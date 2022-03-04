Обсуждаем дикий сай-фай «Всё везде и сразу» и рекомендуем еще две новинки

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В последние недели в России отменяются большие премьеры, голливудские студии приостанавливают свою деятельность, а со стримингов уходит контент. Кажется, что смотреть нечего, можно только пересматривать классику и хиты начала года.
Но это не так, и в этом выпуске редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов рекомендуют три новинки, которые стоит посмотреть. Ведущие подробно обсуждают сюрреалистический сай-фай «Всё везде и сразу», а еще коротко рассказывают про два хороших фильма: «Худший человек на свете» Йоакима Триера и «Герой» иранского классика Асгара Фархади.
Почему юмор «Всё везде и сразу» может как отпугнуть, так и восхитить? Как режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт сочетают в одном фильме отсылки к «Матрице», «Космической одиссее», Ингмару Бергману, гонконгским боевикам и мелодрамам Вонг Кар-Вая? И что не так с финалом фильма?
Рекомендуем посмотреть
«Худший человек на свете» (2021)
Точная и тихая драмеди норвежского режиссера Йоакима Триера («Громче, чем бомбы», «Тельма») о девушке в поисках себя. Фильм разделен на 12 глав с прологом и эпилогом и рассказывает о почти 30-летней Юлии, которая пытается определиться с карьерой, общаться с родителями и разобраться в отношениях с мужчинами. Номинант на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучший иностранный фильм. Премия Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль (Ренате Реинсве).
Фильм «Худший человек на свете» можно посмотреть в кинотеатрах с 24 марта.
«Герой» (2021)
Мужчина ненадолго выходит из долговой тюрьмы и находит мешок с золотыми монетами. Но вместо оплаты долга он решает его вернуть и становится локальной звездой. Однако насколько чисты его мотивы? Иранский классик и двухкратный лауреат «Оскара» Асгар Фархади в очередной раз исследует сложную этическую дилемму, которая благодаря строгой и экономной режиссуре вырастает до напряженной притчи о человеческой природе. Гран-при Каннского кинофестиваля.
Фильм «Герой» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов