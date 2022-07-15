На Сomic Con рассказали о шестой фазе MCU и показали трейлер «Песочного человека». А что еще?

В Сан-Диего с 21 по 24 июля проходил Comic Con: на мероприятии как всегда показали самые ожидаемые трейлеры грядущих фильмов и сериалов, а также сделали важные анонсы по готовящимся проектам. К воскресенью самые важные панели Comic Con завершились, поэтому мы начинаем подводить итоги фестиваля. Мы обновим эту новость, если на Comic Con сделают важные заявления или покажут новые трейлеры.

Что увидели зрители Comic Con

Трейлер «Колец власти»

Одним из первых на фестивале показали новый ролик по сериалу «Властелин колец: Кольца власти. Дата премьеры шоу остается прежней — 2 сентября — и создатели в последнее время не скупятся на промо-материалы. В этом ролике наконец показали Саурона. Кстати, предыдущий трейлер мы разбирали здесь.

Боевик Чада Стахелски с неизменным грустным Киану Ривзом в роли экс-киллера, которому приходится убивать всех вокруг максимально эффектными способами, прибудет в кинотеатры 24 марта 2023 года. В ролике, помимо персонажей из предыдущих частей, появляются новые герои в исполнении Билла Скарсгарда, Донни Йена и Хироюки Санады.

Трейлер и постер «Песочного человека»

В видео предстает протагонист сериала — повелитель снов Морфей в исполнении Тома Стерриджа. Также можно увидеть встречу героя с Люцифером и Коринфянина. Премьера сериала — 5 августа. А вот тут можно узнать, как «Песочный человек» стал культовым комиксом и чего мы ждем от сериала по нему.

А вот — постер с центральными персонажами.

Полнометражный мультфильм по «Аватару» посвятят знакомым персонажам

Nickelodeon и Paramount сделали важное объявление: один из трех мультфильмов, которые снимаются по вселенной «Аватара», будет посвящен аватару Аангу и его друзьям. Действие фильма происходит после событий, показанных в шоу 2005 года. Аанг и компания в нем станут немного старше. Премьера фильма пройдет в 2024 году. Paramount и Nickelodeon сейчас работают сразу над тремя анимационными фильмами по вселенной «Аватара», но о чем будут оставшиеся два, пока не говорят.

Что показали DC?

Трейлер «Шазама 2»

Проекты DC представляли 23 июля. Первым показали трейлер сиквела «Шазама», в котором вместе с Закари Ливаем появляются Хелен Миррен и Люси Лью. «Шазам! Ярость богов» выйдет 21 декабря 2022 года.

Тизер «Черного Адама»

А вот «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном прибудет в мировые кинотеатры на месяц раньше — 21 октября.

Зак Снайдер получит камео в мультсериале

И хоть Генри Кавилл, которого ждали многие, в этот вечер на сцену так и не вышел, DC порадовали фанатов новостями кастинга. Зак Снайдер появится в качестве гостя в эпизоде сериала «Юные титаны, вперед!» от Cartoon Network. В серии под названием «365!» Робин и команда Юных Титанов отправятся на студию Warner Bros., где встретят Снайдера.

Виола Дэвис же вернется к роли Аманды Уоллер — высокопоставленного агента и босса «Отряда самоубийц». Ее следующее появление состоится как раз в «Черном Адаме».

Что презентовали Marvel?

Трейлер сиквела «Черной пантеры»

В «Черной пантере: Ваканда навсегда» дебютирует Нэмор — владыка Атлантиды и антигерой из комиксов Marvel. Сыграет его Теноч Уэрта. Режиссером станет постановщик первой части Райан Куглер.

Трейлер сериала о Женщине-Халк

В сериале «Женщина-Халк: Адвокат» появятся Чарли Кокс в костюме Сорвиголовы, напарник Доктора Стрэнджа Вонг, Эмиль Яблонски (суперзлодей Мерзость, враг Халка) — ну и, конечно, сам Брюс Бэннер. Он будет мило подкалывать героиню шоу и свою племянницу Дженнифер Уолтерс — адвоката по делам людей с суперспособностями, обладающую силой Халка. Премьера — 17 августа на Disney+.

Трейлер мультсериала «Я есть Грут»

Это дебютный трейлер мультсериала о малыше Груте. Эпизоды начнут выходить на Disney+ с 10 августа. Всего будет пять серий.

Пятую и шестую фазы киновселенной

Кевин Файги показал, как будет выглядеть пятая фаза киновселенной, со всеми ее проектами и датами:

«Человек-Муравей и Оса: Квантомания» — 17 февраля 2023 года

«Секретное вторжение» — весна 2023 года

«Стражи галактики 3» — 5 мая 2023 года

«Эхо» — лето 2023 года

«Локи» (второй сезон) — лето 2023 года

«Марвелы» — 28 июля 2023 года

«Блэйд» — 3 ноября 2023 года

«Агата: Ковен хаоса» — зимой 2023 года

«Сорвиголова: Рожденный заново» — весной 2024 года

«Капитан Америка: Новый мировой порядок» — 3 мая 2024 года

«Громовержцы» — 26 июля 2024 года

Из фильмов шестой фазы пока запланированы три картины: «Фантастическая четверка», премьера которой намечена на 8 ноября 2024 года, а также «Мстители: Династия Канга» (2 мая 2025 года) и «Мстители: Секретные войны» (7 ноября 2025 года) — два фильма о Мстителях за один год, которые станут завершением шестой фазы. Все приведенные даты — это мировые премьеры, никакой информации о возможных датах премьер в России нет.

Подробности о проектах пятой фазы

Джеймс Ганн вместе с актерами третьих «Стражей галактики» рассказал, что триквел станет завершением истории Квилла и его команды. Это, однако, совсем не означает смерть героев в конце картины. Звездный Лорд в фильме будет пытаться справиться со смертью Гаморы, а зрители смогут увидеть предысторию Ракеты.

Главным антагонистом станет Верховный революционер, которого играет Чукуди Ивуджи («Миротворец») — актер пришел на презентацию в образе своего героя. Создатели показали ролик, в котором появились пес Космо, Адам Уорлок и Гамора из другой вселенной. Космо озвучила болгарская актриса Мария Бакалова («Борат 2»).

Как уже стало ясно из планов Файги на пятую фазу, Сорвиголова возвращается в киновселенную Marvel не только в рамках сериала «Женщина-Халк». Его собственное шоу с подзаголовком «Рожденный заново» (отсылка к комиксу Фрэнка Миллера о Мэтте Мердоке) стартует весной 2024 года. Чарли Кокс — снова дьявол из Адской кухни, Винсент Д’Онофрио — Кингпин. Будет 18 эпизодов. Кроме того, оба персонажа появятся В «Эхе», шоу о глухой героине из «Соколиного глаза».

В «Марвелах» Капитан Марвел объединится с Камалой Хан, а у «Секретного вторжения» показали трейлер — однако в интернете его пока не публикуют. В трейлере фигурируют Воитель в исполнении Дона Чидла и Ник Фьюри, возвращающийся на Землю.

Анимационные сериалы

На Comic Con прошли также презентации анимационных проектов Marvel. Мультсериал «Люди Икс ’97», продолжение шоу из 90-х, выйдет осенью 2023 года на Disney+. Лидером команды мутантов станет Магнето. К Людям Икс присоединятся Ночной Змей, Бишоп и Кейбл.

Оригинальное шоу Disney+ «Marvel Зомби» выпустят в 2024 году, оно будет не предназначено для зрителей младше 17 лет. Ожившими мертвецами станут Алая Ведьма, Мерзость, Соколиный Глаз и Окойе. Им будут противостоять Шан-Чи, Кейт Бишоп, Елена Белова, Джимми Ву и Мисс Марвел.

Мультсериал «Spider-Man: Freshman Year» выйдет в 2024 году на Disney+. В шоу появятся Доктор Осьминог и Скорпион, Норман и Гарри Осборны, а также Амадей Чо, ставший Халком. Чарли Кокс озвучит Сорвиголову.

Второй сезон «Что, если..?» будет выходить в начале 2023 года на Disney+, третий сезон уже в разработке. Разные серии будут посвящены Хеле, борьбе Одина и Мандарина, встрече Зимнего Солдата и Капитана Картер, а также Тони Старку, Валькирии и Халку на Сакааре.

Райан Гослинг в MCU! Или нет?

Отвечая на вопрос интервьюера, Кевин Файги отметил, что не против увидеть Райана Гослинга в киновселенной Marvel. Сам Гослинг ранее заявлял в беседе с журналистом Джошом Хоровицом, что хотел бы сыграть Призрачного гонщика. Файги, когда его спросили, что он об этом думает, ответил, что Гослинг «невероятный» и он с радостью нашел бы актеру место в киновселенной. Продюсера Marvel Studios восхитила популярность актера, которого порой обсуждают больше, чем фильмы с его участием.