Байопик «Руки Вверх!» и Петров-подводник. О каких фильмах рассказали на питчинге Фонда кино

6 июля Фонд кино провел очную защиту проектов лидеров отечественного кинопроизводства. На питчинге рассказали о фильме «Кракен» с Александром Петровым, сиквеле народного хита «Холоп» и байопике группы «Руки Вверх!». Вот что известно о проектах, претендующих на госфинансирование.

Поскольку онлайн-трансляцию периодически прерывали из-за авторских прав (на питчинге показывали видеоматериалы к фильмам), информации о части проектов крайне мало. Среди них:

«Лед 3» представляла компания Art Pictures Studio. Фильм презентовали и в прошлом году (получил поддержку).

Сказка «Огниво». Съемки начались 7 июля в Великом Новгороде, создатели обещают много графики. Проект студии СТВ тоже получил поддержку в 2022-м.

Экшен-драма Алексея Чадова «Волчица». 1942-й, летчик экстренно сажает самолет в Приэльбрусье, а затем знакомится с девушкой, выросшей среди волков. Тоже фильм студии СТВ.

Скриншоты трансляции

О чем: Российский подводный крейсер стратегического назначения «Атаман Ермак» выполнял секретную задачу, но внезапно пропал в Гренландском море. Из отпуска вызывают Виктора Воронина (Александр Петров), 32-летнего командира маневренной подлодки, чей экипаж может помочь «Ермаку». Вдобавок пропавшей подлодкой командует старший брат Виктора, Александр (Виктор Добронравов). Их отец тоже был подводником. Тридцать лет назад он погиб, не покинув горевшую в Норвежском море подлодку.

Судно Виктора Воронина выходит в море. Тем временем глубоководные взрывы с полярной станции пробуждают Кракена, грозное морское чудовище. С ним столкнутся моряки, разыскивающие пропавшую подлодку. На роль антагониста Ольшанского рассматривают Алексея Гуськова и Андрея Смолякова. Кастинг главной героини тоже еще не завершен.

Кто делает: «Кракен» — долгострой компании Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Фильм представляли на питчинге еще в 2021 году (он получил поддержку и тогда, и в 2022-м). Раньше режиссером заявляли Алексея Сидорова («Бригада», «Т-34»), теперь фильм снимает Николай Лебедев («Легенда № 17», «Экипаж»). Съемки надеются запустить через 2–2,5 месяца. Продюсер Леонид Верещагин поделился, что съемочная команда побывала в Краснознаменном северном флоте РФ, встретилась с главнокомандующим ВМФ и сейчас вносит последние согласования от Минобороны, учитывающие детали военной формы и устава. Лебедев уточнил, что команда пока не планирует погружаться на подлодке.

Для съемок строят декорации двух подлодок, часть съемок пройдет на натуре. В фильме будет много компьютерной графики, так как большинство сцен происходит под водой. Образ Кракена пока что в разработке, пожары собираются снимать в большом затапливаемом павильоне.

Скриншоты трансляции

О чем: Игровая адаптация одноименных мультфильмов, в которой расширят историю героев. Зрители узнают о детстве Трубадура (Тихон Жизневский) и о том, как он познакомился с животными. Новости по кастингу: принцессу сыграет Валентина Ляпина, а Петуха — Аскар Нигамедзянов, хотя ранее на эту роль заявляли Юру Борисова. В других ролях — Сергей Бурунов (Король), Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Сыщик), Роман Курцын (Пес), Ирина Горбачёва (Кошка) и Дмитрий Дюжев (Осел).

Кто делает: Тоже проект «ТРИТЭ». Создатели обещают изобилие музыки, танцев и шуток. Режиссер — Алексей Нужный, половина съемок прошла, закончить их планируют в начале августа. География съемок — Дагестан, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия. Проект получил поддержку Фонда кино в 2022-м.

«Буратино»

О чем: Полнометражный художественный фильм о всем известном деревянном мальчике. Подробностей кастинга нет.

Кто делает: Представила компания «Водород 2011». Режиссер — Игорь Волошин, занятый на съемках киносказки «Волшебник Изумрудного города». Начать съемки планируют до конца этого года, предполагаемый релиз — ноябрь-декабрь 2025 года.

«Гений»

Скриншоты трансляции



О чем: Музыкальный ромком про путешествия во времени. 30-летний Егор (Антон Риваль) занимается тем, что подпевает гостям в караоке, хотя хочет исполнять свои песни. Он встречается с Юлей (Стася Милославская), хотя ее отец-миллионер (в презентации был указан Гоша Куценко, на концепт-арте — Сергей Бурунов) против. Неожиданно Егор находит в своем шкафу портал в 1991 год, и у него рождается план, как в прошлом изменить свое будущее. Только игры с путешествиями во времени приводят к неожиданным результатам.

В касте также Аглая Шиловская (мама Егора в 1990-е), Максим Лагашкин (музыкальный продюсер Гарри Львович). Рассчитывают на камео Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Басты (по словам продюсера Юлии Ивановой, они подтверждены). Другое рассматриваемое название — «Плагиатор».

Кто делает: Фильм презентовала компания «Марс Медиа». Режиссер — Антон Мегердичев («Движение вверх», «Сердце пармы»). Антон Беляев (Therr Maitz) — музыкальный продюсер. Запрашиваемая сумма поддержки — 272,5 миллиона (общий бюджет — 389,5 миллиона). Старт съемок планируют на начало сентября, выпустить в прокат — осенью 2024-го.

«Руки Вверх!»

Скриншоты трансляции Скриншоты трансляции

О чем: Байопик одноименной группы, но не классический, а с детективной линией. На репетиции концерта в «Лужниках» происходит покушение на Сергея Жукова. Из-за этого хотят отменить завтрашний концерт, хотя на него продали 70 тысяч билетов. Но Сергей не хочет отказываться от выступления и расстраивать фанатов. Поэтому за сутки ему со следователем предстоит найти человека, который пытался на него напасть. По словам Сергея Жукова, история покушения вдохновлена реальными событиями.

Сюжет охватит становление группы в 1990-е, создание ее основных хитов и зарождение отечественного шоу-бизнеса. На роль Сергея Жукова рассматривают Михаила Сотникова и Владислава Прохорова, Алексея Потехина могут сыграть Илья Русь и Глеб Калюжный. Следователя — Сергей Бурунов или Юрий Стоянов.

Кто делает: Проект студии Yellow, Black & White. Первые съемки пройдут на реальном концерте «Руки Вверх!» в Лужниках 22 июля с 70-тысячной толпой. Сценарист — Сергей Калужанов («Пищеблок 2», «Мажор»). Сергей Жуков в числе продюсеров. Снимать будут в Москве, Ереване и Димитровграде, в родном городе Сергея. Ожидаемые сборы — 250 млн рублей.

Бэкстейдж со съемок

О чем: Финист — Ясный сокол (Кирилл Зайцев) считается самым удалым богатырем Белогорья. Он настолько горделив и самоуверен, что порой даже отказывается от подвигов, если они кажутся ему скучными. Но чтобы оставаться лучшим, Финист отправляется в непростое путешествие в восточные земли. В касте также — Юлия Пересильд (Баба-яга в молодости), Фёдор Добронравов (изобретатель Анариф) и Сергей Лавыгин (Мелеха, помощник Финиста).

Кто делает: Студия Yellow, Black & White и создатели серии «Последний богатырь». Режиссер семейного кино — Дмитрий Дьяченко («Чебурашка»). Будут взрывы, драки, компьютерные персонажи. Съемки почти завершены (часть прошла в Казахстане), но из-за объема графики премьеру планируют лишь на январь 2025-го. Ожидаемые сборы — 1,5 млрд рублей. Общий бюджет, включая маркетинг, — 918 млн рублей. Ожидаемая сумма поддержки — 150 миллионов (по словам команды, в прошлом году Фонд кино уже поддержал проект, но выделил меньше запрашиваемой суммы).

Бэкстейдж со съемок

О чем: В этот раз в прошлое на перевоспитание отправляется мажорка и дочь чиновницы Катя (Аглая Тарасова). В сиквел также вернутся Милош Бикович, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева и Иван Охлобыстин.

Кто делает: Режиссер Клим Шипенко для Yellow, Black & White. Шипенко рассказал, что в сиквеле будет много танцев и новый исторический контекст — наполеоновские времена. Получил поддержку Фонда кино в 2022-м.

О чем: Политический триллер, основанный на реальных событиях. 1985 год. В Ливане уже 10 лет гражданская война. В столице Ливана, Бейруте, похищают двух советских дипломатов.

Кто делает: Готовит компания «Дирекция кино». Съемки запланированы на весну 2024 года, прокат — на 2025-й. Получил поддержку Фонда кино в 2022-м.

«Божественная любовь»

О чем: Музыкальный фильм описали как «историю неземной любви в современной Москве в стиле „Ла-Ла Ленда“». Матвей (Максим Матвеев) — модный московский композитор, тусовщик с алкогольной зависимостью. После автоаварии он попадает на тот свет, где знакомится со своим ангелом-хранителем Бобом (Сергей Епишев). Приемная комиссия между мирами замечает, что Матвей периодически возвращается на землю, потому что там его кто-то сильно любит. За отведенный срок Матвей должен найти эту любовь на земле либо вернуться на тот свет уже навсегда. В каст-листе также — Юлия Снигирь, Ксения Трейстер, Алёна Бабенко, Полина Максимова, Алексей Гришин и Алёна Митрошина.

Кто делает: Режиссер и сценарист — Геннадий Островский (сценарист «Праведника») для 1-2-3 Prodaction. Команда подчеркивает, что это не мюзикл, но в фильме будет пять-шесть музыкальных номеров. За хореографию отвечает Владимир Варнава («Монастырь», «Балет»).

«Цербер»

Скриншоты трансляции Скриншоты трансляции

О чем: Камерный триллер с элементами si-fi и готического хоррора. С сериалом о декабристах, победившим на фестивале «Пилот», проект не имеет ничего общего, кроме названия (здесь его поменяют).

Действие происходит в особняке бизнесмена Свешникова (Владислав Абашин), стоящем в глуши леса и управляемым искусственным интеллектом. Свешников живет там вместе с женой (Любовь Аксёнова). Однажды в дом проникают грабители, и хозяева с помощью технологий блокируют все окна, двери и переходы между этажами. Всем, кто оказался внутри, приходится стать союзниками, так как искусственный интеллект вышел из-под контроля.

Кто делает: Это тоже фильм 1-2-3 Production, над ним работает команда сериала «Топи». Режиссер — Владимир Мирзоев, сценарист — Анна Рулевская, художник — Эдуард Галкин, оператор — Василий Григолюнас. Среди референсов — «Комната страха» Финчера, «Космическая одиссея» Кубрика и «Из машины» Гарленда. Производственный бюджет — 191,5 млн рублей. Прокат в ноябре 2024 года.

«Первый на Олимпе»

О чем: Спортивный байопик двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле и скульптора Юрия Тюкалова. В дрим-касте на главного героя — Никита Ефремов, Глеб Калюжный и Кузьма Котрелев. Сюжет охватит 10 лет из жизни спортсмена, начиная с 1942 года. Зрителям покажут жизнь Тюкалова во время блокады Ленинграда, строительства Волго-Донского канала и Олимпиады 1952-го в Хельсинки.

Кто делает: Представила компания «Централ Партнершип». Режиссер — Артём Михалков («Мистер Нокаут»), сценарист — Михаил Зубко («Непослушник», Happy End). Федерация гребного спорта России консультировала создателей, команда также советовалась с вдовой спортсмена Софией Подгорновой. В референсах, помимо «Мистера Нокаута», есть «Легенда № 17» и «Движение вверх». Старт съемок — февраль 2024-го, в прокат хотят выйти весной 2025-го.

«Гуантанамера»

О чем: Шпионский экшен. 25-летняя travel-блогерша Дарья прилетает на Кубу и оказывается втянута в загадочную историю пропавшего много лет назад документа, очень важного для истории. За документом охотятся спецслужбы, местный контрабандист и дед героини, 83-летний ветеран разведки, который когда-то был нелегалом на Кубе. Еще в исторической части появится Че Гевара.

Дрим-каст — Виктория Клинкова (Дарья) и Сергей Шакуров (ее дедушка).

Кто делает: Тоже проект «Централ Партнершип». Режиссер — Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь», «Первый „Оскар“»). В числе сценаристов — Андрей Золотарев («Лед», «13-я клиническая»). Съемки стартуют весной 2024 года и пройдут на Кубе с участием местных актеров. Создатели обещают прыжки с водопада и подводные съемки. Прокат планируют весной 2025 года. Список референсов — «Тегеран-43», «Потерянный город», «Джейсон Борн», «Мишень».

«Северный полюс — 8»

Скриншоты трансляции

О чем: Драма, основанная на реальных событиях. 1962-й, разгар холодной войны. В ответ на размещение американских ракет в Турции СССР хочет продемонстрировать свои возможности и отправляет атомную подлодку в путь подо льдами Северного Ледовитого океана. А всплыть она должна ровно в точке Северного полюса. Так руководство страны намерено показать, что может нанести ответный удар даже оттуда.

Кто делает: Александр Котт («Брестская крепость») для «Централ Партнершип». Половина съемок уже прошла.

Автор: Лиза Кузнецова