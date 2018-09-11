«Всё везде и сразу»: какие отсылки и микрошутки вы могли пропустить

В Плюсе на Кинопоиске вышел главный арт-мейнстримный фильм этого года. Режиссеры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт (они называют себя просто Дэниэлы) сняли главный хит в истории компании А24. Он собрал в мировом прокате 85 млн долларов и побил предыдущие хиты А24 — «Реинкарнацию» и «Неограненные алмазы», заслужил любовь критиков (95% на Rotten Tomatoes) и зрителей (оценка на IMDb — 8,3). Фишка «Всё везде и сразу» — сложносочиненная структура с отсылками к десяткам фильмов, сериалов и песен. Рассказываем про ключевые источники вдохновения Дэниэлов и маленькие пасхалки, которые вы могли пропустить.

Главные источники вдохновения

«Всё везде и сразу» «Матрица»

Эвелин Вонг (Мишель Йео) находится в состоянии перманентного кризиса: ее брак с робким мужем Вэймондом (Ке Хюи Куан) трещит по швам, отношения с дочерью-подростком Джой (Стефани Сюй) оставляют желать лучшего, а престарелый отец Гонг (Джеймс Хун) только и делает, что ворчит. А еще въедливая инспекторша налоговой службы Дейдра (Джейми Ли Кёртис) грозит закрыть их семейную прачечную. Но скучная бытовуха заканчивается, когда Эвелин узнает, что существует множество параллельных миров, которые ей предстоит спасти.

Сама идея об обычном человеке, которому открываются тайны мироздания, напоминает «Матрицу», где рядовой клерк Нео оказывался Избранным. Режиссеры «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт этого не скрывают: основным источником для их вдохновения стал культовый фильм Вачовски. Даже идея моментального освоения боевых искусств (Эвелин подключается к своему двойнику из другого мира, где она владеет кунг-фу), напоминает сцену из «Матрицы», в которой Нео просто загрузил себе данные.

«Всё везде и сразу» «Любовное настроение»

Один из самых красивых сегментов «Всё везде и сразу» разворачивается в параллельной вселенной, где Эвелин так и не вышла замуж за Вэймонда. Зато добилась невероятных карьерных успехов, став популярной кинозвездой. Спустя много лет бывшие возлюбленные встречаются и красиво грустят. Эти сцены в зеленоватых тонах с характерными размытием явно отсылают к мастеру гонконгской фестивальной мелодрамы Вонг Кар-Ваю и его «Любовному настроению» (тут пародируются и излюбленный режиссером рапид, и даже расположение объектов внутри кадра). Интересно, что сыгравший Вэймонда Ке Хюи Куан в свое время был ассистентом самого Кар-Вая во время съемок фильма «2046».

Жанровое азиатское кино

«Всё везде и сразу» «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»

Фильм Дэниэлов цитирует не только изысканные мелодрамы Кар-Вая, но и отсылает к фильмографии Мишель Йео (она играет главную героиню). Актриса снималась в многочисленных боевиках про восточные единоборства («Героическое трио», «Два воина», «Вин Чун») и акробатических уся («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), поэтому во «Всё везде и сразу» часто дерутся, а в одной из параллельных вселенных Эвелин Вонг даже тренируется у мистического мастера кунг-фу. Впрочем, это фильм не только Йео, но и Ке Хюи Куана, который, кстати, был постановщиком боев в «Людях Икс».

Супергероика, аниме-референсы и синефильский дух

«Всё везде и сразу» «Паприка»

Сама идея множественных миров явно вдохновлена современной супергероикой и научной фантастикой; причудливые реальности тут ничем не уступают «Рику и Морти» или марвеловской киновселенной. Иронично, что режиссеров звали поработать над сериалом «Локи», но те предпочли работать не в чужом каноне, а создавать собственный. Дэниелы вдохновлялись и работами Сатоси Кона — в одном из миров Эвелин смотрит фильм про саму себя (отсылка к «Паприке»). А путешествие главной героини по разным мирам напоминает «Актрису тысячелетия» Кона, в которой кинозвезда путешествовала по собственным воспоминаниям. Еще мультижанровость «Всё везде и сразу» напоминает фестивальный хит «Корпорация „Святые моторы“» Леоса Каракса, в котором загадочный мужчина (Дени Лаван) постоянно перевоплощался в разные роли (Дэниэлы показывали этот фильм своей команде перед началом съемок).

Мелкие шутки, отсылки и детали

В одной из параллельных вселенных героини Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис влюблены друг в друга, но есть один нюанс: в этом мире у всех людей огромные пальцы-сосиски. Как так получилось, рассказывает флешбэк. 10 миллионов лет назад обезьяны с длинным пальцами победили своих конкурентов, поэтому эволюция человечества пошла по другому пути. Эта сцена пародирует классику научной фантастики «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика.

В фильме есть камео обоих режиссеров: Дэн Кван сыграл одну из обезьян с длинными пальцами в пародии на Кубрика, а Дэниэл Шайнерт снялся в роли клиента версии Эвелин, которая работает доминатрикс.

В другой параллельной вселенной главная героиня работает в ресторане и узнает секрет более успешного коллеги: у него под поварским колпаком сидит говорящий и поющий енот, который управляет действиями человека. Животное называют Енототуй, и это прямая отсылка к «Рататую».

Вэймонд Вонг сражается с охранниками в здании налоговой при помощи обычной поясной сумки. Этот предмет отсылает к знаковой роли Ке Хюи Куана, который в юности сыграл в «Балбесах» мальчика с поясом, наполненным различными гаджетами.

Стоковая фотография налогового инспектора

Джейми Ли Кёртис в роли налоговой инспекторши выглядит совсем не по-голливудски, потому что ее образ режиссеры основали на фотографии из стоковой базы.

В фильме есть сцена, в которой двое дерущихся мужчин с разбегу прыгают на анальные пробки. В ней снялись Брайан и Энди Ле, энтузиасты боевых искусств и авторы YouTube-канала MartialClub. Братья Ле также помогали основному координатору трюков Тимоти Йолиху с постановкой некоторых сцен.

Кроме визуальных отсылок, в фильме есть и музыкальные пасхалки. Например, во время драки на мизинцах звучит характерный звук хоум-рана, вдохновленный файтингом «Super Smash Bros». А саундтрек к фильму написала американская экспериментальная группа Son Lux; ее участники составляют сложносочиненные попурри, в которых сочетаются песни Клода Дебюсси и музыкальная тема из ситкома «В Филадельфии всегда солнечно».