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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) драмеди Netflix «Один день» о друзьях-влюбленных, которые общаются на протяжении многих лет, но не могут признаться друг другу в чувствах.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
«Важно отметить драматургический ход, изначально лежавший в основе книги 2008 года, по мотивам которой снят сериал. Это идея о том, что ты не просто линейно рассказываешь историю, а берешь один день как точку замера в отношениях и жизни людей. Это может быть день, в который ничего особенного не происходит, просто течет жизнь, а может быть день, в который происходит драматическое событие, меняющее все. Кроме того, главные герои все время в диссонансе: сначала у Декстера все классно, а Эмма, напротив, скатывается на дно презрения к себе, потом они меняются местами. В итоге за счет того, что мы проживаем с ними почти 15 лет с их студенчества до зрелого возраста, легко соотносить себя с разными моментами судеб героев».
В следующем выпуске ведущие (со всеми спойлерами!) обсудят британский сериал Apple TV+ «Криминальное прошлое» о женщине-детективе, которая расследует дело неизвестном преступнике, находящемся на свободе.
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А вы смотрели сериал «Один день»? Понравился больше фильма?
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов