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Эль Сид (El Cid)soundtracks
Трейлер (сезон 1)
1:44
Трейлер (сезон 1)27 января 2021
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Эль Сид (сериал 2020 – ...)

El Cid
6.7424
1 рецензия

О сериале

Год производства
2020 (2 сезона)
Страна
Испания
Жанр
боевик, драма, военный, история
слова
Слоган
«Heroe. Traidor. Leyenda»
Режиссер
Марко А. Кастильо, Адольфо Мартинез Перез, Мигель Алькантуд, ...
Сценарий
Луис Морено, Хосе Веласко, Luis Arranz, ...
Продюсер
Luis Arranz, Марко А. Кастильо, Sara Fernández-Velasco, ...
Оператор
Хавьер Г. Сальмонес, Javier Alomar
Композитор
Альфонсо Гонсалес Агиляр, Густаво Сантаолалья
Художник
Алехандро Фернандез, Бенхамин Фернандес, Хуан Хосе Каррильо, ...
Монтаж
Себастьян Гонсалес, Хосечу Лагуна, Давид Ниевес, ...
Премьера в мире
17 декабря 2020, ...
Цифровой релиз
18 декабря 2020, «Amazon Prime Video»
Время
70 мин

В главных ролях

78 актеров
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История Родриго Диаса де Вивара, кастильского дворянина и героя войны в средневековой Испании.

Рейтинг сериала

6.709424
IMDb: 6.703K
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