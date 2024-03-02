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Исторический сериал о Японии в духе «Игры престолов», переосмысление фильма Гая Ричи, социальная драма о борьбе с бюрократической несправедливостью и сатира на диктаторов с Кейт Уинслет.
Лиза Сурганова и Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие рекомендуют сериалы «Джентльмены», «Мистер Бейтс против почты», «Созвездие», «Элис и Джек», «Сёгун», «Элсбет» и «Режим».
Сериалы, упомянутые в выпуске
«Джентльмены» (2024) — комедийный сериал Netflix, основанный на одноименном фильме Гая Ричи о криминальном бизнесе и британских аристократах.
«Мистер Бейтс против почты» (2024) — британская социальная драма ITV о работниках почты, которые пытаются опровергнуть несправедливые обвинения.
«Созвездие» (2024) — фантастический сериал Apple TV+ о шведской космонавтке, которая, вернувшись на Землю после космической аварии, понимает, что вся ее жизнь изменилась, почти как в мысленном эксперименте с котом Шрёдингера.
«Элис и Джек» (2023) — драма канала Channel 4 о паре, которая не может быть ни друг без друга, ни вместе. Может понравиться любителям «Нормальных людей» и «Одного дня».
«Сёгун» (2024) — масштабный исторический сериал FX о борьбе за власть в средневековой Японии с запутанным сюжетом в духе «Игра престолов».
«Элсбет» (2024) — комедийный процедурал CBS и Paramount+ об одной из героинь сериалов «Хорошая жена» и «Хорошая борьба», экстравагантной адвокатше Элсбет.
«Режим» (2024) — сатира HBO про безумную правительницу авторитарного государства в Восточной Европе, которая попадает в странную зависимость от собственного охранника. В главной роли — Кейт Уинслет.
В следующем выпуске, который выйдет через две недели, ведущие обсудят мини-сериал Apple TV+ «Властелины воздуха» о летчиках Второй мировой войны.
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Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов
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