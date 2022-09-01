Что смотреть дома: «Властелин колец. Кольца власти», 6-й сезон «Рика и Морти», «Зенит» — «Спартак»

Пятый сезон безудержных сай-фай-пародий и метакомментариев о поп-культуре закончился поистине эпично: Злой Морти нарушил баланс в тысячах миров, который выстраивали Рики в Цитадели. Так что дел у семейства Смит-Санчез невпроворот: исчезнуть из своей вселенной, сразиться с инопланетными террористами, отрастить новые руки, послушать крутую песню для перестрелок и даже записать подкаст. К созданию шоу и озвучанию ключевых героев вернутся Дэн Хармон и Джастин Ройланд, также ожидаются звучные камео.

Смотрите пять сезонов «Рика и Морти» на Кинопоиске в Плюсе.