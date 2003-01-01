Слишком точная экранизация: Почему «Благие знамения» обернулись провалом

«Благие знамения» должны были стать великим сериалом. Все-таки в основе лежит культовая книга про Апокалипсис от двух лучших авторов современного фэнтэзи. Нил Гейман и Терри Пратчетт придумали страшно остроумную историю, которая пародирует весь комплекс художественной и сакральной литературы о конце света. Заказал сериал Amazon, и играть в него пригласили отличных актеров: от Майкла Шина и Дэвида Теннанта до Бенедикта Камбербэтча и Джона Хэмма. Казалось бы, вот он, рецепт успеха. К сожалению, в реальности вышло иначе.

Дэвид Теннант в роли демона Кроули

В центре сюжета «Благих знамений» — ангел Азирафэль (Майкл Шин) и демон Кроули (Дэвид Теннант). Каждый из них был послан вышестоящей (или нижестоящей) организацией на Землю, чтобы присматривать за людьми: соблазнять их и вводить в искушения или же наоборот — вдохновлять на благие дела. Но за несколько тысяч лет на Земле они подружились и полюбили мирские развлечения — музыку, машины, книги, вкусную еду. Ангел и демон, за которыми никто особо не присматривает, живут в свое удовольствие. Но тут Кроули получает указание снизу — грядет конец света, и ему нужно доставить младенца-Антихриста в роддом, где специально обученные сатанинские монашки должны заменить им новорожденного сына американского посла в Великобритании.

Но ангелу и демону не нужен Апокалипсис. Им хорошо на Земле, им нравятся люди, они совершенно не настроены на «финальную битву между добром и злом». Поэтому Азирафэль и Кроули решают всеми силами предотвратить Армагеддон. А тут как раз выясняется, что монашки перепутали детей и выдали Антихриста обычной британской семейной паре из маленькой деревни — поэтому у заговорщиков есть шанс найти его первыми. В шести сериях «Благие знамения» рассказывают историю о том, как ангел и демон сумели обхитрить и Бога, и Дьявола, остановить конец света и спасти человечество.

Начать обсуждение «Благих намерений» я бы хотел с такой истории: два года назад на сериальной конференции в Берлине я был на дискуссии, посвященной сложностям адаптации больших романов в телесериалы. Среди участников разговора был шоураннер мини-сериала «Призрачная башня» Дэн Футтерман и норвежский продюсер, который экранизировал какую-то большую норвежскую классику и рассказывал, как здорово делать сериалы на основе толстых книжек. В какой-то момент сидевший рядом Футтерман не выдержал и со страданием в голосе сказал: «Это вам просто повезло, что автор вашего романа давно умер».

Майкл Шин в роли ангела Азирафэля

Проблема «Благих знамений» от Amazon в том, что это не сериал. Это в лучшем случае иллюстрация — богатая и местами очень талантливая — к выдающейся книге, но никак не самостоятельное художественное произведение. Дело в том, что сценарий писал сам Нил Гейман и это, к сожалению, очень бросается в глаза. В первую очередь, по тому, как бережно он отнесся к тексту романа, который написал вместе с покойным Пратчеттом. В итоге в сериале осталось множество эпизодов, существование которых на экране нельзя объяснить ничем, кроме искренней любви автора к придуманным им остроумным идеям. И если в романе такие сцены — например, замечательная история про Кроули и домашние растения, которые страшно его боятся — смотрелись органично, то в сериале они вызывают сначала недоумение, а потом и раздражение.

Кроме того, чтобы не терять придуманные остроумные книжные формулировки, Гейман ввел в сериал закадровый голос — рассказ ведется от имени Бога (Фрэнсис Макдорманд), который (которая?) с выражением зачитывает легко узнаваемые цитаты из «Благих знамений». Такой дословный (буквально) пересказ фраз и сцен из книги, конечно, тронет сердца многих фанатов, ждавших экранизацию, но нельзя не признать — все это чудовищно тормозит историю. Сериалы и кино подразумевают действие, здесь в первую очередь важны поступки героев, а никак не остроумные цитаты из книжки, которые объясняют нам, что же мы видим на экране

Сэм Тейлор Бак в роли Адама

Как следствие зритель довольно быстро теряется в десятке расходящихся в разные стороны сюжетных линий и многочисленных персонажей. Каждый из них сам по себе изумительно придуман и отлично сыгран, но они с большим трудом сосуществуют вместе на экране и следить за их действиями, честно говоря, довольно скучно. Шестисерийный проект торопится и не дает героям по-настоящему развиться: мы недавно их встретили, а вот уже финал. Особенно это обидно в случае с героем, вокруг которого закручивается все действие — Антихристом по имени Адам. Адам, как мы довольно быстро выясняем, вырос совершенно обычным ребенком, который любит папу и маму, своих друзей и мечтает завести собаку. Но если трансформация в Антихриста, собирающегося уничтожить всю планету, в книге занимает несколько глав, то в сериале она скомкана и выглядит предельно искусственной.

Джон Хэмм в роли архангела Гавриила

Главное, что оправдывает эту экранизацию — это дуэт Шина и Теннанта, актеров, идеально подобранных на свои роли. Мало того, что между этими талантливыми актерами возникает особая химия, шоураннеры еще и дали им пространство для развития отношений — целый эпизод посвящен тому, как Кроули и Азирафэль дошли до жизни такой. Мы видим их рядом с Ноевым ковчегом, на Голгофе, в средневековой Англии, в театре «Глобус» у Шекспира и в Париже, охваченном Великой революцией. Мы видим, как меняются их взгляды, как то у одного, то у другого появляются сомнения «а то ли я делаю?», как они постепенно сближаются и становятся настоящими друзьями. Это единственная линия, которая придумана и сделана прекрасно от начала и до конца, хотя сериал это, к сожалению, и не спасает.

Кажется, что если бы адаптацию «Благих знамений» отобрали у Нила Геймана и отдали более компетентному шоураннеру, который не относился бы так бережно к тексту, а пытался бы сделать самостоятельную историю, результат вышел бы гораздо увлекательнее. С другой стороны, надо отдать должное фантасту — он сохранил в сериале главную мысль романа. «Благие знамения» — это не просто пародия на Откровения Иоанна Богослова и фильм «Омен», это еще и выдающееся гуманистическое произведение. Рассказ о том, как организованная религия со всем своим комплексом текстов, догм и предсказаний совершенно игнорирует людей. Ад и рай здесь существуют отдельно от человечества, демоны и ангелы мало интересуются людскими делами, и именно в этом авторы — Гейман и Пратчетт — видят главную проблему.