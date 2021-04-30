Фонд кино поддержит 10 фильмов. В их числе — «Кракен», «Воланд» и «Ходжа Насреддин»

Фонд кино выбрал фильмы, которые получат финансовую поддержку. Претендентов на нее представили 19 мая на ежегодном питчинге. Всего было выбрано 10 фильмов из 14.

Подробнее о фильмах — участниках питчинга Фонда кино мы писали здесь.