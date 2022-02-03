Все в восторге от второго сезона «Шершней»! Разбираемся почему и вспоминаем, что было в первой части

В Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой вышел второй сезон «Шершней» — одного из самых популярных релизов в истории канала Showtime. Драматический триллер о выживании стал настоящей сенсацией в 2021 году, его называли женской версией «Повелителя мух» с таинственными ритуалами, намеками на каннибализм и бэд-трипом под галлюциногенными грибами.

Авторы заранее распланировали всю историю аж на пять сезонов, и пока это звучит закономерно, ведь критики пришли в восторг от продолжения сериала. Рассказываем, что о нем пишет зарубежная пресса.

О чем это

«Шершни» — это многосерийный триллер, созданный сценаристами Эшли Лайл и Бартом Никерсоном, которые также работали вместе над «Нарко» и «Нарко: Мексика». За основу сюжета создатели взяли авиакатастрофу, которая случилась осенью 1972 года на территории Анд. Самолет перевозил мужскую команду регбистов. Этой истории был посвящен фильм Фрэнка Маршалла «Выжить» 1992 года.

Шоураннеры сериала признаются, что на идею «Шершней» их натолкнули новости о планируемой экранизации «Повелителя мух» Уильяма Голдинга с полностью женским составом, тогда многие зрители выразили сомнение, что группа юных девушек способна опуститься до такого же уровня варварства, что и компания мальчишек. Лайл и Никерсон решили доказать обратное. В центре сериала лежат темы подростковой жестокости и женской уязвимости, а еще «Шершни» ищут ответ на вопрос, способен ли вообще человек полностью восстановиться после подобного кошмара или же травма будет преследовать его до конца жизни. Одно из важных высказываний в сериале — это то, что женщины могут быть сильными и решительными в критических ситуациях, они в силах действовать самостоятельно и защищать друг друга без помощи мужчин.

Действие разворачивается в двух временных отрезках. В 1995 году самолет, на котором женская школьная футбольная команда из Нью-Джерси летела на соревнование в Сиэтл, терпит крушение в горах Канады. Уцелевшие в аварии девушки пытались в течение девятнадцати месяцев выживать в глуши в совершенно экстремальных условиях, сражаясь с холодом и дикими животными. Не все уцелевшие дождались спасения, некоторые девушки погибли уже в первом сезоне, причем некоторые при довольно странных обстоятельствах. Сериал с первых же кадров намекает на то, что некоторые «Шершни» за полтора года в глуши стали прибегать к подозрительным и темным обрядам, в которых, возможно, имел место каннибализм.

Другая сюжетная линия разворачивается в наши дни и повествует о взрослой жизни и текущих проблемах выживших героинь. Они почти не поддерживают связь между собой и отказываются говорить о пережитых ужасах, но от прошлого не так просто сбежать. Кто-то начинает шантажировать их, угрожая раскрыть их самые сокровенные секреты, и к каждой из уцелевших по очереди начинает ходить незваная гостья. Джессика Робертс (Рекха Шарма) представляется журналисткой, которая хочет написать книгу об авиакатастрофе, но, похоже, ее настоящие мотивы совершенно другие.

Обе сюжетные линии умело переплетаются друг с другом, позволяя объемнее раскрыть героинь. «Шершни» цепляют зрителей лихо закрученным сюжетом и многочисленными загадками в духе первых сезонов «Остаться в живых», при этом сериал может быть совершенно разным, превращаясь из напряженного хоррора в ироничный подростковый ромком и психологическую драму о посттравматическом расстройстве.

Подробнее о первом сезоне можно прочитать в рецензии Кинопоиска.

Мелани Лински

У сериала впечатляющий актерский состав. Юные версии героинь играют Софи Нелисс (Шона), Джасмин Савой Браун (Таисса) и Элла Пернелл (Джеки), а на взрослые роли пригласили актрис, завоевавших любовь аудитории еще в девяностые годы: Шону играет Мелани Лински («Небесные создания»), Натали — Джульетт Льюис («Мыс страха», «Прирожденные убийцы»), а в образе безжалостной манипуляторши Мисти — Кристина Риччи («Семейка Аддамс»), для которой проект стал удачным камбэком.

Продолжение выходит 26 марта, новые серии будут выходить в эфир каждое воскресенье, но точное количество серий в сезоне пока не раскрывают.

Что будет в продолжении

Все основные действующие лица первого сезона остались на своих местах. К актерскому составу присоединятся Симона Кесселл («Оби-Ван Кеноби», «Наш флаг означает Смерть») и Элайджа Вуд («Властелин колец»). Вуд сыграет детектива, который бросит Мисти «вызов, какого она никак не ожидала». Его сюжетная линия протянется весь сезон.

Кристина Риччи и Элайджа Вуд

Создатели сериала Эшли Кайл и Барт Никерсон называют второй сезон «Зимой тревоги их» (отсылка к роману Джона Стейнбека «Зима тревоги нашей», в котором на первый план выходят вопросы морального выбора). Героиням предстоит пережить зиму в канадских горах, и, судя по всему, именно во время зимы персонажи поддадутся самым низменным инстинктам. «Не могу вдаваться в детали, — рассказала Кристина Риччи. — Но этот сезон будет еще более безумным, шокирующим и веселым».

Официальный синопсис сезона гласит: «„Шершни“ едва пережили лето, но сейчас начинает кусаться зима, и мы увидим, как голод и отчаяние перерастают в полноценный психоз. А спустя 25 лет каждый переживший катастрофу должен задаться вопросом: тьма идет за ними или же исходит от них?»

За что хвалят?

Критикам показали шесть первых эпизодов, и пока что все весьма довольны увиденным. Рейтинг новых «Шершней» на Rotten Tomatoes составляет 100%.

«Это все еще один из самых захватывающих, вызывающих привыкание и по-мрачному веселых проектов на телевидении, и на этот раз сериал стал еще смелее и масштабнее. Он также хорош в режиссуре, сценарии, оформлении и, разумеется, саундтреке. Возможно, это главный аттракцион, который вы увидите на телевидении в этом году. Один из лучших сериалов стал еще лучше, и, похоже, это только цветочки», — считает Мэттью Джексон с Looper.com.

Кортни Итон

«В то время как другие шоу рухнули бы под тяжестью такого количества персонажей и сюжетных линий, создатели «Шершней» способны увлекательно рассказать даже самые запутанные истории», — говорится в рецензии Гвен Инат, критика The Wrap.

«Шоу до краев наполнено тем, что сделало его таким хитом в самом начале: смесь темной мрачной комедии с мучительной драмой — уже достаточная причина, чтобы его смотреть», — уверяет Карли Лейн с Collider.

«Жуткий и захватывающий, он еще глубже закапывает персонажей в буквальную и эмоциональную глушь, поскольку они борются за выживание среди бесчисленных опасностей, среди которых суровая зима, полицейское расследование и тиски травмы, которая отказывается забываться», — отмечает Кристен Болдуин с EW.

А что критикам не понравилось?

Несмотря на то, что второй сезон преимущественно понравился критикам, они все равно нашли, за что его поругать.

«Сериал погружается в еще более изощренную тайну, но сценаристам трудно сделать сюжетную линию в настоящем столь же увлекательной, как и линию с прошлым», — жалуется Collider.

Тони Сайпресс

Кристен Болдуин соглашается с коллегой: «Некоторые сюжетные повороты оказываются слишком удобными для повествования. Новый персонаж в линии современности настолько явно обречен на смерть, что с тем же успехом может нарядиться в красную форму Звездного флота. Начинают появляться кое-какие тревожащие сигналы, что сценаристы, на самом деле, не совсем уверены, в каком направлении развивать сериал».

Смотрите первый и второй сезоны сериала «Шершни» в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.

Автор: Алексей Ионов