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soundtracks
Трейлер
1:44
Трейлер (сезон 1)
27 января 2021
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Эль Сид
(сериал
2020 – ...
)
El Cid
Буду смотреть
6.7
424
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1 рецензия
О сериале
Год производства
2020
(
2 сезона
)
Страна
Испания
Жанр
боевик
,
драма
,
военный
,
история
слова
Слоган
«Heroe. Traidor. Leyenda»
Режиссер
Марко А. Кастильо
,
Адольфо Мартинез Перез
,
Мигель Алькантуд
,
...
Сценарий
Луис Морено
,
Хосе Веласко
,
Luis Arranz
,
...
Продюсер
Luis Arranz
,
Марко А. Кастильо
,
Sara Fernández-Velasco
,
...
Оператор
Хавьер Г. Сальмонес
,
Javier Alomar
Композитор
Альфонсо Гонсалес Агиляр
,
Густаво Сантаолалья
Художник
Алехандро Фернандез
,
Бенхамин Фернандес
,
Хуан Хосе Каррильо
,
...
Монтаж
Себастьян Гонсалес
,
Хосечу Лагуна
,
Давид Ниевес
,
...
Премьера в мире
17 декабря 2020
,
...
Цифровой релиз
18 декабря 2020
,
«Amazon Prime Video»
Время
70 мин
В главных ролях
Хайме Лорэнте
Алисия Санс
Хайме Олиас
Лусия Герерро
Пабло Альварес
Адриан Сальседо
Давид Кастильо
Дэниэл Альбаладехо
Лусия Диес
Хуан Эчанове
78 актеров
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История Родриго Диаса де Вивара, кастильского дворянина и героя войны в средневековой Испании.
Рейтинг сериала
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6.709
424
IMDb: 6.70
3K
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