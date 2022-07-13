Что происходит в онлайне: любовь к турецким сериалам и фильмам Disney, возвращение HBO Max, проблемы у «Мисс Марвел»

Американские сериалы сокрушительно проигрывают турецким

«Бюллетень кинопрокатчика» в рассылке для подписчиков 8 июля опубликовал списки фильмов и сериалов, пользовавшихся наибольшим спросом у пользователей российских видеосервисов в первом полугодии 2022 года. Каждая платформа, за исключением Амедиатеки, Premier и more.tv, представила профильному изданию два рейтинга — топы самых просматриваемых полнометражных картин и топ-10 сериалов. Три названных онлайн-кинотеатра ограничились рейтингом сериалов.

До марта 2022 года в библиотеки российских онлайн-кинотеатров исправно поступал студийный голливудский контент, и он пользовался очевидным спросом. Особенно бросается в глаза количество полнометражных релизов Disney. В шести рейтингах зарубежные проекты компании встречаются семь раз. По два раза в топ-5 фигурируют фантастическая комедия «Главный герой» и кинокомикс «Шан-Чи и легенда десяти колец». Крупнобюджетное американское кино доминирует в топах нескольких платформ — прежде всего на Кинопоиске (четыре позиции из пяти), ivi и Wink (по три позиции из пяти).

«Главный герой»

Впрочем, чаще всего в чартах видеосервисов встречается российский кассовый хит «Непослушник». Фильм Владимира Котта сумел попасть в топ-5 трижды, причем на Kion он занял первое место, а на Okko — третье. По два попадания в пятерку — у триквела «Последнего богатыря», проект лидирует по итогам шести месяцев в рейтингах Start и Okko. Также среди хитов у двух платформ — мультфильм «Три богатыря и конь на троне». Очередная часть долгоиграющей франшизы студии «Мельница» заняла второе место в Okko и четвертое — на Кинопоиске.

Среди сериалов безоговорочным лидером уже привычно становится турецкий «Постучись в мою дверь» — он возглавляет топы ivi и Wink и занимает третье место на Кинопоиске. Немного отстает от него еще одно шоу из Турции — «Черная любовь». Оно также отметилось в топах трижды — третьи места ivi и Wink и четвертое more.tv. Кстати, возглавляет чарт more.tv классика турецкой мыльной оперы «Великолепный век».

Почти отсутствуют в рейтингах американские сериалы. Собственно, за исключением топа Амедиатеки (которая всегда стояла особняком), в пятерку популярных проектов платформ по итогам полугодия попал лишь один американский сериал — «Засланец из космоса» (четвертое место Кинопоиска).

Слияния и поглощения

Главной новостью июня стало объявление о слиянии видеосервисов Wink и more.tv. Разговоры об этой сделке ходили больше двух лет, и вот платформы «Ростелекома» и «Независимой Медиа Группы» смогли договориться об условиях. Благодаря сделке НМГ получает доступ к обширной базе подписчиков Wink, а «Ростелеком» обзаводится продакшеном, способным производить оригинальные проекты, которых ранее на сервисе почти не было. Окончательное слияние платформ произойдет до конца 2022 года, после этого бренд more.tv прекратит существование. Совокупный объем российского онлайн-рынка, который займет обновленный Wink, оценивается в 11–12%.

Эта сделка явно не последняя на отечественном рынке видеосервисов. По-прежнему ищет покупателя старейший российский онлайн-кинотеатр ivi. Ранее главным претендентом на покупку считалась МТС. Объединение Kion и ivi решило бы задачу, поставленную акционерами перед руководителем Kion Игорем Мишиным, — войти к 2025 году в тройку самых крупных российских видеосервисов. Однако в июне изданию The Bell стало известно, что на ivi также претендуют VK и вошедший во вкус «Ростелеком». Ориентировочная стоимость ivi — 1–1,2 млрд долларов.

Возвращение HBO

«Мир Дикого Запада»

Для зрителей одним из главных событий июня стало возвращение свежего контента HBO Max в Амедиатеку. С марта 2022-го в этом онлайн-кинотеатре не было обновлений, следствием чего стал небольшой отток подписчиков — по словам основателя видеосервиса Александра Акопова, ушло «менее 15%». Акопов не единожды подтверждал, что переговоры по возвращению контента ведутся. Видимо, они увенчались успехом. В прошлом месяце в Амедиатеке появились оставшиеся серии второго сезона «Воспитанных волками» и свежее шоу HBO «Джулия». А четвертый сезон «Мира Дикого Запада» российские зрители смотрят одновременно с остальным миром. Кроме того, в официальном Telegram-канале Амедиатеки опубликован российский постер приквела «Игры престолов». Дата российской премьеры «Дома драконов» там также названа — 21 августа. Она совпадает с мировой.

Представители видеосервиса никак не прокомментировали появление свежего контента HBO Max в России.

Новые рекорды «Нулевого пациента»

За прошедший месяц только Кинопоиск раскрыл данные по количеству просмотров своего оригинального проекта. Речь о «Нулевом пациенте», который за семь недель посмотрело более 1,5 миллиона подписчиков. Драма о вспышке ВИЧ в СССР в 1988 году стала самым популярным оригинальным проектом видеосервиса.

Увольнения на Netflix, HBO прекращает инвестировать в Европу

Премьерой месяца на Disney+ стал сериал «Мисс Марвел», главную роль в котором сыграла канадская актриса пакистанского происхождения Иман Веллани. Сериал был принят публикой прохладно. По данным Samba TV, премьерный эпизод посмотрело всего 775 тысяч подписчиков. Для сравнения таковы цифры других сериалов из вселенной Marvel: первый эпизод «Соколиного Глаза» привлек 1,5 миллиона зрителей, «Сокола и Зимнего солдата» — 1,8 миллиона.

«Мисс Марвел»

Netflix отчитался, что четвертый сезон «Очень странных дел» стал рекордсменом по смотрению на видеосервисе среди англоязычных сериалов. Он набрал 1,26 млрд часов просмотров. В то же время у Netflix продолжаются структурные проблемы. В июне крупнейший онлайн-кинотеатр США объявил об увольнении 300 сотрудников. Всего с начала года работы лишились 450 работников Netflix. Сокращения — следствие неважной отчетности (минус 200 тысяч подписчиков по итогам первого квартала) и финансовой расточительности онлайн-гиганта. На этом фоне неудивительны планы Netflix поэкспериментировать с рекламной моделью. Сейчас смотреть хиты видеосервиса можно минимум за 10 долларов в месяц. В скором времени часть контента, вероятно, станет доступна пользователям за меньшую цену при условии просмотра рекламных роликов. Цена акций Netflix сейчас колеблется в районе 170–174 долларов — это не нижний предел, но о былых уровнях (200+ долларов) пока, видимо, можно забыть.

Меняет стратегию развития и HBO Max. После слияния Warner Bros. (которой принадлежит стриминг) и Discovery было решено сократить инвестиции в контент на 3 млрд долларов. Прежде всего резать расходы планируют за счет Европы — HBO Max прекратит производство оригинальных сериалов в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, а также в ряде стран Западной и Центральной Европы и в Турции. Некоторые уже снятые проекты из этих стран вскоре будут удалены из библиотеки сервиса. Сервис, по всей видимости, решил сосредоточиться на премиальной англоязычной продукции, ради которой в свое время зрители разных стран мира и покупали подписку на HBO.

Автор: Василий Гришин