Обсуждаем дикий сай-фай «Всё везде и сразу» и рекомендуем еще две новинки

Точная и тихая драмеди норвежского режиссера Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Тельма») о девушке в поисках себя. Фильм разделен на 12 глав с прологом и эпилогом и рассказывает о почти 30-летней Юлии, которая пытается определиться с карьерой, общаться с родителями и разобраться в отношениях с мужчинами. Номинант на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм. Премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (Ренате Реинсве).

Фильм «Худший человек на свете» можно посмотреть в кинотеатрах с 24 марта.