Это Саурона показали в новом трейлере «Колец власти»? Интернет гадает — мы отвечаем

На фестивале Comic-Con прошла премьера еще одного — самого длинного — ролика сериала «Властелин колец: Кольца власти». Если в прошлых трейлерах мелькали рядовые приспешники сил тьмы — орки и тролли, — в этом наконец прозвучало имя Саурона. Кинопоиск рассказывает, что нового выяснилось о мире зла, а также предполагает, на чем может строиться конфликт сериала, если отталкиваться от книг Толкина.

Кто такой Саурон?

Напомним, что действие шоу происходит во Вторую эпоху Средиземья, когда были выкованы Кольца Власти, включая Единое Кольцо, вокруг которого разворачивался сюжет «Властелина колец» и кинотрилогии Питера Джексона. Другие ключевые события этого периода — создание и падение людского королевства Нуменор, рост влияния Саурона в Средиземье, появление назгулов-кольценосцев (девяти владык из расы людей, порабощенных Кольцом Всевластия и ставших слугами Саурона) и, наконец, Война Последнего Союза людей, эльфов и гномов против Саурона, длившаяся 12 лет. Она завершилась падением Саурона и утратой Единого Кольца, а вместе с ней завершилась и Вторая эпоха.

Саурон был слугой более могущественного существа — Мелькора, также известного как Моргот Бауглир, одного из айнур, высших существ и первых творений единого бога-творца Эру Илуватара. Изначально Моргот был самым могущественным и мудрым из айнур, но со временем обратился ко злу и стал первым воплощением тьмы в мире. В Войне Гнева, длившейся более 40 лет, Моргот был повержен. Его тело уничтожили, а дух отправили во вневременную Пустоту, где он должен скитаться до конца времен.

«Властелин колец: Братство Кольца»

Место Моргота занял Майрон, он майа (аналог ангелов во вселенной Толкина), служивший Ауле — верховному ремесленнику и кузнецу, а также создателю расы гномов. После восстания Мелькора Майрон перешел на его сторону, после чего получил несколько новых прозвищ и имен, но повсеместно известен под именем Саурон.

В предыдущих тизерах герои говорили, что после победы над Мелькором/Морготом дни войн закончены, и не воспринимали новую угрозу всерьез. Между тем конфликт с Сауроном затянется на тысячелетия и завершится лишь в конце Третьей эпохи. В новом трейлере Саурон впервые упоминается напрямую. Пожилой человек спрашивает мальчика Тео, слышал ли тот о Сауроне. Появляется ли герой в ролике? Скорее, нет. Несмотря на то, что нас стремятся убедить в обратном — показывают мрачные фигуры в белых одеждах, сопровождая их фразами за кадром: «Зло не спит, оно выжидает», «У него не одно имя, а множество» и «Вам рассказывали много лжи о Средиземье». Но, на самом деле, мы не знаем, к кому относятся эти слова и кого мельком показали в ролике.

Фанаты считают, что голос, произносящий последнюю фразу, принадлежит актеру Джозефу Моулу — зрители могут помнить его по роли Бенджена Старка из «Игры престолов». В «Кольцах власти» Моул, по данным инсайдеров из Fellowship of the Fans, играет персонажа по прозвищу Адар — падшего эльфа, примкнувшего к силам зла. Его реальное имя, судя по недавнему выпуску Total Film, — Орен; это новый персонаж, придуманный специально для сериала. По данным того же Fellowship of the Fans, он один из братьев Галадриэли (Морвет Кларк). Орки считают его своим лидером, и, может быть, именно его мы видим в кадре, когда орки склоняются перед некоей фигурой.

А кто еще из героев находится на стороне зла?

В трейлере показали трех слуг зла — скорее всего, никто из них не Саурон. Мрачная фигура в белом, сдувающая пепел с руки, — героиня актрисы Брайди Сиссон («Ковбой Бибоп»), на что она сама намекнула в уже удаленной сторис в Instagram (относится к компании Meta, признана в России экстремистской. — Прим. ред.). Согласно догадкам фанатов, Сиссон играет не Саурона, а кого-то из жрецов Мелькора или приспешников Саурона. Эти же догадки относятся ко второму мрачному персонажу в белом. Его, кажется, играет Роберт Нэйрн («Корона»).

Ранее ходили слухи, что роль Саурона исполнит Энсон Бун («1917»), но подтверждения этому пока нет. Сауроном также может оказаться и персонаж Дэниэла Вэймана, которого в промоматериалах называют «Чужак», а фанаты прозвали его «человеком из метеорита». Именно он появляется из пламени после падения метеорита.

Мелькор, выступив против сил добра, переманил на свою сторону могущественных сущностей, в том числе валараукар — с эльфийского языка квенья это переводится как «валар-демоны». На другом языке эльфов, синдарине, этих существ называли «балроги», в переводе — «могущественные демоны». Интересно, что в произведениях Толкина не было прямых упоминаний активности балрогов во Вторую эпоху. Большинство из них погибли в конце Первой, в Войне Гнева, в финальной битве против Моргота, но одному по прозвищу Проклятие Дурина удалось сбежать. Возможно, балрога, показанного в конце тизера, мы увидим в одном из флешбэков, а не в основное время действия сериала.

