Байопик Ахматовой и славянское фэнтези: какие фильмы представили на питчинге Фонда кино?

24 августа Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов, над которыми работают компании, не являющиеся лидерами отечественного кинопроизводства. Перечисляем новые российские проекты, представленные на питчинге.

О чем: Фильм о спортивном пути советской фигуристки Ирины Родниной.

Кто делает: «Голд Медиа Продакшн», режиссер — Константин Статский («Мажор», «Ваша честь»). На главные роли рассматриваются Любовь Аксенова (Роднина), Сергей Безруков (тренер Станислав Жуков) и Иван Янковский (партнер Родниной Алексей Уланов). Бюджет проекта — 425 млн рублей, запрашиваемая сумма — 297 млн рублей.

О чем: Картина основана на реальных событиях и посвящена командиру самолета «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову (Егор Бероев). В 2019 году он посадил воздушное судно на кукурузное поле недалеко от аэропорта Жуковский и спас жизни 233 пассажиров.

Кто делает: Режиссером выступит Сарик Андреасян, он также будет продюсером вместе с Гевондом Андреасяном. В фильме снимаются Полина Максимова, Михаил Тарабукин, Марк Богатырев, Дмитрий Власкин, Ксения Алферова. Бюджет — 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 150 млн рублей.

О чем: Даня (Никита Ефремов) все откладывает на потом и не наслаждается сегодняшним днем. Из-за болезни он попадает в кому и оказывается в загробном мире, внутри самолета, притом что Даня — аэрофоб.

Кто делает: Кинокомпания «Белый зонт». Режиссером и сценаристом выступает Александр Фомин («Молодой человек»). Бюджет комедии составляет 250 млн рублей. Запрашиваемая сумма — 170 млн рублей, эстимейт сборов — 500 млн рублей. Релиз запланирован на весну 2024 года.

О чем: Военная хронофантастика. Действие происходит на Саур-Могиле в наши дни. Туда приезжают два друга — медбрат Сергей из России и немец Пауль. Они ищут вещи времен Второй мировой и неожиданно переносятся в 1941 год, во времена сражений на Саур-Могиле. Перед героями встает выбор — остаться и помочь или вернуться в свое время.

Кто делает: Проект представила компания Legio Felix («Полицейский с Рублевки»). Сценарист и режиссер — Илья Куликов. Художественный руководитель — Владимир Мединский. В прокат планируют выйти в мае 2024 года, есть договор с «Каро». Бюджет — более 342 млн рублей, запрашиваемая поддержка — более 239 млн рублей.

О чем: Семейное кино. Рубеж XIX и XX веков, в центре внимания два героя — Тихон Волчок и Ваня Крюков. Первый — мужик, зарабатывающий на жизнь кулачными боями, иногда не совсем честным путем. У Волчка большой потенциал, разглядеть его герою поможет случайный попутчик, мальчик Ваня. Вместе они будут путешествовать по ярмаркам Поволжья.

Кто делает: Кинокомпания MEM Cinema («Холоп», «Купи меня»). Режиссер — Рустам Мосафир («Скиф», «Король и Шут»). Дримкаст на роль Тихона Волчка — Юра Борисов, Михаил Кремер и Александр Кузнецов. Бюджет — 350 млн рублей, из них заемные — 210 млн рублей.

О чем: Фильм о вьетнамской войне и о Советской армии, оказавшей военную и инженерно-техническую помощь Вьетнамской народной армии (ВНА) и Национальному фронту освобождения Южного Вьетнама.

Кто делает: Кинокомпания «Глобус-фильм» («Вертинский», «История одного назначения») совместно с Первым каналом. Прогноз сборов — 1,5 млрд рублей.

О чем: История про героя-селебрити, который всем надоел и, чтобы вернуть популярность, решил похоронить себя заживо. Создатели уточнили, что эта сатирическая история превратится в исповедь.

Кто делает: Еще один проект MEM Cinema. В работе над фильмом участвует Марюс Вайсберг («Ирония судьбы в Голливуде», «Гитлер капут!»). В дримкасте на роль звезды — Сергей Светлаков, Сергей Бурунов и Дмитрий Нагиев. Ожидаемая дата релиза — март-апрель 2023-го. Бюджет оценили в 200 млн рублей, из них запрашиваемые — 105 млн рублей.

О чем: Комедия о 40-летнем богаче, который очень любит спорить. В очередной раз он поспорил, что месяц проработает водителем у актрисы-стервы, которая увольняет сотрудников через три недели. Постепенно герои начинают меняться и влюбляются друг в друга. А еще обещают сюжет про ограбление банка.

Кто делает: Проект компании «Пиманов и партнеры», режиссером выступает Алексей Пиманов («Одиннадцать молчаливых мужчин»).

О чем: Славянское фэнтези, которое создатели также назвали «романтическим» и «героическим». История о том, как жили люди в средневековой Руси.

Кто делает: Фильм снимет Ким Дружинин («28 панфиловцев») для компании «Вселенная кино». Сюжет основан на книге Юрия Никитина «Ингвар и Ольха» Художником-постановщиком выступит Дмитрий Онищенко, работавший над «Майором Громом». На защите уточнили, что в фильме будет много компьютерной графики, часть сцен будет сниматься с помощью виртуальных декораций на LED-панелях.

О чем: Тоже проект, в котором покажут Древнюю Русь, в том числе нашествие монгольского хана Батыя.

Кто делает: Компания «РБ Продакшн» («1941. Крылья над Берлином»). Режиссер — Петр Буслов («Домашний арест»), сценарист — Вадим Голованов («Скиф»). В Твери сейчас строят масштабную декорацию для съемок. Будет также пятисерийная версия проекта, обсуждается копродукция с Китаем. Бюджет — 830 млн рублей, запрашиваемая сумма — 300 млн рублей.

О чем: Преуспевающий 55-летний бизнесмен и безбашенный парень меняются телами.

Кто делает: Тоже проект «РБ Продакшн», сценарист — Илья Цофин («Уроки фарси»).

О чем: Фильм о советском композиторе Дмитрии Шостаковиче. На презентации проект описали как «блокбастер о XX веке».

Кто делает: Производство курирует студия «Рок», креативный продюсер и режиссер — Алексей Учитель, сценарист — Александр Терехов, который работал с режиссером над «Коронацией» и «Матильдой». Над картиной как музыкальный руководитель поработает дирижер Валерий Гергиев.

О чем: Байопик Анны Ахматовой. Сюжет посвящен ее свадебному путешествию с Николаем Гумилевым в Париж. Там поэты попали в творческий круг, возглавляемый Пабло Пикассо, а еще познакомились с Амадео Модильяни.

Кто делает: Елена Хазанова («Один вдох») для «Ай Ди Продакшн». Главные роли сыграют Дарья Балабанова («Карамора») и Александр Кузнецов («Сердце пармы»). Сцены в Париже будут снимать в Будапеште, в работе над фильмом участвует Венгерский фонд кино. Бюджет — 250 млн рублей, из них запрашивают 170 млн рублей.

«Человек ниоткуда» («Замороженный»)

О чем: История советского космонавта из 1960-х. Его корабль потерпел крушение, и герой очутился в Москве 2023–2024 годов.

Кто делает: Режиссером выступит Ренат Давлетьяров, проект представила компания «Интерфест» (они вместе работали над «Летчиком»). Съемки будут проходить на космодромах Байконур и Восточный.