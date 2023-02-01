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В предыдущих сериях

Подкаст«Властелины воздуха»: Стивен Спилберг и Том Хэнкс романтизируют войну?

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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) мини-сериал Apple TV+ «Властелины воздуха» об американских военных летчиках — финал трилогии Тома Хэнкса и Стивена Спилберга, основанной на истории Второй мировой войны («Братья по оружию», «Тихий океан»).

Лиза Сурганова

Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»

Этот сериал абсолютно вписывается в линейку ура-патриотических высказываний про войну, про американских героических парней, и, конечно, очень чувствуется стиль Спилберга и Хэнкса. Буквально «Рядовой Райан», но в воздухе. Такая интонация меня раздражала, хоть и было интересно смотреть этот зрелищный сериал. Когда «Спасти рядового Райана» вышел в 90-х, это было окей, но 2024 год на дворе. Ребят, мы все понимаем, вы молодцы, но можно чуть-чуть ближе к реальности на это смотреть? Меня это взбесило, особенно когда герои-американцы начинают говорить, что британцы — трусы, летают ночью и не попали ни по одной цели.

Иван Филиппов

Ведущий подкаста «В предыдущих сериях»

По-моему, это правдивый взгляд. Я имею в виду, что британцы и правда летали ночью, и наверняка такой разговор спокойно мог состояться. Известно, что все герои — реальные люди. Но главный мой поинт в другом. Когда американский зритель смотрит фильм Бондарчука «Сталинград», он же не задается вопросом, почему в нем нет американцев. Потому что у американцев была другая война в другом месте. Так и здесь у меня особо этих вопросов не было, потому что герои — американцы. Это их война, это их история, это американские самолеты, которые просто летали с британской базы на задания.

В следующем выпуске ведущие обсудят сериал Netflix «Задача трех тел» — экранизацию одноименной книги об ученых, спасающих планету от катастрофы.

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А вы смотрели сериал «Властелины воздуха»? Искажает ли он факты о Второй мировой войне?

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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