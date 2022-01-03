Что смотреть, если вы любите «Во все тяжкие», «Игру престолов» и «Эйфорию»?

Рассказываем, какие еще сериалы из Амедиатеки и more.tv стоит посмотреть тем, кто любит такие признанные хиты, как «Остаться в живых» или «Во все тяжкие».
О чем сериал: «Рим», один из самых дорогих сериалов в истории телевидения (от 10 до 12 млн долларов за один эпизод), посвящен античному миру в последние годы жизни Юлия Цезаря. Тот только что одержал важнейшую победу в Галльской войне и норовит вернуться из затяжного восьмилетнего похода домой. Там против него строит заговор Гней Помпей — их конфликт станет началом четырехлетней гражданской войны. Но не менее важное место занимают интриги не самих политиков, а их родственников. Или легионеров, которые не просто наблюдают за развитием событий, но и аккуратно влияют на них, чтобы остаться в выигрыше.
События «Карнавала», другого классического сериал HBO нулевых, происходят во времена Великой депрессии 1930-х. В это трагическое время двух разным героям — только что похоронившему мать Бену и проповеднику из небольшого городка по имени Джастин — начинают сниться одинаковые кошмары. Первый открывает в себе способность исцелять раны, но не знает, чего хочет от жизни, поэтому присоединяется к проезжающему мимо бродячему цирку «Карнавал». Второй страдает из-за кризиса веры и сверхъестественным образом заставляет людей рассказывать ему правду. И скоро они столкнутся.
Чем похожи: «Игру престолов» можно условно разделить пополам — первые сезоны были в большей степени посвящены политическим интригам и мифотворчеству. Зритель наблюдал за тем, как мелкие игроки набирали вес, а крупные теряли жизни. «Рим» — это сериал той же категории: умный исторический блокбастер, который способен удивить не только масштабом, но и хорошим сценарием с неожиданными сюжетными поворотами. У дюжины античных героев чуть больше шансов выжить, чем у персонажей саги Джорджа Мартина, но их судьбу будет трудно предугадать, даже если почитать статью в «Википедии».
Во второй половине «Игры престолов» противники меньше интригуют и больше воюют, а главное, все чаще ссылаются на древние пророчества, магию и грядущую священную битву. «Карнавал» — это тоже эпическое фэнтези, которое построено на всеобщей подготовке к противостоянию избранников добра и зла. Как и в финальным сезонах «Игры престолов», здесь зрителю предоставляют сложный нарратив, сотканный из воспоминаний, снов, флешбэков и фантазий, который никогда не дает аудитории точных ответов, зато всегда подкидывает материал для спекуляций и додумывания.
О чем сериал: В середине 1990-х футбольная команда старшеклассниц попадает в авиакатастрофу над безлюдными лесами Канады. О национальном чемпионате можно забыть: следующие полтора года девушки в компании юноши-ровесника, его младшего брата и лишившегося ноги тренера будут выживать в глуши. 25 лет спустя к каждой из них придет надоедливая журналистка и предложит наконец-то сознаться в том, что же на самом деле произошло.
Чем похожи: Очевидно, авиакатастрофой и выживанием в необитаемой местности, но это лишь начало. Одно из главных достоинств «Остаться в живых» заключается в том, как сценаристы работают с интригой: они постоянно держат аудиторию в напряжении, подкидывая им все новые загадки. «Шершни» работают по тому же принципу, и действие в них разворачивается между прошлым и будущим. Каждая сюжетная ветка отлично работает сама по себе, но куда интереснее сериал становится, когда начинаешь сопоставлять их. Почему нам не показывают взрослые версии отдельных героинь? Может ли каждый новый персонаж быть как-то связан с прошлым? Так много вопросов, так мало ответов.
О чем сериал: Неуклюжая и постоянно чувствующая себя не в своей тарелке женщина по имени Миранда владеет магазинчиком приколов, который едва приносит прибыль. Мать ею вечно недовольна и поэтому отчаянно пытается исправить жизнь дочери — найти ей нормальную работу и мужа. Героине и самой хочется отношений, но кандидатов почти нет. Разве что давний друг из университета Гари, но каждое свидание с ним заканчивается катастрофой.
Чем похожи: Это тоже портрет женщины, которая пытается справиться со своим крохотным бизнесом и жизнью вообще. Она постоянно ломает четвертую стену и комментирует происходящее, будь то экзистенциальный кризис или проблемы с мужчинами, друзьями и семьей.
О чем: Принципиальный и неподкупный судья узнает, что его сын насмерть сбил мотоциклиста и уехал с места преступления. Он убеждает его сдаться полиции, но узнает, что погибший — сын криминального авторитета. Герой понимает, что если его сын все же сдастся, то подпишет себе смертный приговор, поэтому решает поступиться принципами и спасти его.
Чем похожи: Сюжетный стержень сериала «Во все тяжкие» — трагедия о том, как учитель химии превращается в созданный им же криминальный образ. В драме «Ваша честь» Брайан Крэнстон частично повторяет этот ход: там честный судья начинает врать и идти по головам, чтобы любой ценой спасти сына.
О чем: «Мы дети станции Зоо» — новая экранизация одноименного романа, основанного на дневниковых записях Кристианы Фельшеринов. Сюжет тот же: в Берлине 1970-х уставшая от родительских ссор школьница попадает в компанию дерзких подростков, которые не прочь посетить самый модный клуб города, принять новое наркотическое вещество и с кем-нибудь переспать. В жизни героини временно появляется если не смысл, то хотя бы радость, но потом и она проходит — начинается ломка.
Чем похожи: «Мы дети станции Зоо» не просто похожий на «Эйфорию» сериал, но явно созданный под его влиянием. Сюжет первоисточника не стали переносить в наше время, зато по-современному взглянули на Берлин 1970-х. Максималистский визуал — главная точка соприкосновения с американский хитом: вневременные и очень стильные наряды, заливающий кадр неоновый свет, клиповый монтаж, лофтовое окружение и каверы Дэвида Боуи. Любители красивой картинки не останутся разочарованы.
О чем: Вторая половина XIX века. После кровавой Гражданской войны жизнь в США возвращается в нормальное русло. Бывший маршал Сет Буллок в компании бизнес-партнера приезжает в золотодобывающий поселок Дэдвуд, чтобы открыть торговую лавку и начать все с чистого листа. В этой выгребной яме Дикого Запада только-только зарождается цивилизованная жизнь; негласным правителем места считается владелец салуна Эл Сверенджен, который внезапно сталкивается с конкуренцией. Напротив открывают новое заведение, которое может пошатнуть его позиции.
Чем похожи: «Йеллоустоун» — неовестерн, в котором люди сражаются с целым миром за свою землю. Но на этот раз противостоят не столько вооруженным бандам, сколько интригам, судебным дрязгам и прочему беззаконию. «Дэдвуд» хоть и лишен внутрисемейной динамики «Йеллоустоуна», но говорит о том же: доверять можно только себе. В этом сериале найдется что-то для любого любителя жанра. Кто-то оценит атмосферу Дикого Запада, другие же увидят философскую историю об общественном договоре и потребности сплотиться, чтобы начать жить лучше ну или хотя бы выжить.
О чем: Четыре первокурсницы становятся соседками в университетской общаге. Первая вышла из бедной семьи, а потому учится по стипендии и подрабатывает, чтобы прокормить себя. Вторая — темнокожая дочь сенаторки, обязанная быть идеальной, чтобы не запятнать репутацию матери. Третья — американка индийского происхождения, мечтающая стать комедийной сценаристкой. Четвертая — закрытая лесбиянка, которая испытывает проблемы с доверием.
Чем похожи: Как и «Сексуальное просвещение», это тоже коллективный портрет молодежи, которая бунтует против закостенелых норм и продвигает секс-позитив. Кроме этого, создатели используют тропы типичных комедий о студенчестве. Теперь сложные обряды посвящения в братство, кражу ответов к тестам и так далее устраивают не типичные американские студенты, а их соседки по аудитории.
О чем: Из-за неудачного твита молодая комикесса Ава не может найти себе работу. Она нехотя соглашается отправиться в Лас-Вегас и встретиться с Деборой Вэнс — легендой американского стендапа, которая долгие годы выступает в главном казино города. Они начинают работать вместе, но постоянно ссорятся: Ава хочет написать что-то действительно великое и постоянно подбивает начальницу рассказывать со сцены правдивые истории из жизни, а вот у Деборы попросту нет стимула что-то делать. Она всё и всем давно доказала.
Чем похожи: «Хитрости» можно считать духовным наследником «Удивительной миссис Мейзел» — там давно уже успешная героиня рискует выйти из зоны комфорта с новым материалом. Правда, препятствия за полвека не особо изменились: реализовать творческие амбиции мешают завидующие мужчины и семейные обязательства. Наконец, «Хитрости» не отстают и по количеству и качеству шуток, только они здесь не вневременные, как в «Удивительной миссис Мейзел», а очень злободневные — про горе-лайфхаки из TikTok и культуру отмены.
О чем: Телеевангелисты Джемстоуны, на первый взгляд, идеальная семья с церковного буклета: они посвятили жизнь служению богу и распространению его слова, назубок знают Библию и ездят по всему миру миссионерствовать. На самом деле, они алчные и честолюбивые люди, давно превратившие свое занятие в прибыльный бизнес и прожигающие собранное на пожертвованиях состояние. Когда старшего сына начинают шантажировать роликом с употреблением кокаина, он просит помощи у брата и сестры, иначе цветущей империи Джемстоунов придет конец.
Чем похожи: Если «Наследники» — это драма об атрофировании родственных отношений и превращении членов семьи в бизнес-партнеров, то «Праведные Джемстоуны» предлагают менее серьезные размышления на эти же темы. Черная комедия Дэнни Макбрайда тоже посвящена дисфункциональной семье, отцовскому разочарованию в отпрысках и моральному разложению от денег, но не забывает и о более глобальных темах — например, о критике современных США, где даже религия считается многомиллиардной индустрией.
О чем: Дэниэла арестовали за изнасилование и убийство 16-летней девушки. После 19 лет, проведенных в камере смертников в ожидании приговора, его внезапно выпускают на свободу. Причина в том, что новая ДНК-экспертиза противоречит обвинению и доказывает, что либо герой вообще невиновен, либо был не единственным участником преступления. Семья вроде бы рада возвращению сына, но все же понимает, что в их провинциальном городке Дэниэл навсегда останется виновным.
Чем похожи: «Мейр из Исттауна» не просто детектив о поисках убийцы 18-летней девушки. Центральная загадка работала бы намного хуже, если бы местом действия был выбран мегаполис, а не всколыхнувшийся из-за свершившегося преступления провинциальный городок. «Ошибки прошлого» — это сериал той же категории: создатели подселяют в закрытую экосистему вчерашнего смертника и размышляют над тем, как бы могли развиваться события. Пока Дэниэл заново знакомится с миром и семьей, местные строят козни: одним плевать на героя, но им не нравится внимание, которое теперь уделяют городу, другие, напротив, убеждены в виновности Дэниэла и планируют устроить ему самосуд.