены в высокую прическу. В гардеробе появляются роскошные вечерние платья, вещи из твида, элегантные двойки. Расклешенные юбки прошлых лет уступают место облегающим силуэтам. В спальне на Присцилле соблазнительные ночные рубашки и пеньюары в стиле беби-долл, которые еще больше усиливают кукольность ее образа. Символичная сцена: Присцилла раскладывает поверх роскошных вечерних платьев, лежащих на кровати, дамские пистолеты с рукоятками в цвет наряда. Это метафора предстоящей борьбы за индивидуальность, которая развернется на поле гардероба героини.
Берегущий невинность возлюбленной, Элвис продолжает заводить отнюдь не платонические интрижки с красивыми актрисами. Так, платье для сцены, в которой Присцилла изводит себя, сидя на диване и читая таблоид о романе Элвиса и Энн-Маргрет, было вдохновлено одной из архивных фотографий рыжеволосой партнерши Пресли по фильму «Да здравствует Лас-Вегас!». Баттат и Спейни решили, что находящаяся в смятении девушка могла вполне пробовать перенимать стиль своей соперницы, чтобы больше понравиться Элвису. «И пусть никто не узнает, что это розовое платье Энн-Маргрет, — рассказывает художница. — Эта деталь для нас».
Свадьба века
Одной из самых важных для создателей фильма сцен стала реконструкция долгожданной свадебной церемонии Элвиса и Присциллы, которая прошла 1 мая 1967 мая в украшенном цветами и свечами номере отеля Aladdin в Лас-Вегасе. Фотографии улыбающихся новобрачных, разрезающих огромный шестиярусный свадебный торт, воплощали представление о звездном гламуре 1960-х. Невеста была в белом платье c кружевными рукавами, декорированном жемчужинами, и в тиаре, к которой крепилась трехфутовая фата из воздушного тюля. Жених выбрал черный смокинг с узором «восточный огурец», который в условиях секретности сшил портной MGM Ламберт Маркс. А вот поиск свадебного наряда для Присциллы обернулся настоящей секретной миссией. «Я ходила по местам типа универмага Neiman Marcus при полной маскировке в темных очках и объемном блондинистом парике, чтобы меня никто не узнал», — вспоминает Пресли. Сопровождал Присциллу во время свадебного шопинга Чарли Ходж, музыкант и друг, который выдавал себя за ее жениха. В итоге платье было найдено в универмаге Westwood. «Оно не было экстравагантным, он не было чрезмерным, оно было простым и прекрасным в моих глазах и отлично сочеталось с костюмом Элвиса», — рассказывает Присцилла.
Помогать команде фильма с воссозданием легендарного свадебного наряда согласился модный дом Chanel, амбассадором которого София Коппола является с 2019 года и в котором она стажировалась еще в юности под патронажем Карла Лагерфельда. Это не буквальная реплика платья. Стэйси Баттат признается, что не видела вживую оригинальное свадебное платье Присциллы и ориентировалась только на фотографии. Она также активно изучала прошлые коллекции Вирджини Виар, креативного директора Chanel, и нашла кружево, которое хотела использовать для реплики. В итоге его стало больше, чем было в оригинале. Получилось этакое платье в духе сестер Лисбон из «Девственниц-самоубийц».
Важным моментом стала свадебная обувь. Поскольку Джейкоб Элорди (195 см) выше Кейли Спейни (155 см) на внушительные 40 см, Баттат пришлось подобрать две пары туфель для невесты. Одни — соответствующие времени, на низком каблуке (для моментов, когда мы видим ноги героини), другие — на высоком каблуке, чтобы сгладить разницу в росте между актерами.
Смокинг для Элвиса-Элорди изготовил модный дом Valentino. Он же по старой дружбе с Софией предоставил многие вязаные вещи для героя (реплики свитера Элвиса крупной вязки с воротником-трубой из «Тюремного рока» (1957) продаются до сих пор). «Я клянусь, каждый раз, когда кто-то стрессовал на площадке, он просто гладил эти свитеры и успокаивался», — шутила позже художница.
Еще один этапный момент в жизни пары — рождение дочери Лизы, которая появилась на свет 1 февраля 1968 года аккурат через девять месяцев после свадьбы родителей. Для выписки из роддома Присцилла выбрала яркое платье цвета фуксии, которое купила в универмаге Neiman Marcus. В фильме мы видим фактическую реплику этого наряда.
Стиль как развод
Своеобразная позиция Элвиса, который не мог продолжать интимные отношения с женщиной, родившей ребенка, не способствовала укреплению их брака с Присциллой. Физическая и эмоциональная пропасть между супругами росла. Очень показательна сцена семейной фотосессии на День благодарения 1970 года. Баттат было важно показать, как изменились стили супругов. Присцилла оставила в прошлом высоченные прически и тяжелый мейк, предпочтя более естественный образ с неброским макияжем и прямыми распущенными волосами. Элвис же во всем гламурном облачении (синий костюм из тафты, голубая рубашка с высоким воротником) накрашен едва ли не ярче, чем жена. Баттат поясняет: «Это важное фото, которое отражает историю их жизни и показывает, как они отдалились друг от друга».
С помощью одежды Присцилла демонстрирует свою независимость от Элвиса. Для нее команда Баттат выбрала идеальный оттенок сиреневого, воссоздав в собственной мастерской лавандовую рубашку с рукавами-фонариками и фиолетовые брюки. Для реплики блузы использовали десять рядов рюшей вместо оригинальных двенадцати с поправкой на более миниатюрную фигуру Кейли Спейни. «Я считаю, что даже когда костюмы выглядят действительно аутентично (а я надеюсь, что наши костюмы так и выглядят), то все равно остается место интерпретации», — говорит Баттат.
Что касается наряда Элвиса, то художница обратилась в B&K Enterprises — компанию, которая специализируется на воссоздании некоторых самых канонических комбинезонов певца. Они используют оригинальные выкройки легендарного дизайнера Билла Белью, автора первых образов Элвиса для его легендарного выступления на ТВ в 1968 году. Опять же выкройки пришлось немного модифицировать, учитывая фигуру высоченного Элорди (он выше Элвиса на 13 см), но, по словам Баттат, как только Джейкоб примерил костюм, Элвис был уже в здании.
Пять париков для Присциллы
Для трансформации Спейни в Присциллу Клиона Фюрей, художница по волосам, использовала семь разных париков — пять основных и два для фотографий. В фильме мы не видим натуральных волос актрисы. В ход пошла личная коллекция Фюрей, которую она отправила пастижеру Стэйси Баттеруорт. Ей понадобилось три недели, чтобы смоделировать их под героиню, а затем Фюрей поработала над цветом. Изготовленные вручную парики из ее коллекции стоили 10 000 долларов каждый без учета стоимости краски и дополнительных накладок из волос, которые использовала Баттеруорт.
Фюрей рассказывает, что, поскольку фильм снимался в короткие сроки (всего 30 дней), в некоторые дни снимали сразу по несколько сцен, в которых Присцилла была с разными прическами. На трансформацию Спейни требовалось примерно 45 минут. Фюрей проводила первоначальные манипуляции с париком, потом отправляла актрису к визажисту Джо-Энн МакНил (мейк занимал всего порядка 20 минут, стрелки рисовались жидкой подводкой Tom Ford), а после еще минут пятнадцать уходило на окончательную посадку парика с использованием клея и шпилек. В интервью Присцилла рассказывала, что для своей знаменитой высокой прически использовала валик, поверх которого уже шли ее собственные волосы. И надо было продержаться семь дней, потому что в салон за такой красотой ходили раз в неделю.
Фюрей признается, что позволяла себе некоторые вольности, рассказывая историю Присциллы через ее прически. В самом начале у героини более светлый тон волос, чем был у Присциллы в реальности, и конский хвост. В этом же парике актриса появляется в Грейсленде. Когда по наставлению своего модного гуру Элвиса Присцилла отправляется в салон, чтобы покраситься в цвет воронова крыла, в ход идет черный парик, уложенный в прическу «пчелиный улей», ставшую визитной карточкой героини. В более поздних сценах, включая сцену свадьбы, сыграет так называемый парик а-ля мемфисский гламур глубокого темно-коричневого цвета и более длинный.
По признанию Фюрей, она четыре дня добивалась идеального оттенка темной вишни для парика, в котором Спейни появится в сцене в роддоме, воссоздающей канонический семейный портрет: Элвис, Присцилла и новорожденная Лиза. Здесь парикмахеру пришлось, помимо основного парика, использовать дополнительные накладки из волос, которые сами по себе еще одна треть, если не половина парика. Такие накладки были очень популярны в 1950-е и 1960-е; они такие плотные, что актриса фактически носила два парика сразу. «Это, должно быть, очень тяжело, — говорит Фюрей. — Кейли еще миниатюрнее, чем Присцилла, и меньше ростом, поэтому я не хотела нагружать ее излишним количеством объема на голове и была очень бережна при выборе размера причесок, чтобы актрисе было комфортно и все смотрелось гармонично».
Последний парик Спейни носит в финальных сценах, когда в героине уже созрело намерение уйти от Элвиса. Фюрей вернулась к тону волос, который мы видели на юной Присцилле, чтобы подчеркнуть окончательную трансформацию девушки и ее возвращение к самой себе. То же самое происходит и с ее макияжем: в последних сценах Присцилла отказывается от яркого мейка. Кукла снова стала человеком.
Смотрите фильм «Присцилла: Элвис и я» на Кинопоиске.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: A24 Films LLC, Stage 6 Films, American Zoetrope The Apartment Fremantle / Album, Sean O'Neill / SplashNews.Com, Bettmann / Contributor / Getty Images, ullstein bild via Getty Images, Michael Ochs Archives / Getty Images, Legacy Collection / The Hollywood Archive / «Легион-Медиа», Metro-Goldwyn-Mayer / Sunset Boulevard / Corbis via Getty Images, Michael Ochs Archives / Getty Images, WENN.Com / «Легион-Медиа», Mary Evans / AF Archive / ТАСС, Michael Ochs Archives / Getty Images