Не стало Михаила Горбачева. Каким мы запомним его по фильмам и сериалам?

Он был символом угрозы в голливудском кино, над ним потешались в позднесоветских комедиях, но по числу киновоплощений он определенно популярнее Ельцина, Путина и Медведева.

30 августа умер первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. В 1985 году он возглавил ЦК КПСС, став руководителем страны и постепенно развернув политические и экономические реформы, которые вошли в историю как эпоха перестройки. В марте 1990 года он был избран президентом СССР, но ушел в отставку после августовского путча и подписания Беловежских соглашений 25 декабря 1991 года.

Вне зависимости от того, как к нему относятся современники и как его будут воспринимать потомки, Михаил Сергеевич стал одной из важнейших фигур XX века. Он положил конец противостоянию Восточного блока и западного мира, благодаря ему рухнула Берлинская стена, многие страны обрели независимость, в России закончилось преследование инакомыслящих, открыто заговорили о репрессиях в СССР, в страну вернулись эмигрировавшие деятели культуры. Горбачев был героем многочисленных документальных фильмов (в числе последних — работы Вернера Херцога и Виталия Манского), а его образ не раз возникал в игровом кино — от боевиков и комедийных фарсов до экзистенциальных драм и исторических детективов. Вот шесть его заметных появлений в мировом кинематографе.

Кто играет: Михаил Горбачев

Политики такого масштаба редко снимаются в кино, но это как раз тот случай. Горбачев лично появился в фильме Вима Вендерса («Соль Земли», «Париж, Техас») о немецкой столице глазами спустившихся с небес ангелов. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в 1992 году и выиграла Гран-при жюри. Здесь Горбачев впервые сыграл самого себя, а спустя 7 лет он снимется в роли бывшего президента СССР в рекламном ролике Pizza Hut. Критики писали, что, несмотря на то что главный герой «Неба над Берлином 2» — ангел Кассиэль (Отто Зандер), Горбачев является не менее значимым персонажем, воплощая собой ангела-хранителя гласности.

Кто играет: Дэвид Ллойд Остин

Продолжение культовой франшизы с Сильвестром Сталлоне про вышибалу-боксера в СССР в 1985 году можно было посмотреть только на VHS-кассетах дома. И его смотрели с замиранием сердца, несмотря на то что главным злодеем в фильме был выведен советский спортсмен — с появлением видеомагнитофонов американская массовая культура начала побеждать. Михаил Горбачев в исполнении Дэвида Ллойда Остина ненадолго появляется в кадре во время боя Рокки с Иваном Драго (Дольф Лундгрен), который выступает за СССР. Роль эпизодическая, но запомнилась она тем, что за два дня до выхода фильма настоящие Горбачев и президент Рональд Рейган встречались в Женеве и договорились о недопустимости ядерной войны, после чего между странами наметилось потепление в отношениях.

Кто играет: снова Дэвид Ллойд Остин

Дэвид Ллойд Остин дважды сыграл советского политика. После «Рокки 4» Горбачев в его исполнении появился в комедии 1988 года, где коп-недотепа Фрэнк Дребин (Лесли Нильсен) предотвращает заговор против США. Карикатурный Остин-Горбачев олицетворяет здесь «злых русских». Персонаж прибывает на встречу в Бейруте, где также присутствуют Муаммар Каддафи и Фидель Кастро. Горбачев смеется над американцами за то, что те ошибочно считают его добряком. Вместе лидеры обсуждают, как устроить теракт в США. Тут Дребин, притворяющийся официантом, срывает их заседание, устраивает погром и пытается стереть родимое пятно с головы советского генсека.

Кто играет: Леонид Куравлев

В последней картине Леонида Гайдая главы СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший (Владимир Седов) должны встретиться на Гавайских островах. Чтобы переговоры состоялись, агентам КГБ и ЦРУ Федору Соколову (Дмитрий Харатьян) и Мэри Стар (Келли МакГрилл) необходимо разобраться с русской мафией в США. Горбачев во время телефонной связи с Белым домом пьет молоко как заправский трезвенник — таким он представлялся в 1990-е на фоне президента Ельцина. Интересно, что в фильме голос Куравлева переозвучил пародист Михаил Грушевский. Но это логично, потому что образ советского президента, чью секретную горячую линию прерывает еврей Рабинович, желающий соединиться с Одессой, тут доведен Гайдаем до кавээновского гротеска.

Кто играет: Давид Денсик

В телесериале Йохана Ренка («Во все тяжкие», «Викинги»), который считают одним из величайших проектов канала HBO конца 2010-х, Горбачева играет шведский актер Давид Денсик («Девушка с татуировкой дракона», «Каштановый человечек»). Здесь Горбачев выглядит нерешительным лидером, впервые столкнувшемся с проблемой такого масштаба и осознающим, что может не справиться с ее последствиями. В одной из сцен генеральный секретарь дает указание не награждать профессора Легасова, расследовавшего катастрофу на Чернобыльской АЭС. Радиостанции «Говорит Москва» политик сказал, что в реальности таких указаний не было. Также он признавался журналистам, что сам сериал не смотрел.

Кто играет: Геннадий Смирнов

В проекте Кинопоиска о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в Калмыкии в 1988 году, решающая сцена с Горбачевым — во время экстренного заседания Политбюро. Эпидемиолог Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов) пытается доказать чиновникам опасность положения. Горбачев интересуется, почему в СССР нет одноразовых шприцев и серьезно воспринимает опасения героя в том, что вирус может заразить миллионы, если попадет в банк донорской крови. Так что в сериале он, скорее, положительный персонаж.

В отечественном кинематографе Михаила Горбачева также играли Сергей Барковский в телесериале «Брежнев», Иван Агапов в фильме «Ласковый май», Михаил Шпилевский в картине Александра Котта «Обратная сторона Луны», Владимир Юматов в «Ельцин. Три дня в августе» и Игорь Угольников в «Так сложились звезды». Роль политика в 1987 году исполнял Денни ДеВито на шоу Saturday Night Live. В скетче президент США Рональд Рейган (Фил Хартман) устроил Горбачеву экскурсию на лимузине по округу Колумбия. В прошлом году было объявлено, что в готовящемся для платформы ivi сериале «Горбачев» Михаила Сергеевича сыграет Евгений Миронов, а Раису Максимовну — Чулпан Хаматова. Съемки должны были начаться весной 2022 года.