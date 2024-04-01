«Прошлые жизни», «Воздух» и «Поехавшая»: 17 премьер Кинопоиска в апреле

Вдумчивая оскаровская драма, новый фильм Алексей Германа-мл. и драмеди про большое путешествие из Москвы в Магадан — рассказываем о самых интересных новинках месяца, которые можно посмотреть в подписке в нашем онлайн-кинотеатре.

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Главные премьеры

Премьера: 15 апреля

Продолжение обновленного ситкома. Во втором сезоне Веник (Филипп Бледный) все также совершенствуется в воспитании дочерей после ухода жены. В новых сериях нас ждут возвращения старых героев — стоматолога Антонова (Александр Самойленко), а также камео Ильи Авербуха и блогера Влада А4.

Премьера: 1 апреля

Меланхоличная драма дебютантки Селин Сон, номинированная на «Оскар». Фильм показывали на «Сандэнсе» и Венецианском фестивале, а еще он попал во множество критических топов прошлого года. Корейская девочка На-ён (Мун Сын-а) влюблена в своего сверстника Хэ-сона (Лим Сын-мин), но судьба разлучает их. Семья На-ён переезжает в Канаду, сама девочка берет себе имя Нора. Через 12 лет Нора и Хэ-сон встретят друг друга в социальных сетях, но их общение не заладится. А еще спустя 12 лет им предстоит встретиться в Нью-Йорке уже лицом к лицу — Хэ-сон приедет в мегаполис как турист, а Нора и ее муж (Джон Магаро) уже давно там живут.

Премьера: 1 апреля

Военная драма Алексей Германа-младшего. Действие разворачивается в самый разгар Великой Отечественной, а главными героями являются неопытные летчицы, которым предстоит сражаться наравне с мужчинами. В фильме сыграли Анастасия Талызина, Елена Лядова, Сергей Безруков, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина и другие.

Премьера: 9 апреля

Победитель международной программы «Сандэнса-2023». Школьница Джорджи (Лола Кэмпбелл) после смерти матери живет совсем одна, обманывая социальные службы и зарабатывая на жизнь мелкими кражами. Но однажды в ее жизни появляется Джейсон (Харрис Дикинсон) — отец, которого она прежде никогда не видела. Отчасти автобиографическое драмеди дебютантки Шарлотты Риган.

Премьера: апрель

Байопик британского гуманиста Николаса Уинстона, который во время Второй мировой войны спас более 600 детей из Чехословакии, оккупированной нацистами. Правда о его героическом прошлом вскрывается случайно, когда Николас уже находится в пенсионном возрасте. Главные роли исполнили Энтони Хопкинс и Хелена Бонем Картер.

Премьера: 30 апреля

Приключенческая история по мотивам реальной истории. Спортсмен Майкл Линднорд (Марк Уолберг) переживает профессиональный кризис, но готовится вернуться к экстремальным групповым гонкам, чтобы одолеть 700-километровый маршрут в Доминиканской Республике. Во время состязания он знакомится с собакой по имени Артур, и эта встреча навсегда меняет жизнь бездомного пса и волевого мужчины.

Российское кино и сериалы

Премьера: 1 апреля

Продолжение криминального ромкома Владимира Зинкевича. В сиквеле вор в законе Леонид Бойцов (Владимир Сычёв) пытается решить проблемы разных людей. Так он знакомится с ресторатором, который хочет разобраться с бизнес-партнером из Италии, но в итоге Лёня сам открывает заведение под названием «Везувий». И этот ход грозит разрушить всю семью.

Премьера: 8 апреля

Восьмилетняя Марта (Виталия Корниенко) нанимает актера Марата (Александр Метёлкин), чтобы тот сыграл ее отца. Так девочка пытается избежать попадания в детский дом. Вот только папаша мечтает отнять у Марты ее хорошую московскую квартиру. В сериале также сыграли Кристина Асмус, Сергей Епишев и Юрий Кузнецов.

«Поехавшая»

Премьера: апрель

Анне (Ольга Лерман) исполняется 30 лет, но никакой радости от этого она не чувствует. Тогда девушка решает отправиться в велосипедное путешествие из Москвы в Магадан, чтобы повидать маму; попутчицей Анны становится ее любимая такса. В пути она встретит разных людей, некоторые из которых надолго останутся в ее жизни. Фильм основан на реальных событиях.

Казахское кино

Премьера: 4 апреля

Жансая и Мольдир живут в одном доме вместе с их мужьями — двумя братьями, которые привыкли к существованию под тираническим правлением своей матери. Девушки решают съехать из-под гнета, но свекровь готова отпустить только худшую из них, поэтому Жансая и Мольдир начинают соревноваться. В фильме сыграли Сабира Акатай, Мадина Акатай, Карагёз Тилеубекова и Рамазан Амантай.

Премьера: 9 апреля

Предпринимательница Сара Жаксылык (Асемгул Утешова) пытается оправиться после того, как ее помощница Кенже (Гульханым Кабакбаева) погибает в ДТП. Оказывается, что покойная запустила дело, а Саре предстоит снова сделать свой бизнес успешным.

Премьера: 18 апреля

Аферист Жандос (Жандос Айбасов) задолжал крупную сумму. Чтобы вернуть деньги, он решает провернуть крупное дело, в котором ему понадобится помощь вымышленной семьи, которую он составляет из других мошенников.

Фантастика и боевики

Премьера: 5 апреля

Драма-аллегория из каннской программы «Особый взгляд». Люди превращаются в зверей, и эта мутация охватывает весь мир. Повар Франсуа (Ромен Дюрис) отправляется на юг Франции вместе с сыном Эмилем (Поль Киршер) и зараженной женой Ланой (Флоранс Деретц), чтобы попасть в больницу для мутирующих. Это путешествие сильно изменит отношения в семье. В фильме также сыграла Адель Экзаркопулос.

Премьера: 27 апреля

Бандит Мейсон (Джон Траволта) пытается уйти на покой и инсценирует собственную смерть. Но прошлое его не отпускает, и преступнику приходится согласиться на дерзкое ограбление банка. Ситуация быстро выходит из-под контроля, а банк окружают спецназ и переговорщики, которых возглавляет Амелия (Кристин Дэвис), бывшая возлюбленная Мейсона.

Премьера: апрель

Египетский исторический триллер, действие которого разворачивается в Персии в XI веке. Хасан Эль-Саббах (Карим Абдель Азиз) собирает под свои знамена самых бесстрашных воинов и организует орден ассасинов — скрытных убийц, которых будут бояться даже самые влиятельные султаны.

Аниме

Премьера: 29 апреля

Культовое аниме про вымышленный мир, в котором многочисленные маги объединяются в гильдии и выполняют различные заказы. Юная волшебница Люси вместе с эксцентричными компаньонами из гильдии «Хвост Феи» занимаются поимкой преступников и сражениями с могущественными демонами.

Для всей семьи

Премьера: 1 апреля

Новый сезон популярного мультсериала по мотивам популярной серии кукол. Малыши из Долины объединяют свои усилия, чтобы решать проблемы и жить беззаботно.

Автор: Марат Шабаев