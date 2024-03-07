«Оскар-2024»: что выберет Академия и что выбирает Станислав Зельвенский?

До вручения «Оскаров» осталось несколько дней, и критик Кинопоиска традиционно представляет прогноз по всем номинациям, а также делится собственными предпочтениями.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Лучший фильм
Кто получит: «Оппенгеймер».
С тех пор как Академия расширила количество номинантов в главной категории до десяти позиций, жаловаться на шорт-лист стало гораздо труднее. Теперь и справедливее, и скучнее: за год выходит не так уж много заметных фильмов, отвечающих негласным, но всем известным оскаровским критериям. В нынешнем списке есть кассовая сенсация «Барбигеймер», победитель Канн («Анатомия падения»), победитель Венеции («Бедные-несчастные»), победитель Торонто («Американское чтиво»), любимцы критики («Прошлые жизни», «Зона интересов») и просто всеобщий любимец («Оставленные»), плюс эпический Мартин Скорсезе и байопик Бернстайна, без которых представить «Оскар» было бы совсем сложно.
Кто остался за бортом? Пожалуй, «Май декабрь» (у него всего одна номинация, сценарная, и поразительным образом ни одной актерской). Наверное, «Наполеон» (три второстепенные номинации) и «Феррари» (ноль), но оба крупнобюджетных ветеранских проекта были плохо приняты и публикой, и критикой. В обойме теоретически можно было бы представить «Присциллу» Копполы или даже «Солтберн», но это не день Джейкоба Элорди. «Мы всем чужие»? «Air: Большой прыжок»? Понятно, что у каждого свои фавориты, и кому-то, может быть, не хватает «Без обид», а кому-то «Пяти ночей с Фредди», но, в любом случае, список не очень длинный.
С лидерством «Оппенгеймера» все, кажется, давно смирились. Благодаря сложной системе голосования в этой категории в последние годы бывали сюрпризы (CODA впереди «Власти пса», «Паразиты» впереди «1917», «Зеленая книга» впереди «Ромы»), но сейчас представить что-то подобное почти невозможно. Фильм Нолана выиграл все, что мог: BAFTA, «Глобус», премии гильдий — и со своими 13 номинациями нависает над нынешним «Оскаром» неотвратимым ядерным грибом.
Кто должен был бы получить: «Бедные-несчастные».
Очевидно, что «Оппенгеймер» — во всех отношениях значительная и, к сожалению, своевременная работа, и главный «Оскар» этой картине очень пойдет. Но как было бы радостно, если бы фильмом года признали что-то маленькое и человеческое — «Оставленных» с их ласковой стилизацией под 1970-е, или лирическую сатиру «Американского чтива», или, на худой конец, «Прошлые жизни», Нору Эфрон для печальных инстаграмеров. А еще лучше сексуальную фантасмагорию Лантимоса «Бедные-несчастные» — если бы они вдруг выиграли, стали бы самым фривольным в истории победителем этой по-прежнему очень консервативной, хотя и ищущей перемен, премии.
Лучшая режиссура
Кто получит: Кристофер Нолан («Оппенгеймер»).
Звезды говорят, что на каминной полке одного из самых (самого?) влиятельных режиссеров XXI века наконец появится статуэтка, удостоверяющая этот статус. Йоргосу Лантимосу придется еще подождать. Что касается остальных, то Мартину Скорсезе доказывать давно нечего, француженка Жюстин Трие, вероятно, польщена и номинацией, а что творится в голове у Джонатана Глейзера — бог весть; поговорим об этом через 10 лет, когда он снимет следующий фильм.
Кто должен был бы получить: он и должен.
Пора! Теперь Нолан сможет расслабиться и снять романтическую комедию.
Лучший актер
Кто получит: Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»).
Первая номинация и гарантированная победа 47-летнего ирландского актера. У Мерфи было не так уж много, если вдуматься, заметных ролей за пределами «Козырьков», но он никогда не давал повода усомниться в своем высочайшем классе. Хлопать ему будут вечный оскаровский неудачник Брэдли Купер, мастера кризиса среднего возраста Пол Джаматти и Джеффри Райт и — слегка неожиданно — Колман Доминго, занявший слот, который прочили ДиКаприо. Доминго сыграл в спродюсированном Обамами байопике «Растин» заглавного героя — черного активиста гей- и других гражданских свобод; его победа была бы немного в духе «Американского чтива».
Кто должен был бы получить: Пол Джаматти.
Роль Джеффри Райта интереснее, но то, что у Пола Джаматти до сих пор нет «Оскара», пожалуй, более возмутительно. «Оскар» Полу Джаматти!
Лучшая актриса
Кто получит: Эмма Стоун («Бедные-несчастные»).
Одна из немногих категорий, где есть интрига. Стоун против Гладстоун! Одна — ведущая актриса своего поколения в чрезвычайно выигрышной экстравагантной роли, другая — сравнительно малоизвестная актриса (того же поколения) в роли небольшой, приглушенной, выразительной и символической. У обеих по «Золотому глобусу», Гладстоун получила приз Гильдии киноактеров, Стоун получила премию BAFTA (где Гладстоун даже не прошла в шорт-лист). За Гладстоун — разные внешние обстоятельства: она, в частности, может стать первой представительницей коренных народов с «Оскаром». И фавориткой считается именно она. Но тем интереснее поставить на Стоун — иногда мы переоцениваем стремление академиков голосовать «как надо».
На заднем плане Аннетт Бенинг переплывает Флоридский пролив, Кэри Маллиган умирает от рака, Сандра Хюллер то ли убивает, то ли не убивает своего мужа.
Кто должен был бы получить: она и должна.
Стоун уже поблагодарила всех родственников, когда получала «Оскар» за «Ла Ла Ленд», так что теперь сможет выступить как-нибудь оригинальнее. Тем более если она снова, как на церемонии BAFTA, наденет что-нибудь в стиле Беллы Бакстер.
Лучший актер второго плана
Кто получит: Роберт Дауни-младший («Оппенгеймер»).
Едва ли потомки будут помнить Дауни по (очень достойной, спору нет) роли ревнивого чиновника Штраусса, и, конечно, он должен был получать «Оскар» за роль в «Солдатах неудачи», но лучше поздно, чем никогда; вероятно, это будут самые дружные аплодисменты вечера.
Соперники Дауни — Де Ниро (его восьмая актерская номинация — не так уж много), Марк Руффало, Стерлинг К. Браун и Райан Гослинг. Компания даже более звездная, чем в главной актерской категории.
Кто должен был бы получить: он и должен.
При этом оговоримся, что Де Ниро выступил у Скорсезе как в лучшие времена, у Руффало уморительная роль (и ни одного «Оскара», что абсурдно), Браун в «Чтиве» совершенно чудесный — в общем, есть из чего выбрать. Только Гослинг выглядит проходимцем.
Лучшая актриса второго плана
Кто получит: Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»).
Еще одна железобетонная ставка: второплановый «Оскар» существует для таких лаконичных, элегантных ролей. Конкуренция здесь не очень сильная: Эмили Блант за роль пьющей жены Оппенгеймера («Оскар», серьезно?), Америка Феррера за самую слащавую роль в «Барби», Даниэль Брукс за самую яростную роль в новой версии «Цвета пурпурного» и Джоди Фостер за очень симпатичную, но достаточно тривиальную роль лучшей подруги и тренера Дайаны Найэд в одноименном байопике.
Кто должен был бы получить: она и должна.
Рэндольф не так давно появилась на горизонте (в «Меня зовут Долемайт»), но явно останется с нами надолго: в эпизодах она легко уделывает куда более опытных артистов, как не дадут соврать зрители «Убийств в одном здании» или «Идола».
Лучший оригинальный сценарий
Кто получит: Жюстин Трие и Артур Харари («Анатомия падения»).
Фаворитом выглядит французская судебная драма про нюансы брака: каннский победитель не попал в «лучшие международные фильмы» (Франция отправила «Рецепт любви», не прошедший в финальную пятерку), зато получил пять обычных номинаций. Сценарные призы «Анатомия» уже получила на «Глобусах» и на премии BAFTA.
Некоторые шансы, пожалуй, есть у «Оставленных». Также номинированы «Май декабрь», «Маэстро» и «Прошлые жизни».
Кто должен был бы получить: Сами Берч («Май декабрь»).
Замечательный дебютный сценарий Берч, бывшей специалистки по кастингу, превратился в извилистый и язвительный фильм Тодда Хейнса, в целом проигнорированный Академией, несмотря даже на тему актерства.
Лучший адаптированный сценарий
Кто получит: Корд Джефферсон («Американское чтиво»).
Здесь возможны варианты. Во-первых, в этой категории столкнулись «Оппенгеймер» и «Барби» (из-за сомнительного решения отправить последнюю в адаптированные сценарии), и любой из них может победить. Нолан — если поклонники решат ставить галочки везде, где встречается его имя, Гервиг — если поклонники посчитают нужным дать ей утешительный приз. С другой стороны, это отличный шанс наградить чем-то «Американское чтиво» — фильм, которому тоже многие симпатизируют. Британцы из почти такой же пятерки (минус «Барби», плюс «Мы всем чужие») выбрали именно его; американцам сам бог велел.
В случае «Бедных-несчастных» и особенно «Зоны интересов» сценарий не первое, вероятно, что приходит в голову.
Кто должен был бы получить: он и должен.
Поклонники романа Персивала Эверетта, по которому поставлено «Чтиво», настаивают, что «книга лучше», но нам и так сойдет.
Лучший международный фильм
Кто получит: «Зона интересов»
Фильм Джонатана Глейзера про бессобытийные будни коменданта Освенцима и его семьи вызвал в Каннах неоднозначную реакцию (впрочем, получил Гран-при), а потом надолго пропал, но к сезону наград всплыл в статусе фильма-события: некие источники в Академии недавно даже намекали, что у него есть шансы в главной категории (хотя это больше похоже на попытку оживить бездыханную интригу). Так или иначе, в международном уголке это главный фаворит.
Другие участники — милейший японский фильм Вендерса, энергичный «Капитан» Маттео Гарроне про стремящихся в Италию сенегальских тинейджеров, испанское «Общество снега» и немецкая «Учительская» про этические проблемы молодой преподавательницы.
Кто должен был бы получить: «Общество снега».
Все участники шорт-листа по-своему хороши, и было бы смешно, если бы Вендерс получил свой первый «Оскар» как представитель Японии, но самый оскаровский из этих фильмов, пожалуй, драма Байоны — и впечатляющая постановочно, и берущая за душу.
Лучший полнометражный анимационный фильм
Кто получит: «Человек-паук: Паутина вселенных».
В анимационной категории, в отличие от игровых, с удовольствием премируют блокбастеры, и у популярного «Паука» все шансы. Впрочем, некоторые есть и у «Мальчика и птицы» — печальной квазиавтобиографической фантазии Хаяо Миядзаки.
Кто должен был бы получить: «Мечты робота».
Наш выбор — бессловесный, но красноречивый испанский мультфильм про броманс собачки и робота в Нью-Йорке 1980-х.
Лучший полнометражный документальный фильм
Кто получит: «20 дней в Мариуполе».
Однозначный фаворит — нашумевший видеодневник украинца Мстислава Чернова, фотографа и военкора Associated Press. Фильм уехал год назад с «Сандэнса» с призом зрительских симпатий и с тех пор получил премии BAFTA, режиссерской гильдии США и множества других организаций.
Остальные сюжеты, как обычно в этой категории, тоже не самые веселые: радикальный исламизм, беззаконие в Индии, Альцгеймер, судьба угандийского борца за демократию.
Кто должен был бы получить: «20 дней» — самый значимый фильм в номинации.
Лучшая операторская работа
Кто получит: Хойте Ван Хойтема («Оппенгеймер»).
Это будет первый «Оскар» голландского шведа Ван Хотеймы, мастера размашистой картинки, одинаково эффектно запечатлевшего IMAX-камерами ядерные испытания и сосредоточенное лицо Киллиана Мерфи. Соперники у него тоже достойные — люди, снявшие летающего Пиночета, насупленного ДиКаприо, голую Эмму Стоун и носатого Брэдли Купера.
Кто должен был бы получить: Эдвард Лахман.
Инди-ветеран Лахман восхитительно снял в ч/б ларраиновского «Графа» про чилийский кровавый режим.
Лучшая песня
Кто получит: Билли Айлиш, «What Was I Made For?» («Барби»).
Баллада, получившая среди прочего «Песню года» на «Грэмми», вероятно, победит и здесь. Главный ее соперник — пресловутая «I’m Just Ken» из той же картины. Другое дело, что это может стать единственной победой «Барби».
Из курьезного — очередная, пятнадцатая номинация Дайан Уоррен; она ни разу не выиграла, и пару лет назад милые люди из Академии дали ей почетную статуэтку.
Кто должен был бы получить: она и должна.
Или не она. Как правило, это не та категория, где хочется за кого-то болеть.
Лучший дизайн костюма
Кто получит: Холли Уоддингтон («Бедные-несчастные»).
В этой категории определенности нет: борьба развернется между «Бедными-несчастными» и «Барби» — фильмами, где наряды явно поинтереснее, чем в конкурирующих «Оппенгеймере», «Убийцах цветочной луны» и даже «Наполеоне». BAFTA предпочла «Бедных-несчастных» (но это, возможно, вопрос патриотизма).
Кто должен был бы получить: она и должна.
Викторианские фантазии Уоддингтон выглядят прекрасно.
Лучшая работа художника-постановщика
Кто получит: Джеймс Прайс, Шона Хит, Жужа Михалек («Бедные-несчастные»).
См. «Лучший дизайн костюма». Участники те же, обстоятельства те же, включая победу на премии BAFTA.
Кто должен был бы получить: они и должны.
Люди, ответственные за причудливые стимпанковские декорации «Бедных-несчастных», не могут уйти с пустыми руками.
Лучшие визуальные эффекты
Кто получит: «Годзилла: Минус один»
Темная лошадка (ящерка?) в категории, где всегда соревнуются мегаблокбастеры («Стражи галактики» и «Миссия: невыполнима» в данном случае) — копеечный по голливудским меркам, сделанный на коленке японский хит. Редчайший случай: спецэффектный «Оскар» может получить режиссер фильма Такаси Ямадзаки; последний раз такое случалось с Кубриком. И совсем уж уникальное достижение — первая оскаровская номинация фильма про Годзиллу.
Кто должен был бы получить: «Создатель».
В Америке, впрочем, тоже есть свои умельцы творить чудеса задешево, и фантастический боевик Гарета Эдвардса с обильным использованием натурных съемок выглядит (при изъянах в других департаментах) невероятно.
Лучший грим и прически
Кто получит: «Маэстро».
Нос Леонарда Бернстайна, нос Голды Меир, собранное по кусочкам лицо Уиллема Дефо, голодающие уругвайцы и слегка похожие на себя великие физики — есть из чего выбрать. Есть шансы у «Бедных-несчастных», но Гильдия гримеров, например, оценила «Маэстро».
Кто должен был бы получить: он и должен.
Без этого будет как-то совсем грустно за Купера с его семью номинациями; история со «Звезда родилась» повторяется.
Лучший короткометражный документальный фильм
Кто получит: «Азбука запрета на книги».
Здесь угадать очень сложно. Фаворитом кажется фильм Шилы Невинс, неожиданный режиссерский дебют (в 84 года) супервлиятельного продюсера, экс-главы докотдела HBO. Фильм, впрочем, простенький: люди (в основном дети) критикуют запрет книг в школах.
Кто должен был бы получить: «Бабушка и бабуля».
Молодой режиссер снимает своих бабушек-китаянок, которые веселятся, грустят, ругаются и смотрят «SuperПерцев».
Лучший короткометражный игровой фильм
Кто получит «Чудесная история Генри Шугара».
Невероятно, но свой первый «Оскар» Уэс Андерсон вполне может получить именно здесь — среди коротышек, за болтливую экранизацию Роальда Даля с Камбербэтчем и другими.
Кто должен был бы получить: он и должен.
Выглядит немножко как читерство, Месси в MLS, но победителей не судят.
Лучший короткометражный анимационный фильм
Кто получит: «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко».
Лидером выглядит злободневный антивоенный мультфильм про шахматный матч среди противников в окопах Первой мировой, с песней понятно кого. В титрах серьезные имена: студия Питера Джексона, композитор Томас Ньюман, сосценарист — сын Леннона. Еще один возможный призер — почти монохромное «Письмо свинье» израильтянки Таль Кантор про школьницу, которая слушает рассказ узника концлагеря.
Кто должен был бы получить: «Девяносто пять чувств».
Постановка авторов «Наполеона Динамита»: старый зэк с голосом Тима Блейка Нельсона в ожидании казни размышляет об органах чувств.
Лучшая музыка к фильму
Кто получит: Людвиг Горанссон («Оппенгеймер»).
Шведский композитор уже получал «Оскар» за «Черную Пантеру» и обречен повторить успех.
Кто должен был бы получить: Робби Робертсон.
Великий гитарист The Band, скончавшийся в августе, три часа держит «Убийц цветочной луны» в тонусе аритмией своего баса.
Лучший звук
Кто получит: «Оппенгеймер».
Звуковые эффекты у Нолана, особенно во время ядерных испытаний, действительно эффектны.
Кто должен был бы получить: «Зона интересов».
Одна из самых жутких находок Глейзера — еле слышный, но настойчивый шум, который доносится из концлагеря. В отсутствие картинки весь кошмар происходящего вложен в него.
Лучший монтаж
Кто получит: Дженнифер Лэйм («Оппенгеймер»).
Лучший монтаж обычно у лучшего фильма (логично). Лэйм уже получила множество премий, включая профессиональную «Эдди».
Кто должен был бы получить: Тельма Скунмейкер.
84-летняя Скунмейкер полвека монтирует фильмы Скорсезе. Видим в бюллетене фамилию Скунмейкер — ставим галочку.
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