Что смотреть дома: «Холоп 2», «Аргайл» и сериал «Джентльмены»

Сын бизнесмена Гриша (Бикович), перевоспитанный жизнью в деревне XIX века, теперь стремится причинять благо окружающим. Его жертвой становится избалованная дочь чиновницы Катя (Тарасова), которую ждет сюжет о Золушке, разыгранный во времена войны с Наполеоном (Павел Деревянко).

Продолжение небесспорной комедии воспитания Клима Шипенко. Теперь корректировку поведения от режиссера Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин) проходят и мажорка Катя, и преисполнившийся Гриша, а к крестьянскому быту добавляются сказочные мотивы и требование любить родину. В прокате «Холоп 2» собрал 3,5 миллиарда и уступает только «Чебурашке».

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