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В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрим: «Сёгун», «Режим», «Элсбет»

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Исторический сериал о Японии в духе «Игры престолов», переосмысление фильма Гая Ричи, социальная драма о борьбе с бюрократической несправедливостью и сатира на диктаторов с Кейт Уинслет.

Лиза Сурганова и Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие рекомендуют сериалы «Джентльмены», «Мистер Бейтс против почты», «Созвездие», «Элис и Джек», «Сёгун», «Элсбет» и «Режим».

Сериалы, упомянутые в выпуске

«Джентльмены» (2024) — комедийный сериал Netflix, основанный на одноименном фильме Гая Ричи о криминальном бизнесе и британских аристократах.

«Мистер Бейтс против почты» (2024) — британская социальная драма ITV о работниках почты, которые пытаются опровергнуть несправедливые обвинения.

«Созвездие» (2024) — фантастический сериал Apple TV+ о шведской космонавтке, которая, вернувшись на Землю после космической аварии, понимает, что вся ее жизнь изменилась, почти как в мысленном эксперименте с котом Шрёдингера.

«Элис и Джек» (2023) — драма канала Channel 4 о паре, которая не может быть ни друг без друга, ни вместе. Может понравиться любителям «Нормальных людей» и «Одного дня».

«Сёгун» (2024) — масштабный исторический сериал FX о борьбе за власть в средневековой Японии с запутанным сюжетом в духе «Игра престолов».

«Элсбет» (2024) — комедийный процедурал CBS и Paramount+ об одной из героинь сериалов «Хорошая жена» и «Хорошая борьба», экстравагантной адвокатше Элсбет.

«Режим» (2024) — сатира HBO про безумную правительницу авторитарного государства в Восточной Европе, которая попадает в странную зависимость от собственного охранника. В главной роли — Кейт Уинслет.

В следующем выпуске, который выйдет через две недели, ведущие обсудят мини-сериал Apple TV+ «Властелины воздуха» о летчиках Второй мировой войны.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

А какие сериалы сейчас смотрите вы? Разбор какого хотели бы услышать от ведущих?

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Гриша решает перевоспитать заносчивую мажорку и отправляет ее в 1812 год. В роли Наполеона — Павел Деревянко
В главных ролях:Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Павел Деревянко, Мария Миронова, Александр Самойленко
Режиссер:Клим Шипенко
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