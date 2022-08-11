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Байопик Ахматовой и славянское фэнтези: какие фильмы представили на питчинге Фонда кино?

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24 августа Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, над которыми работают компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства. Перечисляем новые российские проекты, представленные на питчинге.

«Роднина»

О чем: Фильм о спортивном пути советской фигуристки Ирины Родниной.

Кто делает: «Голд Медиа Продакшн», режиссер — Константин Статский («Мажор», «Ваша честь»). На главные роли рассматриваются Любовь Аксенова (Роднина), Сергей Безруков (тренер Станислав Жуков) и Иван Янковский (партнер Родниной Алексей Уланов). Бюджет проекта — 425 млн рублей, запрашиваемая сумма — 297 млн рублей.

«На солнце вдоль рядов кукурузы»

О чем: Картина основана на реальных событиях и посвящена командиру самолета «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (Егор Бероев). В 2019 году он посадил воздушное судно на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров.

Кто делает: Режиссером выступит Сарик Андреасян, он также будет продюсером вместе с Гевондом Андреасяном. В фильме снимаются Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова. Бюджет — 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 150 млн рублей.

«Дорогая, я больше не перезвоню»

О чем: Даня (Никита Ефремов) все откладывает на потом и не наслаждается сегодняшним днем. Из-за болезни он попадает в кому и оказывается в загробном мире, внутри самолета, притом что Даня — аэрофоб.

Кто делает: Кинокомпания «Белый зонт». Режиссером и сценаристом выступает Александр Фомин («Молодой человек»). Бюджет комедии составляет 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 170 млн рублей, эстимейт сборов — 500 млн рублей. Релиз запланирован на весну 2024 года.

«Блиндаж»

О чем: Военная хронофантастика. Действие происходит на Саур-Могиле в наши дни. Туда приезжают два друга — медбрат Сергей из России и немец Пауль. Они ищут вещи времен Второй мировой и неожиданно переносятся в 1941 год, во времена сражений на Саур-Могиле. Перед героями встает выбор — остаться и помочь или вернуться в свое время.

Кто делает: Проект представила компания Legio Felix («Полицейский с Рублевки»). Сценарист и режиссер — Илья Куликов. Художественный руководитель — Владимир Мединский. В прокат планируют выйти в мае 2024 года, есть договор с «Каро». Бюджет — более 342 млн рублей, запрашиваемая поддержка — более 239 млн рублей.

«Кулачный»

О чем: Семейное кино. Рубеж XIX и XX веков, в центре внимания два героя — Тихон Волчок и Ваня Крюков. Первый — мужик, зарабатывающий на жизнь кулачными боями, иногда не совсем честным путем. У Волчка большой потенциал, разглядеть его герою поможет случайный попутчик, мальчик Ваня. Вместе они будут путешествовать по ярмаркам Поволжья.

Кто делает: Кинокомпания MEM Cinema («Холоп», «Купи меня»). Режиссер — Рустам Мосафир («Скиф», «Король и Шут»). Дримкаст на роль Тихона Волчка — Юра Борисов, Михаил Кремер и Александр Кузнецов. Бюджет — 350 млн рублей, из них заемные — 210 млн рублей.

«Льенсо»

О чем: Фильм о вьетнамской войне и о Советской армии, оказавшей военную и инженерно-техническую помощь Вьетнамской народной армии (ВНА) и Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама.

Кто делает: Кинокомпания «Глобус-фильм» («Вертинский», «История одного назначения») совместно с Первым каналом. Прогноз сборов — 1,5 млрд рублей.

«Погребенный»

О чем: История про героя-селебрити, который всем надоел и, чтобы вернуть популярность, решил похоронить себя заживо. Создатели уточнили, что эта сатирическая история превратится в исповедь.

Кто делает: Еще один проект MEM Cinema. В работе над фильмом участвует Марюс Вайсберг («Ирония судьбы в Голливуде», «Гитлер капут!»). В дримкасте на роль звезды — Сергей Светлаков, Сергей Бурунов и Дмитрий Нагиев. Ожидаемая дата релиза — март-апрель 2023-го. Бюджет оценили в 200 млн рублей, из них запрашиваемые — 105 млн рублей.

«Водитель-олигарх»

О чем: Комедия о 40-летнем богаче, который очень любит спорить. В очередной раз он поспорил, что месяц проработает водителем у актрисы-стервы, которая увольняет сотрудников через три недели. Постепенно герои начинают меняться и влюбляются друг в друга. А еще обещают сюжет про ограбление банка.

Кто делает: Проект компании «Пиманов и партнеры», режиссером выступает Алексей Пиманов («Одиннадцать молчаливых мужчин»).

«Ингвар и Хельга»

О чем: Славянское фэнтези, которое создатели также назвали «романтическим» и «героическим». История о том, как жили люди в средневековой Руси.

Кто делает: Фильм снимет Ким Дружинин («28 панфиловцев») для компании «Вселенная кино». Сюжет основан на книге Юрия Никитина «Ингвар и Ольха» Художником-постановщиком выступит Дмитрий Онищенко, работавший над «Майором Громом». На защите уточнили, что в фильме будет много компьютерной графики, часть сцен будет сниматься с помощью виртуальных декораций на LED-панелях.

«Злой город»

О чем: Тоже проект, в котором покажут Древнюю Русь, в том числе нашествие монгольского хана Батыя.

Кто делает: Компания «РБ Продакшн» («1941. Крылья над Берлином»). Режиссер — Петр Буслов («Домашний арест»), сценарист — Вадим Голованов («Скиф»). В Твери сейчас строят масштабную декорацию для съемок. Будет также пятисерийная версия проекта, обсуждается копродукция с Китаем. Бюджет — 830 млн рублей, запрашиваемая сумма — 300 млн рублей.

«Инкарнация»

О чем: Преуспевающий 55-летний бизнесмен и безбашенный парень меняются телами.

Кто делает: Тоже проект «РБ Продакшн», сценарист — Илья Цофин («Уроки фарси»).

«ДД/Шостакович/»

О чем: Фильм о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. На презентации проект описали как «блокбастер о XX веке».

Кто делает: Производство курирует студия «Рок», креативный продюсер и режиссер — Алексей Учитель, сценарист — Александр Терехов, который работал с режиссером над «Коронацией» и «Матильдой». Над картиной как музыкальный руководитель поработает дирижер Валерий Гергиев.

«Розы Модильяни»

О чем: Байопик Анны Ахматовой. Сюжет посвящен ее свадебному путешествию с Николаем Гумилевым в Париж. Там поэты попали в творческий круг, возглавляемый Пабло Пикассо, а еще познакомились с Амадео Модильяни.

Кто делает: Елена Хазанова («Один вдох») для «Ай Ди Продакшн». Главные роли сыграют Дарья Балабанова («Карамора») и Александр Кузнецов («Сердце пармы»). Сцены в Париже будут снимать в Будапеште, в работе над фильмом участвует Венгерский фонд кино. Бюджет — 250 млн рублей, из них запрашивают 170 млн рублей.

«Человек ниоткуда» («Замороженный»)

О чем: История советского космонавта из 1960-х. Его корабль потерпел крушение, и герой очутился в Москве 2023–2024 годов.

Кто делает: Режиссером выступит Ренат Давлетьяров, проект представила компания «Интерфест» (они вместе работали над «Летчиком»). Съемки будут проходить на космодромах Байконур и Восточный.

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Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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