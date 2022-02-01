Почему «Шершни» не просто триллер о выживании, а драма о травме

Чем «Шершни» отличаются от других сериалов про выживание вроде «Остаться в живых»? Почему вокруг событий шоу так много фанатских теорий? За что стоит дать «Эмми» кастинг-директору сериала? И чего ждать от второго сезона «Шершней»?
Директор по спецпроектам Кинопоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают сериал Showtime «Шершни». В конце 1990-х женская футбольная команда 19 месяцев пытается выжить в диких лесах, а параллельно развиваются события в настоящем времени с повзрослевшими выжившими героинями.
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Мы продолжаем рубрику, в которой советуем сериалы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске ведущие рекомендуют посмотреть второй сезон «Засланца из космоса». Алан Тьюдик играет пришельца, который пытается привыкнуть к жизни на Земле. Про первый сезон шоу уже есть отдельный выпуск.
Сериал «Засланец из космоса» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
В следующий раз мы поговорим о российском сериале «Почка» с Любовью Аксеновой в главной роли. Коррумпированной инспекторше пожарной безопасности за три месяца надо уговорить кого-то отдать ей почку, иначе она умрет.
Напоминаем, что мы сделали в Facebook группу для обсуждения подкаста и разных сериалов (не только тех, о которых говорят Лиза и Ваня). Добавляйтесь, пишите нам о том, что вы посмотрели, и задавайте вопросы!
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов