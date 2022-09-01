Что смотреть дома: «Властелин колец. Кольца власти», 6-й сезон «Рика и Морти», «Зенит» — «Спартак»

Возвращение в Средиземье, новый сезон отпетой анимации и важнейший матч российского футбола — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске.
«Властелин колец: Кольца власти», 1-й сезон
Самый дорогой сериал в истории
Где смотреть: Amazon Prime Video
Прошли годы с момента решающей битвы между эльфами и людьми с темным властелином Морготом, полчищами орков и могучим магом-приспешником Сауроном. Однако эльфийка Галадриэль (Морвед Кларк) подозревает, что дух Саурона еще не повержен, и пытается разыскать опасного врага. В то же время у эльфов появляется идея создать Кольца власти.
Новый «Властелин колец» создавался при поддержке наследников Джона Р. Р. Толкина: шоураннеры Патрик Маккей и Джон Д. Пэйн скрупулезно работают с мифологией классика, хотя многое приходится додумывать самим. Сериал уже получил долю критики от блюстителей расовой чистоты Средиземья, но в планах Amazon пять сезонов, на которые компания готова потратить миллиард долларов. Режиссером первых двух эпизодов выступил Хуан Антонио Байона («Голос монстра», «Мир Юрского периода 2»).
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«Рик и Морти», 6-й сезон
Дед и внук пытаются спасти мультивселенную
Где смотреть: Adult Swim
Пятый сезон безудержных сай-фай-пародий и метакомментариев о поп-культуре закончился поистине эпично: Злой Морти нарушил баланс в тысячах миров, который выстраивали Рики в Цитадели. Так что дел у семейства Смит-Санчез невпроворот: исчезнуть из своей вселенной, сразиться с инопланетными террористами, отрастить новые руки, послушать крутую песню для перестрелок и даже записать подкаст. К созданию шоу и озвучанию ключевых героев вернутся Дэн Хармон и Джастин Ройланд, также ожидаются звучные камео.
Смотрите пять сезонов «Рика и Морти» на Кинопоиске в Плюсе.
«Пациент», 1-й сезон
Психологический триллер со Стивом Кареллом и Доналом Глисоном
Где смотреть: Hulu
Алан Штраус (Карелл) — психотерапевт, целиком отдающийся работе после смерти жены. Среди его пациентов — Сэм Фортнер (Глисон), серийный убийца, который испытывает проблемы с гневом. Вылечить Сэма будет непросто, особенно сидя в подвале его дома.
Это новое шоу Джозефа Вайсберга и Джоэля Филдса, придумавших драматический шпионский сериал о холодной войне «Американцы». Остроумная завязка делает сюжет непредсказуемым и позволяет разыграться артистам, прежде всего Кареллу.
«Зенит» — «Спартак», «Интер» — «Милан» и новый сезон КХЛ
Топовый футбол в России и Италии и хоккейная классика
Где смотреть: Кинопоиск
С начала сезона «Зенит» и «Спартак» борются за лидерство в РПЛ, и в выходные наконец состоится их очная встреча. Для красно-белых в этой игре заложено много смыслов: уход многолетнего президента клуба Леонида Федуна, пять лет без домашних побед над командой из Санкт-Петербурга и реальный шанс на чемпионство. Старт дерби — 4 сентября в 19:55 (Мск), матч будет доступен с опцией Матч Премьер.
В Италии тоже дерби, миланское. Горячо будет как на поле, так и на трибунах: болельщики «Интера» и «Милана» обожают яркие перформансы и не упускают шанса уколоть соперника. Начало — 3 сентября в 18:55 (Мск) с опцией Матч Футбол.
И не забываем про хоккей. Возвращается КХЛ, а 3 сентября в 12:45 (Мск) можно посмотреть классическое противостояние московского «Динамо» и казанского «Ак Барса». Матч будет доступен всем подписчикам Плюса.
«Хочу все знать!», 2-й сезон
Познавательный видеожурнал для всех возрастов
Где смотреть: Кинопоиск
Почему Земля не уходит из-под ног, когда мы прыгаем, и когда человечество решило жить в домах? Долго ли еще ждать лекарство от рака и сколько нужно вагонов, чтобы перевезти состояние Джеффа Безоса? Почему мы ленимся и где хранится информация в интернете? На эти и другие вопросы отвечает современная реинкарнация советского киножурнала, выходившего с 1957-го по 2010-й. Новая версия выполнена в технике коллажной анимации, а джингл для заставки написала Лиза Монеточка.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
«Невероятные приключения ДжоДжо», новые серии
Продолжение изобретательного аниме по культовой манге
Где смотреть: Netflix
Джолин Куджо обвиняют в убийстве, которое она не совершала, и упекают в неприступную тюрьму строгого режима. Здесь девушка получает весточку от отца (она почти его не знала) и знакомится с фамильным бизнесом. Выясняется, что с XIX века их семья противостоит могучему вампиру Дио Брандо и его приспешникам.
Фантасмагорическая манга Хирохико Араки выходит больше 35 лет, раз за разом удивляя многочисленных почитателей. С 2012 года ее экранизацией занимается студия David Production, стремящаяся сохранить буйный дух оригинала.
«Я был там»
Джордж Маккэй и Хью Бонневилль в триллере о судье
Где смотреть: Netflix
Тоби (Маккэй) — локально известный граффитист, который проникает в дома состоятельных людей и пишет на дорогостоящих стенах «Я был там» («I Came By»). Однажды он пробирается в жилище бывшего верховного судьи сэра Гектора Блейка (Бонневилль) и обнаруживает нечто такое, что ставит под угрозу жить Тоби и его близких.
«Я был там» — новый фильм иранского хоррормейкера Бабака Анвари («В тени» и «Раны»). Второстепенные роли играют Перселл Аскотт и Келли Макдоналд. Саундтрек написала Изобель Уоллер-Бридж, работавшая над музыкальным сопровождением «Дряни», которую придумала ее младшая сестра Фиби.
«Дом семьи Хаммер», 1-й сезон
Скандальная история Арми Хаммера и его предков
Где смотреть: Discovery+
В начале 2021 года несколько женщин обвинили Арми Хаммера в абьюзе и физическом насилии, а скриншоты его переписок, попавшие в интернет, продемонстрировали специфические фантазии звезды, из-за которых его обвиняли в каннибализме. В трехсерийном фильме Discovery мы больше узнаем про конкретные кейсы от первого лица Кортни Вучекович и Джулии Моррисон, а также погрузимся в историю семейства Хаммер. Тетя артиста, Кэйси, например, заявляет, что мужчины из клана Хаммер заключили сделку с дьяволом. «Дом» сняли Элли Хаками и Джулиан Хоббс, ранее спродюсировавшие «Красного Элвиса», «Американскую войну с наркотиками» и «Пещеру забытых снов».
«Незнакомцы из ада», 1-й сезон
Юноша переезжает в столицу и сталкивается со странными соседями
Где смотреть: Кинопоиск
20-летний Юн Джон-у (Им Щи-ван) получает оплачиваемую стажировку в сеульской компании и переезжает в столицу. Денег мало, поэтому юношу привлекает подозрительно дешевая коммуналка «Эдем» с общим санузлом и странными соседями. Вскоре Юна начнут пугать и это место, и его обитатели.
Оригинальное название сериала отсылает к фразе Жан-Поля Сартра «Ад — это другие». Обитателей «Эдема» и окрестностей сыграли Ли Дон-ук из корейского «Железного человека», Ан Ын-джин из «Прокурорских войн» и Ким Джи-ын из «Черного солнца».
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
«Достучаться до небес»
Культовая криминальная трагикомедия с Тилем Швайгером
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink
Скромный Руди (Ян Йозеф Лиферс) и жизнелюбивый Мартин (Швайгер) оказываются братьями по несчастью: обоим ставят смертельный диагноз. За бутылкой текилы им вдруг приходит мысль, что неплохо бы напоследок увидеть море. Так дуэт, угнав раритетный Mercedes с криминальными деньгами, отправляется в опасное путешествие.
Харизматичная парочка Лиферса и Швайгера (последнего наградили на ММКФ), музыка Боба Дилана, трагикомическая интонация и Рутгер Хауэр с Морицем Бляйбтроем на вторых ролях. «Достучаться до небес» — один из самых зрительских фильмов 1990-х наряду с «Криминальным чтивом» и «Картами, деньгами, двумя стволами».
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«Человек, который изменил все»
Спортивная драма с Брэдом Питтом и Джоной Хиллом
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, Wink
2002 год. Перед генеральным менеджером «Оскар Атлетикс» Билли Бином (Питт) стоит непростая задача — потеряв ключевых звезд и располагая скудным бюджетом, собрать достойную бейсбольную команду. Как нельзя кстати он знакомится с выпускником Йеля Питером Брендом (Хилл), у которого есть новаторская схема комплектации состава. Сделав ставку на отдельные статистические показатели, а не общее мастерство игроков, «Атлетикс» выдает рекордную победную серию.
Историю Бина, Бренда и «Атлетикс» задокументировал Майкл Льюис. Его книгу «Moneyball» хотел экранизировать Стивен Содерберг, но уступил режиссерское кресло Беннетту Миллеру («Капоте», «Охотник на лис»). В роли тренера команды — Филип Сеймур Хоффман.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Авторы: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Петр Ковалев / ТАСС