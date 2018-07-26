Почему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске

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ВидеоПочему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске

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Почему «Зеленая миля» так популярна, особенно в России? Как режиссер и сценарист Фрэнк Дарабонт изменил оригинальный роман Стивена Кинга? В чем новаторство образа Джона Коффи? И чем фильм похож, а чем отличается от другого любимца публики — «Побега из Шоушенка»?

В этом видеоэссе анализируем, как устроена культовая «Зеленая миля», которая занимает первое место в топ-250 фильмов по версии пользователей Кинопоиска.

А послушать аудиокнигу «Зеленая миля» можно по этой ссылке.

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Авторы: Даниил Смолев, Анастасия Усанова

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В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
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