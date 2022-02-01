Почему «Шершни» не просто триллер о выживании, а драма о травме

Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть второй сезон «Засланца из космоса». Алан Тьюдик играет пришельца, который пытается привыкнуть к жизни на Земле. Про первый сезон шоу уже есть отдельный выпуск.

Сериал «Засланец из космоса» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

В следующий раз мы поговорим о российском сериале «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Коррумпированной инспекторше пожарной безопасности за три месяца надо уговорить кого-то отдать ей почку, иначе она умрет.



Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!

Кроме этого, у ведущих есть Instagram-аккаунты, где они рассказывают о фильмах и сериалах, которые они посмотрели. На них вы можете подписаться по этим ссылкам: Лиза Сурганова — lisa.surganova, Иван Филиппов — ivan.filippov.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.