Новый выпуск Empire посвящен сериалу «Властелин колец: Кольца власти». Что мы из него узнали?

Июльский номер журнала Empire посвящен сериалу «Властелин колец: Кольца власти», который выйдет на Amazon Prime 2 сентября. Это одно из самых ожидаемых и масштабных шоу 2022 года. По данным Empire, на производство первого сезона ушло 462 млн долларов (дебютный сезон «Игры престолов» стоил 90 миллионов). Плюс Amazon заплатила 250 млн за права на произведения Дж. Р. Р. Толкина.

Действие сериала разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии. В нем покажут и новых героев, и знакомых персонажей: эльфийку Галадриэль (Морвет Кларк), полуэльфа Элронда (Роберт Арамайо), нуменорского князя Исильдура (Макс Болдри), принца гномов Дурина IV (Овайн Артур). Мы прочитали выпуск журнала, куда вошли интервью с создателями шоу, и пересказываем самое интересное.

Что рассказали создатели проекта?

Писать сериал доверили практически новичкам — друзьям детства Джону Д. Пэйну и Патрику МакКею, которые работали над фильмом «Стартрек: Бесконечность». Они также выступают исполнительными продюсерами шоу. «Мы не хотели делать телевизионную версию „Властелина колец“. Мы стремились создать проект о Средиземье, который бы заслужил отдельное место на полке с фильмами Питера Джексона», — говорит МакКей. «Мы должны были расширить географию мира „Властелина колец“, привнести в него что-то новое», — добавляет его соавтор Пэйн. Они уже спланировали все пять сезонов, которые заказала Amazon, и даже знают, каким будет последний кадр.

В основу шоу легли «Приложения» Толкина — хроника создания и развития мира и генеалогия героев. По словам Пэйна, события, показанные в фильмах, — песчинка по сравнению с теми 9000 лет, которые охватывают произведения Толкина. Авторы поясняют, что сначала была Первая эпоха со столетними войнами, когда эльфы сражались с Мелькором, первым Темным лордом. Третья эпоха показана в фильмах Джексона. Действие сериала развивается во времена Второй эпохи, когда восстал Саурон (ученик Мелькора), пало королевство людей Нуменор и были выкованы Кольца Власти.

«Это очень интересное время. Война закончилась, но мир еще не установился, зло еще не исчезло. В разных мирах вы увидите персонажей, сталкивающихся с последствиями войны», — рассказывает режиссер Хуан Антонио Байона («Мир Юрского периода 2»), поставивший первые два эпизода. Он и МакКей также добавили, что «Кольца власти» не телевидение, а скорее 50-часовой фильм. Создатели и шоураннеры не встречались с Питером Джексоном, он никак не участвовал в создании сериала.

А что актеры рассказали про героев?

Морвет Кларк на съемках сериала «Властелин колец: Кольца власти»

В центре внимания будет эльфийка Галадриэль (в фильмах ее играла Кейт Бланшетт). «Для съемок я занималась плаванием, верховой ездой и скалолазанием, — рассказывает сыгравшая Галадриэль актриса Морвет Кларк. — Моей версии героини еще много чему предстоит научиться в жизни». Роберт Арамайо («Игра престолов») говорит, что в сериале полуэльф Элронд более язвительный, чем в фильмах (там его играл Хьюго Уивинг).

В сериале появляется и Гил-Галад, легендарный эльфийский король из племени нолдор и основатель королевства Линдон. Его играет театральный актер Бенджамин Уокер из «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». В сериале он борется за поддержание мира, иногда используя людей в своих политических интересах.

Среди героев есть мохноноги, предки хоббитов. Их возглавляет старейшина Садок (Ленни Генри). К ним относится и любознательная Нори (Маркелла Кавена), которая разрывается между своей семьей и желанием путешествовать, чтобы найти способ улучшить жизнь собратьев. Упоминания мохноногов, как отмечает Empire, встречается в текстах Толкина семь раз. Поэтому МакКею и Пэйну многое пришлось додумывать.

Будут ли новые локации?

Одна из версий обложки июльского номера журнала Empire

Одна из сюжетных линий развивается в Мории — подземном городе гномов. Ею правят принц Дурин IV и принцесса Диса (Софиа Номвете). Мория была важной локацией и во «Властелине колец». Через нее проходили Фродо Бэггинс вместе с Братством Кольца из-за обвала, не позволившего перейти горы поверху. В Мории герои встретили балрога, с которым сразился Гэндальф. В результате оба сорвались с моста в Морийский ров.

«Мы изучали пещеры и ледники для съемок сериала», — рассказывает продюсер Рон Амес, работавший над «Аватаром» и «Мстители: Эра Альтрона». Съемки первого сезона прошли в Новой Зеландии, второй будут снимать в Великобритании. Пещеры исследовали, чтобы понять, как бы в Мории выращивали еду, как бы туда проникал свет, откуда бы бралась вода.

Для съемок первого сезона, на подготовку которых ушло два года, делали настоящие огромные декорации (например, для гавани эльфийского королевства Линдон). Создатели хотели использовать минимум компьютерной графики.

Что создатели сказали о «Доме дракона»?

Шоу Amazon будет конкурировать с другим приквелом популярной франшизы — сериалом «Дом дракона» по «Игре престолов». Проект начнет выходить 21 августа. Пэйн считает, что у «Колец власти» есть козырь: «Произведения Толкина более разнообразны. Здесь есть дружба и юмор, за которые мы любим „Гарри Поттера“, а вдобавок политика, история, мифология и глубина. Мы не беспокоились о том, какие проекты создают другие люди». При этом в «Кольцах власти», по словам Пэйна, тоже будет зло и жестокость. Одна из центральных фигур — эльфийский кузнец Келебримбор (Чарльз Эдвардс), которого Саурон научил делать Кольца Власти. Келебримбор создал все 19 колец, кроме Кольца Всевластия. При этом создатели стремились, чтобы шоу получилось оптимистичным и жизнеутверждающим.

Подробнее о «Кольцах власти» и «Доме дракона» можно почитать в нашем материале, где мы сравнили две самые ожидаемые телепремьеры.

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