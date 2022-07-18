Нуменор, Галадриэль и таинственный человек из метеорита: что показали в новом тизере «Колец власти»?

На прошлой неделе Amazon показал сразу два тизера предстоящего шоу «Кольца власти». Второй тизер мы разбирали отдельно, а теперь рассказываем про третий, самый длинный (он идет 2,5 минуты). По некоторым кадрам сложно понять, кто перед нами и что там происходит, но мы постарались угадать. Получилось или нет, узнаем после премьеры сериала 2 сентября на Amazon Prime Video.

Ролик начинается тем же, чем закончился предыдущий — видом на нуменорскую гавань. В кадре снова видны высеченные на камне лица и водопад, текущий из руки статуи.

Вновь кратко показывают Галадриэль (Морвет Кларк), важнейшую героиню сериала. В начале тизера она говорит: «Было время, когда мир был настолько молод, что еще не видел рассвета, но тогда уже был свет». К слову, музыка в этом моменте крайне напоминает тему Ривенделла из «Властелина колец».

Флешбэк во времена задолго до основных событий сериала (действие происходит во Вторую эпоху). Мы видим Валинор Эпохи Древ, когда два дерева, Тельперион и Лаурелин, находящиеся на огромном холме Эзеллохар близ западных ворот Валимара, освещали эту область и ее окрестности.

Также в этой сцене показывают Финрода, брата Галадриэли, идущего по холму. Этот кадр использовался в промо сериала.

Неизвестная группа людей пересекает ручей, а эльфы (возможно, группа Галадриэли) идут по заснеженным пустошам Фородвайта, северной части Средиземья.

А вот и эльфийское поселение — возможно, Тирион или Линдон.

Тут видно гномье королевство Казад-Дум, также известное как Мория. Гномы управляют некими рычагами, по всему чертогу горят огни. Гномы широко использовали систему зеркал, так что свет в помещении может быть от отраженных лучей.

Люди на зерновых полях неподалеку от деревни (скорее всего, не нуменорцы).

Представители племени хоббитов-мохноногов. В первой сцене хоббитянка поворачивает голову и свистит в свисток, пока на заднем плане идут рогатые люди (их мы видели на одном из промокадров), а в следующей хоббиты танцуют в лесу — возможно, в процессе некоей церемонии.

Снова можно разглядеть Эланор «Нори» Брендифут (Маркелла Кавена из «Пикника у Висячей скалы» и «Подлинной истории банды Келли») из племени мохноногов. Она смотрит на метеорит, который был в центре внимания во втором тизере.

Снова фородвайтский водопад из первого тизера с Супербоула (его мы разбирали тут). Около него стоят Галадриэль и еще один эльф.

«Ты долго сражалась, Галадриэль. Вложи меч в ножны», — говорит Элронд (Роберт Арамайо из «Игры престолов»). Галадриэль отвечает ему удивленно: «Враг все еще где-то там. Вопрос — где именно». В кадре — группа эльфов, идущих во тьме вдоль неких заледенелых металлических конструкций, а за ними — рука снежного тролля, наверняка готовящегося напасть на эльфов из засады.

Ранее в этой сцене мы вновь видим группу эльфов, бредущих сквозь метель по снежной пустоши — возможно, тоже в Фородвайте, как и в предыдущих сценах.

Скорее людское поселение, нежели эльфийское, судя по архитектуре с закругленными стенами. Похожие здания были в Минас-Тирите или Изенгарде. Но также возможно, что этот город находится на Нуменоре.

Батальная сцена: воин, пронзенный копьем, пылающая башня, погружающаяся в воду, и Галадриэль, стоящая на поле боя с лицом в пепле. Это может быть флешбэк к одной из предшествующих событиям сериала битв. В таком случае, вероятно, это Битва Гнева — финальное сражение майар, эльфов, людей и орлов с силами Моргота. Либо это будущее, которое видит Галадриэль, известная своими пророчествами.

Нуменорский корабль входит в гавань со статуей Эарендиля, эту же гавань мы ранее видели в других тизерах.

В следующей сцене мы, возможно, видим встречу, предшествующую созданию Союза Свободных Народов против Саурона. Гил-Галад (Бенджамин Уокер из фильма «Президент Линкольн: Охотник на вампиров») говорит Элронду: «Тьма пройдет по всей земле, и это будет конец не только нашего народа, но всех народов».

Марширующее воинство орков, проходящее по мосту, возможно, по тому же, который ведет к сторожевой башне Тирхарад, показанной ранее в тизерах.

На мгновение становится виден даже тот самый загадочный «человек из метеорита». Что это за персонаж, пока по-прежнему неизвестно.

Следом идут три сцены в гномьем королевстве Казад-Дум. В первой Элронда сопровождают два гнома-охранника, а во второй король Казад-Дума, Дурин III (Питер Муллан), говорит кому-то: «Мне жаль, но пришло их время».

В третьей сцене Дурин IV (Овэйн Артур) мощным ударом топора разбивает большой камень.

Во время похода через Фородвайт эльф, спутник Галадриэли, которого мы видели ранее, чуть не погибает от падающей глыбы льда.

Знакомьтесь: несколько новых персонажей, созданных специально для сериала. Это Халбранд (Чарли Викерз), который находится в некоем зале суда или тронном зале. Скорее всего, в Нуменоре.

А это — лесной эльф Арондир (Исмаэль Круз).

Сразу после нам показывают атаку конников-нуменорцев с участием Галадриэли.

Кадр с Элендилом (Ллойд Оуэн). Он вместе с сыновьями Исилдуром и Анарионом после гибели Нуменора основал в Средиземье нуменорские королевства в изгнании.

А вот, собственно, и его сын Исилдур (Максим Болдри) на корабле нуменорцев. Именно он потом отсечет палец Саурона с Кольцом Всевластия.

Ар-Фаразон (Тристан Гравель) собирает толпу и произносит перед ней речь. По-видимому, готовя переворот, во время которого он станет королем Нуменора, насильно взяв в жены правящую Тар-Мириэль (Синтия Аддай-Робинсон).

Дурин IV держит в руках кусок какого-то металла и говорит: «Это может быть началом новой эры». Судя по всему, речь идет о сыром мифриле — материале, который добывали в Мории и охота за которым в конечном итоге привела к гибели Казад-Дума. Позже, во времена Третьей эпохи, шахты почти выработались, и гномы начали искать мифрил слишком глубоко. Одна из этих экспедиций приведет к пробуждению морийского балрога, после чего гномы на долгое время покинут Казад-Дум.

Арондир, частично скованный цепями, сражается с волком или варгом. Возможно, героя взяли в плен после нападения на башню Тирхарад.

Галадриэль сражается со снежным троллем.

Еще одна сцена с метеоритом. Мы видим сверху место его падения, и это похоже на знакомый всем фанатам «Властелина колец» глаз. Вдруг человек из метеорита и правда Саурон?

В заключительной сцене тизера четыре хоббита отправляются в путешествие. Выглядит знакомо, не правда ли?

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