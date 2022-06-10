Разборки эльфов с гномами и величественный Эрегион. Что показали в первых двух сериях «Колец власти»?

2 сентября на Amazon Prime Video вышло два первых эпизода телесериала «Властелин колец: Кольца власти» — одного из самых ожидаемых проектов второй половины 2022 года. Действие здесь разворачивается во Вторую эпоху, за тысячи лет до рождения Фродо, Арагорна и Леголаса. Кинопоиск рассказывает, что происходит в первых сериях, и делится впечатлениями о том, как выглядит самое дорогое шоу в истории с бюджетом почти в полмиллиарда долларов на дебютный сезон.

Что происходит и кто все эти люди, эльфы, гномы и мохноноги?

Как и «Властелин колец: Братство кольца» Питера Джексона, первый эпизод стартует с небольшого пролога, рассказанного от лица Галадриэли (Морвет Кларк). Нам показывают небольшой флешбэк во времена юности героини, где эльфы жили в мире и согласии, не знали боли, горя и смерти. Но после возвышения Моргота они оказались втянуты в жестокий и кровопролитный конфликт, поэтому были вынуждены покинуть свой дом в Валиноре и отплыть на восток, в Средиземье.

Поначалу казалось, что война продлится недолго, но конфликт затянулся на тысячи лет и обошелся эльфам дорогой ценой. Среди погибших был и брат Галадриэли, Финрод, павший от руки главного приспешника Моргота, могущественного волшебника по имени Саурон.

С тех пор прошли уже сотни лет. Моргот был повержен, но Саурон, как и созданные им полчища орков, бесследно исчез. Галадриэль долгие годы разыскивала убийцу своего брата и добралась до самых отдаленных уголков Средиземья, но все тщетно. Остальным эльфам надоели бесплодные поиски, и король Гил-Галад (Бенджамин Уокер) отозвал воинов в эльфийское королевство Линдон. В благодарность за многолетнюю борьбу со злом Галадриэль и другие искатели получили высочайшую награду — возможность вернуться домой, в Валинор.

Однако Галадриэль не смогла оставить поиски Саурона незавершенными. В тот момент, когда корабль уже готовился пройти преграду, отделяющую Валинор от остального мира, эльфийская воительница прыгнула в океан и поплыла обратно. Вскоре ее подобрал плот, на котором уже находится переживший кораблекрушение Халбранд (Чарли Викерз). Халбранд пытается уйти от своего прошлого и начать новую жизнь, но именно в его прошлом кроется ключ к долгим поискам Галадриэли: его дом на юге разрушили именно орки.

Халбранд и Галадриэль переживают сильный шторм, причем человек в последний момент спасает едва не утонувшую эльфийку. На утро обессиленных героев находит корабль, но кому он принадлежит, пока неизвестно. Судя по промо, это, скорее всего, нуменорский корабль, на борту которого находятся Элендиль (Ллойд Оуэн) или его сын Исильдур (Макс Болдри) — будущие победители Саурона.

Морвет Кларк

Тем временем на далеком юге возле небольшого человеческого поселения вот уже 90 лет несут стражу эльфы. Когда Гил-Галад объявляет о завершении войны и отзывает все дозоры домой, Арондир (Исмаэль Крус Кордова) не очень этому рад: его удерживают на месте запретные чувства к человеческой целительнице Бронвен (Назанин Бониади). Перед самым уходом эльфов Арондир и Бронвен набредают на разоренную деревню, жители которой бесследно исчезли. Обнаружив под домами разветвленную сеть подземных ходов, Арондир отправляется на разведку и попадает в ловушку.

Бронвен бежит домой предупредить односельчан о постигшей их соседей беде, но никто ей не верит. Тем временем из подвала ее дома выбирается орк-лазутчик. При помощи сына Тео (Тайро Мухафидин) Бронвен удается убить захватчика, и его голова становится достаточным доказательством нависшей над деревней опасности. На утро жители снимаются с места и уходят прочь.

Король Линдона Гил-Галад знакомит молодого политика Элронда (Роберт Арамайо) с Келебримбором (Чарльз Эдвардс), одним из величайших эльфийских ювелиров. Келебримбор одержим идеей постройки новой башни, в которой будет размещена кузня, способная на создание наиболее могущественных артефактов в истории. Одно но: башня должна быть готова к весне. Элронд предлагает обратиться за помощью к гномам Кхазад-Дума; их принц Дурин (Овайн Артур) — давний знакомый политика. Однако Элронд забыл, что в последний раз они с Дурином виделись 20 лет назад. Для почти бессмертного эльфа 20 лет — сущий пустяк, однако Дурин за это время успел прожить целую жизнь, женился и завел детей. Даже давней дружбы между гномом и эльфом может не хватить, чтобы преодолеть царящее между расами недоверие. Тем более что и тем и другим есть что скрывать.

Роберт Арамайо и Чарльз Эдвардс

А племя мохноногов — предков хоббитов — готовится к сезонной миграции. Старейшина племени Садок Берроуз (Ленни Генри) видит везде дурные знаки, предвещающие появление чего-то зловещего. И действительно, с неба падает метеорит. Молодая и неусидчивая Элинор Брендифут (Маркелла Кавена) находит на дне кратера загадочного человека, который не помнит, кто он такой и откуда взялся. На первый взгляд он кажется безобидным, но так ли это на самом деле?

Как это выглядит?

Атмосферно, красиво, эпично и… несколько затянуто. По сути, обе первые серии посвящены знакомству с персонажами, да и то нам показали еще не всех действующих лиц. В Нуменоре действие, по всей видимости, развернется только на следующей неделе.

В первой серии делается акцент на Галадриэли и Элинор. Их сюжетные линии здорово смотрятся на контрасте. У Галадриэли жизнь полна отчаянных подвигов, приключений и смертельно опасных походов к самым дальним точкам карты — всем тем, о чем Нори может только мечтать, ведь для нее самая опасная и головокружительная авантюра — это вылазка на старую ферму за ягодами. Но появление свалившегося с неба незнакомца способно спутать все карты и показать героине, что приключения порой бывают слишком опасны.

Маркелла Кавена

Сюжетная линия Арондира и Бронвен отвечает за наиболее страшные места обоих эпизодов, но пугают «Кольца власти» не очень сильно, ведь авторы сериала явно надеются, что он соберет перед экранами максимально широкую аудиторию, в том числе подростковую. А вот линия Элронда и Дурина добавляет в повествование дворцовых интриг: тут и небольшие махинации Элронда (судя по всему, идея отослать Галадриэль в Валинор принадлежит именно ему), и разборки между эльфами и гномами, и какие-то секреты, которые стремятся сохранить в тайне старый король Дурин и его наследник.

Из-за неспешного темпа обоих эпизодов в повествовании почти нет интриги. Понятно, что зло уже где-то рядом, и южные границы с Мордором попали под удар орков, но пока что из всех персонажей лишь Арондир с Бронвен столкнулись с врагом напрямую, а остальным эта встреча предстоит. С другой стороны, кое-какие вопросы после просмотра сегодняшних эпизодов остались. Обломок какого меча нашел Тео? Куда ведут тоннели под людскими деревнями? И, наконец, что за загадочный незнакомец свалился с неба и оказался на попечении парочки мохноногов?

Что создателям удалось с самых первых кадров, так это передать атмосферу трилогии Питера Джексона. Да, сериал и фильмы почти не пересекаются по локациям, но величественные строения Эрегиона и Линдона, размах шахт Кхазад-Дума, пасторальные виды человеческих деревень Тирхарада и обиталища мохноногов моментально переносят зрителя в то самое Средиземье.

Назанин Бониади

Запоминающиеся цитаты

«Разве тебе никогда не было интересно, как далеко течет река или где воробьи узнают новые песни, которые они поют по весне? Я не могу не думать о том, что мир полон чудес, о которых я даже не знаю». Элинор Брэндифут

«Зло не спит, Элронд, оно ждет. И в момент нашего самодовольства оно ослепит нас». Галадриэль

«Самые важные истины зачастую предельно просты, Галадриэль». Финрод

Вердикт

«Кольца власти» оставляют приятное впечатление. Да, действие разворачивается неспешно, и в первых двух эпизодах нас не знакомят с половиной действующих лиц, зато все экранное время посвящено введению в мир и знакомству со второй половиной героев. Выглядит все происходящее зрелищно и красиво, а самое главное, у зрителя создается ощущение, что он вернулся в то самое Средиземье, знакомое по фильмам Питера Джексона.

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Автор: Алексей Ионов