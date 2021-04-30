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Фонд кино поддержит 10 фильмов. В их числе — «Кракен», «Воланд» и «Ходжа Насреддин»

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Фонд кино выбрал фильмы, которые получат финансовую поддержку. Претендентов на нее представили 19 мая на ежегодном питчинге. Всего было выбрано 10 фильмов из 14.

Подробнее о фильмах — участниках питчинга Фонда кино мы писали здесь.

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Источник: Бюллетень кинопрокатчика

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Суровый боевик о немногословном инкассаторе: новый фильм Гая Ричи уже онлайн
В главных ролях:Джейсон Стэйтем, Холт Маккэллани, Джош Хартнетт
Режиссер:Гай Ричи
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