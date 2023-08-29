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В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают драму «Прошлые жизни» — номинанта на «Оскар-2024» и разбирают, почему фильм сделан очень выразительно, хоть это и скрыто от зрителя. О стереотипах романтического жанра, которые разбивают «Прошлые жизни», и о психологической составляющей картины рассказывает кинокритик Ксения Реутова.
Ксения Реутова
Кинокритик, соведущая подкаста о немецком кино «Покалигарим»
В начале, когда видишь женщину и двух мужчин, думаешь, что речь пойдет о любовном треугольнике. Но этого не происходит, и на это, мне кажется, есть визуальный намек в первой сцене, потому что они сидят на одной линии перед камерой, то есть это не про противостояние, а про проживание и принятие опыта.
Даулет Жанайдаров
Редактор Кинопоиска, ведущий подкаста «Крупным планом»
Первая сцена про ожидания, про внешний взгляд, про общепринятые стереотипы об отношениях и про фильмы про то, какие отношения между мужчинами женщинами принято вообще в кино показывать. Мы думаем, что это будет мелодрама или романтическая комедия, а тут переворачивают все привычные тропы того, что в эмигрантском кино друзья детства спустя 40 лет встречаются и понимают, что всю жизнь любили друг друга.
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А вы смотрели «Прошлые жизни»? Напомнили ли они вам «Всё везде и сразу» или «Солнце мое»?
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов