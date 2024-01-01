«Майор Гром: Игра» станет фильмом закрытия ММКФ. А вот программа фестиваля

46-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля, а закроет его фильм «Майор Гром: Игра», у которого появился финальный трейлер. Показываем его и знакомим с программой ММКФ-2024.

Фестиваль в этом году начнется с испано-мексиканского фильма «Открытое небо», который сняла Марианна Арриага («Нулевой час»). Это история братьев-подростков из Мексики, которые отправляются к американской границе, чтобы найти виновного в гибели их отца. Они угоняют джип отчима и берут в дорогу сводную сестру.

Фильм закрытия — блокбастер «Майор Гром: Игра», который впервые покажут на ММКФ. В «Игре» Игорю Грому (Тихон Жизневский) будет противостоять таинственный Призрак, который хочет лишить Грома славы, близких людей и любимого города. Помимо Жизневского, в фильме снялись Любовь Аксёнова, Александр Сетейкин, Алексей Маклаков, Сергей Горошко, Константин Хабенский, Ольга Сутулова и другие. Режиссер — Олег Трофим («Майор Гром: Чумной Доктор», «Трудное детство»). В широкий прокат «Майор Гром: Игра» выйдет 23 мая.

Жюри основного конкурса в этом году возглавляет исландский режиссер Фридрик Тор Фридрикссон («Дети природы», номинированные на «Оскар»). Оценивать фильмы также будут сценарист и режиссер Игорь Волошин («Повелитель ветра»), актриса Елена Лядова («Елена», «Измены») и режиссер из Турции Хусейн Карабей («Иди на мой голос»).

В списке внеконкурсных программ ММКФ есть «Первая серия», посвященная сериалам. В нее вошел сериал Кинопоиска «Проект «Прометей“», снятый Максимом Свешниковым («Плейлист волонтера», «Контейнер»). По сюжету бескомпромиссная журналистка Анна (снова Любовь Аксёнова) после встречи с влиятельным незнакомцем (Филипп Янковский) оказывается во главе необычного расследования. Докопаться до истины ей помогают преподаватель физики Вадим (Дмитрий Чеботарёв) и оператор-технарь Никита (Александр Алябьев). Сериал, над которым работали кинокомпания «Централ Партнершип» и продюсерский центр «ГОРАД», выйдет в 2024 году.

«Прометей»

В рамках ММКФ также пройдет фестиваль БРИКС, в программу которого вошла драма «Ненормальный» Илья Малинина (фильм открытия фестиваля «Дух огня»), а также фильмы из ЮАР, Индии, Ирана, Бразилии, Египта и других стран.

Основной конкурс

«21 рубин», реж. Чиприан Мега (Румыния). Когда в результате политических потрясений румынский прокурор оказывается в центре внимания, ей предлагают занять пост генерального прокурора. Чиприн Мега — румынский православный священник и режиссер.

«Все вскроется», реж. Петер Кеглевич (Австрия). Спустя десятилетия Йозеф возвращается в родной город, чтобы найти свою детскую любовь. Его приезд омрачается серией загадочных убийств.

«Выжить в Мо», реж. Григоре Бекет (Республика Молдова, Россия, Румыния). Парня из Молдовы заманивают на работу в московскую больницу. Там он сталкивается с непростой реальностью и с выбором между тем, чтобы остаться или уехать, что хорошо, а что плохо. Полнометражный дебют режиссера.

«Дыхание холода», реж. Нахид Азизи Седиг (Иран). Баха узнает, что его отец вышел из тюрьмы после двадцатилетнего заключения. Он попал туда за то, что убил свою жену, мать Бахи, заподозрив ее в измене. Сын, который так и не смог оправиться от случившегося, решает сам привезти отца домой, но желание отомстить за мать не покидает его.

«Лесной царь», реж. Горан Радованович (Сербия, Болгария). Восьмилетний Сава вместе с мамой отправляется в эвакуацию из-за бомбежек НАТО в 1999 году.

«Мартин читает Коран», реж. Юрий Сауле (Германия). Мартин приходит к профессору исламоведения, чтобы тот отговорил его от преступления. Все, что для этого нужно, — ответить на несколько простых вопросов. Первый полнометражный фильм режиссера.

«Меж псом и волком», реж. Мурат Дюзгюноглу (Турция). Орхан приходит в гости к лучшему другу, который сообщает ему, что собирается выйти на пенсию и вернуться в родную деревню. Орхан в гневе убивает друга. Его подозревают в убийстве, но он не признается. Режиссер участвовал в ММКФ-2018 с фильмом «Халеф».

«Нирвана», реж. Асиф Ислам (Бангладеш). Внутренняя сущность человека может взбунтоваться, громко заявить о себе, разрушить все условные ограничения. В фильме отражены три такие сущности, находящиеся в тени, но жаждущие пробиться к свету.

«Пришелец», реж. Иван Соснин («Далекие близкие», Россия). В уральской деревне живет слабослышащий местный дурачок Лёша. Он поселился в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представителями внеземных цивилизаций. Соседи над ним смеются, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.

«Стыд», реж. Мишель Сальгадо (Мексика, Катар). Педро и Лусио похитили. Чтобы выжить, они должны вступить в смертельную схватку друг с другом. Педро побеждает и получает свободу. Чувствуя вину перед Лусио, он не решается рассказать правду семье своего друга.

«Шлимазл», реж. Силке Эндерс (Германия). Иоганне неспокойно после смерти бабушки и стычки со своей проблемной семьей на ее похоронах. Не давая воли скорби, героиня с головой погружается в работу в редакции газеты. Например, встречается с бывшей надзирательницей концлагеря. Однако по непонятной причине Иоганну охватывает чувство опасности.

Полную программу фестиваля можно будет посмотреть на сайте ММКФ.

Какой из фильмов программы заинтересовал? Что бы хотели посмотреть? Расскажите в комментариях на сайте