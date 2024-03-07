Что смотреть дома: «Холоп 2», «Аргайл» и сериал «Джентльмены»

Продолжение «Холопа» и сериал во вселенной «Джентльменов». Две комедии с Джоном Синой и Милли Бобби Браун в фэнтези о жертвоприношении дракону. Мультфильм про подростков-супергероев и оскаровский номинант от Вима Вендерса. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Милош Бикович и Аглая Тарасова в продолжении хита Клима Шипенко
Где вышло: Кинопоиск — с 8 марта
Сын бизнесмена Гриша (Бикович), перевоспитанный жизнью в деревне XIX века, теперь стремится причинять благо окружающим. Его жертвой становится избалованная дочь чиновницы Катя (Тарасова), которую ждет сюжет о Золушке, разыгранный во времена войны с Наполеоном (Павел Деревянко).
Продолжение небесспорной комедии воспитания Клима Шипенко. Теперь корректировку поведения от режиссера Льва Арнольдовича (Иван Охлобыстин) проходят и мажорка Катя, и преисполнившийся Гриша, а к крестьянскому быту добавляются сказочные мотивы и требование любить родину. В прокате «Холоп 2» собрал 3,5 миллиарда и уступает только «Чебурашке».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Разговоры о вечном на Патриарших
Где вышло: Кинопоиск, Okko, Start, Premier, «Иви», Kion, Wink
2019 год. Лёша (Леонид Барац), Слава (Ростислав Хаит), Камиль (Камиль Ларин) и Саша (Александр Демидов) прогуливаются по мирной доковидной Москве, обсуждая насущные проблемы. Продавать ли бизнес? Что такое женская дружба? Как общаться с отцом-ловеласом? Почему бесят те, кто любит Бродского? В общем, стабильность. Новые посиделки «Квартета И» и их друзей (Максим Виторган, Дмитрий Нагиев, Гарик Харламов) снял Миша Поляков, причем как в полнометражном, так и сериальном формате.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Тихая драма ученицы Александра Сокурова о чеченках
Где вышло: Кинопоиск, Okko, «Иви», Wink
Подруги Мадина (Мадина Аккиева) и Яха (Хадижа Батаева) часто гуляют и мечтают поскорее уехать из родной деревни. Одна полагает, что с этим поможет брак, вторая больше ставит на побег. Ведь перед глазами опыт старшей сестры, желающей развода, и матери, тянувшей семью почти в одиночку.
Выпускница мастерской Александра Сокурова в Нальчике, Малика Мусаева сняла проникновенный фильм о мыслях и печалях нескольких поколений чеченских женщин. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
Остроумный ромком из Израиля
Где вышло: Амедиатека
30-летние Мюррэй (Наоми Левов) и Дана (Ротем Села) вместе снимают квартиру. Одна читает лекции о кино с уклоном в романтические комедии, вторая трудится в гинекологическом отделении. Их дружбу ждет испытание, когда Дана влюбится в Лиора (Шломи Тапиаро) — мужчину, которого Мюррэй сбила на авто (и скрылась с места ДТП). Израильский ромком, чьи создатели бойко проезжаются по штампам жанра, победил в комедийной секции фестиваля Series Mania.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
История игрушек с рыцарем и рэпером
Где вышло: Кинопоиск
Дон Кихот — мечтательная марионетка в театре кукол, чье амплуа — получать пирогом в лицо. Однажды он сбегает в поисках приключений и встречает плюшевого мишку-рэпера Догги Дога, у которого нет друзей. Вместе их ждут удивительные странствия по нью-йоркскому Центральному парку, преображенному фантазией парочки. Есть у рыцаря с милым оруженосцем и благородная цель — спасти марионеток, украденных злоумышленниками.
Новый мультфильм Жереми Дегрюсона, режиссера «Семейки Бигфутов» и «Кота Грома». За сценарий отвечали Джоэл Коэн и Алек Соколов, работавшие над первой «Историей игрушек» и дилогией о Гарфилде.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Напряженная история выживания — сразу после катастрофы и четверть века спустя
Где вышло: Амедиатека
25 лет назад Мисти (Кристина Риччи), Натали (Джульетт Льюис), Таисса (Тони Сайпресс) и Шона (Мелани Лински) выжили в авиакатастрофе и провели еще около года в диких условиях в ожидании помощи. Что случилось в том таинственном лесу, до сих пор загадка, но в честь годовщины женщин одолевают травмы, страхи и люди из прошлого.
Во втором сезоне чуть проясняется «оккультная» составляющая жизни юных футболисток, а к квартету взрослых героинь присоединяются Ван (Лорен Эмброуз из «Дома с прислугой») и Лотти (Симона Кэссел), а также неуемный гражданский детектив Уолтер (Элайджа Вуд).
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
Подробнее о сериале:
- Все в восторге от второго сезона «Шершней»! Разбираемся почему и вспоминаем, что было в первой части
- Подкаст • 2-й сезон «Шершней». Хоррор-исследование коллективной ответственности
- «Шершни»: сериал-слоубёрнер с легендами 1990-х в главных ролях
- Подкаст • Почему «Шершни» не просто триллер о выживании, а драма о травме
Юрий Стоянов и Глеб Калюжный снова пьют кровь друг у друга
Где вышло: Кинопоиск — с 9 марта
Даня (Калюжный) приезжает в Москву, чтобы покорять столицу остроумными панчами (он стендап-комик). По иронии судьбы снимает угол молодой талант у некогда известного сатирика Вячеслава Соколова (Стоянов). Тот давно повесил шутки на гвоздь, но, глядя на юного коллегу, берется помочь ему со шлифовкой материала. Даня же решает, что мэтр заслужил еще один сольный концерт.
Ренессанс Юрия Стоянова продолжается: юморист народного масштаба не устает радовать оттенками язвительной житейской мудрости, играя персонажей в диапазоне от вампира до грабителя. А их дуэт с Калюжным уже, можно сказать, скреплен кровью.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Джон Сина в роли реального воображаемого друга
Где вышло: Prime Video
В детстве Дин (Зак Эфрон), Уэс (Жермен Фаулер) и Джей Ти (Эндрю Сантино) придумали приятеля, который якобы втягивает их во все беды. Спустя два десятилетия Рики Стэники продолжает их выручать, если нужно оправдаться перед женами или начальством. Когда родные начинают подозревать, что Рики не существует, друзья нанимают на эту роль Рода (Сина), который зарабатывает в шоу двойников.
Пранк, вышедший из-под контроля, за авторством Питера Фаррелли — режиссера «Зеленой книги» и дилогии «Тупой и еще тупее». Роду очень нравится новая роль, а он — боссу (Уильям Х. Мэйси) одного из обманщиков.
Богатый наследник связывается с криминальной империей
Где вышло: Netflix
После смерти отца Эдди Холстед (Тео Джеймс) получает в наследство усадьбу, титул и головную боль в виде 15 000 акров, где по давней договоренности выращивает наркотики Бобби Гласс (Рэй Уинстон). Эдди предстоит серьезно разобраться с бизнесом, криминалом и проблемными родственниками.
Сериал расширяет вселенную одноименного фильма Гая Ричи, который приложил руку к сценарию и снял первый эпизод. Появление знакомых персонажей не гарантировано (в трейлере, правда, можно заметить Чарли Ханнэма), но будет много новых. Джанкарло Эспозито сыграл американского богача, Кая Скоделарио — дочь Гласса, отвечающую за плантацию, а еще появится Винни Джонс.
Подробнее о сериале:
Милли Бобби Браун в роли принцессы, которую приносят в жертву
Где вышло: Netflix — с 8 марта
Дворянка Элоди (Браун) выходит замуж за принца Генри (Ник Робинсон), не подозревая, что королевский род регулярно приносит жертвы древнему дракону. Оказавшись на дне ущелья, девушка не сдается и решает бороться за жизнь любой ценой.
В меру новаторский подход к сказочному сюжету от режиссера «Интакто» и «28 недель спустя» Хуана Карлоса Фреснадильо. Сценарий написал Дэн Мазо («Гнев титанов», «Форсаж 10»), а Рэй Уинстон, Робин Райт и Анджела Бассетт сыграли короля, королеву и мачеху Элоди.
Мэттью Вон издевается над жанром шпионского боевика
Где вышло: Prime Video, Vudu
Писательница Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард), прославившаяся циклом книг о супершпионе Обри Аргайле, размышляет над финалом пятой книги и решает для передышки навестить маму (Кэтрин О’Хара). Прихватив вислоухого кота Альфи, она садится в поезд, где ее поджидает непрезентабельный незнакомец (Сэм Рокуэлл), который представляется настоящим шпионом. Оказывается, большая часть выдумок Элли — правда, и теперь на нее охотится реальная злодейская организация.
Режиссер «Пипца» и «Звездной пыли» Мэттью Вон окончательно увлекся супершпионами. После трех фильмов из серии Kingsman он решил снять еще более откровенную пародию на жанр. Фильм не собрал в прокате и половины бюджета, но многих все-таки развеселил — котиком, костюмами, прическами, твистами и актерским ансамблем (помимо прочих Брайан Крэнстон, Генри Кавилл, Дуа Липа и Джон Сина).
Подробнее о фильме:
Что еще смотреть на Кинопоиске
Вим Вендерс снял оду токийским туалетам
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — новая работа легендарного Вима Вендерса, номинант на приближающийся «Оскар».
Дни Хираямы (Кодзи Якусё) похожи друг на друга: уже засветло он едет под классические западные рок-песни в района Осака, где убирает дизайнерские общественные туалеты. Параллельно мужчина любуется природой, окружающей жизнью и чистотой кабинок. Нарушить размеренный быт может племянница Нико (Ариса Накано), сбежавшая от матери.
Живой классик немецкого и мирового кино Вим Вендерс («Небо над Берлином») креативно подошел к предложению снять рекламу проекта THE TOKYO TOILET. Итог — медитативный фильм, который Япония выдвинула на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 7 марта в 23:00 по Москве.
Подробнее о фильме:
Обаятельная французская супергероика для всей семьи
Под воздействием загадочных «темных бабочек» обычные парижане превращаются в суперзлодеев. Стоит над французской столицей нависнуть угрозе, как в дело вмешивается героический дуэт Леди Баг и Супер-Кота — на самом деле, одноклассников Маринетт и Адриана, которые и не подозревают, что их столько связывает.
Французский хит, вдохновленный мангой и аниме про девочек-волшебниц («Сейлор-Мун»). Впрочем, динамику подростковых и геройских проблем справедливо сравнивать и с условным «Человеком-пауком» (есть даже заграничные спецэпизоды в Нью-Йорке и Шанхае, а также взгляд на Париж под другим углом). Недавно у сериала вышла полнометражная предыстория, а сейчас в разгаре пятый сезон.
Смотрите франшизу «Леди Баг и Супер-Кот» на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о франшизе:
Мюзикл Дэмьена Шазелла с двумя звездами нынешнего «Оскара»
В свое время фильм о двух мечтателях — начинающей актрисе Мии (Эмма Стоун) и джазовом музыканте Себастьяне (Райан Гослинг) — остался без главного приза, но в этом году звездный дуэт снова встретится на награждении. Стоун борется за лучшую женскую роль («Бедные-несчастные»), Гослинг — за мужскую второго плана («Барби»). Возможно, как и в мюзикле Шазелла, порознь они вновь окажутся счастливее, чем вместе.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Триумфаторы прошлогоднего «Оскара» готовят следующий проект
Новый фильм Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта уже заявлен на 12 июня 2026 года. Других подробностей нет, известно лишь, что бюджет выделили еще больше, чем у «Всё везде и сразу». Возможно, Дэниэлы хотят сочинить побольше разнообразных миров, чем было в метакомедии о злоключениях Эвелин (Мишель Йео), для которой налоговая декларация стала началом невероятных приключений в пространстве и времени.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о фильме:
- «Всё везде и сразу»: комическая мультивселенная от авторов «Человека — швейцарского ножа»
- Видео • Почему «Всё везде и сразу» — главный фильм года (пока)
- «Всё везде и сразу»: какие отсылки и микрошутки вы могли пропустить
- Подкаст • Обсуждаем дикий сай-фай «Всё везде и сразу» и рекомендуем еще две новинки
Юлия Снигирь в топе
Актриса, заставившая о себе говорить после ролей в «Обитаемом острове» и клипе «До скорой встречи» группы «Звери», сейчас переживает один из самых ярких периодов карьеры. Сыграла в «Мастере и Маргарите», собравших 2 миллиарда, несмотря на возрастные ограничения; появилась в сказке «Чук и Гек», а также в ретротриллере «Казнь». На очереди — современная версия «Преступления и наказания» (недавно как раз появились кадры с ее героиней). А начался этот виток карьеры с появления в «Новом Папе» Паоло Соррентино, где актриса сыграла Еву Новак — супругу доктора (Ульрих Томсен), который выхаживает Пия XIII (Джуд Лоу).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Подробнее о сериале:
Спорт
Главный бой месяца: Пётр Ян на UFC 299
Экс-чемпион возвращается в октагон
Большое событие для всех фанатов единоборств — воскресный турнир UFC, на котором после длительного простоя выступит экс-чемпион промоушена в легчайшем весе Пётр Ян. Пётр не дрался почти год — восстанавливался после поражения от Мераба Двалишвили и получил несколько неприятных повреждений. Теперь попробует повторить поход за поясом, а его соперником станет опасный боец из Китая Сонг Яндонг. Главный кард турнира с участием Петра Яна стартует 10 марта в 6:00 по Москве.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images