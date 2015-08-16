Что смотреть дома: «Уик-энд с батей», «Плюшевый пузырь», возвращение «Футурамы» и «Благих знамений»

Роберт Де Ниро снова играет шебутного пенсионера, а Теннант и Шин возвращаются к ролям ангела и демона. Зак Галифианакис сбрил усы для роли капиталиста, а Генри Кавилл все-таки попрощался с ролью Геральта. «Зенит» играет против «Ростова», а лучшие легковесы в ММА сходятся в рамках UFC. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Роберт Де Ниро (снова) в комедии о старомодном предке
Где смотреть: Кинопоиск
Себастьян (стендап-комик Себастьян Манискалко) готовится к свадьбе с Элли (Лесли Бибб). У них запланирована спокойная поездка к ее родителям, но жениху приходится взять с собой одинокого отца Сальво (Де Ниро) — старомодного мужчину итальянского происхождения, который окажется не готов к роскоши семейки финансистов.
Сценарий фильма Манискалко написал в дуэте с Остином Эрлом, а постановщицей выступила Лора Террузо («Шаг за шагом»). Новая версия «Знакомства с родителями» предполагает не только культурный, но и классовый контраст, а также схватку Де Ниро с павлином.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Евгений Миронов в мистической драме о параллельных реальностях
Где смотреть: Кинопоиск
Следователь Павел Фролов (Миронов) вместе с женой Светланой (Наталия Вдовина) и сыном Кириллом (Михаил Шведов) попадают в тяжелую автокатастрофу. Мир мужчины буквально раскалывается: один день он проводит в реальности, где выжила супруга, другой — как отец-одиночка. Работы у него тоже теперь две, и знаки из одного мира служат подсказками для расследования в другом. Возможно, Павлу удастся склеить и семью.
За адаптацию одноименного американского сериала отвечают Денис Червяков (франшиза «Ищейка»), Ирина Качалова (российские «Красные браслеты») и Максим Белозор («Одесса», «Бомба»). Режиссер — Эдуард Парри («Остров ненужных людей», «Жили-были»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
Испанская экранизация Александра Дюма в современных реалиях
Где смотреть: Амедиатека — с 28 июля
Эдмундо Дантес (Уильям Леви) провел 18 лет в заключении из-за Кристобаля Эрреры (Хуан Фернандес), Фернандо Мондего (Роберто Энрикес) и Елены Вилафорте (Ицияр Атьенца). Теперь он возвращается на родину как загадочный Алехандро Монтекристо — владелец стартапа, разработавшего некую технологическую новинку, заинтриговавшую в том числе бывших обидчиков. Вот и славно: главная цель его компании — месть.
За новое прочтение романа Александра Дюма отвечают режиссер Альберто Руис Рохо («Эль Сид», «Алатристе») и сценаристы триллера «Черный лес».
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Американская история преступления (и успеха) с Заком Галифианакисом и Элизабет Бэнкс
Где вышло: AppleTV+ — с 28 июля
Конец XX века. Плюшевые игрушки от Beanie Baby, отличающиеся от остальных пузырьковым наполнителем, — хит продаж в США. Секрет главы BB Тая Уорнера (гладковыбритый Галифианакис) не только в искусственном дефиците (игрушек мало производят и не продают в один магазин больше 36 штук), но и в краже идей. С 1980-х он очаровывал и эксплуатировал подругу Робби (Бэнкс), мать-одиночку Шейлу (Сара Снук) и программистку Майю (Джеральдин Вишванатан).
Фильм об очередном капиталистическом надувательстве придумали супруги Кристин Гор и Дэмиан Кулаш — сценаристка «Футурамы» и фронтмен Ok Go, снимавший для группы клипы одним кадром.
Майкл Шин и Дэвид Теннант возвращаются к ролям ангела и демона соответственно
Где вышло: Amazon Prime Video — с 28 июля
Ничто не предвещает беды, когда архангел Гавриил (Джон Хэмм) обнаруживает себя без памяти (и одежды) в магазинчике ангела Азирафеля (Шин), расположенного в районе Сохо, Лондон. Вместе с давним (не)приятелем — демоном Кроули (Теннант) — они должны спасти мир, выяснить, что случилось с Гавриилом, или что-то в этом духе.
Если первый сезон «Благих знамений» — это экранизация одноименного романа Нила Геймана и покойного Терри Пратчетта, то второй вдохновлен наработками писателей, которым не суждено было случиться. Процессом все так же рулят Гейман и режиссер-шоураннер Дуглас Маккиннон («Доктор Кто», «Шерлок», «Детективное агентство Дирка Джентли»).
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Больше драмы, секса и насилия в суперзлодейском мультфильме
Где вышло: Max — с 28 июля
Союзу Харли Квинн и Ядовитого Плюща, как и в случае большинства пар, угрожает работа. Первая присоединилась к героической Семье летучих мышей, которой теперь руководит Бэтгёрл (Бэтмен попал в тюрьму за уклонение от налогов). Вторая возглавила злодейский Легион судьбы, чья цель — навести шороху в Готэме. Неловко вышло.
Пока киновселенная DC готовится к перезагрузке, хулиганский мультсериал Джастина Халперна продолжает отрываться. Харли озвучивает Кейли Куоко, Бэтгёрл — ее сестра Бриана, а Плющ — Лейк Белл.
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Флаундер — мем, да в нем намек
Где вышло: Amazon Prime Video, Vudu
Русалка Ариэль (Холли Бейли), младшая дочь короля Тритона (Хавьер Бардем), исследует затонувшие корабли в поисках диковин и мечтает о загадочном мире людей. Однажды она спасает принца Эрика (Джона Хауэр-Кинг) и влюбляется в земного красавца, а потому решает заключить сделку с ведьмой Урсулой (Мелисса Маккарти): голос в обмен на ноги.
История сказки Disney по мотивам Ханса Христиана Андерсена известна едва ли не наравне с первоисточником, и место Ариэль в потоке игровых авторемейков было предрешено. За постановку отвечал ценитель мюзиклов Роб Маршалл («Девять», «Чем дальше в лес...»), а за внимание зрителей боролись меметичный Флаундер и голосистая Бейли, которую с первого кадра невзлюбили специалисты по оттенкам кожи у мифических подводных существ.
Подробнее о фильме:
- Подкаст • «Русалочка» — смелый, но не самый складный игровой ремейк Disney
- Что происходит с «Русалочкой»: фильм может не окупиться, агрегаторы оценок меняют из-за него свои правила
- «Русалочка»: голосистая морская принцесса выходит замуж по расчету студии Disney
- Видео • Злодейки или романтические героини: как менялся образ русалки
GOOD NEWS, EVERYONE!
Где вышло: Hulu
Профессору Хьюберту Фарнсворту все-таки удалось перезапустить вселенную «Футурамы», где время когда-то остановилось, и вот команда «Межпланетного экспресса» снова в деле. Они уговаривают платформу Fulu, которой руководят роботы, перезапустить любимый ситком Фрая про роботов (Бендер пишет пару эпизодов), сталкиваются с криптовалютным мошенничеством и новыми корпорациями. В общем, старый добрый XXXI век.
Прошло десять лет, и футуристический ситком Мэтта Грейнинга, дедушка «Рика и Морти», снова бороздит просторы большого стриминга, радуя зрителей цитатами из классики научной фантастики и сатирой на современность.
Подробнее о сериале:
Он недоговорил: прощание Генри Кавилла с франшизой
Где вышло: Netflix
Отношения между эльфами и империей Нильфгард накаляются, а Геральт (пока еще Кавилл) готов отказаться от ведьмаческого нейтралитета, чтобы защитить Цири (Фрейя Аллан). Как его схватка с магом Вильгефорцем (Махеш Джаду) приведет к радикальному перевоплощению наемника, расскажут в следующих шести сериях, где также ожидается противостояние Цири и исполинской твари под названием панцирог.
Подробнее о сериале:
Что еще посмотреть на Кинопоиске
Боевик про наемников, где собраны почти все экшен-звезды за 40 лет (четвертая часть — в сентябре)
Барни Росс (Сильвестр Сталлоне) возглавляет ЧВК из сорвиголов, готовых на самые опасные миссии. Их ждут свержение южноамериканского диктатора, добыча плутония и борьба с (торговлей) оружием, а в новом фильме и вовсе спасение мира. Среди напарников и врагов Сталлоне — Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен, Жан-Клод Ван Дамм, Терри Крюс, Чак Норрис, Арнольд Шварценеггер и Ико Уайс из «Рейда».
Смотрите фильмы франшизы на Кинопоиске в Плюсе.
Марго Робби не только Барби
1990-е. Воспитанная в традиции «сперва добейся» фигуристка Тоня Хардинг (Робби) мечтает поехать на Олимпийские игры и не придумывает ничего лучше, чем покалечить главную конкурентку — Нэнси Керриган (Кэйтлин Карвер). Сочувственно-язвительная американская история преступлений принесла Робби номинацию на «Оскар», а сыгравшей ее мать Эллисон Дженни — саму статуэтку. Вдобавок повысило котировки Крэйга Гиллеспи, затем снявшего «Круэллу» с «Пэм и Томми».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Нашумевший фильм Нигины Сайфуллаевой про измену
Однажды гинекологиня Лена (Евгения Громова) замечает в телефоне мужа-актера Сережи (Александр Паль) сообщения от коллеги по театру Кати (Марина Васильева) и решает, что тот изменяет. Это толкает Лену на путь интрижек и поисков себя. Во втором полном метре Нигина Сайфуллаева («Как меня зовут») вместе со сценаристкой Любовью Мульменко («Еще один год», «Дунай») исследуют серые зоны неверности, женскую сексуальность и неумение людей разговаривать о сокровенном.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 29 июля.
Подробнее о фильме:
Документальная комедия о красоте повседневности (с 28 июля на Max — финальный сезон)
Режиссер Джон М. Уилсон продолжает исследовать Нью-Йорк и другие города Америки в поисках ответов на неочевидные вопросы. В третьем (и заключительном) сезоне он, например, изучит общественные туалеты большого города и попробует разузнать побольше о бёрдвотчинге. Все это в остроумной манере Уилсона и с небанальными наблюдениями и выводами.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой.
Новое
Футбол недели: «Зенит» против Валерия Карпина
Ждем футбольный триллер в Ростове
Новый сезон РПЛ стартовал! Один из главных матчей второго тура — «Зенит» против «Ростова». Действующие чемпионы из Санкт-Петербурга потеряли несколько игроков основного состава, но остаются главным претендентом на титул. Сможет ли их остановить Валерий Карпин? Узнаем 29 июля в 20:00 по Москве. Матч доступен всем подписчикам Плюса.
Бой недели: Порье vs Гейджи
Ночной турнир UFC для самых крепких фанатов
На UFC 291 будет очень жарко. Среди участников основного карда — Стивен Томпсон, легенда Тони Фергюсон, крепыш Ян Блахович, а в главном бою сойдутся Дастин Порье и Джастин Гейджи, которые являются одними из лучших легковесов в ММА. Ждем ярких боев, но справятся лишь сильные духом: прямая трансляция доступна в Плюсе в 05:00 по Москве.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: В. Евдокимов / ФК «Зенит» / ТАСС, Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images