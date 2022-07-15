Сериалы августа: «Дом Дракона», «Песочный человек» и «Женщина-Халк»

В августе Таргариены начнут борьбу за Железный трон, повелитель снов Морфей вырвется из заточения, а сестра Брюса Бэннера обретет суперспособности против воли.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главное
«Песочный человек», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 августа (премьера всех серий)
Сериал с Томом Стёрриджем («Рок-волна») по культовому комиксу Нила Геймана; действие перенесено из конца 1980-х в наши дни. После долгого заточения у оккультистов повелитель снов Морфей (или просто Сон) вырывается на свободу и пытается вернуть власть над своим королевством. Среди родственников Сна, с которыми столкнутся зрители, — Смерть, Страсть, Страдание, Сумасшествие, Судьба и Сокрушение. Есть и уставший Люцифер, которому Сон будет искать преемника. Чтобы передать зыбкость и переменчивость мира сновидений, тон повествования и жанр будут меняться в каждом эпизоде. Например, по словам Геймана (он выступил продюсером шоу), первая серия покажется зрителям «Аббатством Даунтон» с щепоткой магии, а пятая, наоборот, будет максимально мрачной и травматичной.
Роль Люцифера исполнит Гвендолин Кристи («Игра престолов»), Смерть сыграет Кирби Хауэлл-Батист («Почему женщины убивают»), а в роли Страсти появится небинарная персона Мэйсон Александр Парк. Также в сериале снялись Дженна Коулман, Стивен Фрай, Чарльз Дэнс, Дэвид Тьюлис и комик Пэттон Освальт, озвучивший ворона Мэттью. Среди режиссеров — Джейми Чайлдс («Темные начала»), Андрес Байс («Нарко») и Луиз Хупер («Ведьмак»). Созданием финальных титров занимался художник Дэйв МакКин, который рисовал обложки для «Песочного человека» и иллюстрировал легендарный графический роман «Бэтмен. Лечебница Аркхем. Дом скорби на скорбной земле» Гранта Моррисона.
«Закрыть гештальт», 1-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 11 августа
Мистическая комедия от создателей «Проекта „Анна Николаевна“» Максима Пежемского и Дмитрия Лемешева. Главный герой — невезучий продавец автомобилей Федор Ярцев (Александр Ильин-мл.), который после падения с 20-го этажа вдруг начинает видеть души умерших. Теперь ему приходится помогать новым знакомым решать их земные проблемы. Среди призраков — теща героя, школьный физрук, бандит из девяностых, интеллигентная пенсионерка и даже его пропавший в 19 лет отец (Денис Власенко), которого Федор прежде не знал. В сериале снялись Юлия Ауг, Федор Лавров, Николай Шрайбер, Павел Майков, Дмитрий Лысенков и Александр Баширов.
Сериал будет доступен на Кинопоиске в Плюсе и на Okko
«Женщина-Халк: Адвокат», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 17 августа
Комедия о двоюродной сестре Брюса Бэннера, юристке Дженнифер Уолтерс, которая получает от брата способность превращаться в Халка. Однако быть супергероиней ей совсем не хочется, поэтому Дженнифер даже в облике могучей зеленой женщины продолжает работать в суде и ходить на неловкие свидания. В главной роли — Татьяна Маслани («Темное дитя»). Марк Руффало вернулся к роли Халка, Бенедикт Вонг — к роли чародея Вонга, а Тим Рот вновь сыграл суперзлодея Мерзость. Джамила Джамил («В лучшем мире») получила роль злодейки Титании. Ожидается, что в сериале появится Чарли Кокс в образе Сорвиголовы, еще одного адвоката из вселенной Marvel. Постановщицы сериала — Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно») и Ану Валиа («И просто так»).
«Дом Дракона», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека — с 22 августа
Приквел «Игры престолов» о борьбе за власть внутри дома Таргариен. Король Семи Королевств Визерис (Пэдди Консидайн) должен решить, кто после него займет Железный трон. Он выбирает преемницей свою старшую дочь принцессу Рейниру (в юности ее играет Милли Олкок, затем — Эмма Д’Арси). Однако правила запрещают женщинам претендовать на престол, и в борьбу включаются младший брат короля Деймон Таргариен (Мэтт Смит) и вторая жена короля, Алисента (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук).
«Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального сериала. Если в «Игре престолов» было только три дракона, то в новом сериале их будет семнадцать, и у каждого своя особенность. Шоураннер Мигель Сапочник ставил несколько эпизодов «Игры престолов», в том числе знаменитую «Битву бастардов».
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе с Амедиатекой
«Пациент», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 30 августа
Психологический триллер о терапевте Алане Штраусе (Стив Карелл), который становится заложником своего пациента — серийного убийцы Сэма Фортнера (Донал Глисон). Тот хочет перестать убивать, и Алану нужно как можно скорее помочь пациенту, иначе он может стать соучастником убийств или жертвой. Во флешбэках терапевт вспоминает погибшую жену (Лаура Ниеми) и сына, с которым у него сложные отношения (Эндрю Лидз), а также прокручивает в голове сеансы с собственным терапевтом (Дэвид Алан Грир). Над «Пациентом» работали создатели шпионского сериала «Американцы» Крис Лонг, Джоэль Филдс и Джозеф Вайсберг.
«Андор», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 31 августа
Приквел «Изгоя-один», действие которого разворачивается за пять лет до событий фильма. Главный герой — шпион Кассиан Андор (Диего Луна), чей родной мир Андор попадает под тиранический контроль Империи. К роли политика Мон Мотмы вернулась Женевьев О’Рейли, также в сериале снялись Стеллан Скарсгард, Фиона Шоу и Алекс Лоутер. Шоураннер — сценарист «Изгоя-один» Тони Гилрой.
Что еще посмотреть
«Супергиганты братья-роботы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 4 августа
Приключенческий мультсериал, действие которого происходит в будущем, когда два гигантских брата-робота пытаются защитить Землю от инопланетных захватчиков. Режиссером выступил оскароносный Марк Эндрюс («Храбрая сердцем»).
«Все или ничего: Arsenal», мини-сериал
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 4 августа
Документальный сериал о том, как лондонский «Арсенал» провел футбольный сезон 2021/2022 — от старта на дне таблицы до пятой строчки в рейтинге и попадания в Лигу Европы УЕФА. В шоу будут эксклюзивные кадры с тренировок и эпизоды с участием главного тренера Микеля Артеты, который всеми силами пытается мотивировать игроков. В роли рассказчика — фанат «Арсенала» и обладатель «Оскара» за роль в драме «Иуда и черный мессия» Дэниэл Калуя.
«Моя жизнь в Rolling Stones», 1-й сезон
Где смотреть: Epix — с 7 августа
Документальный сериал, приуроченный к 60-летию легендарной группы, состоит из внушительных интервью с Миком Джаггером, Китом Ричардсом и Ронни Вудом. Рассказчицей выступает актриса Сиенна Миллер.
«Дарби и Джоан», мини-сериал
Где смотреть: Acorn TV — с 8 августа
Детективный роуд-муви о пожилом детективе Джеке (Брайан Браун) и овдовевшей медсестре Джоан (Грета Скакки), которые после случайного знакомства вместе отправляются в путешествие по Австралии, узнают больше друг о друге и заодно расследуют преступления.
«Новенькие», 1-й сезон
Где смотреть: Start — с 10 августа
Напряженная драма с героями сериала «Новенький». Подростки выпускаются из школы, уезжают в другие города и пытаются найти себя во взрослом мире. Когда они узнают, что интимное видео Леры (Елизавета Запорожец) было слито в сеть, а сама девушка пыталась покончить с собой, то возвращаются в родной город, чтобы разобраться в случившемся. К своим ролям вернулись Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина и другие.
«Я есть Грут», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 10 августа
Детский спин-офф «Стражей Галактики» о Малыше Груте, которого вновь озвучит Вин Дизель. Его спутника Ракету, как и в оригинальных фильмах, озвучил Брэдли Купер. Груту предстоит путешествовать по Галактике, встречаться с крохотными синими инопланетянами и танцевать со своим двойником. Режиссер сериала Керстен Лепоре принимала участие в создании «Времени приключений».
«Загадай желание», 1-й сезон
Где смотреть: KBS2 — с 10 августа
Корейская драма о молодом мужчине (Чи Чхан-ук), который после жизни в приюте и тюремного заключения начинает работать волонтером в хосписе. При создании сериала режиссер Ким Ён-ван («Метод») вдохновлялся деятельностью голландского фонда «Скорая помощь в исполнении желаний», чьи волонтеры помогают пациентам исполнить последние мечты.
«Образцовая семья», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 12 августа (премьера всех серий)
Обычный семьянин (Чон У) переживает финансовые трудности и находится на грани развода с женой. Однажды он случайно находит автомобиль с деньгами внутри. Мужчина забирает деньги и оказывается под прицелом главы наркокартеля (Пак Хи-сун) и полиции. Роль сотрудницы отдела по борьбе с наркотиками исполнила Пак Чи-ён («Анданте»). Криминальный триллер снял Ким Джин-у, работавший над «Хилером» и «Адвокатами».
«Дети подземелья», мини — сериал
Где смотреть: FX — с 12 августа
Документальный сериал об американской активистке Фэй Ягер, которая помогала матерям и их детям спастись от предполагаемого жестокого обращения со стороны мужей и отцов. Одни считали Ягер святой, другие обвиняли в том, что ее действия причинили больше вреда, чем пользы. Среди продюсеров — известные документалисты Лиз Гарбус («Бобби Фишер против всего мира») и Дэн Коган («Аллен против Фэрроу»).
«Их собственная лига», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 12 августа
Адаптация одноименного фильма 1990-х, в котором главные роли исполняли Том Хэнкс и Мадонна. Сериал посвящен женской бейсбольной лиге, которая была создана в 1943 году, пока мужчины были на войне. На поле между амбициозными спортсменками завязываются не только дружеские, но и романтические связи. В главной роли — звезда «Брод Сити» Эбби Джейкобсон. Одна из создательниц шоу, Джеми Бэббит, работала над «Удивительной миссис Мейзел» и «Силиконовой долиной».
«Этот дурак», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 12 августа
Сериал о 30-летнем добродушном парне Хулио Лопесе (Крис Эстрада), который работает в организации по реабилитации мелких преступников. Кроме решения проблем непутевых бандитов, Хулио нужно справляться со своей жизнью, например попытаться найти общий язык со старшим братом Луисом (Фрэнки Киньонес), который только что вышел из тюрьмы и теперь живет вместе с ним. Над сериалом работала команда, создавшая комедию «Корпорация».
«Пять дней после катастрофы», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 12 августа
Драма по статье американской журналистки и обладательницы Пулитцеровской премии Шери Финк. В центре истории — измученный персонал больницы, который пытается спасти десятки пациентов во время урагана «Катрина». Перебои с электричеством и резкое повышение температуры заставляют врачей принимать решения, последствия которых будут мучить их всю жизнь. Позже, когда в больнице обнаружат 45 трупов, врачей обвинят в том, что они ускорили кончину пациентов, вводя им смертельные инъекции в попытке облегчить страдания. Главную роль медсестры исполнила Вера Фармига. Создатель шоу — обладатель «Оскара» за сценарий «12 лет рабства» Джон Ридли.
«Стая», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 13 августа
Российская адаптация немецкого сериала «Дикая республика». Соцработник и сотрудница ФСИН Рита (Агата Муцениеце) решает провести эксперимент под названием «Второй шанс» и вместе с группой подростков, осужденных по тяжелым статьям, отправляется в экстремальный поход в горы Кавказа. Но после неожиданной трагедии эксперимент выходит из-под контроля: подростки берут Риту в заложники и бегут выше в горы. На поиски Риты отправляется муж Рома (Макар Запорожский), которому предстоит узнать новые подробности о жизни супруги. В сериале снялись Павел Табаков, Александр Робак и Анастасия Красовская. Режиссер «Стаи» Марк Горобец снимал «Закрытую школу» и «Готовы на все».
Смотрите сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе Мульти c more.tv
«Истории ходячих мертвецов», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 14 августа
Четвертый спин-офф зомби-эпопеи «Ходячие мертвецы». Эпизоды антологии покажут, каким был мир до зомби-эпидемии и как он изменился после. Среди знакомых героев — Альфа (Саманта Мортон), о прошлом которой обещают рассказать создатели. В сериале снялись Оливия Манн («Служба новостей») и Джесси Ашер («Пацаны»). Шоураннер — Чаннинг Пауэлл, который работал над оригинальным сериалом.
«Необъявленная война», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — с 18 августа
Шпионский сериал, действие которого происходит в Великобритании в 2024 году после отставки премьер-министра Бориса Джонсона. Сотрудники британской спецслужбы тайно работают над предотвращением массовой кибератаки, которая угрожает безопасности страны, и выясняют, что угроза исходит из России. В центре геополитического конфликта оказывается 21-летняя стажерка спецслужбы Саара Парвин (Ханна Халик-Браун). В сериале снялись Саймон Пегг, Марк Райлэнс, Алекс Дженнингс, Эд Стоппард, а также звезда российской «Медеи» Тинатин Далакишвили. Роль русского хакера, который идет на сделку с совестью ради денег, исполнил Герман Сегал («Водоворот»). Сериал снял Питер Козмински, режиссер «Грозового перевала» и «Белого Олеандра».
«Раскол», 1-й сезон
Где смотреть: Freevee — с 19 августа
Во время эпидемии коронавируса заключенных американской тюрьмы выпускают на свободу при условии, что они будут сидеть дома на карантине. Джек (Гаррет Диллахант) провел за решеткой 26 лет, ему негде жить, поэтому он селится в доме своего бывшего сокамерника (Филлип Гарсиа) и его бойкой мамы (Марта Плимптон). Разношерстная компания решает объединить криминальные таланты и ограбить всех «плохих людей», живущих в их районе. Комедию снял Грегори Томас Гарсиа, режиссер сериалов «Меня зовут Эрл» и «Гостевая книга».
«Плохие сестры», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 19 августа
Черная комедия, снятая по мотивам бельгийского сериала «Клан „Черная вдова“» о пяти взрослых сестрах, которые сближаются после внезапной смерти родителей. Создательница сериала и исполнительница одной из главных ролей — Шэрон Хорган («Катастрофа»).
«Мистические приключения Сэм и Джейд», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 19 августа
Детский приключенческий сериал с детективной интригой, снятый по графическим романам Ким Двинелл. Две лучшие подружки (Яя Госселин и Мия Чех) замечают, что в их курортном городке происходят сверхъестественные события. Девочки находят старинную монету и решают раскрыть тайну пиратского корабля и помочь обаятельному пирату-призраку Реми снять проклятие.
«Олли потерялся», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — с 24 августа (премьера всех серий)
Мультсериал Питера Рэмзи («Человек-паук: Через вселенные») по мотивам детской книги Уильяма Джойса «Путешествие Олли». Главный герой — потерянная игрушка, которая отправляется в далекий и опасный путь, чтобы найти своего хозяина.
«Mo», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 24 августа (премьера всех серий)
Автобиографическая комедия о стендап-комике Мохаммеде Амере. Мо — палестинский беженец, который пытается привыкнуть к жизни в Америке, но чувствует, что застрял между двумя культурами. Вместе с Амером над сценарием шоу работал обладатель «Золотого глобуса» Рами Юссеф, автор собственного исповедального сериала «Рами». Режиссер «Мо» — Солван Наим («Семья черной мафии»).
«Майк», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 25 августа
Драма о пути Майка Тайсона — от выживания в трущобах до звания самого молодого чемпиона в истории бокса. Роль знаменитого спортсмена исполнил Треванте Роудс («Лунный свет»), его легендарного тренера Каса Д’Амато сыграл Харви Кейтель («Бешеные псы»). Создатели сериала — Крэйг Гиллеспи и Стивен Роджерс, вместе работавшие над фильмом «Тоня против всех».
«Маленькие женщины», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 27 августа (премьера всех серий)
Вольная корейская адаптация американского романа Луизы Мэй Олкотт. В центре истории — жизнь трех сестер из бедной семьи. Старшая (Ким Го-ын) стремится вырваться из нищеты, средняя (Нам Джи-хён) увлечена журналистской работой, младшая (Пак Чи-ху) больше всего на свете любит рисовать. Главную мужскую роль исполняет Ви Ха-джун из «Игры в кальмара». Его герой — выпускник престижного университета, который начинает встречаться со старшей сестрой. Сценаристка сериала Чон Со-гён работала над драмой «Мама», а постановщица Ким Хи-вон снимала «Коронованного шута» и «Винченцо».
«Любовь по закону», 1-й сезон
Где смотреть: KBS2 — с 29 августа
Бывший прокурор, а ныне безработный Ким (Ли Сын-ги) живет на то, что сдает в аренду помещение, которым владеет. Его подруга детства и юношеская любовь юристка Ким (Ли Сэ-ён) уходит из своей фирмы и открывает в его помещении кафе, где вместе с кофе можно получить юридическую консультацию. Мелодраму сняла Ли Ын-джин, за ее плечами дорамы с юмором «Буду рада, если ты умрешь» и «Давай дерзай!».
«Охота на кабана», мини-сериал
Где смотреть: MBC — с 1 августа
Корейский детективный триллер Сон Ён-хва («Красная манжета»). Обычный житель корейской деревни (Пак Хо-сан) отправляется с компанией друзей поохотиться на кабанов. В этот же день его сын пропадает без вести, а жена (Ким Су-джин) не в силах справиться с трагедией и сходит с ума.
«Демоненок», 1-й сезон
Где смотреть: FX — с 25 августа
Женщина, которую 13 лет назад оплодотворил Сатана, и ее дочка-антихрист пытаются жить обычной жизнью в Америке, но демонический отец и другие чудовищные силы постоянно нарушают их спокойствие. Анимационную комедию спродюсировал Дэн Хармон («Сообщество», «Рик и Морти»). Отца и дочь озвучили Дэнни и Люси ДеВито.
«Бедный олигарх», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — август
Комедия от авторов «Ресторана по понятиям» и «Манюни». Владелец нефтяной компании Виктор Гнида (Владимир Сычев) попадает под санкции и теперь вынужден учиться экономить, занимать деньги у родственников и обходиться без прислуги. Не бросает бывшего олигарха в трудной ситуации только преданный дворецкий (Максим Лагашкин). Жизнь Виктора становится все удивительнее, когда в его особняк заявляются бывшая жена вместе со своей матерью и целая футбольная команда, которую он по условиям контракта должен обеспечивать.
«Суперпозиция», 1-й сезон
Где смотреть: платформа неизвестна — август
Сай-фай-сериал с Павлом Табаковым в роли студента-физика Алексея, который ищет пропавшего отца (Константин Лавроненко) и узнает, что тот был ученым, открывшим мультивселенную. Алексею предстоит найти профессора, не нарушив мироустройство параллельных миров и остановить злодея Антидока, который хочет подчинить себе всю мультивселенную. Мать Алексея сыграла Марина Зудина — настоящая мама Павла Табакова, и это первое их большое совместное появление в одном проекте. Сериал снял Вадим Валиуллин («Зёма»).
Остальное
«Индустрия», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека — с 2 августа
Продолжение драмы об амбициозных молодых финансистах, которые пытаются построить карьеру в крупном инвестиционном банке. К актерскому составу присоединилась Катрин Де Кандоул («Доминион»).
«Псы резервации», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 3 августа
Комедия Тайки Вайтити и Стерлина Харьо о компании друзей из резервации, которые совершают мелкие преступления, чтобы накопить на переезд в Калифорнию. Приглашенными звездами второго сезона стали Марк Мэрон и Меган Маллалли.
«Безумный азарт: Близнецы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 августа (премьера всех серий)
Спин-офф аниме «Безумный азарт» об академии Хяккао, в которой статус учеников зависит от уровня их навыков в азартных играх. Действие происходит за год до перевода Юмэко в академию Хяккао.
«Бивис и Батт-Хед», 10-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 4 августа
Перезапуск взрослой сатирической комедии 1990-х о жизни недалеких подростков-бездельников. Как и в недавнем полнометражном мультфильме «Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную», действие происходит в 2022 году. Современный мир не мешает героям творить глупости — например, пытаться сверлить дрелью в носу или сплавляться по реке на бревне. Главных героев вновь озвучит создатель сериала Майк Джадж.
«Дылды», 3-й сезон
Где смотреть: СТС, more.tv — c 8 августа
В новом сезоне комедийного сериала герой Павла Деревянко пытается справиться с кризисом с помощью психотерапевта (Максим Лагашкин) и начинает тренировать команду по пляжному волейболу.
«Лок и ключ», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 10 августа (премьера всех серий)
Финальный сезон фэнтези по комиксам Джо Хилла о детях из семьи Лок, которые начинают находить в старинном доме загадочные ключи, за которыми охотится демон.
«Засланец из космоса», 2-я часть 2-го сезона
Где смотреть: Syfy — с 10 августа, Кинопоиск — август
Фантастическая комедия с Аланом Тьюдиком в роли пришельца, который селится в американской провинции и пытается выдать себя за человека. В новых сериях он приобретает все больше человеческих черт и пытается спасти Землю от инопланетной угрозы.
«DOTA: Кровь дракона», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 11 августа (премьера всех серий)
Анимационное фэнтези по игре «Dota 2». Рыцарь-дракон Дэвион и принцесса Мирана будут пытаться спасти цивилизацию от сокрушительных планов Террорблейда.
«Я никогда не…», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 12 августа (премьера всех серий)
Подростковая драмеди Минди Кейлинг о буднях школьницы индийского происхождения (Майтреи Рамакришнан). Сериал уже продлен на четвертый сезон.
«Власть в ночном городе. Книга третья: Юность Кэнена», 2-й сезон
Где смотреть: Starz — с 14 августа
Приквел криминальной драмы «Власть в ночном городе». В новых сериях Ракель Томас (Патина Ренеа Миллер) продолжает торговать наркотиками и замечает, что ее сын Кэнен (Мекай Кертис) все больше от нее отдаляется.
«Драконы: Девять миров», 3-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 18 августа
Мультсериал, действие которого происходит спустя тысячу лет после событий «Как приручить дракона». В третьем сезоне Том и его друзья продолжают бороться за безопасность драконов.
«Кевин может пойти на ***», 2-й сезон
Где смотреть: AMC+ — с 22 августа
Во втором сезоне черной комедии Элисон (Энни Мерфи) будет искать новые способы уйти от своего мужа Кевина (Эрик Петерсон). Название сериала отсылает к шоу «Кевин подождет», в котором жену главного героя убили, потому что у авторов не было идей для развития персонажа. Эту роль исполняла Эринн Хэйс, она же станет приглашенной звездой второго сезона.
«Арчер», 13-й сезон
Где смотреть: FXX — с 24 августа
Новая глава из жизни шпиона Стерлинга Арчера, который работает в Международной секретной разведывательной службе. В 13-м сезоне анимационной комедии не будет Мэлори Арчер, матери главного героя, так как актриса Джессика Уолтер, которая ее озвучивала, скончалась в 2020 году.
«Звездный путь: Нижние палубы», 3-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 25 августа
Продолжение анимационного ситкома одного из создателей «Рика и Морти» о трудовых буднях экипажа корабля «Серритос», который налаживает контакт с внеземными цивилизациями.
«Видеть», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 26 августа
Продолжение постапокалиптического сериала с Джейсоном Момоа о мире, в котором люди потеряли способность видеть. В третьем сезоне его герой Баба Восса решает вести уединенную жизнь, но ему приходится вступить в борьбу с ученым, чьи разработки угрожают будущему человечества.
«Старгёрл», 3-й сезон
Где смотреть: The CW — с 31 августа
В третьем сезоне супергеройского сериала по комиксам DС Кортни Уитмор (Брэк Бэссинджер) встретится с предыдущим владельцем Космического Жезла Сильвестром Пембертоном (Джоэл МакХэйл), он же Стармен, которого все считали погибшим.
Автор: Сабрина Карабаева