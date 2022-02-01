Юра Борисов станет Пушкиным! А какие еще проекты представили Фонду кино?

20 июля Фонд кино провел очную защиту фильмов, которыми занимаются лидеры отечественного производства. Часть проектов уже была известна ранее (они даже просили поддержки у Фонда кино в 2021-м), другая была презентована впервые. Рассказываем, что стало известно на питчинге.

О чем: «День сурка» в российской провинции; «большая зрительская народная комедия», как назвал ее Алексей Зотов, режиссер и соавтор сценария. Катя решает уехать из родного города. Бежит на вокзал, садится на поезд, который привозит ее в тот же город и в тот же день. Сколько бы Катя ни пыталась уехать, она все равно возвращается назад. Не понимая, как выбраться из временной петли, Катя начинает лучше узнавать людей, с которыми жила, и заодно саму себя.

Кто делает: Режиссер — Алексей Зотов («Детективное агентство Мухича»), в числе сценаристов — Олег Маловичко («Нулевой пациент», «Хрустальный»). Проект презентовала 1-2-3 Production. Создатели хотят показать красоту малых городов — деревянное зодчество и местную природу. Дримкаст Кати — Мила Ершова, Валентина Ляпина, Анастасия Талызина. Еще в дримкасте в роли второго плана — комик Алексей Щербаков. Запрашиваемая поддержка — 80 млн рублей. Бюджет — 120 миллионов.

О чем: Приключенческая фантастика о том, как экипаж отечественной подлодки сражается с чудовищем из океана. Действие происходит в наши дни (раньше говорили про времена холодной войны). Ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Антарес» бесследно пропадает в Гренландском море. Во время последнего сеанса связи экипаж, выполняющий секретную миссию, доложил, что слышал необычные шумовые эффекты. На поиски «Антареса» отправляют капитана второго ранга Александра Воронина, который командует подводной лодкой «Энигма». Они вступают в бой с двумя американскими подлодками, которые обнаружили в месте пропажи «Антареса». Их битва пробуждает Кракена, который затем охотится за российскими и американскими судами.

Кто делает: Режиссер — Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34»). Дримкаст на роль Александра Воронина — Данила Козловский, Александр Петров, Петр Федоров и Милош Бикович, а на роль гляциолога Юли — Юлия Снигирь и Юлия Хлынина. За проект отвечает студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова при участии компании «Марс Медиа». Размер запрашиваемой финансовой поддержки не назвали. Фильм вошел в список проектов, которые Фонд кино решил поддержать в прошлом году.

«Бременские музыканты»

О чем: Игровой семейный мюзикл, комедия, снятая по мотивам советской анимации. Сюжет будет отличаться: зрителям покажут детство Трубадура и то, как он познакомился со своими животными — Ослом, Собакой, Котом и Петухом. Далее герои, освободив Принцессу из замка, отправляются на фестиваль в сказочном мире. Снимать хотят в лесах Подмосковья, в Крыму, на хребте Карамурунтау на Южном Урале, напоминающем спящего дракона, и в Ингушетии.

Кто делает: Работа идет вместе с «Союзмультфильмом». Осла может озвучить Юрий Стоянов, а Петуха — комик Денис Дорохов. Подготовительный период продлится до апреля 2023 года. В фильме будет звучать музыка Геннадия Гладкова из оригинального мультфильма.

О чем это: Биографический мюзикл про Александра Пушкина в исполнении Юры Борисова. Фильм будет посвящен истории взросления поэта и его вкладу в русскую культуру. Также на экране появятся Паулина Андреева в образе хозяйки литературного салона, княгини Авдотьи Голицыной, и Кирилл Ковбас («Хандра»), играющий Ивана Пущина. Главным источником вдохновения для создателей послужил «Ла-Ла Ленд» Дэмьена Шазелла.

Кто делает: Феликс Умаров («Домашнее поле») для «Централ Партнершип» в партнерстве с компанией «Кинослово». Сценарист — Василий Зоркий («Елки 8»), оператор — Михаил Хасая («Притяжение»). Релиз запланирован на 14 февраля 2024 года.

«Волшебник Изумрудного города»

О чем это: Экранизация повести Александра Волкова, написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» про приключения девочки Элли и ее пса Тотошки в Волшебной стране. Съемки стартуют в марте 2023 года.

Кто делает: Игорь Волошин для «Централ Партнершип» в партнерстве с компанией «Кинослово» Петра Анурова.

О чем: Фантастический фильм. Ближайшее будущее, 2030-е. Ученые провели эксперименты с человеческим геномом, из-за чего появился новый тип людей с отредактированными ДНК, которых называют «крысами».

Кто делает: Постановщик и автор идеи — Алексей Мизгирев («Дуэлянт»). Сценарий он написал в соавторстве с Андреем Золотаревым («Спутник», «Притяжение»). В главных ролях — Елизавета Янковская и Александр Кузнецов. Продюсеры — Федор Бондарчук («Притяжение») и Рубен Дишдишян («Т-34»). Фильм Art Pictures Studio вошел в список проектов, которые Фонд кино решил поддержать в прошлом году. Осталось пять-шесть смен съемок. Премьеру планируют на лето-осень 2023 года. Прокатчик — «Централ Партнершип».

О чем: Истерн, «история про русского национального героя», как охарактеризовали ее авторы. Действие происходит в 1812 году. Красный призрак здесь — обыкновенный крестьянин, которому приходится спасать рафинированного дворянина. Вместе они через многое проходят, и Призрак многому учит парня, чтобы сделать его своим преемником.

Кто делает: Режиссер и автор идеи — Андрей Богатырев для кинокомпании Bazelevs. Создатели хотят, чтобы к роли Красного призрака вернулся Алексей Шевченков. Еще в дримкасте Стася Милославская, Алексей Чадов, Александр Робак и Марина Александрова. Прокат планируют на начало 2024 года. «Красный призрак» планировался как трилогия. Создатели хотят сделать франшизу по вселенной «Красного призрака».

О чем: Авторизованный фильм о российском путешественнике и священнике Федоре Конюхове. Его играет Федор Бондарчук (путешественник одобрил его кандидатуру), а его жену Ирину — Анна Михалкова. Картина посвящена кругосветному полету на воздушном шаре, благодаря которому Конюхов установил мировой рекорд в 2016 году. О съемках можно почитать здесь.

Кто делает: Режиссер «Бедуина» и «Физрука» Игорь Волошин. Оператор — Михаил Милашин («Т-34», «Огонь»). Производством тоже занимается компания Art Pictures Studio. Ожидается, что фильм будет готов летом 2023 года, прокат планируется на октябрь. Ведутся переговоры о международных продажах, в том числе в Китай.

О чем: Продолжение самого кассового российского фильма. Про сюжет ничего не рассказали, на презентации только уточнили, что сохранили творческую и продюсерскую команду.

Кто делает: Первый сиквел в карьере Клима Шипенко («Вызов»). Делается он для кинокомпании Yellow, Black and White. Бюджет — 500 млн рублей. Конец съемок планируется на июнь 2023 года, релиз — на декабрь 2023-го.

О чем: Вольная экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова. Москва, 1930-е. Известный писатель оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита, которая помогает ему взяться за новый роман, чьим главным героем становится Воланд.

Кто делает: Проект готовится уже пять лет. Его снимает режиссер Михаил Локшин, а сценарий адаптировал Роман Кантор. Вместе они работали над «Серебряными коньками». Роли Мастера и Маргариты исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь, Воланда — немецкий актер Аугуст Диль («Бесславные ублюдки»). Остальной каст мы объявляли здесь. Премьеру перенесли с января на май 2023-го. Проект, который презентовала кинокомпания «Марс Медиа», уже получил 500 млн рублей от Фонда кино и сейчас запрашивает дополнительные 300 миллионов. Общий бюджет — 1,2 миллиарда. Из-за увеличения объема компьютерной графики бюджет вырос на 100 миллионов.

О чем: Мелодрама о сломе эпох. После революции молодые люди думают, что теперь пришло их время жить и любить. Но в их планы вмешивается Великая Отечественная война. Расширенное название — «Любовь из Советского Союза». Главные герои — актриса Галина Коврова (Ангелина Стречина), ее первый муж, летчик и герой Советского Союза Анатолий Ковров (Кирилл Кузнецов), и второй муж, журналист и поэт Туманов (Роман Васильев из «Анны К»).

Кто делает: Режиссер Дмитрий Иосифов (сериал «Елизавета») для кинокомпании «Дирекция кино», в числе продюсеров — Константин Эрнст. Съемки продлятся с июля по октябрь 2022-го, прокат запланирован на сентябрь 2023-го. В касте также значатся Алена Бабенко (мать Галины), Игорь Петренко (генерал Павловский) и Софья Эрнст (Соколова).

О чем: Фильм-катастрофа. Работник космической орбитальной станции «Мир» помогает 15-летней дочери, оставшейся на Земле, спасти младшего брата и других людей, когда ее город попадает под метеоритный дождь.

Кто делает: Поставит Дмитрий Киселев («Время первых», «Лондонград») для «Марс Медиа». Работников станции играют Кирилл Зайцев и Игорь Хрипунов, дочь героя — Вероника Устимова. Ранее в касте заявляли Анатолия Белого (отец), Дарью Мороз и Татьяну Догилеву. «Мира» участвовала в защите проектов в прошлом году, но не получила средств. Бюджет проекта — 540 млн рублей. Проект уже получил 187 миллионов, запрашиваемая поддержка — 163 миллиона.

О чем: Адаптация одноименной повести Кира Булычева о путешествиях во времени. В 2074 году космические пираты охотятся за миелофоном — специальным устройством для чтения мыслей. Неожиданно девайс оказывается у советского школьника Коли Герасимова. К нему из будущего прилетает девочка Алиса, чтобы спасти галактику от злых флибустьеров.

Кто делает: На проекте компании «Водород 2011» поменялись режиссер и оператор. Вместо Егора Баранова (трилогия «Гоголь», «Аванпост») постановщиком станет Александр Андрющенко («Напарник», «Елки»). Снимать будет Михаил Милашин (он же оператор «Повелителя ветра»), который сменил Юрия Никогосова («Холоп», «Чики»). В числе продюсеров — Михаил Врубель, Федор Бондарчук и Вадим Верещагин. Съемки стартуют в сентябре и продлятся до декабря. Дата релиза — 28 декабря 2023 года. Дистрибьютор — «Централ Партнершип». Фильм участвовал в прошлогоднем питчинге, но не получил поддержки.

О чем: Драма о Великой Отечественной войне, основанная на реальных событиях. В центре сюжета — история солдата Николая Киселева, который вывел из белорусского гетто в деревне Долгиново более 200 евреев — женщин, стариков и детей. Киселев с группой партизан сопровождал их более 1500 км, за пределы линии фронта.

Кто делает: Режиссер — Сергей Урсуляк («Ликвидация», «Тихий Дон») для «Централ Партнершип». Сценарий исторической драмы написал Геннадий Островский («Айка», «Волк»). К процессу присоединились компании «ТРИТЭ» и «ВайТ Медиа», а также телеканал «Россия 1». Съемки завершились на прошлой неделе. Лента получила поддержку по итогам защиты в Фонде кино в прошлом году. Прокат фильма планируется в первой половине 2023 года.

О чем: Политический триллер, основанный на реальных событиях, которые произошли в 1985 году в Бейруте, столице Ливана. Там похитили двух советских дипломатов и двух сотрудников КГБ. В Бейруте противостоят друг другу разные религиозно-политические группировки. Ночами идет война, а днем возобновляется повседневная жизнь. Советское посольство оказалось в центре конфликта. Среди основных героев — советский резидент, сын востоковеда, и бывший телохранитель лидера палестинцев по кличке Гиена. Визуально хотят повторить стиль кинематографа 1980-х годов.

Кто делает: Еще один проект «Дирекции кино», в кресле режиссера — Тимур Алпатов («Глухарь»). Съемки должны идти с февраля по май 2023-го, снимать планируют в Марокко. Ориентировочная дата проката — 23 февраля 2024 года. Производственный бюджет — 860 млн рублей.

О чем: Хулиганская комедия про съемки видеоклипов в 1990-е. Главный герой — московский клипмейкер Гриша (Александр Горчилин). Его друзья и коллеги — клипмейкер Вася Кополла (Александр Кузнецов), сценаристка Тоня Водкина (Мария Шалаева), клипмейкер Армен Петросян (Арам Вардеванян) и бандит по кличке Бобер (Владимир Епифанцев). В картине покажут, как снимали клипы Кристине Орбакайте, Богдану Титомиру и Владимиру Преснякову.

Кто делает: Снимает режиссер и клипмейкер Григорий Константинопольский (его комментарий Кинопоиску о проекте можно почитать тут). В касте также появятся Николай Фоменко, Александр Молочников, Риналь Мухаметов и Игорь Верник. Премьера фильма кинокомпании СТВ запланирована на новогодние праздники.

О чем: Экранизация одноименного романа Владимира Богомолова, который посвящен одной из крупнейших стратегических военных операций во время ВОВ — «Багратион». Съемочный период продлится до 30 октября. Начало проката запланировано на 1 июля 2023 года. На главные роли рассматриваются Сергей Безруков, Павел Табаков, Тихон Жизневский, Даниил Воробьев.

Кто делает: Третий проект «Дирекции кино». Режиссером стал Алексей Андрианов («Годунов», «София»), сценаристы — Сергей Снежкин («Похороните меня за плинтусом») и Владимир Богомолов («Иваново детство»). Продюсеры — Анатолий Максимов и Константин Эрнст.

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Фото: Ксения Угольникова