Что смотреть дома: «Уик-энд с батей», «Плюшевый пузырь», возвращение «Футурамы» и «Благих знамений»

Себастьян (стендап-комик Себастьян Манискалко) готовится к свадьбе с Элли (Лесли Бибб). У них запланирована спокойная поездка к ее родителям, но жениху приходится взять с собой одинокого отца Сальво (Де Ниро) — старомодного мужчину итальянского происхождения, который окажется не готов к роскоши семейки финансистов.

Сценарий фильма Манискалко написал в дуэте с Остином Эрлом, а постановщицей выступила Лора Террузо («Шаг за шагом»). Новая версия «Знакомства с родителями» предполагает не только культурный, но и классовый контраст, а также схватку Де Ниро с павлином.

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