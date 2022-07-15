Сериалы августа: «Дом Дракона», «Песочный человек» и «Женщина-Халк»

Приквел «Игры престолов» о борьбе за власть внутри дома Таргариен. Король Семи Королевств Визерис (Пэдди Консидайн) должен решить, кто после него займет Железный трон. Он выбирает преемницей свою старшую дочь принцессу Рейниру (в юности ее играет Милли Олкок, затем — Эмма Д’Арси). Однако правила запрещают женщинам претендовать на престол, и в борьбу включаются младший брат короля Деймон Таргариен (Мэтт Смит) и вторая жена короля, Алисента (в юности ее играет Эмили Кэри, затем — Оливия Кук).

«Дом Дракона» основан на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», действие разворачивается за 200 лет до событий оригинального сериала. Если в «Игре престолов» было только три дракона, то в новом сериале их будет семнадцать, и у каждого своя особенность. Шоураннер Мигель Сапочник ставил несколько эпизодов «Игры престолов», в том числе знаменитую «Битву бастардов».

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