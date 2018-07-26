Почему «Зеленая миля» — фильм № 1 на Кинопоиске

Почему «Зеленая миля» так популярна, особенно в России? Как режиссер и сценарист Фрэнк Дарабонт изменил оригинальный роман Стивена Кинга? В чем новаторство образа Джона Коффи? И чем фильм похож, а чем отличается от другого любимца публики — «Побега из Шоушенка»?
В этом видеоэссе анализируем, как устроена культовая «Зеленая миля», которая занимает первое место в топ-250 фильмов по версии пользователей Кинопоиска.
А послушать аудиокнигу «Зеленая миля» можно по этой ссылке.
Подписывайтесь на канал Кинопоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео.
Авторы: Даниил Смолев, Анастасия Усанова