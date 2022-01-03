Что смотреть, если вы любите «Во все тяжкие», «Игру престолов» и «Эйфорию»?

О чем сериал: «Рим», один из самых дорогих сериалов в истории телевидения (от 10 до 12 млн долларов за один эпизод), посвящен античному миру в последние годы жизни Юлия Цезаря. Тот только что одержал важнейшую победу в Галльской войне и норовит вернуться из затяжного восьмилетнего похода домой. Там против него строит заговор Гней Помпей — их конфликт станет началом четырехлетней гражданской войны. Но не менее важное место занимают интриги не самих политиков, а их родственников. Или легионеров, которые не просто наблюдают за развитием событий, но и аккуратно влияют на них, чтобы остаться в выигрыше.

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События «Карнавала», другого классического сериал HBO нулевых, происходят во времена Великой депрессии 1930-х. В это трагическое время двух разным героям — только что похоронившему мать Бену и проповеднику из небольшого городка по имени Джастин — начинают сниться одинаковые кошмары. Первый открывает в себе способность исцелять раны, но не знает, чего хочет от жизни, поэтому присоединяется к проезжающему мимо бродячему цирку «Карнавал». Второй страдает из-за кризиса веры и сверхъестественным образом заставляет людей рассказывать ему правду. И скоро они столкнутся.

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Чем похожи: «Игру престолов» можно условно разделить пополам — первые сезоны были в большей степени посвящены политическим интригам и мифотворчеству. Зритель наблюдал за тем, как мелкие игроки набирали вес, а крупные теряли жизни. «Рим» — это сериал той же категории: умный исторический блокбастер, который способен удивить не только масштабом, но и хорошим сценарием с неожиданными сюжетными поворотами. У дюжины античных героев чуть больше шансов выжить, чем у персонажей саги Джорджа Мартина, но их судьбу будет трудно предугадать, даже если почитать статью в «Википедии».

Во второй половине «Игры престолов» противники меньше интригуют и больше воюют, а главное, все чаще ссылаются на древние пророчества, магию и грядущую священную битву. «Карнавал» — это тоже эпическое фэнтези, которое построено на всеобщей подготовке к противостоянию избранников добра и зла. Как и в финальным сезонах «Игры престолов», здесь зрителю предоставляют сложный нарратив, сотканный из воспоминаний, снов, флешбэков и фантазий, который никогда не дает аудитории точных ответов, зато всегда подкидывает материал для спекуляций и додумывания.