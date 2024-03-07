«Оскар-2024»: что выберет Академия и что выбирает Станислав Зельвенский?

Кто получит: «20 дней в Мариуполе».

Однозначный фаворит — нашумевший видеодневник украинца Мстислава Чернова, фотографа и военкора Associated Press. Фильм уехал год назад с «Сандэнса» с призом зрительских симпатий и с тех пор получил премии BAFTA, режиссерской гильдии США и множества других организаций.

Остальные сюжеты, как обычно в этой категории, тоже не самые веселые: радикальный исламизм, беззаконие в Индии, Альцгеймер, судьба угандийского борца за демократию.

Кто должен был бы получить: «20 дней» — самый значимый фильм в номинации.