Милош Бикович о «Холопе»: «Мой герой — довольно тупой чувак, я чуть-чуть умнее»

— То же самое можно сказать и о продюсере, который с самого начала до конца ведет проект. Вы эту роль тоже освоили — спродюсировали «Балканский рубеж». Почему решили ввязаться в это дело? Хотите больше творческой свободы?

— Да, в том числе. Как актер, вы можете только сидеть и ждать, что вам предложат какую-то роль, и еще не факт, что проект хороший и вас на нее утвердят. А если даже утвердят, то необязательно, что остальные факторы, от которых вы зависите (сценарий, режиссер, продюсер), совпадут таким образом, чтобы для вас все сложилось. Когда вы продюсируете фильм, то многое берете в свои руки, у вас больше ответственности.