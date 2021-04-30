Фонд кино поддержит 10 фильмов. В их числе — «Кракен», «Воланд» и «Ходжа Насреддин»

Фонд кино выбрал фильмы, которые получат финансовую поддержку. Претендентов на нее представили 19 мая на ежегодном питчинге. Всего было выбрано 10 фильмов из 14.
- Фантастика про советских подводников и морское чудовище «Кракен». Над ней работают режиссер Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34») и студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова.
- Режиссерский дебют Алексея Чадова «Джон». Он также напишет сценарий и сыграет главную роль. За фильм отвечает кинокомпания «СТВ».
- Постапокалиптическая драма «Крысолов». Для Art Pictures Studio ее поставит Алексей Мизгирев («Дуэлянт»). Продюсерами выступят Федор Бондарчук («Притяжение») и Рубен Дишдишян («Т-34»).
- Новая экранизация «Мастера и Маргариты», получившая название «Воланд». Над фильмом «Марс Медиа» поработают режиссер Михаил Локшин и сценарист Роман Кантор, коллеги по «Серебряным конькам».
- Драма о Великой Отечественной войне «Праведник». Ее поставит режиссер Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон») для «Централ партнершип».
- Полнометражный дебют актера Алексея Смирнова («История одного назначения») «Подвиг». Производством занимается кинокомпания «Водород 2011».
- Историческая драма «Русская пятерка» о хоккеистах Вячеславе Фетисове, Владимире Константинове, Сергее Федорове, Игоре Ларионове и Вячеславе Козлове, которые уехали из СССР, чтобы играть в НХЛ. Байопик поставит Павел Костомаров («Эпидемия») для 1-2-3 Production.
- Киноадаптация повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Проектом компании «Водород 2011» занимается режиссер Егор Баранов (трилогия «Гоголь»).
- Мультфильм «Ходжа Насреддин» режиссера Тимура Бекмамбетова. Проект представила кинокомпания «Базелевс».
- Спортивная драма «Чемпион мира» о шахматном матче между сбежавшим из СССР гроссмейстером Виктором Корчным и чемпионом мира Анатолием Карповым. За нее отвечают «ТРИТЭ» и Алексей Сидоров, который напишет и поставит драму.
Подробнее о фильмах — участниках питчинга Фонда кино мы писали здесь.
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Источник: Бюллетень кинопрокатчика