Почему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске

Почему «Зеленая миля» так популярна, особенно в России? Как режиссер и сценарист Фрэнк Дарабонт изменил оригинальный роман Стивена Кинга? В чем новаторство образа Джона Коффи? И чем фильм похож, а чем отличается от другого любимца публики — «Побега из Шоушенка»?

В этом видеоэссе анализируем, как устроена культовая «Зеленая миля», которая занимает первое место в топ-250 фильмов по версии пользователей Кинопоиска.

А послушать аудиокнигу «Зеленая миля» можно по этой ссылке.