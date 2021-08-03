«Кольца власти» еще не вышли, а к ним уже масса претензий. Насколько они обоснованы?

Amazon ведет активную промокампанию своего крупнобюджетного сериала «Кольца власти», который стартует 2 сентября на Prime Video. Уже вышло три тизера, опубликованы персонажные постеры и кадры из предстоящего шоу. Компания делает большие ставки на проект по легендарным произведениям Дж. Р. Р. Толкина, раз планирует выделить 1 млрд долларов на пять сезонов шоу.

После выпуска промоматериалов фанаты, следящие за бережным обращением с наследием писателя и считающие экранизации Джексона эталонными, в комментариях определили блок претензий к «Кольцам власти». Мы попробовали их разобрать и ответить поклонникам Толкина, почему проект заслуживает шанса, даже если отходит от первоисточника.

Претензия № 1 В сериале появляются темнокожие персонажи. Такого не было у Толкина!

Назанин Бониади и Исмаэль Крус Кордова Синтия Аддай-Робинсон

Часть аудитории возмутил цвет кожи новых персонажей — эльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова), мохнонога Садока Берроуза (Ленни Генри) и гномьей принцессы Дисы (Софиа Номвете).

У Толкина темнокожие персонажи были в основном отрицательными. Например, харадримы — воинственные союзники Саурона с юга. Такую расстановку сил позволяла конъюнктура, ведь писатель жил в не слишком толерантной Англии ХХ века и вдохновлялся древними эпосами и легендами, а Средиземье рассматривал как вариацию Британии и ближайших к ней областей Европы с северным климатом. Питер Джексон тоже не сильно задавался вопросом расового разнообразия, в его фильмах небелым актерам доставались немногочисленные отрицательные роли. Так, Сала Бэйкер сыграл Саурона (но появлялся в фильмах только в маске), а новозеландцу-маори Лоуренсу Макору досталась второстепенная роль Лурца — вожака урук-хай, убившего Боромира в конце первого фильма (в книгах его, кстати, вообще нет).

Сейчас подобный кастинг подвергся бы суровой критике. Общественное сознание изменилось с 2000-х, когда начали выходить фильмы Джексона, и тем более с 1950-х, когда вышел роман Толкина. Сегодня студии уделяют большое внимание расовому разнообразию в своих проектах. В исторических шоу часто используют слепой кастинг — реальных людей могут играть представители другой расы. Например, в сериале «Анна Болейн» жену Генриха VIII исполняет темнокожая актриса Джоди Тёрнер-Смит. В «Бриджертонах» темнокожие актеры играют британских аристократов (надо отметить, что, хоть события и происходят в историческом сеттинге, это выдуманная история, основанная на цикле книг Джулии Куинн). В мире фэнтези-проектов однообразный кастинг тоже устарел: темнокожие эльфы есть в «Ведьмаке», сэра Гавейна в «Легенде о Зеленом Рыцаре» играет Дев Патель, британский актер индийского происхождения, а в сериале «Мерлин» королеву Гвиневру исполняет Энджел Колби с афро-гайанскими корнями.

Вдобавок Amazon наверняка планирует транслировать такой дорогостоящий проект в разных регионах на многонациональную аудиторию, а зрители хотят видеть похожих на них персонажей. Кроме того, создателям важны номинации на премии и положительные отзывы кинокритиков, которые сегодня невозможно получить без ориентации на мультикультурность, гендерное и расовое разнообразие. К слову, в другом самом ожидаемом шоу года — «Доме Дракона» — тоже есть темнокожий герой, который иначе описывался в первоисточнике. Это Корлис Веларион, также известный как Морской Змей, знаменитый мореплаватель и политик (Стив Туссэн).

Претензия № 2 Гномы тоже не такие, как у Толкина

Софиа Номвете и Овайн Артур

Гномья принцесса Диса (Софиа Номвете) — еще один камень преткновения. В трудах Толкина она не появляется — персонажа придумали специально для сериала. Здесь продолжаются претензии, что и гномы не могут быть темнокожими. Они проводят много времени под землей, в копях Мории, и фанаты задаются вопросом, откуда там взяться солнцу. Тут два ответа: во-первых, не стоит искать научное обоснование в мире, где назгулы летают на гигантских ящерах, а во-вторых, в книгах Толкина не уточняется цвет кожи гномов. Их создал вала Аулэ, и он мог сделать гномов какими угодно.

Другой момент, вызывающий споры, — то, что у гномьей принцессы нет бороды. Как описано у Толкина в «Истории Средиземья», гномы обоих полов носят бороды; потерять бороду — для любого гнома позор и унижение. Поэтому поклонники «Властелина колец» были возмущены, когда увидели на промоматериалах актрису без растительности на лице. Но, на самом деле, она у принцессы есть, просто ее почти не видно. В этом можно убедиться, поменяв контрастность фото. Софиа Номвете утверждает, что бороду в сериале будет видно хорошо. А исполнительный продюсер сериала Линдси Вебер после выхода трейлера на Comic-Con, чтобы пресечь дальнейшие жалобы, заявила, что у гномьих женщин бороды точно будут.

Претензия № 3 «Кольца власти» не канон

Действие сериала происходит во Вторую эпоху (правда, будет еще флешбэк из Первой). Amazon же приобрела права на «Братство кольца», «Две крепости», «Возвращение короля» и «Хоббита», действие которых происходит уже в Третью эпоху, а также права на «Приложения» — дополнения к «Властелину колец», освященные истории Средиземья. Получается, шоураннеры не могут использовать «Сильмариллион», «Неоконченные сказания Нуменора и Средиземья» и «Историю Средиземья»; сделка с Tolkien Estate ценою в 250 млн долларов эти книги не включает.

Авторы сериала отмечают, что имеющегося материала им вполне достаточно. При создании сценария использовались песни (стихи, придуманные Толкином. — Прим. ред.), появляющиеся во «Властелине колец» («Падение Гил-Галада» и «Песнь об Эарендиле»), а также пролог о хоббитах и «Приложения». Как уточняет шоураннер Патрик Маккей, Толкин оставил пространство для маневра и множество подсказок, которые авторы «соединили, чтобы создать роман о Второй эпохе, который Толкин никогда не писал».

Проще говоря, шоураннеры заявляют следующее: «Кольца власти» — проект по мотивам произведений Толкина, а не их дословная экранизация. Создатели используют знакомый сеттинг и культовых персонажей вроде Элронда, Галадриэль, Келебримбора или Гил-Галада. Однако они же вводят новых героев и иногда самостоятельно придумают сюжетные ходы, отходя от толкиновского первоисточника.

Как к этому относиться, каждый решает сам. YouTube-блогер Nerd Cookies упрекает сериал в том, что он может стать дорогостоящим фанфиком по «Властелину колец». Но плохо ли это? Такой масштабный и дорогостоящий проект, как «Кольца власти», наверняка привлечет аудиторию и к произведениям Толкина, а их фанаты получат возможность увидеть героев и события, ранее не появлявшиеся на экране.

Претензия № 4 В сериале много новых персонажей

Маркелла Кавена Назанин Бониади

Помимо принцессы Дисы, наряду со знакомыми героями зрители увидят новых — эльфа Арондира (Исмаэль Крус Кордова), девушку-мохнонога Нори (Маркелла Кавена), целительницу Бронвин (Назанин Бониади), «бегущего от своего прошлого» человека Халбранда (Чарли Викерс) и таинственного незнакомца (Дэниэл Уэйман), который может оказаться самим Сауроном (насколько правдивы эти предположения, мы разбирали в отдельном материале). Центрального антагониста первого сезона должен сыграть Джозеф Моул. Его героя, падшего эльфа, будут звать Орен (или Адар).

Кажется, «неканонические» персонажи не такой уж серьезный повод для беспокойства, ведь их уже вводили в джексоновском «Хоббите». В повести Толкина, например, не было влюбляющейся в гнома эльфийки Тауриэль (Эванжелин Лилли), Леголас (Орландо Блум) тоже не фигурировал (хотя в фильмах он участвует во всех важных сюжетных линиях и убивает орочьего вожака). Азог Осквернитель (Ману Бенетт), ставший главным антагонистом, упоминался в повести вскользь, а его сын Больг (Конан Стивенс) появлялся лишь под конец, во время Битвы Пяти Воинств. В фильме же Азог — один из главных злодеев.

Более того, в трилогии «Властелин колец» Джексон тоже вводил неканоничных персонажей. Это, как уже отмечалось, урук-хай Лурц (Лоуренс Макор), с которым эпично сражается Арагорн в конце первого фильма, и служивший принцу Гондора, Фарамиру, Мандрил (Джон Бах). Вряд ли эти герои повредили картинам Джексона.

Претензия № 5 Создатели небрежно относятся к деталям

Поклонники «Властелина колец» переживают, что у создателей не получится передать атмосферу Средиземья, если те будут невнимательны к деталям. Эти опасения относятся даже к прическе эльфа Арондира, которую будто укладывали в нью-йоркском барбершопе. Здесь нужно вспомнить про встречу шоураннеров с толкинистами, по итогам которой последние признали, что Патрик Маккей и Джон Д. Пейн разбираются в Легендариуме Толкина и бережно относятся к оригиналу. На встрече были председатель Общества Толкина Шон Ганнер, специалист по средневековой литературе и поклонник писателя Кори Олсен, а также представители фан-сообществ Fellowship of Fans и TheOneRing.net, тиктокеры Don Marshall и Silmaremily. Стоит взять во внимание, что креативным консультантом сериала выступил Саймон Толкин, внук Профессора и также британский писатель-фантаст.

Судить о внимании к деталям можно по трейлерам. Например, в одном из кадров появляется свиток с пиктограммами. Как заметили пользователи, эти символы взяты из работ британского археолога М. С. Беркитта, которым во многом вдохновлялся Толкин. А в конце третьего тизера нам показывают четырех мохноногов, уходящих в путешествие, — выглядит это как любовный оммаж Толкину и Джексону?

В чем-то Amazon, возможно, даже попробует переплюнуть Джексона — по крайней мере, его «Хоббита». Так, орков в сериале играют живые актеры, а не созданные с помощью CGI, как было в трех фильмах о Бильбо Бэггинсе.

Претензия № 6 Вторую эпоху не уместить в рамках сериала

Морвет Кларк Овайн Артур

Вторая эпоха Средиземья длится 3441 год. В это время королевство людей-дунэдайн Нуменор находится в расцвете, впервые появляются слуги Саурона — назгулы, возникают долина Имладрис, Серебристые Гавани и королевство эльфов Линдон, гномы поселяются в Мории, а Саурон проигрывает эльфам в военной мощи и решает обмануть их, для чего и создает Кольца Власти. Он также склоняет ко злу тщеславного нуменорского короля Ар-Фаразона (в сериале его играет Тристан Гравель) и его людей. Это приводит к крушению Нуменора, уцелеть удается только сохранившим верность Валар нуменорцам под предводительством Элендиля (Ллойд Оуэн), отца Исилдура (Макс Болдри). Они приплывают в Средиземье и основывают королевства Гондор и Арнор, после чего объединяются с эльфами, чтобы сразиться с Сауроном.

В сериале покажут ключевые события эпохи, однако вместить в пять сезонов одного сериала столько материала сложно. Скорее всего, создатели будут сжимать происходящее, потому что ключевые события «Колец власти» в оригинальной толкиновской хронологии разделялись столетиями. Например, между созданием Колец Власти и рождением Фаразона прошло более 1500 лет. То, что нам покажут события разных столетий, подтверждают и промоматериалы. Например, Два Древа Валинора были в Первую эпоху, Галадриэль охотилась на последователей Моргота в ранней Второй эпохе, а Дурин IV правил в позднюю Вторую эпоху. Шоураннеры не считают это минусом: по их словам, сериал все-таки не документальная история Средиземья. Сокращение позволит им «свести воедино все события Второй эпохи».

О сюжете сериала, впрочем, все еще мало известно. Сами создатели говорят, что уже знают, чем закончится последний эпизод пятого сезона. Так что будем надеяться на то, что сценарий вмещает в себя все самое интересное из Второй эпохи без потери логики и смысла.

Претензия № 7 У шоураннеров нет опыта, чтобы справиться с таким проектом

Джон Д. Пейн, Линдси Вебер и Патрик Маккей

Создатели «Колец власти» Патрик Маккей и Джон Д. Пейн вместе работают еще с 1990-х, однако за три десятилетия в Голливуде громких успехов у них не очень много. Из крупных проектов — только «Стартрек: Бесконечность», над которым они сотрудничали с Джей Джей Абрамсом. Он их и порекомендовал в качестве шоураннеров «Колец власти». Но давайте вспомним, что Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса, под чутким руководством которых «Игра престолов» стала поп-культурным феноменом 2010-х, тоже мало кто знал до их мегапроекта. Им в свое время дали шанс, как сейчас Маккею с Пейном.

Претензия № 8 Это все равно будет не Джексон

Если вы забыли, то напомним: в Питера Джексона на старте съемок «Властелина колец» мало кто верил, а его к детищу относились скептически. «Этот чувак вообще читал книги?» — возмущались на форумах незадолго до премьеры. Досталось и Иэну Маккеллену (Гэндальф), и Лив Тайлер (Арвен), и даже Кейт Бланшетт, которую сейчас считают эталонной Галадриэлью. Тем не менее Джексон подарил поклонникам Толкина замечательную экранизацию. Он установил эталон экранизаций произведений Профессора и фэнтези вообще.

В Amazon это прекрасно понимают. Авторы от конкуренции с Джексоном дистанцируются: «Мы поклонники трилогии Джексона, поэтому „Кольца власти“ не будут соревноваться с его картинами». Они также отмечают, что шоу будут ближе по духу к фильмам Джексона, нежели к современным фэнтези-сериалам. И в это можно поверить как минимум потому, что заглавную тему для сериала напишет Говард Шор, автор саундтреков к трилогиям «Властелин колец» и ««Хоббит». Основным композитором, впрочем, будет Беар Макрири, до этого работавший над играми серии «God of War», сериалами «Чужестранка» и «Звездный крейсер „Галактика“».

Одним Шором дело не ограничивается. Amazon, видимо, сделала все, чтобы заполучить как можно больше специалистов, работавших с самим Джексоном. Например, основанные им студии Weta Workshop и Weta Digital отвечают за реквизит и спецэффекты. Над шоу также работает тренер по диалектам Лейт Макферсон, ранее сотрудничавшая с Джексоном. Она помогает актерам с многочисленными языками эльфов, людей и гномов. Скетчбуки для «Колец власти» рисовал Джон Хау, культовый иллюстратор «Властелина колец», вместе с Аланом Ли работавший над фильмами Джексона.

Итого: каков вердикт?

Роберт Арамайо

Сериал Amazon как минимум вызывает интерес, потому что только первый сезон стоил немыслимые 462 млн долларов. Для сравнения: первый сезон «Игры престолов» обошелся в 50–60 миллионов, а бюджет одного эпизода «Дома Дракона» не превышал 20 млн долларов (то есть стоимость первого сезона в 10 серий не больше 200 миллионов). Самые значительные опасения зрителей касаются недостаточно опытных шоураннеров. Но вряд ли крупная компания доверила бы настолько дорогой и важный проект тем, в кого не верит. А раз в Джона Д. Пэйна и Патрика Маккея верит Amazon, то и зрителям стоит.

В любом случае, в «Кольцах власти» мы наконец-то увидим на экране полноценные воплощения культовых персонажей (Келебримбор, Гил-Галад и, вероятно, Саурон), молодые версии уже появлявшихся героев (Галадриэль, Элронд, Исилдур) и разнообразные локации — Морию до пробуждения балрога, Линдон, Валинор.

Авторы: Иван Трифонов, Федор Шейд

Фото: Albert L. Ortega / Getty Images